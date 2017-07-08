Dha Yurt - PKK'lı Teröristler, İş Makinesi Taşıyan Konvoya Saldırdı; 4 Ölü, 1 Yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTIHakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Böylece, saldırıda ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Haber: HAKKARİ / Yüksekova,