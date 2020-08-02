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YAHUDİ KIZIN SAÇLARINI TAŞIYAN 79 YILLIK 'ESRARENGİZ BEBEK' İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR
02.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:40

YAHUDİ KIZIN SAÇLARINI TAŞIYAN 79 YILLIK 'ESRARENGİZ BEBEK'

 

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, 'esrarengiz bebek' adını verdi.

Kepez Belediyesi'nce 2017'de Dokumapark alanında hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müzede 13 binin üzerinde oyuncak ve eser yer alıyor. 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanından getirilen oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek. Bebek, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarını taşıyor. Küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirirken bebek, özel bölmede sergileniyor.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya'daki Yahudi STK'larından temsilciler ile akademisyenlerden oluşan bir grubun müzeye gelerek, saçlardan DNA örneği aldığını söyledi. DNA örneğinden kız çocuğunun geçmişine ulaşılmasının amaçlandığını kaydeden Ünlüsoy, kendilerine sonuçla ilgili henüz bir bilgi gelmediğini ifade etti.

ESRARENGİZ BEBEK OLDU

Hikayesini duyan herkesin müzeye gelerek, bez bebeği görmek istediğini anlatan Emrah Ünlüsoy, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bebeğin bakımının düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Ünlüsoy, 1 yılı aşkın süredir ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini de vurguladı. Ünlüsoy, "Bebeğin bulunduğu vitrinin aydınlatılmasında sık sık arıza yaşandı. Biz de elektrik aksamından sigortalarına kadar her şeyi yeniledik ama sorun devam ediyor. Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor. Bunu bebeğin yaşadığı karanlık, üzücü geçmişine bağlıyoruz. Bu nedenle bebekten artık 'esrarengiz bebek' olarak bahsediliyor" dedi.

AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI

Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz'e Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Kampa gönderilen 1,1 milyon kişinin bu süreçte öldürüldüğü değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bebekten detayMüzeden genel detayBebeğin saçlarından detayRÖP: Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy röpDHA Muhabiri Alparslan Çınar anonsları

Bebeğin vitrininden detay

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Haber Kodu : 200802049

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DİYARBAKIR'IN 'MASKELİ ÜÇLÜLERİ' MASKE KULLANIMINI SANATA DÖKTÜLER

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan son dönemlerdeki verilerde koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da, Bir Dünya Tiyatro gurubu, çektikleri skeçle mizahi bir şekilde yanlış maske kullanımına dikkat çekti. Tiyatro oyuncusu Sait Coşkun, uzmanların bölgedeki vaka artışlarını yanlış maske kullanımına bağladığına dikkat çekerek, "Farkındalık oluşturmak için bu skeci çektik, istiyoruz ki insanlar doğru maske taksınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının günlük bilançosunu açıklarken, birçok kez Diyarbakır'daki artışa dikkat çekti. Kentteki artışın en önemli sebebi ise yetersiz ve yanlış maske kullanımı olduğu hem Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu hem de İl Pandami Kurulu tarafından açıklandı. Bir Dünya Tiyatro grubu adıyla sanatsal etkinlikler sergileyen bir grup profesyonel tiyatrocu, bir araya gelerek maskenin doğru kullanımını sanata döktü. Diyarbakır Valiliği'nin yanlış maske kullanımını önlemek amacıyla başlattığı 'Doğrusu korur' kampanyasına da mesaj verildiği skeçte, oyuncular kendilerini Diyarbakır'ın 'Maskeli üçleri' olarak tanımladı.

KÖYLERİNİ KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN VERİLEN MÜCADELE ANLATILDI

Diyarbakır'da 15 kişilik bir ekiple çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak beğeni toplayan skeçte, koronavirüsü atlatmış berber Ali'nin, salgının ciddiyetini bildiği için, yaşadığı köyün sakinlerini koruma mücadelesini anlatılıyor. Köye maskesiz kişilerin girmesini önlemek için 'Maskeli üçler' adıyla bir ekip kuran Ali, başka bir köyden maske takmayan 2 kişinin köylerine giriş yapmasını engellerken, yanlış maske kullanımıyla ilgili yaşanan diyalog ve verilen mesajlar, mizahi bir şekilde izleyiciye sunuldu.

'MASKELİ ÜÇLER İLE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK'

Skecin yayınlanmasının ardından oyuncular, Diyarbakır'ın sokaklarını dolaşarak kent sakinlerini doğru maske kullanımını anlattı. Skecin yönetmeni ve oyuncusu aynı zamanda birçok ulusal dizide önemli rolleri üstlenen Sait Coşkun (50), çektikleri skeçle doğru maske kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Uzmanlar koronavirüsünün artmasının en büyük nedeninin yanlış maske kullanımı olduğunu söylüyor. Buna bağlı olarak yakınlarımızı kaybettik, üzüldük. Çok dikkat etmemiz gerekiyor, ciddiye almamız gerekiyor. Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de buna bağlı olarak 'Doğrusu korur' adıyla bir kampanya başlattı, bu da bizim dikkatimizi çekti. Biz de skeci çekerken bir farkındalık yaratalım dedik. Yani insanlar doğru maskeyi takarak özensin. Koronavirüs, bir gerçeğimiz oldu. Bizim bununla yaşamamız gerekiyor. Bu skeci çekerken insanlara dokunduk, güzel tepkiler aldık. Ama bu maskeyi de bu şekilde bu skeci de ciddiye almamamız gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor, maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Bunları insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü sağlığımız gerçekten her şeyden çok önemli. Lütfen dikkat edelim, kendimizi koruyalım, yakınlarımızı da koruyalım" dedi.

Coşkun, Bir Dünya Tiyatro grubu olarak, bu tür sosyal içerikli mesajları aktaran skeçlerinin her hafta çekileceğini belirtti.  

Kaynak: DHA

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