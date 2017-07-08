Dha Yurt - PKK'lı Teröristler, İş Makinesi Taşıyan Konvoya Saldırdı; 4 Ölü, 1 Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Böylece, saldırıda ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Haber: HAKKARİ / Yüksekova,