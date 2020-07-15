DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR

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ERZURUM'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe köyünde yaşayan 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, ilçe kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan askerler için kurban kesti.

15.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:58

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe köyünde yaşayan 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, ilçe kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan askerler için kurban kesti. Ahmet Yaşar, "İlçemizde PKK'lı teröristlere yönelik başarılı büyük operasyon düzenlenmiştir. Allah askerimizin ve polisimizin ayağına taş değdirmesin. Ben de bir şehit babası olarak köy halkı ile birlikte karakola kurban kesmeye geldik. Allah kabul etsin" dedi.

TERÖRİSTLERDEN İKİSİ GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında 12 Temmuz sabahı yaptığı operasyonlarda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca 2 adet el bombası ele geçiren jandarma, kaçan iki teröristin yakalaması için bölgede operasyonlarını devam ettirdi. Jandarma tarafından 13 Temmuz günü kırsal alanda sıkıştırılan Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar da saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan teröristlerden Sipan kod adlı Adem Çallar'ın da gri listede aranan terörist olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonun bilgisini alan Şenkaya'nın Akşar Mahallesi'nde yaşayanlar, kırsaldan gelen askeri davul-zurna ile karşıladı.

ASKERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe'deki bombalı saldırıda başından yaralanan ve 19 gün sonra yaşamını yitiren Oğuzhan Yaşar'ın (23), babası Ahmet Yaşar, mahalle muhtarı Taşkın Yaşar ve köylülerle birlikte, Akşar Mahallesindeki Akşar Jandarma Karakoluna giderek askerlerle birlikte kurban kesti. Kendisinin bir şehit babası olduğunu vurgulayan Yaşar, "Şenkaya ilçesinin kırsalında teröre yönelik düzenlenen başarılı operasyon sonrası asker ve polislerimizle bir kez daha gurur duyduk. Ben de bir şehit babası olarak diyorum ki, bu vatan için ben ve ailem de canını vermeye hazır. Allah askerimizin, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Bizler her zaman onların yanında olacağız. Yaymeşe köyü olarak karakola kurban kesmeye geldik. Allah kabul etsin" diye konuştu.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR

Kaynak: DHA

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