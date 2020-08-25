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Mersin'de 250 bin konuttaki güneş enerjisiyle 3 milyon kilovat saat enerji tasarrufuMERSİN'de, binaların üzerine yerleştirilen ve sıcak su üretimi sağlayan güneş enerjisi sistemleri yaklaşık 250 bin evde yaşayanın ihtiyacını karşılarken aynı zamanda vatandaşların günde 3 milyon kilovat saat...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR
25.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:23

Mersin'de 250 bin konuttaki güneş enerjisiyle 3 milyon kilovat saat enerji tasarrufu

MERSİN'de, binaların üzerine yerleştirilen ve sıcak su üretimi sağlayan güneş enerjisi sistemleri yaklaşık 250 bin evde yaşayanın ihtiyacını karşılarken aynı zamanda vatandaşların günde 3 milyon kilovat saat enerji tasarruf etmesini sağlıyor.

Yılda ortalama 300 gün güneş alan Mersin Türkiye'nin en çok güneş alan illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kentte hemen hemen her binanın çatısında su ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemleri bulunuyor. 150 litre kapasitesi olan sistemler, 20 santigrat derece suyu yaklaşık iki saat içerisinde 80 dereceye çıkartabiliyor. Aynı işlemi elektrikle 4 kilovat saat enerji kullanarak yapmaktan kurtulan vatandaşlar, aynı zamanda günde 10 TL tasarruf sağlıyor. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar, su ısıtma için kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin enerji tasarrufuna önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Basit bir yöntemle çalışan ve oldukça ucuz olan sistemlerin, 1 yıl içerisinde kendisini amorti edebildiğini kaydeden Atar, "Kentimize baktığımızda her binanın üzerinde, çok miktarda su ısıtma sistemlerini görebilirsiniz. Farklı farklı modelleri var ama yılın 300 günü güneş alan, ısınımı yüksek bir bölgede olduğumuz için en basit sistemlerle su ısıtması yapılıyor. Güneşi ön planda tutarak hazırlanmış, en zararsız enerji sistemleridir. Biz bu enerji sistemleri ile suyu ısıtıyoruz. Çeşmeden ortalama 20 santigrat sıcaklıkta gelen 150 litrelik suyu, yaklaşık 2 saat içerisinde  80 santigrat dereceye çıkartabiliyor. Yani 150 litre suyu günde 3 defa 20 dereceden 80 dereceye getirecek bir enerji sistemini kullanabiliyoruz. Aynı işlemi elektrik ile yaptığınızda 4 kilovat gibi bir enerji harcamanız gerekiyor. Bu da günde 12 kilovat yapıyor. Bunu TL'ye vurduğumuz da ise 10 TL'ye denk geliyor" dedi.

GÜNDE 3 MİLYON KİLOVAT SAAT TASARRUF2 milyon nüfuslu Mersin'de yaklaşık 250 bin konutta güneş enerji sisteminin olduğu bilgisini veren Atar, "Her bir konut 12 kilovat tasarruf yapacak olursa günde ortalama 3 milyon kilovat saat enerji üretiyoruz ve tasarruf ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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