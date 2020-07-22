DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR SAVCILIK, ARKEOLOG MERVE'NİN İNTİHARINDA MOBBİNG TESPİT EDERSE, YARGILAMA BAŞLAYACAK GAZİANTEP Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) Diyarbakır'daki intiharıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan avukat Aslı Pasinli, "Diyarbakır Cumhuriyet...

SAVCILIK, ARKEOLOG MERVE'NİN İNTİHARINDA MOBBİNG TESPİT EDERSE, YARGILAMA BAŞLAYACAK

GAZİANTEP Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) Diyarbakır 'daki intiharıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan avukat Aslı Pasinli, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Merve'nin intihara yönlendirilmesi ve mobbing durumuna kanaat getirilirse, ceza yargılaması başlayacak" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, geçen Ocak ayında, izin döneminde Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evine geldi. Merve, 13 Ocak Pazartesi günü ise evin bulunduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak, intihar etti. Genç arkeolog geride bir mektup bırakırken, aile, kızlarının çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing'e maruz kaldığını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Merve'nin intiharı ve iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Kaçmış ailesinin avukatı Aslı Pasinli, soruşturma dosyasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Avukat Pasinli, "Merve'nin intiharına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyert Başsavcılığı bir karar verecek. Bu dosyayla ilgili ve verdiği kararla gerçekten bir intihara yönlendirme ve mobbing durumunda olup olmadığını savcılık kanaat getirirse bir ceza yargılaması başlayacak" dedi.

Avukat Pasinli, soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi halinde de itirazlarını sürdüreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme yaptığı dönemde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma da devam ediyor. Bakanlığın yaptığı raporlama çalışması yine savcılık dosyasına girmiş bulunmakta. Raporda, müzede hummalı bir inceleme başlatılmış ve bu inceleme sonunda, 2 bin 400 eserin envantersiz olduğu, yaklaşık 10 tane eserin bulunamadığı bu raporun içerisine girmiş vaziyette. Bu bizim için, soruşturma dosyası için çok önemli bir adım. Çünkü bu aşamadan sonra artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar verecek. Bu dosyayla ilgili ve verdiği kararla gerçekten bir intihara yönlendirme ve mobbing durumunda olup olmadığına savcılık kanaat getirirse, bir ceza yargılaması başlayacak. Aksi durumda da dosyaya takipsizlik verilecek ki, bu durumda da bizim itirazlarımız ve götüreceğimiz yardım mercileri sıralaması da devam edecek."

Avukat Hatice Demir ise Merve'nin intiharının kuşkulu olduğunu belirterek, şunları söyledi;

"Merve Kaçmış, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde arkeolog olarak çalışırken, Diyarbakır'a ailesini ziyarette geldiği dönemde, kuşkulu bir şekilde intihar etti. Bu intihar üzerine bütün gözler müzeye çevrildi. Çünkü bu intihardan öncesine dayalı, Zeugma Müzesi'nde yaşanan ciddi krizlerin olduğu gündeme geldi. Bu doğrultuda hem aileyle yaptığımız görüşmelerde hem idareye yaptığımız başvurularda yürütülen disiplin soruşturması kapsamında Merve'nin ardından bıraktığı nota dikkat çektiği üzere aslında Zeugma Müzesi'nde ciddi bir sorun olduğu, bazı tarihi eserlerin kayıp olduğu, idare görevini yürüten müdürü ve bazı personellerle ilgili sorunların bulunduğu Merve'nin müdürü tarafından mobbinge maruz kaldığı gündeme geldi. Bunun üzerine biz de Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak bakanlığa bir bildirimde bulunduk. Zeugma Müzesi'nde yaşanan sorunları ihbar ettik. Bu konuda kayıp envanter meselesinin araştırması gerektiğini, Merve'nin daha önce sunmuş olduğu raporların neden dikkate alınmadığını, Merve'nin bilgisayarının incelenmesi gerektiğini vesaire kapsayan çok fazla talebimiz oldu. Bunlar neticesinde aslında bakanlık gayet bir soruşturma yürütmüş, delilleri toplamış, müzede çalışan ve ilgili olabileceğini düşündüğü tüm tarafları dinlemiş."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Avukatların konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA-Kamera: DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 200722086============================

13 YIL ÇALIŞTIĞI FABRİKADA ARKADAŞLARINA 'KEK' İKRAM ETTİ, İŞİNDEN OLDU ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç (45), 13 yıldır çalıştığı fabrikada, evde yaptığı keki, çay molasına 5 dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı. İş mahkemesine dava açan Akkoç, kendisine mobbing uygulandığını öne sürerken, fabrika müdürü Erdal Aydın, Sevim Akkoç'un yasak olan yiyecekleri tüm uyarılar ile tebligatlara rağmen üretim alanında yediğini bu nedenle iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan Sevim Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç'un savunması alındı. Savunma verdikten sonraki 2 gün, işe giderek mesaiyi tamamlayan Akkoç, 3'üncü gün ise fabrikaya alınmadı. Sevim Akkoç, yetkililerle yaptığı görüşmede, iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Fabrika yönetimi, Akkoç'a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi'ne işe iadesi davası açtı.

