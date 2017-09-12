Dha Yurt - Şemdinli'de Koruculara Mayınlı Tuzak: 5 Yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde PKK'lı teröristler, yola önceden döşediği mayını, göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



Olay, akşam saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Göreve giden güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Yaralı korucular Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



Haber: Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),