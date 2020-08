DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Sarı, kadına yönelik şiddeti düzenlediği renk sergisiyle gündeme taşıdı.

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Sarı, kadına yönelik şiddeti düzenlediği renk sergisiyle gündeme taşıdı. Kadınların hayatın rengi olduğunu belirten Sarı, "Kadın bir kere renk demek, hayatımızın rengi demek. Bu renge kimse zarar vermemeli, incitmemeli bırakın öldürmeyi. Bu renge kimse zarar vermemeli" dedi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için geçen yıl aralık ayında 10 ayrı gelinlik tasarımıyla sergi açan Dr. Safiye Sarı, üzerlerine de 'Sen olsaydın ne yapardın?' yazılı küçük not kağıtları bıraktı. Sergiyi gezen 300 davetli şiddete uğrayan bir kişinin baba, anne, ağabeyi, kardeşi ya da arkadaşı olmaları halinde neler yapacaklarını anlatan kısa cevaplar verdi. Davetlilerin verdiği cevapların bulunduğu notları toplayan Dr. Sarı, bunları değerlendirdikten sonra çeşitli renklerdeki elbiseler üzerinde yüzey tasarımlarına dönüştürdü. Sarı, şiddete dikkat çekmek için tasarladığı elbiselerle ikinci sergisini açtı.

23 Temmuz Kongre Binası'ndaki salondaki serginin açılışında davetlilere tasarımlarıyla ilgili bilgi veren Dr. Safiye Sarı, geçen yıl açtığı serginin bilimsel sonuçlarını kamuya duyurmak için ikinci sergiyi düzenlediğini bildirdi. Gelinliklerden oluşan ilk sergiye katılan 300 kişinin şiddet konusuna verdiği yazılı cevapları yüzey tasarımına dönüştürdüğünü belirten Sarı, "Bu çalışma ilk serginin çıktılarının yani sonuçlarının basına kamuoyuna duyurulmasıdır. İlk sergiye gelen davetlilere 'şiddete uğrayan sizin kızınız, kardeşiniz ya da arkadaşınız olsaydı ne yapardınız?' sorusunu yönelttik. Sergiyi gezen 300 kişi bu soruları cevaplandırdı. Cevaplarda daha çok egemen düşünce erkek şiddetine karşı yaptırımların olmadığına yönelik bir sonuç çıktı elimizde. Bu çok şiddetli bir olay. Burada rengin şiddetinden bahsedilen de odur. Şiddet kanayan bir yara. Bu kadar vahim, vahametiyle duruyor. Yasal düzenlemelerde hala çok eksiğiz. Buradaki vurguda rengin şiddetini kullandık. Şiddeti açığa çıkarabilmek için vurgu renkle anlatıldı" diye konuştu.

KADINLAR HAYATIMIZIN RENGİ, ÖLDÜRÜLMEMELİŞiddet konusunda başta kadınlar olmak üzere tüm halkın bilinçlenmesi gerektiğini belirten Dr. Sarı, "Her şeyi devletten beklemek yersiz. Belki buraya gelen insanlar en azından bunu görerek, beni dinleyerek belki biraz bilinçlenir. Bilinç olmadan yasalarla biz şiddeti önleyemeyiz. Belki erkek, kadın farkındalığı oluşturmalıyız. Kadın bir kere renk demek, hayatımızın rengi demek. Bunlar öldürülmez ki. Bakın bu sergideki rengin her biri hayata kattığı bir renktir. Kadın da hayatın rengidir. Bu renge kimse zarar vermemeli, incitmemeli bırakın öldürmeyi şunu bunu. Bu renge kimse zarar vermemeli serginin düşünce alt yapısı bu. Siz ne kadar renksizleştirseniz de kadın asla renksiz olamaz, gri bile olamaz. Kadın her zaman çok renklidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sergi salonundan genel görüntü-Kıyafetlerden detay-Kıyafetlerin üzerine tasarlanmış notlar-Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı'yla röp-Sergiyi gezen davetliler-Safiye Sarı'nın davetlilere sergi hakkında bilgi vermesi-Davetlilerin sergiyi gezmelerinden detayHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı ESKİŞEHİR'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.

Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu'ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın'a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADADoktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, D.K.'nin yaşanan tartışmanın ardından doktorlara saldırarak tekme attığı görüldü. Doktorlar Çalıkuşu ve Aykın, Odunpazarı Polis Merkezi'ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.Doktor Ezgi Çalıkuşu istedikleri sağlık raporunun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylediğinde hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Tüm yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Çalıkuşu, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Daha ayrıntılı bir rapor olması gerekiyordu, devlet hastanesine sevk ettim. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi. Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darp edildi. Tekme, küfürler ve 'bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim' şeklinde tehdit edildik. İznimiz olmadığı halde kızı tarafından videomuz çekildi. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Polise ihbarda bulunduk, darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruzö dedi.

'ARAYA GİRMESEM DOKTOR HANIMI YUMRUKLAYACAKTI'Doktor Aytekin Aykın da D.K., kızı ve eşinden şikayetçi oldu. Bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirten Aykın, "Pandemi sürecinde sağlık personelinin cansiperane çalıştığı, kadına şiddetin bu kadar gündem olduğu bir dönemde böyle bir olayın, akademisyen, eğitimli kişilerle yaşanmış olması bizi kat kat üzdü. Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabi bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: -Doktor Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın koridorda beklerken-Çalıkuşu ve Aykın bilgisayardan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken-Doktor Ezgi Çalıkuşu ile röp-Çalıkuşu ve Aykın'ın aile sağlığı merkezi girişindeki monitöre bakarken-Doktor Aytekin Aykın ile röp-Aile Sağlığı Merkezi'nin dışarıdan çekilen görüntüsü-Doktorlara saldıran D.K.'nın kızı ile birlikte aile sağlığı merkezine gelişi-Doktorlarla tartışan D.K.'nın kızının babasını dışarıya çıkarması-D.K.'nın doktorlara saldırması-Sıra bekleyen hastaların araya girmesi-Hemşirelerin kapıyı kapatması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

Yuvadan çıkan deniz kaplumbağaları, denizle buluştu

MERSİN'de, haziran ayı başında anaç kaplumbağalar tarafından kumsallara bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denizle buluşmaya başladı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların önemli üreme alanlarından olan Mersin sahillerinde binlerce yavru, yuvalardan çıkmaya başladı. 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı, Kazanlı, Alata, Göksu ve Anamur sahiline yumurta bırakıyor. Şimdiye kadar Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva sayısı 700'ün üzerine çıktı. Bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.

Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının yumurtalardan çıkarak denizle buluşmaya başladığını belirtti. 2 kilometrelik alanda 169 yuva olduğunu kaydeden Ergene, "Temmuz ortasında yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı. Ağustosun başındayız ve yuvalamalar devam ediyor. Bu nedenle dönem sonunda bu sayı 200'lere ulaşabilir" dedi.

150 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞACAKMersin'de 5 üreme alanı olduğu bilgisini veren Ergene, "Bu Mersin'i çok önemli kılıyor ve Mersinlilerin bu değere sahip çıkması gerekiyor. Sadece Davultepe, Kazanlı ve Alata'da 150 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Bu kumsaldan yaklaşık olarak 20 bin yavru denizle buluşacak" diye konuştu.1000 yavrudan sadece 1'inin ergin hayata ulaşabileceğini kaydeden Ergene, "Birçok canlı saldırarak yavruları yiyor. Bu nedenle yaşamları çok zor. İnsan faktörü çok önemli. Burası bir kumsal ama arka tarafta koca koca binalar var. İnsanlar burada deniz giriyor. Burada insanların denize girmesi normal ama deniz kaplumbağaları tabelalarına dikkat etmeliler. Bu hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Dolayısıyla deniz kaplumbağalarına en fazla zarar veren canlı insan maalesef" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Deniz kaplumbağalarının yumurtlama görüntüleri-Yumurtladığı alandan görüntü-Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize yürümesi-Deniz kaplumbağalarının denizle buluşması-Prof. Dr. Serap Ergene ile röpHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

Kayseri'den getirdikleri sütle Niğde'de manda yoğurdu yapıyorlar NİĞDE'de Yasin Soyaslan, babası Mustafa Soyaslan ile her gün 110 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye gidip, aldıkları manda sütüyle yoğurt yapıyor. Baba-oğulun yaptığı yoğurtlar özellikle KOAH hastalarından yoğun talep görüyor.

