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Melis'in Yunan babaya iade kararını AYM, 'hak ihlali' saydı YARGITAY tarafından velayeti Selanikli baba Georgios Tsakiridis'e verilen 4 yaşındaki kızı Melis ile ortadan kaybolan İzmirli anne Dilek Güneş'e sevindirici haber Anayasa Mahkemesi'nden geldi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR
16.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:44

Melis'in Yunan babaya iade kararını AYM, 'hak ihlali' saydı

 

YARGITAY tarafından velayeti Selanikli baba Georgios Tsakiridis'e verilen 4 yaşındaki kızı Melis ile ortadan kaybolan İzmirli anne Dilek Güneş'e sevindirici haber Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, küçük kızın babasına iade edilmesi kararının, 'Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali' olduğuna karar verdi. Karar üzerine yeniden görülecek davada, yerel mahkemenin, AYM'nin kararının aksi karar verme hakkı bulunmuyor.

İzmirli Dilek Güneş ile Türkiye'ye iş için gelen Yunan Selanikli Georgios Tsakiridis, birbirlerine aşık olup, 27 Aralık 2014 günü İzmir'in Urla ilçesinde evlendi. Ancak çift, sık sık tartışmaya başladı. Kızları Melis'in dünyaya gelmesine rağmen çift anlaşmazlık yaşamaya devam etti. Kızlarının doğumunda verecekleri isim nedeniyle de büyük kriz yaşayan çift, yeni bir başlangıç yapmak için Melis 40 günlükken Selanik kentinin Sindos köyüne taşındı.  Ancak Dilek Güneş, aradığı mutluluğu yine bulamadı. 2016 yılının Haziran ayında Türkiye'ye döndü. Yunan yasalarına göre Georgios Tsakiridis'in verdiği yurt dışına çıkış izniyle kızıyla birlikte İzmir'e gelen Dilek Güneş, boşanma davası açtı.

MAHKEMELER ZIT KARARLAR VERDİBaba Georgios Tsakiridis de kızının kaçırıldığı iddiasıyla Atina Aile Mahkemesi'nde başvurdu. Mahkeme, babanın talebini, kızı ile eşinin Türkiye'ye dönüşlerine izin verdiği ve bebeğin küçük olması nedeniyle anneye ihtiyacı olduğu gerekçeleriyle reddetti.

Boşanma davasının görüldüğü İzmir 1'inci Aile Mahkemesi de ara kararla Melis'in geçici velayetini anne Dilek Güneş'e verdi. Uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7'nci Aile Mahkemesi ise, Melis'in velayetini, 2017 yılının Eylül ayında babaya verdi. Anne Dilek Güneş'in başvurduğu, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında, çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. 7'nci Aile Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, ilk kararının aksine babanın iade talebini reddetti. Kararı bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, ilk kararının aksine Melis'in babasına iadesine, Yunanistan'a götürülmesine izin verdi. Hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin aynı dosyaya iki farklı karar vermesinden sonra dava Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire, Melis'in babasına iade edilmesi kararını onadı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN 'İHLAL' KARARIKarar üzerine Dilek Güneş, Melis'i alıp kayıplara karıştı. Avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla  Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nde, ön incelemeden sonra dosya, 'önemli kategoride' değerlendirilip, komisyon yerine direkt 1'inci bölüme sevk edildi. Yüksek mahkeme, yapılan incelemelerin ardından kararı, Anayasa'nın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali olarak değerlendirip, bozdu.Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Güneş'in avukatı Mehmet Emin Keleş, "Yaklaşık bir yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştuk. Yapılan inceleme sonucunda dosyadaki raporlar, çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi, Lahey Sözleşmesi anlamında incelendikten sonra aile hayatına saygı hakkının ihlali sebebiyle Melis'in Türkiye'de kalması gerektiğine karar verildi. Mahkeme, dosyayı yeniden yargılanma yapılması için 7'nci Aile Mahkemesi'ne geri gönderdi. Bir sonraki duruşmada da Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Melis'in Türkiye'de kalması kararının çıkmasını bekliyoruz. Bu duruşmada mahkemenin takdir hakkı yok. Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği ihlali ortadan kaldıracak bir karar vermek zorundalar ve o da Melis'in Türkiye'de kalması olacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Avukat Mehmet Emin Keleş röp.Mehmet Emin Keleş detay görüntüHaber: Tolga TAHÇI- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Haber Kodu : 200716119

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Kuyumcular sahte altın satıcılarını 'Whatsapp' grubundan deşifre ediyor

ADANA'da Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman tarafından kurulan, 550 kuyumcunun bulunduğu 'Whatsapp' grubunda, sahte altın satıcılarının görüntüleri anında paylaşılarak esnaf uyarılıyor.Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılması, altın satışında hareketliliğe neden oldu. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen ve fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın satıcıları da arttı.Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, vatandaşların sahte altınla gerçek altın arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabileceğini, sadece kuyumcuların bunu anlayabileceğini söyledi. Başman ayrıca kuyumcu esnafını sahte altın satıcılarından korumak için 'Whatsapp' grubunun kurulduğunu da anlatarak, "Bu grubu 4 yıl önce Adana Kuyumcular Odası olarak kurduk. Hatta merkez ilçeler değil, tüm ilçelerdeki kuyumcu esnafımızı ve yanlarında çalışan kalfalarımızı da bu gruba dahil ettik. Sahte altın satanlar, düşük ayarlı altın satanlar, hırsızlık ürünleri satarak esnafımızı zarara uğratan kişilerin görüntülerini güvenlik kamera kayıtlarından tespit ederek paylaşıyoruz. Bu grupta emniyetten polis arkadaşlarımız da var. Anında tespit ediyoruz" dedi.SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Öte yandan, 17 Haziran'da Mersin'de 4 kuyumcuya sahte kolye satılmasının ardından şüphelinin görüntüleri kuyumcuların 'Whatsapp' grubundan paylaşıldı. Daha sonra Adana'ya gelen, M.E. işyeri sahibi Bülent Dalyan'a yakalandı. DHA muhabirlerinin sahte altın haberi yaptıkları sırada iş yerine gelen şüpheli bağırarak kaçmaya çalıştı, ardından polise teslim edildi.

Kaynak: DHA

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