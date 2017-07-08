Dha Yurt - Siirt Valiliği: Terör Örgütünün Herekol Dağı Yapılanması Çökertildi

SİİRT Valiliği, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, bir teröristin yer göstermesi sonucu büyük bir cephaneliğin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında, terör örgütünün Herekol Dağı yapılanmasının çökertildiği ifade edildi.



Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Pervari ilçesi Doğan Köyü sınırları içerisinde bulunan Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin bulunduğu ifade edildi. Valilik açıklamasında, "Terör örgütünün Yazlıca-Herekol dağı yapılanması çökertildi. 7 Temmuz 2017 günü saat 12.30 sıralarında Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurları tarafından daha önce sağ olarak yakalanan İran uyruklu bir bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı değerlendirilen mağara içerisinde gizlenmiş çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirilmiştir. Mağara içinde 42 değişik çap ve markada uzun namlulu tüfek, 175 doçka uçaksavar mühimmatı, 550 uçaksavar mühimmatı, 10 bin 200 Bixi mühimmatı, 100 G-3 mühimmatı, 3 bin 750 kalaşnikof mühimmatı, 9 antitank ve antipersonel mayın, 21 el bombası, 15 60 mm'lik havan mühimmatı, 23 antitank roketatar mühimmatı, 63 roketatar sevk fişeği, 20 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 kilogram dinamit lokumu, 10 kilogram C3 plastik patlayıcı, 2 bin elektrikli fünye, 547 AK-47 mühimmatı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



Siirt'in Pervari İlçesi kırsalında 7 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-08 operasyonu kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyetinde örgütsel malzemelerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "40 metre elektrik kablosu, 2 fünye, 3 EYP düzeneği, 25 pil, 18 jelikan bidon, 405 kilogram amonyum nitrat, 1 harita, 4 dijital materyal, 1 el bombası ve 1 akü ele geçirilmiştir. Ayrıca, 7 Temmuz 2017 günü saat 17.30 sıralarında Siirt'in Baykan İlçesi kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir mağara içerisinde; 5 kilogram amonyum nitrat, 1 el yapımı güneş paneli, 3 orta boy tüp, 4 kilogram sentetik tiner ve 1 akü ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Teröristin bulunduğu araziden



-Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüler



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: SİİRT - ANKARA,



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