Yasin Soyaslan ile babası Mustafa Soyaslan, her gün 110 kilometre uzaklıktaki Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı manda üretimi yapılan Sindel Höyük köyüne giderek süt alıyor. Sütten yoğurt yapan baba-oğul, geçimini bu yolla sağlıyor. Kentte bu işi yapan tek aile olduklarını ve KOAH hastalarından büyük talep gördüklerini dile getiren Mustafa Soyaslan, "Dedemden kalma bir meslek ama bizim oralarda suların azalmasıyla birlikte manda üretimi de bitince bizde pancar çiftçiliğine başladık. 1 yıl önce iflas ettik. Tekrar dede mesleği olan bu işe geri döndük. Niğde'de üretimi olmadığı için yaklaşık 110 kilometre uzaktan getirip evimizde hijyenik bir şekilde yaparak, satıp geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Niğde'de kimse yapmıyor ilk ve tek biz yapıyoruz bu manda yoğurdu işini" dedi.

MANDA YOĞURDUNUN FAYDALARI Manda yoğurdunun faydalarından bahseden baba Soyaslan, "Manda yoğurdu bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Vücudu rahatlatarak hazmı kolaylaştırır. Manda sütü ve yoğurdunun özellikle bronşit ve astıma çok büyük faydası vardır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tüm hastalıklara karşı da direnç sağlıyor. Kalp sağlında olsun, kalın bağırsak rahatsızlığında ve sarılık hastalıklarına karşı etkili oluyor" diye konuştu. Yasin Soyaslan ise, "Buralardaki mandaların özelliği Anadolu mandası olması ve genetiğiyle hiç oynanması. Ayrıca yaylım olmasından dolayı burayı tercih ettik. Günlük 60 ile 100 litre süt alıp Niğde'ye götürüp orada yoğurt yapıp satıyoruz. Niğdeliler bu yoğurdun özelliğini bilmiyorlar ama ağır ağır öğreniyorlar" dedi.

'MANDA ETİ VE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ'Sindel Höyük köyünde 40 yıldır manda yetiştiriciliği yapan Hacı Ayhan da manda bakımının diğer hayvanlara nazaran daha kolay olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Ekonomik anlamda getirisi daha yüksek. İnek gibi nazik değil, kolay kolay hasta olmuyor. Sütü iyi para ediyor. Yoğun talep var manda sütüne, yoğurduna ve tereyağına. Mandanın yoğurdu, kaymağı ve tereyağı çok büyük rağbet görüyor. Bu nedenle manda sütü çok iyi para ediyor. Ayrıca geçmişte bir misafir geldiğinde, kahvaltıda manda yoğurdu, manda kaymağı ve manda yağıyla ağırlanırdı. Manda eti ve süt ürünleri çok değerli, bu da bizim yetiştirici olarak ekonomimize büyük katkı sağlayarak yüzümüzü güldürüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Mandaların arazide otlanmasından görüntüManda üreticisi Hacı Ayhan ile röportajYoğurt satıcılarıyla röportajManda sütünden görüntüManda sütünden yoğurt yapımıManda yoğurdundan görüntü Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaçak göçmenler paraları bitince otogarda kaldı AFGANİSTAN ve Pakistan'dan insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen, 150 kaçak göçmen, paraları bitince Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaldı. Göçmenler burada yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluklar nedeniyle kaçan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler, insan kaçakçıları ile anlaşarak 300 ile 700 dolar arasında değişen ücretler karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiriliyor. İstanbul ve Avrupa'ya gitme hayali ile ülkelerinden ayrılan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişilik göçmen grubunun bu hayali, günlerce yapılan yaya yolculuk sonrası Diyarbakır'da son buldu. Paraları biten ve otobüslerin de almadığı grup, Şanlıurfa-Diyarbakır yolundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı. Yaşam alanları otogar bahçesi olan göçmenlerin yemek ihtiyacı, terminal çalışanları tarafından karşılanıyor. Zor koşullarda terminalde yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçmenlerin çoğunun maskesiz dolaştığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

'EVDEN ÇIKTIĞIMIZDAN BU YANA 2 AY GEÇTİ'

Kaçak göçmenlerden Afganistanlı Abdülcelil İsar (25), zorluk içinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi değil. Afganistan'da da hayat zor. Afganistan'da iş sıkıntısı ve savaş var. Köylerde yaşamak gerçekten zor. Devlet adamı olursan eğer pek fazla yaşatmıyorlar. 'Devlete çalışmayacaksın' diyorlar. Başka yerde de iş yok. Evden çıktığımızdan bu yana 2 ay geçti. Ramazan Bayramı'ndan 10 gün sonra çıktık yola. 3-4 gündür Diyarbakır'dayız. Buradan da İstanbul'a gitmek niyetindeyiz" dedi.

