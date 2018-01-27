Dha Yurt;roket Atılan Mevziler Ateş Altına Alındı
Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
Suriye'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevziler yoğun ateş altına alınırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.