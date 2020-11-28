DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

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ÇOCUĞUN 100 SAÇMA İLE VURULDUĞU MAGANDA ATEŞİNE TOPLAM 51 YIL HAPİS CEZASIMERSİN'in Tarsus ilçesinde çocuğun vücuduna 100 saçma isabet etmesiyle yaralandığı olayla ilgili yargılanan Ünal Murat Ç. (24) 28 yıl, ve Ahmet Duran K. (22) ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇOCUĞUN 100 SAÇMA İLE VURULDUĞU MAGANDA ATEŞİNE TOPLAM 51 YIL HAPİS CEZASI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çocuğun vücuduna 100 saçma isabet etmesiyle yaralandığı olayla ilgili yargılanan Ünal Murat Ç. (24) 28 yıl, ve Ahmet Duran K. (22) ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Kasım 2019 günü Tarsus'un Şehitler Tepesi Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Köse (40), kreşten aldığı kızı Bera (5) ile eşinin çalıştığı iş yerine giderken yoldan geçen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Magandaların açtığı ateş sonucu Bera'nın sırtına 100 saçma isabet etti. Minik Bera, hastanede tedaviye alınırken, motosikletli magandalar Ünal Murat Çelebi ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardırdan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 'Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan' Ünal Murat Çelebi'ye 28 yıl verilirken, motosikleti kullanan Ahmet Duran Köşkeroğlu'na ise 23 yıl hapis cezası verildi.

'KAMYON TEKERİ PATLADI SANDIM'Kararı sevindirici bulan baba Nevzat Köse yaşadıklarını anlattı. Çocuğunun sırtındaki saçmaları eşi kucağına aldığında fark ettiğini aktaran baba Köse, şöyle konuştu: "O gün işten eve geliyoruz, çocuğumu kreşten aldım. Çocuğumla, ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı yere gitmek istedik. Sonra boşluk olan yerde arkada bir patlama oldu, ben kamyon tekeri patladı sandım. Etrafta kamyon ararken kendi arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağıma elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey demedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken çocuğun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. ve sırtını annesi kucağına aldığında gördük. Sırtında 100'e yakın saçma vardı. Ardından sivil polis geldi. Bunları görüp ihbar edenler olmuş, iki ambulans geldi önce çocuğumu sonra beni hastaneye götürdüler olay böyle vuku buldu. Hiçbir şekilde bu şahısları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı."

'ÇOCUĞUMU ÖYLE GÖRÜNCE KÖTÜ OLDUM'Anne Arzu Köse (33) ise "Ben çok kötü oldum ve olayı baya atlatamadım. Ben çalışıyordum, iş yerinden arkadaşım bana "Abla Nevzat ağabeye araba çarpmış, bacağını tutuyor' dedi. Ben o esnada çıktım çocuğumu kucağıma aldım, sırtından haberim yok. Kanları gördüm ama ben kötü oldum kanları görünce, çocuğumun sırtını eşim açınca saçmaları gördüm. Ayakta duramıyordum zaten, bende ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. İnsan olsalar küçücük çocuğa sıkmazlar." diye konuştu.Küçük Berra'nın 10 yaşındaki ablası Makbule de üzüldüğünü belirterek, "Kardeşimi öyle görünce çok üzüldüm, kardeşime öyle bir şey olmasını hiç istemedim. Onları yakaladıkları için çok teşekkür ederim. Polisler onları 15-20 yıl hapiste tutsunlar istiyorum, iyi ki kardeşime ve babama bir şey olmadı" dedi.

Küçük Berra ise sırtına saplanan 100 saçma yarası ile yaşadığı acıyı ve şoku unutmaya çalışıyor. Aile küçük kızlarının vücudundan çıkarılan bir miktar saçmayı ise evlerinde tutuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı