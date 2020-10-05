DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR

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Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almışKONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın...

Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın keşfi esnasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.

Olay, 5 Şubat akşamı, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, tutuklandı.19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORSoruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif esnasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tunanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, 'Lanet olsun' dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOKÖzgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.'HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLAR YAŞADIK'Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi. Kadir Şeker ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.'ELİNDE BIÇAKLA KAMERİYEYE GELİYOR'Oğlu Özgür Duran ile Ayşe Dırla'nın parkta yüksek sesle tartıştığını, oğlunun o esnada kameriyeye yumruk attığını belirten Dalkılıç, şöyle konuştu: "Parkta Ayşe'nin ağlaması sonucu Kadir Şeker, yanlarına giderek 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun' diyor. Oğlum da 'Kadına şiddet uygulamıyorum. Biz sadece tartışıyoruz. Sen evine git' diyor. Oğlum ve Ayşe Dırla, defalarca 'git' demelerine rağmen Kadir Şeker, elinde bıçakla kameriyeye geliyor. Kadir Şeker'in bıçakla geldiğini Ayşe Dırla görüyor. Ayşe bıçağı görür görmez Özgür'ü kenara çekmiş. Ayşe de 'Ablam sen git, o benim eşim, tartışıyoruz' demiş. Şimdi ben soruyorum, Kadir Şeker elinde bıçakla neden geldi? Niçin geldi? Defalarca uyarmalarına rağmen neden dönüp gitmedi? Neden bir polisi aramadı? Neden birilerinden yardım istemedi? Çünkü kadına şiddetin olmadığını kendisi de biliyor."'NEREDE KALDI MERHAMETLİĞİ, VİCDANI'Oğlu Özgür Duran'ın sabıkası olduğu için yargılanmaması gerektiğini, yaptığı hataların bedelini cezaevinde yatarak çektiğini ifade eden Mübeyyen Güner Dalkılıç, "O konularla bu konuların ne alakası var. Onlar kadına şiddet diyerek yola çıkıyorlar. Benim dediğim gibi kadına şiddet yok. Kadir Şeker de bunu biliyor. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin. Neden tampon yapmadın. Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak 'Allah kahretsin' diyor. Nerede kaldı merhametliği, vicdanı" dedi.'KADİR ŞEKER TIP ÖĞRENCİSİ DEĞİL'Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (18) ise ağabeyini öldüren Kadir Şeker'in, 4 sene sınava girdiğini ve tıp fakültesini kazanamadığını, asla bir tıp öğrencisi olmadığını kaydetti. Remzi Duran, "Kadına şiddet olayı yok. Ayşe Dırla'nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker'in 'Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım' diye beyanı var" diye konuştu.'ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ'Adil yargılama istediklerini vurgulayan Remzi Duran, annesi ve kendisinin bu olay nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi. Duran, "6 yıllık futbol kariyerim bu olaylardan dolayı sıkıntıya girdi. Arkadaşlarıma dosyada olanları göstermeme rağmen çoğu bitti. Arkadaşlarım bana inanmıyor. Okulumdan da atıldım ve dışlandım. Annem işinden oldu. Biz adil yargılama istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Anne kardeş ile röpÖzgür Duran'ın fotolarından detay görüntüDava tutanaklarından detay görüntüAnne ve kardeşten detay görüntü

HABER: Adem AKALAN- KAMERA : Emrah GÜL/ANTALYA,

Haber Kodu : 201005030

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'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'

KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kalp hastalığı olmayan bireylerde de Covid-19 sırasında kalp hastalıklarının gelişebildiğini belirterek, "Covid-19 olan 45 yaşında bir hastamız, 7'nci veya 10'uncu gününde kriz geçirdi. Ana damar yüzde 100 kapandı. Kolesterol, şeker ve tansiyon yok. Koronavirüs, beyni ve akciğeri tuttuğu gibi kalbi de tutabiliyor. Pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor" dedi.Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kronik kalp rahatsızlığı olup, koronavirüse yakalanan hastalara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kalp hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla süreci daha ciddi geçirebileceklerine dikkat çeken Akdağ, "Covid-19 pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Öte yandan kalbimizin etrafını saran zarda bulunan sıvının artmasına ve iltihaplanmasına yol açabiliyor ve ritim bozukluğu yapabiliyor. Bu anlattığımız hasta gruplarından hepsiyle karşılaştık. Bu komplikasyonlar hastalığın aktif döneminde olabileceği gibi sonrasında da görülebilir" diye konuştu.'TESTİ POZİTİF ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ'Bazı hastalarda, koronavirüsü atlattıktan birkaç hafta sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinin geliştiğini aktaran Doç. Dr. Akdağ, şunları kaydetti: "Hastalar bize sıklıkla efor dispnesi dediğimiz hareket etmekle özellikle merdiven çıkmakla oluşan nefes darlığı şikayetiyle geliyorlar. Bu hastaların muayenelerini ve kardiyak görüntüleme tetkiklerini yaptığımızda, kalp tutumunu görebiliyoruz. Maalesef bu örneklerin hepsini gördük ve yaşadık. En son 45 yaşında bir hastamız, Covid-19 testi pozitif çıktıktan 7'nci ile 10'uncu gününde kalp krizi geçirdi. Ana damar yüzde 100 kapalıydı ve müdahale edip açtık. Yaptığımız anjiografisinde ana damarda yüzde 100'lük darlık saptadık ve stent uyguladık. Sonrasında detaylı bir araştırma yaptık ancak kolesterol, şeker ve tansiyon gibi ek risk faktörlerine rastlamadık. Hastamız Covid-19 zemininde gelişen bir kalp krizi vakasıydı. Kronik kalp hastalarında bu hastalık şiddetli geçirilebileceği gibi kalp hastalığı olmayan bireylerde de Covid-19 esnasında kalp hastalıkları gelişebilir. Dikkatli olacağız, özellikle hastalığın iyileşme döneminde kalp hastalığını düşündüren şikayetlerimiz olursa örneğin; eforla gelişen veya artan nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerimiz olursa mutlaka kalp muayenemizi yaptırmayı ihmal etmeyeceğiz."'KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINA DENK GELDİK'Covid-19'dan sonra kalp yetmezliği yaşayan hastalara da denk geldiklerini kaydeden Doç. Dr. Akdağ, "Perikardit olan ve ritim bozukluğu gelişen de gördük. Bu hastaların iyi takip edilmesi gerekiyor. Hastaların da dikkatli olması gerekiyor. Efor kapasitenizde azalma hissediyorsanız, 'Eski efor kapasitem yok' diyorsanız, 'Covid-19 oldu bitti, 2 ay geçti, ben hala bir kat çıkamıyorum' diyorsanız mutlaka kardiyak bir muayeneden geçmeniz gerekiyor. Hastalığın aktif sürecinde kaybettiğimiz hastalarımızın ölüm nedenlerinden biri de araya giren kardiyak komplikasyonların olduğunu biliyoruz. Özellikle kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gelişmesi maalesef ölümcül seyredebiliyor. Bazı hastaların bu süreçte kalp ilaçlarına ara verdiklerini gördük. Bu çok büyük bir hata. Bırakın ilaçlara ara vermeyi biz şu an Covid-19 olan hastalara kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz ki oluşabilecek pıhtıların önüne geçelim. Kalbe veya başka bir organa zarar vermesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Doç. Dr. Serkan Akdağ'ın çalışmasıDoç . Dr. Akdağ ile röp.Akdağ'ın hastalarının kalp filmlerini incelemesiAcilden detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 201005035

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Amik Ovası'nda süs balığı yetiştiriyorlar

HATAY'da Amik Ovası'nın verimli topraklarında kurulan süs balığı üretim tesisinde yetişen binlerce akvaryum balığı, Türkiye'deki petshoplara pazarlanıyor.Kentte girişimci çiftçiler Ahmet Şanverdi ile Mehmet İnanç, 2 yıl önce Amik Ovası'nın verimli topraklarına süs balığı üretim tesisi kurdu. 40 dönümlük arazide kazılan 19 havuzda 900 bin civarında balık yetiştirildiğini söyleyen tesis sorumlusu Mehmet İnanç, başlarda çevredeki çiftçilerin bu durumu garipsediğini fakat daha sonra kendilerini takdir ettiğini söyledi.Ortağı Ahmet Şanverdi ile beraber bu işi daha da büyüterek balık çeşitliliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen İnanç, "Daha önce sadece süs balığının pazarlamasını yapıyorduk. Bir tesis kurup balıkları kendimiz yetiştirmeye karar verdik. 10 yıllığına kiraladığımız 40 dönümlük tarlada 19 havuz kurup, başta Japon balığı olmak üzere, kuyu, çöpçü, lepistes, balon ve kür kulak balığına varana kadar her türlü süs balığı yetiştiriyoruz. Şu an 900 bin civarında balığımız bulunuyorö dedi.'ÇOK ZEVKLİ BİR İŞ YAPIYORUZ'Türkiye'nin en uç noktasına kadar süs balığı yolladıklarını belirten Mehmet İnanç, birbirinden farklı şehirlerde müşterilerinin olduğunu söyledi. Coğrafi konumu sayesinde barajın suyundan faydalandıklarını belirten İnanç, "Biz bu işe ticaret ile başladık ancak sonrasında baktık ki çok zevkli bir iş yapıyoruz. Havuzlarda balıklarla ilgilenmek, onları beslemek severek yaptığımız işler haline geldi. Saati geldiğinde geliyorsunuz yem atıyorsunuz ve balıklar toplanıyor, oldukça keyifli bir görüntü ortaya çıkıyor" diye konuştu.'BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ DE ÇİFTÇİLİK'Yaptığı işi de çiftçilik olarak adlandıran Mehmet İnanç, şöyle devam etti:

"Çiftçi olmak için ille de pamuk, biber ekmeye gerek yok. Bizim yaptığımız iş de çiftçilik sayılıyor. Süs balıklarını en güzel şekilde müşteriye yetiştiriyoruz. Hava şartlarına göre balıklarımız içeride veya dışarıdaki havuzlarda muhafaza ediyoruz. Soğuk havaya dayanamayan balıklarımızı içeride sıcak su ile hayata tutunduruyoruz.ö

Kaynak: Demirören Haber Ajansı