DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı.

DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)

Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı. Selden en fazla zarar gören Esmahanım Köyü'nde de bir evin yıkılarak Melen Nehri'ne sürüklenme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Evin yıkılma anı

DÜZCE
 


Kaynak: DHA
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