Dha Yurt - Şehit Uzman Çavuşun Acı Haberi Verildi (3)

ÇARDAK HAVAALANI'NA GETİRİLDİ



Van'da şehit düşen Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Emrah Ceylan'ın naaşı, saat 14.45'te, Çardak Havaalanı'na getirildi. Havalimanındaki askeri törene; Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, daire müdürleri, belediye başkanları ile şehidin eşi Senem Ceylan, babası Süleyman Ceylan, Denizli'de yaşayan üvey annesi Gönül Ceylan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tören kıtası tarafından uçaktan cenazesi indirilen şehit Ceylan'ın yakınları, o anda yıkıldı. Tören birliği şehidin naaşını hazırlanan bölüme taşırken, ailesi ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, dua etti. Ardından kısa bir konuşma yapan Müftü Aşık, "İnşallan bu vatan için verdiğimiz son şehidimiz olur. Allah, vatan için mücadele eden askerimizi, polisimizi korusun" dedi.



"ANNE AĞLAMAYIN, ONU BEN GÖNDERDİM"



Şehidin cenazesi daha sonra tören kıtasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Bu sırada şehidin acılı eşi Senem Ceylan, ağlayan annesine dönerek, "Anne ağlamayın, onu ben gönderdim" diyerek ağıt yaktı, kendisi de gözyaşı döktü. Törende Şehit Emrah Ceylan'ın bir yakını fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından havaalanında müdahale edilen yakını daha sonra ambulans alındı.



Şehit Ceylan'ın cenazesi, havaalanındaki askeri törenin ardından helallik alınması için Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından şehit için helallik alındı. Helallik alınmasına Denizli protokolü de katılırken, şehidin acılı eşi Senem Ceylan, 11 yaşındaki oğlu Süleyman'a sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Süleyman, helallik alınmasının ardından cenaze aracına çıkarak babasının tabutuna son sarıldı ve öptü. Şehidin cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Karacasu İlçesi'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Havaalanında cenazenin getirilmesi,



Cenazenin uçaktan indirilmesi,



Tören kıtasının cenazesi taşıması,



Askeri törenden ve okunun dualardan,



Şehit yakınlarının gözyaşlarından,



Şehidin eşinin feryatları



Şehidin eşinin cenaze aracına konulması,



Baba evindeki helalleşmeden,



Eşinin oğluna sarılması,



Dualardan, gözyaşlarından,



Oğlunun şehit babasının tabutuna sarılması,



Şehidin eşinin oğluna sarılarak ağlaması,



Cenazenin götürülmesi



Haber: Osman Nuri BOYACI, Kamera: Deniz TOKAT, DENİZLİ,