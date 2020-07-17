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Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktüMERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvan severlerin bakımını üstlendiği 8 köpek zehirlenme nedeniyle öldü.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
17.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:40

Çocuklar, zehirlenen köpeklerin arkasından gözyaşı döktü

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvan severlerin bakımını üstlendiği 8 köpek zehirlenme nedeniyle öldü. Bölgede yaşayan çocuklar besledikleri köpeklerin öldürülmesinin ardından gözyaşlarına boğulurken, hayvan severler yaşananlara tepki gösterdi, olayın sorumlularının bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

Mezitli'deki zehirlenme olayı Soli Pompeipolis antik kentin güney kısmındaki parkta yaşandı. Çevreden geçen vatandaşlar, yerde zehirlenerek öldürülmüş 8 köpek ve ağzından köpükler gelerek can çekişen başka köpekler olduğunu görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye giderek inceleme yaparken, olaydan haberdar olan hayvan severler de zehirlenmenin yaşandığı parka akın etti. Yerde can çekişen köpekler ise hayvan severler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ölen köpekler, belediye ekipleri tarafından ilçedeki hayvan mezarlığına gömüldü.

Köpeklerin önlerine atılan tavukları yedikten sonra zehirlendiği ileri sürülürken parkta bir poşet içinde bulunan tavuk eti, ekiplerce incelenmek üzere alındı. Köpekleri veteriner hekime götüren hayvan sever Sevil Özdal Kumaş, sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kumaş, "Düzenli olarak beslediğimiz sokak hayvanlarımız var. Veteriner hekime götürdüğümüz can çekişen köpeklerde zehirlenme başlangıcı olduğu söylendi. Serumla tedavi başladı. Bir tanesini de barınak ekibi aldı. Zehirlenen ancak yakalayamadığımız başka köpekler de var. Şikayetçi olacağız. Gereken yapılır inşallah" dedi.

Konuyla ilgili Mezitli belediyesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Sokakta yaşayan canlarımızı gözümüzden sakınırken, maalesef acı bir olay ile sarsıldık. Soli Pompeiopolis güneyinde bulunan parkta çok sayıda sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenmiştir. Olayı haber alır almaz, zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı'nı, Müze Müdürlüğü'nü ve Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak olaya müdahale edilmiştir. Bazı hayvanlar veteriner hekimde tedavi altına alındı ama maalesef bazı sokak hayvanlarımızı kurtaramadık. Bu üzücü olayla ilgili bilgisi olan vatandaşlarımızın sorumlu şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını rica ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Olayın geldiği meydana bölgenin girişiZabıta, polis ve toplananların görüntüsüYerde bulunan poşeti inceleyen hayvanseverler ve polisBarınak görevlilerinin araçla gelmesiHayvanseverlerin görüntüsüKöpeğin görüntüsüBarınak görevlisi köpeği olduğu yerden çıkartmaya çalışırkenKöpekleri arayan gönüllülerBarınak görevlisi köpeği kucağında götürürkenBarınak görevlileri köpeğe müdahale ederkenKöpek barınak aracına götürülürkenSevil Kumaş konuşurkenZehirlenen köpeğe klinikte müdahale edilirkenZehirlenen köpeğin görüntüsüAğlayan çocukların görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Haber Kodu : 200717100

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Adanalılar yaz sıcaklarında buz gibi aşlamayla serinliyor

ADANA'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sokak satıcılarından aldıkları, meyan kökünden yapılan 'aşlama' ile serinliyor. Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, aşlamanın bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini ancak fazla tüketilirse müshil etkisi yaratabileceğini söyledi. Aşlama satıcısı Nuri Özcan (62) ise bardağı 1.5 liradan günde 60 bardak aşlama sattığını kaydetti.

Yaz döneminin meşhur lezzetleri arasında yer alan, Adana'nın yöresel içeceklerinden 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, meyan kökünden yapılan aşlamayla serinliyor. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlamayı, sokak satıcıları sırtlarındaki güğümlere doldurup gezerek satıyor. Kentte neredeyse her cadde ve sokakta aşlama satanlara rastlanırken Adanalılar da soğuk tüketilen bu içeceğe yoğun ilgi gösteriyor.Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, meyan kökü otunun biraz yıkandıktan sonra tülbent yardımıyla 3-4 saat demlenip elde edilen aşlama içeceğinin özellikle bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra aşlamanın bazı kanser türleri ve cilt sorunlarına da faydalı olduğunu kaydeden Sabancı, bağışıklık sistemini güçlendirmek, öksürük ve üst solunum yolları problemlerinde de aşlama içilebileceğini söyledi.FAZLA TÜKETİLİRSE MÜSHİL ETKİSİ YAPABİLİRAşlamanın çeşitli mineral ve vitaminler taşıdığını, bu nedenle sıcak günlerde gazlı içecekler yerine tercih edilmesinin ideal olduğunu belirten Eliza Sabancı, böylece kişinin fazla kalorili içeceklerden de uzak durmuş olacağını belirtti. Aşlama içtikten sonra bağırsakların hızlı çalıştığını ve bu yüzden su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Sabancı, "Aşlamanın birçok yararı olsa da gerektiğinden fazla içildiğinde kişide müshil etkisi yaratabilir. Bu da haliyle tatsız bir durumdur. Her şeyi kararında tüketmek gerekirö diye konuştu.GÜNDE 60 BARDAK SATIYOR

Kentte yaklaşık 3 yıldır aşlama sattığını belirten işçi emeklisi Nuri Özcan (62) ise koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildikten sonra satışlarının arttığını ve şu an durumdan memnun olduğunu belirtti. Aşlamanın Adana'nın simge içeceklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan, "Bu içecek böbreğe, bağırsağa, mideye çok iyi geliyor. Soğuk demleyerek özenle yapıyoruz. Bardağını 1.5 liradan satıyorum. Günde yaklaşık 60 bardak gidiyor. Bu sayı sıcaklar etkisini arttırdıkça yukarı çıkar. Aşlama bizim bir numaramız. Tadını beğenmeyenler genelde Adana dışından gelen kişiler oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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