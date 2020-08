DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor SÜVEYŞ Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor.

Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor

SÜVEYŞ Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı. Akdeniz'in ekosistemi için ciddi bir tehdit. Akdeniz zaten değişiyor, tropikleşiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaşayan türler de geliyor. Turizm için ciddi bir tehdit" dedi.

Süveyş Kanalı'nın 1800'lerin sonunda açılmasıyla Kızıl Deniz'deki pek çok tropik tür, Akdeniz'e yerleşti. Vahşi ve istilacı olarak kabul edilenler bazı türler, diğer türlerin popülasyonunu olumsuz etkiledi. Son yıllarda su sıcaklığının artması balon ve aslan balığı ile zehirli deniz kestanesinin de Akdeniz'e göç etmesine neden oldu.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, zehirli deniz kestanesinin özellikle kayalık bölgelerde kendini gösterdiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de deniz kestaneleri mevcut ancak son dönemlerde görülenler uzun dikenli deniz kestanesi olarak biliniyor. Bu kestaneler Kızıldeniz'den gelerek, Hint Okyanusu'ndan Avustralya'ya kadar yayıldı. Süveyş Kanalı'ndan ise Akdeniz'e geçti. Ülkemizin Akdeniz sahillerinde de bu tür mevcut. İlk olarak Kaş sahillerinde görüldü. Şu anda Mersin sahillerinde de bu tür ile karşılaşmak mümkün. Daha çok kayalık bölgeleri tercih ediyor. Denize girenlerin, dalgıçların, tatilcilerin deniz kıyısında denize girmeleri halinde bu deniz kestanelerine dikkat etmesi gerekir. Mersin sahilinde Erdemli'den Anamur'a kadar bu türün yerleştiğini söyleyebiliriz" dedi.

'TURİZM İÇİN BİR TEHDİT'Türün kumluk alanda yaşamayı tercih etmediğini ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Bu türler kumlu alanlarda yaşamayı tercih etmiyor. Tür, Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı. Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, Suriye, Lübnan sahillerinde de var. Turizm için ciddi bir tehdit. Tatilcilerin kayalık yerlerde denize girerken dikkatli olmaları gerekir. Zehri çok fazla etkili değil. Şişme, kızarıklık, ağrı gibi hafif belirtileri var. Dikenler et içerisinde kolayca kırılabiliyor. O bölgenin hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Eğer yapılabiliyorsa cımbız benzeri bir şey ile dikenin çıkartılması gerekir. Et içerisinden dikeni çıkartmak zor, bu nedenle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diye konuştu.

'AKDENİZ TROPİKLEŞİYOR'Türün yayılmacı, istilacı olduğuna dikkat çeken Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz ekosistemindeki kısa dikenli kestanelerin yerine bu türler yerleşti. Akdeniz'in ekosistemi için bu ciddi bir tehdittir. Bu yerleşimle birlikte bir değişimden bahsedebiliriz. Akdeniz zaten değişiyor, tropikleşiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaşayan türler de geliyor. Bunun da Akdeniz ekosistemi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Yüzen adaları karaya oturan Ladik Gölü'nde 'bataklık' tehlikesi

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'ndeki su seviyesinin yaklaşık 2 metreye kadar düşmesi gölün meşhur yüzen adaları da tehlikeye soktu. Su seviyesi azalınca yüzen adalar, zeminle birleşti. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, yüzen adaların artık zeminle birleşmiş durumda olduğunu belirterek, "Süreç bu şeklide devam ederse 'Ladik Gölü' bataklık olma yolunda" dedi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta, 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü'nde su seviyesi 2 metreye kadar düştü. Son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve gölden su çekilmesi nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ile birlikte ünlü yüzen adalar da karaya oturdu. Bu yıl göldeki su seviyesi azalmaya başlaması ile birlikte yüzen adaların bir kısmının kıyı ile birleştiği görüldü. Ladik Gölü'nün 1960'lı yıllarda baraj gölü haline getirilmeden önce su seviyesinin yaklaşık 5 metre civarında olduğu ancak baraj gölü oluşturulduktan sonra gerek çevredeki erozyon faaliyetleri gerekse de göl içerisindeki bitki tortuların, gölün derinliğinin giderek düşerek gölet seviyesine yaklaştırdığı belirtildi.