'BENİ İŞTEN ATMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞLAR'

Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine baskı ve mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, kek yüzünden işten atıldığını söyledi. Akkoç, "27 Haziran'da kek yaptım. Saat 10.00'da molaya çıkıyoruz. Keki molaya 5 dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Yanımdaki arkadaşlarım yedi. Bant şefimiz, 'Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi?' diye söylendi. Ben de 'Vermiş bulundum bir kere' dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar" dedi.

'KEK BAHANEYDİ'

Olaydan sonraki 3'üncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" diye konuştu.

FABRİKA MÜDÜRÜ KONUŞTU

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç'un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sevim Akkoç'tan detaylar -Keki göstermesi -Kek ile detaylar

-Sevim Akkoç ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Haber Kodu : 200722047

============================

DİYARBAKIR'DA VAKA ARTIŞLARININ NEDENLERİ; MASKE, TAZİYE VE DÜĞÜNLER

DİYARBAKIR'da son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'ın vaka artışı yaşayan ilk 5 ilin içerisine girdiğini hatırlatarak vaka artışlarındaki nedenlerin maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin devam ettirilmesi olduğunu açıkladı. Endişesini dile getiren Tekin; "Bizi aslında endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakasında artışlar sürürken, nedenleri de ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, artışın nedeninin maske kullanılmayışı, taziye ve düğünlerden kaynaklandığını söyledi.

DİYARBAKIR, MASKE ZORUNLUĞU OLMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK MASKE KULLANILAN YER

Tekin, Diyarbakır'ın koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı ilk 5 iller arasında olduğuna dikkat çekerek, beklenen düşüşü yakalamadıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın maske kullanılan en düşük kentlerden biri olduğunu belirtti. Diyarbakır'da maske kullanımı zorunluluğu olmasına rağmen yeterli anlamda kullanılmadığı ifade eden Tekin, "Son dönemlere baktığımız zaman Diyarbakır şehrimizi maalesef ilk 5'te yer alıyor. Vaka sayılarımızda geçen aylara göre bir artışımız oldu ama o beklediğimiz düşüşü göremedik. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki maske kullanımı çok düşük bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplumun buna uyma oranı çok düşük. Mesela herkeste maske bulunuyor ama maalesef bunu ya kolunda görüyoruz ya boynuna asarken görüyoruz ya da burnu açık şekilde görüyoruz. Bunlar sağlıklı bir maske kullanımı değil. Maskenin gerçek anlamda uygun bir şekilde kullanımında ciddi anlamda eksiklikler söz konusu" dedi.

VAKALARDAKİ ARTIŞTA DÜĞÜN VE TAZİYELER ETKİLİ

Diyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:

"Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor. Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu. Taziyeler bir diğer önemli bir nokta. Taziyeler kuruluyor maalesef. Şimdi bu noktada taziyelere gelen gidenler oluyor, kalabalık oluyor. Aynı ortamda topluca insanlar oturuyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Uzun süre sohbet ediyorlar. ve bunların çoğunda da maske olmuyor.

'ENDİŞEMİZ KIŞ MEVSİMİNDE DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK'

Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi aslında endişe eden durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelere özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinlikler mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

VALİLİK DOĞRU MASKE KULLANILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte yanlış maske kullanımını önlemek ve salgının yayılmasının engellemek amacıyla 'Doğrusu korur' adıyla kampanya başlattı. Kampanyanın içeriği kentteki birçok billboarda duyuruldu.

STK'LARDAR ORTAK AÇIKLAMA

Bu arada aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları Başkanlığı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla koronavirüs pandemisinin başlangıcında vaka sayısının en düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 1 Haziran normalleşme sürecinden sonra vaka sayısında çok ciddi bir artışın yaşandığı belirterek, vatandaşların kurallara uymamaları tehlikenin boyutunu her geçen gen gün daha çok arttırdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA