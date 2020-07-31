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Kızını Almanya'ya göndermek istemeyen Sakine, Yargıtay'ın onayını bekliyorALMANYA'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 7 yaşındaki kızının, velayet davasındaki yavaşlık nedeniyle orada yaşayan eski eşine gönderilmesinin an meselesi olduğunu dile getiren ve yardım isteyen Adanalı Sakine...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR
31.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:55

Kızını Almanya'ya göndermek istemeyen Sakine, Yargıtay'ın onayını bekliyor

ALMANYA'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 7 yaşındaki kızının, velayet davasındaki yavaşlık nedeniyle orada yaşayan eski eşine gönderilmesinin an meselesi olduğunu dile getiren ve yardım isteyen Adanalı Sakine Tillioğlu (28), "Mahkeme kızımın velayetini bana verdi. Fakat daha önce kızımın babasına gönderilmesi kararını onaylayan Yargıtay lehime sonuçlanan velayet kararını henüz onaylamadı. Kızım her an elimden alınabilir" dedi.

Sakine Tillioğlu, 2011 yılında görücü usulü tanıştığı Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenip, Almanya'ya yerleştti. Çiftin bu evlilikten 2013 yılında Amina Zara isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinin ilk yılından itibaren eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Tillioğlu, 2016 yılında boşanmaya karar verdi ve Adana'daki baba evine döndü. Sakine Tillioğlu, boşanma davasını Türkiye'de açtı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Amina Zara'nın geçici velayetini anne Tillioğlu'na verildi. Bunun üzerine eşi Mehmet Tillioğlu ise kızı Amina Zara'nın Almanya'ya iadesi için dava açtı. 2019 yılında sonuçlanan iade davasında mahkeme Türkiye ve Almanya arasında 1980 yılında imzalanan Lahey Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek Amina Zara'nın Almanya doğumlu olmasından dolayı oraya dönmesi gerektiğine karar verdi. Karar üzerine yıkılan Sakine Tillioğlu ise kızının ülkesinden koparılmaması için mücadeleye başladı. Geçtiğimiz aylarda boşanma davasının sonuçlanmasıyla çift resmi olarak yollarını ayırdı ve küçük kızın velayeti mahkeme tarafından anne Sakine Tillioğlu'na verildi. Fakat karar Yargıtay tarafından henüz onaylanmadığı için gözü yaşlı anne kızının elinden alınıp Almanya'ya gönderileceği korkusuyla yaşıyor.

VELAYET KARARININ YARGITAYCA ONAYLANMASI GEREKİYOR

Uzun süredir kızının yanında kalması için mücadele verdiğini dile getiren Sakine Tillioğlu, günden güne verdiği mücadelenin şartlarının ağırlaştığını ve kızı Amina Zara'nın duygusal olarak yıprandığını söyledi. Kızının velayetini tam olarak almasına rağmen iade kararının Yargıtay tarafından daha önce onaylandığını ve velayet kararının henüz onaylanmadığının altını çizen Tillioğlu, süreç hızlanmaz ise kızının elinden alınabileceğini söyledi. Kızını kaybetme korkusunun bir anne olarak canını çok yaktığını dile getiren Tillioğlu, "Kızım da artık her şeyin farkında. Üzülmekten dudağına uçuk attı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eylül ayında burada okula başlayacak kızım. Babasını tanımıyor. Onunla yaşayamaz. Dedesine baba diye sesleniyor" dedi.DİLEK GÜNEŞ ÖRNEĞİNİ VERDİ, EMİNE ERDOĞAN'A SESLENDİYunanistan'da bir evlilik yapan ve daha sonra boşanan Dilek Güneş'in çocuğunun velayetinin babasına verilmesi ve daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin bunu hak ihlali sayıp kararı bozmasını örnek gösteren Tillioğlu, aynı şekilde kendisinin de annelik hakkının ihlal edildiğini söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan talihsiz anne, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanıma ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye sesleniyorum. Beni bir anne olarak anlamasını istiyorum. Bize yardım eli uzatmasını diliyorum. Benim çocuğum giderse dönüşü olmaz. Kızım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Burada ülkemizin örf ve adetlerine göre ailesinin yanında büyümesini istiyorum. Türkiye, kızıma sahip çıkmalıdır."

Kaynak: DHA

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