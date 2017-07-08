Dha Yurt - Satırlı Kavgada 9 Tutuklama

ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahlı ve satırlı kavgada 9 kişi tutuklandı.



Olay, 5 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş sürücüsü Emre K., yolda yürüyen 70 yaşındaki Sadık Batarlar'ın ayağının üzerinden geçti. Ayağı ezilen Batarlar, dolmuş sürücüsünden şikayetçi olacağını söyleyerek hastaneye gitti. Bunun üzerine Emre K., yanına durak başkanını ve arkadaşlarını da alarak hastanede bulunan Batarlar'dan özür diledi. Hastanede anlaşamayan tekrar tartışarak ayrıldı.



YOLDA KARŞILAŞTILAR



Dolmuş sürücüsünden şikayetçi olmak için, 5 Ocak Polis Merkezi'ne giden Sadık Batarlar ve oğlu Kadir Batarlar karakol dönüşü, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde dolmuş sürücüsü Emre K. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Sözlü tartışmanın tekrar başlamasın üzerine, Emre K. ve beraberindeki 8 arkadaşı, Kadir Batarlar'ları kovalamaya başladı. Kendini korumak için otomobilinde bulunan satırı alarak, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içindeki markete kaçan Batarlar'a, 9 kişi, yangın söndürme tüpleri ve sopalarla saldırdı.



Kavganın büyümesi üzerine Murat K. ve Ömer D.'de elinde satır bulunan Batarlar'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Kadir Batarlar'ın ve tesadüfen orada bulunan Bayram Sürgel'e isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



9 KİŞİ TUTUKLANDI



Güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tek tek tesbit etti. Kavgaya karışan Seyit S., Halil D., Ömer D., Yalçın B., Murat K,. Cahit K., Emre Y., Hakan K., ve dolmuş sürücüsü Emre E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yaralı satırlı saldırgan Kadir Batarlar'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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Zanlıların polis aracından indirilmesi



Adli Tıp Birimi'ne girdirilmeleri



(Güvenlik Kamerası)



Akaryakıt istasyonunun marketindeki kavganın görüntüsü



SÜRE: 01'56" BOYUT: 118 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,