Dha Yurt Seçim Bülteni -9

1)DİYARBAKIR'DA MUHTAR ADAYLARI ARASINDA KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada muhtar adaylarının yakını olan 1' ağır 2 kişi bıçakla yaralandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Okuldan detay

Zırhlı araçlar

İl Emniyet Müdürünün okula gelişi

Olayla ilgili bilgi alışı

Okulun tabelası

Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı önlemler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

================================================

2)SEÇMENE PARA DAĞITTIĞI İDDİA EDİLEN MUHTAR ADAYINA İNCELEME

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu oldu, onunla ilgili bir işlem yapıldı" dedi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün gece bir muhtar adayının seçmenlere para dağıttığı iddiası üzerine, başka bir muhtar adayının şikayetiyle, Ordu Valiliği inceleme başlattı. İsmi açıklanmayan muhtar adayı hakkında İl Seçim Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. Altınordu ilçesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Okulu'nda 1057 nolu sandıkta eşi Selda Yavuz ile birlikte oyunu kullanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dün akşam saatlerinde muhtarlık seçimiyle ilgili bir şikayet söz konusu oldu. Onunla ilgili bir işlem yapıldı, onun dışında şuana kadar il genelinde herhangi bir olay söz konusu değildir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Seçimde oy verme işleminden görüntü

-Vali Seddar Yavuz oy kullanırken görüntü

-Vali Seddar Yavuz'un açıklamasından görüntü

Süre: 2.45 DK Boyut: 405 MB

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Mustafa KIRLAK

===================================================

3)KARADENİZ SANDIK BAŞINDA

KARADENİZ Bölgesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Bölgede, 11 ilde kurulan 16 bin 170 sandıkda, 3 milyon 844 bin 498 seçmen oy kullanacak. Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Trabzon, Samsun, Çorum, Rize, Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Ordu 16 bin 170 sandıkda, 3 milyon 844 bin 498 seçmen oy kullanacak. Seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için bölgede çok sayıda polis ve jandarmanın yanı sıra bekçiler de görev aldı.

18 YAŞINDA KADIN MUHTAR ADAYI İLK OYUNU KULLANDI

Çorum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı. Kentte geçen yıl liseyi bitiren ve muhtarlığa aday olan Hilal Demiral (18) da, ilk oyunu göreve talip olduğu mahallesinde bulunan İnönü Lisesi'nde kullandı. Demiral, "Seçimler, kentimiz, mahallemiz, ülkemiz ve milletimize hayırlı olsunö dedi.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE VATANDAŞLAR OY VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde de seçmenler, oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi ile birlikte görevliler, vatandaşlara oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgiler verdi. Oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oylarını kullandı.

YÖRESEL KIYAFETLE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Trabzon'un Tonya ilçesinde kadın seçmenler, yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmeleri dikkat çekti. Sabah erken saatlerinde oy kullanmaya gelen Feryan Erdoğan'ın 'Ağasar' olarak bilinen yörede yaşayan Çepni kadınları ve kız çocuklarının düğün, bayram gibi törenlerde kullandığı yöresel motif işlemeli rengarenk giysiyle oy kullandı. Sırtında iple bağlı halde taşıdığı erkek çocuğu ile oyunu kullanan Erdoğan, ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Bölge illeri oy kullanma detayları

Yöresel kıyafetle oy kullanma

Detaylar

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

===================================================

4)OY KULLANMAYA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

MERSİN'de yaşayan 50 yaşındaki bedensel engelli Selim Koyuncu, oyunu kullanacağı okula tekerlekli sandalyesi ile geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeni ile merdivene yönelen Koyuncu, okul içine görevliler ve vatandaşlar tarafından taşındı.Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde Yalınayak Ortaokulu'na tekerlekli sandalyesiyle gelen bedensel engelli Selim Koyuncu, vatandaşlar tarafından taşınarak girdiği okulda, 2313 numaralı sandıkta tercihi yaptı. Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Koyuncu, "Her insanın oyunu kullanmasını isterim. Her kim olursa olsun. Herkesin bir görüşü vardır o yönde oyunu kullanmasını isterim. Çünkü bu her zaman olan birşey değil. Herkesin seçimin yapması gerekir. Kimin ileri gitmesi isteniyorsa o insanın ileri gitmesi için oy kullanılması gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Okul girişinin görüntüsü

