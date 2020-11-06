DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

Prof. Dr. Oruç, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu için uyardı.

Prof. Dr. Oruç, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu için uyardı

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, