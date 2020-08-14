DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmişADANA'da kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda altınları çantaya doldurup kaçan 2 soyguncunun, iş yeri sahibi Osman B.

Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmiş

ADANA'da kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda altınları çantaya doldurup kaçan 2 soyguncunun, iş yeri sahibi Osman B.?yi tabancayla yaraladığı sırada dükkandan ayrılan bir müşterinin seslere dönüp bakmadan iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı. Soyguncuların, Osman B.'nin içerideki müşterisinin dışarı çıkması için otomatik kapıyı düğmeden açmasını fırsat bilerek iş yerine girdikleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu iş yeri sahibi Osman B., dükkanda altın soran bir müşterisinin işinin bitmesi üzerine dükkandan ayrılacağı için otomatik kapıyı düğmeden açtı. Bu sırada açılan giriş kapısından içeri giren kadın kılığındaki iki erkek, iş yeri sahibi Osman B.?yi tabancayla vurarak yaraladı. Dükkandan ayrılan müşterinin, silah seslerine dönüp bakmadan dükkandan ayrılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Soygunculardan birinin, arkası dönük olan müşteriye de tabancayı doğrulttuğu ancak ateş etmediği belirtildi.

KAPI KAPALI KALINCA CAMI KIRDILAR

Şüpheliler, Osman B.'yi yaraladıktan sonra yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurdu. İş yerinden ayrılmak için kapıya yönelen soyguncular, otomatik kapı açılmayınca önce silahla vurdukları camı daha sonra tekmelerek kırdı. Kapalı kapının kırılan camından dışarı çıkan soyguncular, kaçarak uzaklaştı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Hastanede tedavisi süren Osman B.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA