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DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

03.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:42
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

'HES'teki risk haritası korku filmi gibi' ZONGULDAK'ta, son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

'HES'teki risk haritası korku filmi gibi'

 

ZONGULDAK'ta, son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Haritayı görünce şaşıran Melahat Günyıldız, "Harita korku filmi gibi. Ölümle burun buruna yaşıyoruz" dedi.

Koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk aylarda büyükşehirlerle birlikte sıkı tedbirlerin alındığı tek kent olan Zonguldak'ta, vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Türkiye geneliyle paralel olarak artış gösteren vaka sayıları günlük 800'ü buldu. Vaka sayılarındaki artış, HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. HES uygulamasında bulunan haritada kırmızı alanların yoğunluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin riskli bölgeleri gösterdiği vatandaşlar, duydukları endişeyi dile getirdi.

'HES UYGULAMASINA BAKARKEN ENDİŞE DUYUYORUM'Vatandaşlardan Selma Yıldırım, tedbirlerin daha fazla alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne çok yakın bir konumda yaşadığını ve ambulansların gece ve gündüz kovid hastası taşıdığını kendi gözleriyle gördüğünü anlatan Yıldırım, "Sabaha kadar ne 112 ne de acile gelen ambulanslar duruyor. Buna bizzat şahidim. 'Nereden kovidli hasta olduğunu anlıyorsunuz diyecekseniz?'  Şöyle anlıyoruz; ambulanslardan özel kıyafetli sağlık çalışanları iniyor. Hasta indikten sonra dakikalarca dezenfektan işlemi yapılıyor. Vakaların artışı çok fazla ve bunun için acilen önlemler alınması lazım. HES uygulamasına bakarken endişe duyuyorum. Hemen her gün bir komşumuzun tanıdığımızın ölüm haberini alıyoruz. Türkiye ve Zonguldak için değil tüm dünya için endişe duyuyorum" dedi. 

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RİSK HARİTASINI KORKU FİLMİNE BENZETTİ 

Melahat Günyıldız ise bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını ancak evde durmanın en önemli korunma yolu olduğunu ifade ederek, "Kötü halimiz, ne yapacağız? Çıkmasın kimse evinde dursun ama çıkıyoruz işte bir şekilde. Evde otur otur olmuyor. Memur çok burada. Bahçeli evin olacak ki evde kalacaksın. HES uygulamasında her taraf aynı. Balıkesir'den geldim. Orada da her yer aynı. Dışarı çıkmamak. Konumuz bu. Harita korku filmi gibi. Ölümle burun buruna yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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