'YÜZEN ADALAR KUŞ VARLIĞI AÇISINDA ÇOK ÖNEMLİ'Göldeki su seviyesinin düşmesiyle ilgili uyarılarda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, "Gölün sembolleri olan yüzen adalar artık zeminle birleşmiş durumda. Süreç bu şeklide devam ederse 'Ladik Gölü' bataklık olma yolunda. Yüzen adalar özellikle kuş varlığı açısından çok büyük önem arz ediyordu. Çünkü yüzen adalar insan etkisinden uzak kaldığı için özellikle yuva yapıp üremek için o bölgeye gelen yerli ve göçmen kuş türleri için çok güzel bir barınaktı. Maalesef yüzen adaların geçtiğimiz yıllarda tabanla buluşmasını görüyorduk. Ancak son gözlemlememizde gördük ki bu yıl ise kıyıya vurduğunu gözlemledik. Kıyıya gelen yüzen adaların tekrar yüzen ada konumuna gelmesi çok zor. Bu şu anlama geliyor; Artık o yüzen adalarda kuşlar yuva yapmayacak. Yüzen adalar ayrıca sucul canlılar için de barınak ve üreme alanıydı" dedi.

'GÖL DEĞİL ÇÖL HALİNE DÖNÜŞÜR'Yüzen adaların kıyı ile birleşmesinin göldeki su derinliğinin çok aşağılara indiğinin göstergesi olduğunu belirten Polat, "Geçen yıl gölden çekilen sular ile gölün en derin yerinin 80 santimetre düştüğünü gözlemlemiştik. Bu süreç bu şekilde devam ederse yaklaşık 5 buçuk metre derinliğindeki bir göl 80 santimetrelere düşer ise bu gölün artık göl statüsünden gölete dönüştüğünün göstergesidir. Göletten bir sonraki adımda bataklıktır. Bataklığın da maalesef geri dönüşümü olmadığı için göl yok olma çizgisine geliyor demektir. Eğer su rejimini kontrol altına alamaz isek gölde ki su derinliğini suyun en az olduğu dönemde 2 buçuk metrenin altına düşürürsek çok hızlı bir şekilde gölü yok etmeye doğru gideriz. Biyolojik yaşam açısından da su kalitesi ve su seviyesi düştükçe göl değil çöl haline dönüşür demektir. Şuanda gölün su derinliği 2 metre civarında ancak oradaki balıkçıların ifade ettiklerine göre su çekilmeye 10 gündür başlanmış durumda. Önümüzdeki 40 gün bu şekilde devam eder ise maalesef Ladik Gölü'ndeki su seviyesi çok daha aşağılara düşebilir. Göllerde doğar seyir yok olmaya doğrudur. Ancak bu birkaç asır, birkaç bin yıl sürer, ama biz bir insan ömründe Ladik Gölü'nün maalesef bataklığa dönüştüğünü göreceğiz" diye konuştu.

'YÜZEN ADALAR KIYININ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ'Bir yüzen adayı oluşturmanın parayla çok kolay bir iş olmadığını kaydeden Prof. Dr. Polat, "Ancak kaybetmek çok kolay oluyor. Yüzen adanın altındaki suyu çekerseniz, yüzen adalar ya taban suyuyla ya taban ile ya da kıyı ile birleşir. Taban ile birleştiğinde geçtiğimiz yıllarda daha sonra suların artması ile paralel olarak tekrar yüzer ada konumuna geldiğini görüp sevinmiştik. Çünkü kuş varlığı açısından çok önemliydi. Ama bu sene yüzen adaların kıyı ile birleşmiş olması bizi fevkalade endişelendirdi. Çünkü bu yüzen adaların su rejimine bağlı olarak tekrar yüzen ada konumuna gelmesinin kolay olmayacağını, mümkün olmayacağını düşünüyorum. Kıyının bir parçası konumunu gelmiş durumdalar. Hatta bir son gözlemlediğimizde yüzen adaların üstünde eskiden kuş yuvaları olurdu şimdi ise inekler otluyordu" ifadelerinde bulundu.

Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisiyle başlıyor. Bu nedenle de özellikle Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de mutlaka uğruyor. Pandemi döneminde ise tedbirlerini alan vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ile yürüyüş yapılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süre sessizliğin hakim olduğu Ihlara Vadisi'nde yerli ve yapancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ailesiyle birlikte Antalya'dan Ihlara Vadisine gelen Halil Kocaakça; "Antalya'ya insanlar deniz, kum ve güneş olduğu için gidiyorlar ama o kadar nemli, o kadar sıcak ki, Antalya'da 15 metre merdiven çıksanız nefes nefese kalırsınız. Ihlara Vadisi'ne iniyoruz çıkıyoruz hiçbir şey olmuyor. Buraların o kadar güzel bir havası var. Neredeyse 4 mevsim yeşilliğini koruyabilen bir yer. Normalde 1 gün kalıp gidecektik. Buraların serinliğine hayran kaldığımız için 3 gündür buralarda dolaşıyoruz" dedi.

Koronavirüsten ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim

KONYA'da gittiği bir düğünde koronavirüse yakalandığı belirtilen Mihri Ateş (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu İsmail Çimen (36), "Bu hastalık o kadar kötü ki, hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Anneniz ambulansa bindiriliyor ve siz arkasından sadece bakıyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Lütfen herkes, maske, mesafe ve hijyen kuralına uysun" dedi.

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in (70) yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine şüphelenen Çimen, annesini Çumra Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Mihri Ateş'in Kovid-19 olabileceğini değerlendiren doktorlar, Ateş'i Konya'ya sevk etti. Konya'da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ateş, 5 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu çaresizliğin çok zor bir durum olduğunu belirten İsmail Çimen, "Boğazında ağrı vardı. Kemiklerinin ağrıdığını söyledi. Güçlükle nefes alıyordu. Ailem sağlık ocağına götürmüş ama üşütmüş olabilirler demişler. Ben bunun üşütme olamayacağını düşündüm. En azından bir test yapılır diyerek Çumra Devlet Hastanesine götürdüm. Zaten güçlükle yürüyordu. Virüs o kadar etkilemişti ki yürümeye dermanı yoktu. Koluna girerek yardımı oldum. Köyden arabaya binerken içine doğmuş gibi, "Hakkınızı helal edin, belki görüşürüz belki görüşemeyiz" dedi.

'ÇARESİZLİK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY'Bu hastalıkla birlikte çaresizliğin ne olduğunu anladığını belirten Çimen, "Hastanede annemin tetkiklerini yaptılar. Doktorlar, kovid-19 olabileceğini söyledi. Annemin Konya'ya sevk edileceğini, yoğum bakımda tedavisinin süreceğini söylendi. O an ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım kaldım. İnsanın kolu kırılır, alçıya alıp müdahale edersin. Ama bunda, nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğini bilmiyorsun. Bu görülmeyen bir şey. Çaresizlik o kadar kötü bir şey ki" diye konuştu.

'ARKASINDAN BAKA KALDIM'İnsanların bana bir şey olmaz diye düşündüğünü ve bununda yanlış olduğunu belirten İsmail Çimen, "İnsanlar bana bir şey olmaz diyor. Olmasında. Allah herkesi korusun. Ama ya annenize, babanıza olursa. Küçük evladınıza da bulaşabilir. Yakınınız ambulansa bindiğinde arkasından izleyip kalmak o kadar çaresiz bir durum ki. Bir şey yapamıyorsun. Elinizden bir şey gelmiyor. Ona tutunamıyorsun. Bende seninle geleyim diyemiyorsun. Ambulansa hastaneye götürülüyor, arkasından bakıyorsunuz. O an tek hissettiğim şey, çaresizlikti" şeklinde konuştu.

'ANNEMDEN GERİYE KALAN TEK BİR IMIZ'Annesinin gittiği bir düğünden bu virüsü kaptığını belirten İsmail Çimen, "Doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. O an elime telefonu aldım. Bir hatıra kalsın, hakkını helal et anne dedim. Annemi belki göremem diye Çumra Devlet Hastanesi'nden çıkarken beraber bir fotoğraf çekindik. Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Bu hepimiz için geçirli. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez. Bu acının tarifi yok. O çaresizliği kimse yaşamasın. Bu çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Kendi testinin negatif çıktığını ancak buna rağmen kendisini evde izole ettiğini belirten İsmail Çimen, herkesi mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki çocuklar spora kazandırılıyor

DİYARBAKIR'da, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları, spora özendirmek, başarı olanların da spora kazandırılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kurulan spor sahası ve survivor parkurlarıyla çeşitli yarışmalar düzenleniyor. 'Köyde kal spor yap' projesi kapsamında bugüne kadar 9 kırsal mahallede 500'e yakın çocukla buluştuklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, "Bu 500 çocuğun içinde 50'ye yakın çocuğumuzun da kaydını aldık. Yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir başarı oranı var. Toplamda hedeflediğimiz 20 köyümüz var" dedi.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile Atletizm Federasyonu ve Voleybol Federasyonu'nun da malzeme destekleri ile kırsal mahallelerde yaşayan çocukları spora özendirmek, yetenekli olanları da spora kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Köyde kal, spor yap' projesi ile bugüne kadar 9 kırsal mahallede 500'e yakın çocuğa ulaşıldı. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen yarışmalarda yetenekli olan çocuklar not edilerek, Kasım ayında yapılacak final için çalıştırılacak ve dereceye girenler lisans alarak Türk sporuna kazandırılacak. 20 kırsal mahallenin hedeflendiği proje kapsamında Çermik ilçesi Kırsal Başarı Mahallesi'nde voleybol sahası ve survivor parkuru kurularak, 30 metrelik koşular yapıldı. Yarışmaya katılan bütün çocuklara madalya verildi.

'AİLELERLE BİREBİR GÖRÜŞÜYORUZ'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aydın Çetin, pandemi sürecinde hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çocuklara hem bu konuda eğitim vermek hem de yetenekli olanları keşfedip, spora kazandırmak amacıyla yola çıktıkları ifade ederek, "Diyarbakır'da şu ana kadar 9 köye ulaştık. Toplamda hedeflediğimiz 20 köyümüz var. Bu köylerin içinde yetenekli olan çocuklarımızı da seçiyoruz. Bu konuda çok yetenekli çocuklar keşfettik. Onların notlarını alıyoruz. Onlara gerekli antrenmanları yaptırıp daha sonra Diyarbakır'da yapılacak olan büyük bir finalle bu çocukları lisanslı sporcu haline getirmeye çalışacağız. Aileleriyle birebir konuşuyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Bu konuda aynı zamanda onların da desteğini alıyoruz. Başta Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere Atletizm Federasyonu ve Voleybol Federasyonu da malzeme konusunda bize destek verdi. Biz de çocuklarımıza hem bunları hediye ediyoruz hem de madalya veriyoruz. Onları bir nebze de olsa sevindirdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

'YETENEKLİ ÇOCUKLARIN PEŞİNDEYİZ'Çocukları kendi yaş gruplarına göre 30 metre koşturduklarını dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi derece koşan çocukları not ediyoruz. Sonra onlara biraz antrenman yaptıracağız. Kasım ayında da bir final yapacağız. Bugüne kadar 9 köyümüzde 500'e yakın çocuğa ulaştık biz. Bu 500 çocuğun içinde 50'ye yakın çocuğumuzun da kaydını aldık. Yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir başarı oranı var burada. Çocuklar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Özellikle mezralarda, kırsal kesimlerde olan çocuklar ilk defa bu tür sportif faaliyetlerini görüyorlar. Zamanla alışınca daha iyi dereceler, daha güzel başarılar elde edeceklerdir diye düşünüyoruz. Burada mesela 3 kızımızı keşfettik. Notlarını, derecelerini aldık. Ben daha önce Avrupa şampiyonu sporcu da yetiştirdim. O yaş grubunda neler yaşandığını biliyorum. Buralarda çok yetenekli çocuklar var. O yeteneklerin peşindeyiz. Onları bırakmayacağız ve Türk sporuna kazandıracağız."

5'inci sınıf öğrencisi Tuğba Kurttekin (10), uzun süredir okula gitmediklerini anımsatarak, "Burada koşu yaptık. Birinci oldum. Voleybol oynadık. Çok eğlendim. Büyüyünce sporcu olmak istiyorum. Koşmayı, spor yapmayı seviyorum. Hocalarımız beni beğendi. İyi oynadığımızı söylediler" dedi.5'inci sınıf öğrencisi Eda İlhan da çok eğlendiklerini belirterek, "Yarış çok güzeldi. Birinci oldum. Büyüyünce avukat olmak ve onun yanında spor yapmak istiyorum" diye konuştu.

Torununu izlemeye gelen Şevki Özmen, kendi dönemlerinde böyle etkinliklerini olmadığını kaydederek, mahallelerinde bu tür etkinlikler düzenlenmesine çok sevindiklerini söyledi.

