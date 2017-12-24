Dha Yurt - Şanlıurfa'da Kafede Kavga: 3 Yaralı

Dha Yurt - Şanlıurfa'da Kafede Kavga: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı.

Dha Yurt - Şanlıurfa'da Kafede Kavga: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İpekyolu Mahallesi'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İşyeri önünde toplanan kalabalık

Olay yerinde inceleme yapan polis

Kavga sırasında zarar gören malzemeler

İşyerinin kırılan camları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA

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