bedensel engelli Selim Koyuncu'nun görüntüsü

Koyuncu'nun okul içine taşınması ve oy kullanacağı sınıfa girmesi

Koyuncu'nun oyunu sandığa atması ve açıklaması

SÜRE: 01'41" BOYUT: 183 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

===================================================

5)AMBULANSLA GETİRİLDİĞİ OKULDA OY KULLANDI

YOZGAT'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Azmi Aysan (88), ambulansla okula getirilerek, oy kullanması sağlandı.Kentte, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemine, saat 08.00 itibarıyla başlandı. 302 bin 710 seçmenin bulunduğu kentte, 1345 sandıkta oy kullanılıyor. Seçmenler, oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Azmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla ambulanstan indirilip, sınıftaki sandığa ulaştırılan Azmi Aysan, oyunu kullandı. Aysan, oy verme işleminin ardından yine ambulansla evine götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ambulans görüntüsü

-Ambulansla oy kullanmaya gelen yaşlılar

-sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulanstan inme ve salona gitmeleri

-Oy kullanma

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

===================================================

6)ENGELLİLER VE HASTALAR, SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 17 seçmen, seyyar sandık uygulamasından yararlandı.Siverek'te, saat 07.00 itibarıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemine başlandı. Engeli veya hastalığı nedeniyle sandığa gidemeyen 17 seçmen, evlerine gönderilen seyyar sandık uygulaması kapsamında oy kullandı. Evinde oy kullanan engelli Ali Yediveren, "Daha önce zorluklar içinde giderek, oyumu kullanıyorduk. Şimdi evime gelen sandıkta vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Engelli evlerine giden görevliler

-Seyyar sandığın kurulması

-Oy kullanan engelliler

Engelli vatandaşın konuşması

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB

===============================================

7)ERZURUM'DA 58 ARAÇ, 164 PERSONEL HASTALARI SANDIĞA TAŞIYACAK

ERZURUM Sağlık Müdürlüğü, mahalli idareler seçimi sebebiyle evde sağlık hizmeti gören yaklaşık 150 hastayı oy vermek üzere sandıkları taşıyacak.

Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri, mahalli idareler seçimi için pazar sabah 07.00'de hasta vatandaşlar için mesai yaptı. Hasta vatandaşların oy vermeleri için 58 araç ve 164 personel görevlendiren Sağlık Müdürlüğü, hastaları evlerinden alarak oy verecekleri merkezlere taşıdı. Evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaların yanısıra kayıtlı olmayanlar için de 444 38 33 nolu telefon hattını arayan vatandaşlar da ambulanslarla taşındı.

KOAH HASTASINI TAŞIDILAR

Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri'nin görevlendirdiği bir ekip Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki KOAH hastası İbrahim İşgören'i oğlu Abdulhalik İşgören'in evinden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa konulan yaşlı adam 12 Mart İlkokulu'na götürüldü. Okul bahçesine giriş önüne park eden bir kamyonet sebebiyle görevliler araç sürücüsünü aradı. Ekiplerin okul binasında aradıkları sürücü aracını çekince ambulans okul bahçesine girebildi. Görevliler tarafından okula taşınan İbrahim İşgören, oğlu Abdulhalik'in yardımıyla oyunu kullandı. Sandık başkanının gözetiminde yapılan işlem sonucu yaşlı adam yine ambulansla evine götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------

-112 Komuta Merkezi

-Komuta merkezinde çalışanların telefonlara cevap vermesi

-Ambulansın hastayı almak için trafikte seyretmesi

-Hastanın evinin önünden sedye ile alınarak ambulansa konması

-Hastanın oğlu Abdulhalik İşgören'le röp

-Hastanın ambulansla taşınması

-Kamyonet sebebiyle ambulansın okul önünde beklemesi

-Ambulansın okul bahçesine girmesi ve yaşlı adamın içeri alınması

-Hastanın görevliler yardımıyla kabinde oy kullanması

-Hastanın oğlunun oyunu sandığa atması

-Hastanın ambulansla evine götürülmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

