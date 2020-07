DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR MOBİLYA SEKTÖRÜ, NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE KAYBINI KAPATTI PANDEMİ döneminde zor günlerden geçen mobilya sektörü, normalleşme süreciyle birlikte hareketlendi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ, NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE KAYBINI KAPATTI

PANDEMİ döneminde zor günlerden geçen mobilya sektörü, normalleşme süreciyle birlikte hareketlendi. Sektör temsilcileri, yaklaşık 75 gün boyunca yaşadıkları kaybı kısa süre içinde kapattıklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mobilya sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinde uzun zamandır erteledikleri tadilat işlerini tamamladı. Düğünlerin de başlamasıyla sektör giderek hareketlendi. Türkiye'nin en büyük mobilya zincir mağazalarından birinin perakende mağazalar müdürü Gökhan Çamlıtepe, pandemi nedeniyle 75 günlük kayıp sürecin yarattığı açığı yeni gelişmelerle birlikte kapattıklarını söyledi. Çamlıtepe, "Pandemi süreci olarak geçirdiğimiz toplamdaki 75 günlük serüven bizim için kayıp süreçti. Haziran ayı ile 75 gün kaybımız olmasına rağmen, büyüme rekorları ile sonuçlandırdık" dedi.

'SOSYAL DESTEK KREDİLERİ SEKTÖRE OLUMLU YANSIDI'

Normalleşme adımlarıyla birlikte satışlarda yüzde 60- 65 oranında bir artış olduğunu vurgulayan Çamlıtepe, geçen yıl haziran ayına göre de yüzde 60- 65 oranında bir büyüme yakaladıklarını belirtip, "Pandemi süreci sonrasında mobilya satışlarımızda, hükümetimizin yaptığı çalışmalar neticesinde sosyal destek kredisi kapsamında mağazalarda geri bildirimlerini iyi aldık. Geçen yıl haziran ayındaki satışlara da bakıldığın yüzde 60-65 oranında büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene KDV indirimi ile mobilya sektörü desteklenmişti bu sene de pandemi beklemediğimiz bir anda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu sene hemen acil önlem olarak 6 ay ödemesiz ulaşılabilir kredi sağlandı. Nisan, mayıs pandemi sürecinin ardından satışlarımız yüzde 60-65 civarında arttı" diye konuştu.

'TÜKETİCİLER MOBİLYA MAĞAZALARINA AKIN ETTİ'

Evde kalan vatandaşların mobilyaya olan ilgisinde artış yaşandığını dile getiren Çamlıtepe şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler düğün tarihlerini ertelemişti. Açıklamaların ardından düğün sezonu açıldı, düğün salonları normalleşme sürecine girdi. Bu noktada mobilya ve beyaz eşya satışları arttı. Bu süreçte biz de fiyat zammı yapılmadan hızlı teslimat konusunda müşterilere destek olduk. Nisan, mayıs döneminde tüketiciler evlerine kendince değişiklikler yaptı ama haziran ayında verilen destek kredileri ile gözle görülür bir artış gösterdi. 23 yıldır bu sektörde faaliyette bulunuyoruz. Mart ayının 15'inden itibaren nisan, mayıs aylarında internet sitemizde tıklanma oranlarını gözlemledik. Tüketiciler evde oldukları süreçte evleriyle ilgilenme fırsatı buldular. Haziran ayı itibariyle de boyası, tadilatları, parkeleri döşenmiş ve yenilenmiş evlerde bir eksik mobilya kalıyordu ve bu sürecin sonunda da tüketiciler mobilya mağazalarına akın ettiler."

'ÖNLEMLERİMİZİ EN BAŞINDAN BERİ ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE ALDIK'

Alınan önlemlerle birlikte tüketicilerin gönül rahatlığı ile mobilya alabileceklerini belirten Çamlıtepe, bulaş riskini minimuma indirmek için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydederek, "Pandemi sürecinde yönetim kurulu olarak stratejik kararlar alındı. Türkiye'de ilk kez acil masa kuruldu. Üretim sürecinden tüketiciye geçiş aşamasında birtakım önlemler alındı. Mağazamızı ziyaret edenlere maske zorunluluğu getirdik, olmayan müşterilerimize maske temin ediyoruz. El dezenfektanları kullanıyoruz ve mağazalarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Tüketiciye teslim ettiğimiz ürünler konusunda da çok hassas davranıyoruz. Bulaş riskini minimuma indirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile mobilyalarımızı alabilirler. Tüm ekibimiz bu konuda deneyimli, profesyonel ve bu konuda eğitimli" dedi.

