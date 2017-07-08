Dha Yurt - Şarj Edilen Elektrikli Bisikletler Patladı; 11 Kişi Hastanelik Oldu (2) - Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine



'Gaziantep'te binanın giriş katında patlama' başlıklı haberimizi, kaynagından alınan ek bilgiler bilgiler doğrultusan yeniden veriyoruz.



YENİDEN



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GAZİANTEP'te, 5 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda şarj edilen iki elektrikli bisiklet patladı. Binanın giriş kapısının yerinden söküldüğü patlamada dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 1 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında Gazikent Mahallesi'ndeki Amaç Yapı Kooperatifi 29'uncu blokta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki panoda 2 elektrikli bisiklet şarj edilirken patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın giriş kapısı yerinden sökülürken, alev alan elektrikli bisikletler yanmaya başladı. Patlama sonrasında çıkan yangında, koridor ile zemindeki dairelerde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise el ve ayaklarından yaralandı.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binadakileri tahliye edip elektrikli bisikletlere müdahale edererk söndürdü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Patlamanın iki elektrikli bisikletin elektrik panosunda şarj edilirken meydana geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Şehitkamil İlçemiz Gazikent Mahallesi'nde Amaç Yapı Kooperatifi 39'uncu blok zemin katta bulunan elektrik panosundan 2 adet elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana gelmiştir. Meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Toplanan kalabalık



Polis ve itfaiye ekipleri



Binanın boşaltılması



Ekiplerin yangına müdahalesi



Yanan motorlar



Sökülen kapı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,