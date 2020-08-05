DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADINİĞDE'de 'Yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başlandı.

NİĞDE'DE ERKENCİ ELMA HASADI BAŞLADI

NİĞDE'de 'Yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başlandı. İl genelindeki elma üretiminin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma, 1,5 ile 2,5 lira arasında satılıyor.

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Niğde'de 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başladığını belirten Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yaz elmasının rekoltenin yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydetti. Baş, "Erkenci elma tadı güzel, pazar cazibesi olan bir ürünümüz. İlimizde toplu olarak değil de dağınık şekilde yetiştirilmektedir. Yaz elma üretimi normal elma üretimimizin yüzde 10'una tekabül etmektedir" dedi.

UMUT VERİYORErkenci elmanın kilosunun pazarda 1,50 TL ile 2.50 TL arasında alıcı bulduğunu dile getiren Baş, şöyle konuştu: "Normal elmalardan yaklaşık 2 ay önce hasat edilen erkenci elmaları topluyoruz ve şu an için hem ürünün kalitesi hem de miktarı umut verici. İlimizde normal elma rekoltesinin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma da hasadımız yapılıyor. Üreticiler fiyattan memnun kalmamaları durumunda elmalarını soğuk hava depolarında muhafaza edebilirler."

Kaynak: DHA