'SOSYAL DESTEK KREDİSİNDEN YARARLANACAĞIZ'

Evde vakit geçiren eşinin internet üzerinden mobilya bakarak beğendiğini belirten vatandaşlardan Mesut Güler (45), sosyal destek kredisine başvurarak mobilyaları almak için mağazaya geldiğini belirtti. Evlerini yeniden dekore edeceklerini söyleyen Güler, "Eşim internet üzerinden mobilya baktı ve beğendi. Sosyal destek kredisine başvurarak ürünlerimizi almaya geldim. Yatak odası, yemek odası ile tam takım beğendi. Hepsini alıp evimizi yenileceğiz. Pandemi nedeniyle ancak çıkıp zaman bulabildik" ifadelerini kullandı.

'TADİLAT İŞLERİNİ BİTİRDİK SIRA MOBİLYADA'

Pandemi sürecinde evde kaldığı için evinin tadilat konusundaki eksikliklerini tamamladığını dile getiren Didem Çaylı (39) ise, "Pandemi nedeniyle dışarıya çıkamadık. Bu aradaki evde yapılması gereken tadilat işlerimiz vardı tek tek onları tamamladık. Normalleşme sürecinin ardından ben de mobilya bakmak için gerekli kişisel önlemlerimi alarak mağazaya geldim. Eğer istediğim gibi bir mobilya bulabilirsem satın alacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Sektör temsilci Gökhan Çamlıtepe röp.Vatandaşlardan Mesut Güler, Didem Çaylı röp.Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Gökçe ADAR/ İZMİR,

Haber Kodu : 200721043

=======================================

SERBİS İLE YETKİLİ SERVİS GARANTİSİ TİCARET Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte tamir servislerine karşı korumak amacıyla Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunduğunu anlatan İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, bulundukları bölgede faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu sisteme kaydettirmek zorunda olduğunu söyledi. Ertan, vatandaşların da sahip oldukları ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra bulundukları il ve ilçeyi belirtmeleri durumunda yetkili servislerin kontrolünü yapabileceklerini dile getirdi.

Yetkili olmadığı halde 'yetkili servis' gibi çalışan beyaz eşya ve teknolojik malzeme tamircileri için düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, hem tüketicileri hem de firmaları sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete sundu. Tüketicilerin www.servis.gov.tr'den üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşabileceğini kaydeden İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, uygulama sayesinde tüketicilerin uğrayabilecekleri mağduriyetin azalacağını belirtti. Ertan, "Hepimiz evde ya da işyerinde herhangi bir cihazımız bozulduğunda servise ulaşmak için interneti kullanıyoruz. İnterneti kullandığımızda da genel olarak ilk çıkan siteler reklam amaçlı ve gerçekten yetkili olmayan siteler oluyor. Ürünümüz garanti kapsamında ücretsiz olarak tamir edilebilecekken hem ücret ödemek zorunda kalıyoruz hem ürünümüz ile garantisi bozulabiliyor. Bazen de tamir edilecek diye alıp götürdükleri ürünlerimize ve o firmalara bir daha ulaşamayabiliyoruz. 5-10 ya da 20 bin liralık ürünlerimizden yoksun kalabiliyoruz. Böylece ciddi zararlara uğruyoruz" dedi.

KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNİ ATMAYIN

Türkiye'nin birçok noktasından şikayetler geldiğini, adli makamların hem savcılık nezdinde hem de ağır ceza mahkemeleri nezdinde bu kişiler hakkında işlem yapmalarına rağmen istenmeyen olayların önüne geçilemediğini anlatan Salih Emrah Ertan, konuyla ilgili mağduriyetlerin günden güne arttığını belirtti. Firmaların kaçak servislerle ilgili yeterince agresif davranmadığını ifade eden Ertan, vatandaşların yeterli araştırma yapmadan merkez servis adıyla kandırıldığını öne sürdü. Yanlış başvurular nedeniyle ürün ya da cihazların garantisinin bozulduğunu kaydeden Ertan şöyle konuştu:

"Tüketici birliklerinin girişimiyle Ticaret Bakanlığı olaya el koyarak servis.org.tr internet sitesini kurdu. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu siteye kaydettirmeleri gerekiyor. Biz de ürünümüzün markasını, üreticinin ismiyle il ve ilçeyi yazarak, yetkili servislerin kontrolünü yapabiliriz. Tüketicilerin yapması gereken, aldığı ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgesini atmamalı. Bu kılavuzlarda, aldığımız ürünün yetkili servislerinin isimleri, adresleri ve iletişim numaraları mutlaka yazar. İnternet her zaman doğru ve güvenli bilgiyi bize vermez. Bu nedenle öncelikle tüketicilerin kendilerini koruması gerekir. Firmaların verdiği kullanma kılavuzu ve garanti belgelerinin yanında bugünden sonra servis.org.tr internet sitesinden yetkili servis bilgisini ve ulaştıkları kişilerin gerçekten yetkili olup olmadığını öğrenirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Avukat Salih Emrah Ertan ile röportajBeyaz eşya mağazasından detay görüntü

Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Haber Kodu : 200721050======================================

KAS HASTASI SAMİ CAN, İYİLEŞİP ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYOR

ADANA'da, liseden bu yıl mezun olan ancak kas hastalığıyla mücadele eden Sami Can (19), "Üniversite sınavına girdim. Kazansam da hastalığımdan dolayı gidemeyeceğim. Sağlığıma kavuşup, eğitimime devam etmek istiyorumö dedi. Anne Mercan Can (43) da maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, oğlunun tedavisi için hayırseverlerden yardım istedi.

Mercan-Mustafa Can (43) çiftinin oğulları Sami Can, 4 yıl önce kas hastalığına yakalandı. Aradan geçen sürede hareketi edemez hale gelen Sami Can'ın hastalığına çare arayan ailesi, tedavinin Ankara ile İstanbul'da, yapabileceğini öğrendi. Ancak maddi durumları olmadığı için aile, oğullarını tedavi ettiremedi. Liseden bu yıl mezun olan Sami Can üniversite sınavına girdi. Can'ın en büyük korkusu, hastalığı nedeniyle eğitimine devam edememek.

İYİLEŞİRSEM İLK İŞİM ÜNİVERSİTEYE GİTMEK

15 yaşından itibaren koşamadığını, basketbol oynayamadığını, bisiklete binemediğini hatta merdiven çıkmakta zorluk çektiğini anlatan Can, günden güne ağrılarının arttığını, bazı geceleri uyuyamadığını anlattı. Sağlığına kavuşmak için bir umudu olduğunu söyleyen Can, "Normal bir insanın yapabileceği şeyleri yapamıyorum. Okul hayatım zor geçiyor. Üniversite sınavına girdim. Kazansam da hastalığımdan dolayı gidemeyeceğim. Eğer sağlığıma kavuşursam ilk olarak üniversiteye gitmek ve doya doya koşmak istiyorumö dedi.

ÇOCUĞUMUN İYİLEŞMESİ DIŞINDA İSTEĞİMİZ YOK

Çocuğunun gözleri önünde eridiğini ve bir anne olarak çok acı çektiğini dile getiren Mercan Can, eşinin de iş kazası geçirdiğini bu nedenle çalışamadığını söyledi. Anne Can, çocuklarını özel doktora tedavi ettirecek maddi durumlarının olmadığını, Ankara ve İstanbul'daki bazı doktorların bu hastalığın tedavisinde başarılı olduklarını öğrendiklerini ifade ederek, "Tek isteğim çocuğumun iyileşmesi, üniversiteye gitmesi ve mutlu bir hayat yaşamasıdır. Çocuğumun tedavisi dışında başka hiçbir isteğimiz yok. İstiyoruz ki onun bir geleceği olsun. Yetkililere, hayırseverlere, devlet büyüklerine sesleniyorum. Çocuğumun kurtulmasına yardım edin. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasınö diye konuştu.

Kaynak: DHA