===============================================

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (2)

8)BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ve Ak Parti'nin adayı Burhan Sakallı, oylarını kullandı. CHP'nin adayı ve mevcut büyükşehir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne oy kullanmaya eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte geldi. 1324 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükerşen, "Bütün milletimize hayırlısı olsun, inşallah bu seçimlerin sonucu önümüzde yeni seçimler ve bilhassa yeni bir referanduma yol açarda tekrar demokratik, parlamenter ve hukuk devleti düzenine yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1923 yılında başlattıkları ana ilkelere bağlı sisteme geçer Türkiye. Tek adamın rejiminden çoklu demokrasiye geçmek durumundayızö dedi.

SAKALLI: CENTİLMENCE BİR YARIŞ OLDU

Cumhur ittifakı adayı Ak Partili Burhan Sakallı ise Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne oyunu kullandı. Eşi Sümeyye, kızı Ayşe ile birlikte okula gelen Sakallı, 1102 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin Eskişehir' hayırlı olmasını dileyen Sakallı, "Uzun bir kampanya döneminin sonucunda işte bugün halkımızın idare sandıkta tecelli ediyor. Demokrasinin vazgeçilmezi diyebileceğimiz sandık, bugün milletimizin huzura geldi. Bu seçimin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kampanyalarında görev, çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Son derece centilmence bir kampanya sürdü. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte böyle devam ederö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Burhan Sakallı'nın gelişi

-Sınıfta oy kullanması

-Seçmenlerle sohbet etmesi

-Sakallı'nın açıklaması

-Yılmaz Büyükerşen'in okula gelmesi

-Sandık görevlileriyle sohbeti

-Oy kullanması

-Büyükerşen'in açıklaması

-Seçmenlerle sohbeti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

===============================================

9)ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU OYUNU KULLANDI

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu oyunu kullandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, oy kullanmaya eşi Tuğba Seymenoğlu ile birlikte geldi. Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'nde 1333 numaralı sandıkta oy veren Vali Seymenoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ömer Seymenoğlu, "Haftalar öncesinden bir seçim yarışı başlamıştı. Bu bir demokrasi şenliğidir. Tüm siyasi partiler, adaylar özgürce taleplerini, yapabileceklerini vatandaşla paylaşma imkanı buldu. Biz de Isparta il ve merkez ilçeyle 12 ilçede, bütün köylerimizde her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün sandık bölgesinde her sandıktaki arkadaşlarımız görev başında yer almışlardır. ve bir sıkıntı olmadan seçim süreci şu ana kadar devam ediyor. Bizim Allah'tan niyazımız inşallah seçim sonuçlanıncaya kadar, kazanan adaylar ilan edilinceye kadar herhangi bir sıkıntımız olmayacağı yönündedir" dedi.

Vatandaşları uyaran Vali Seymenoğlu, "Şu an itibariyle seçim kanunları yürürlükte. ve seçim kanunundaki ceza hükümleri de çok sert ve çok ciddi anlamda cezalar içeriyor. O yüzden lütfen seçim kanununa, seçim hükümlerine ve ilçe seçim kurullarının emirlerine riayet edelim. Seçim yasakları işlememeye çalışalım. Aksi takdirde hiç hoş olmayacağımız sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Biz bütün güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Ben de kriz merkezine geçeceğim. Tüm arkadaşlarımız koordinasyon merkezindedir. İnşallah bu seçim sonuçları ülkemiz için vatanımız için hayırlı olur diliyorum. Isparta'mız için iyi sonuçlara vesile olur diliyorum. Demokrasi şöleninin huzur ve demokrasi içinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

Vali Seymenoğlu ve eşi sandık görevlileri ile selamlaşma

Vali oy kullanma

Vali açıklama

74,4- 2.19"

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

===================================================

Kaynak: DHA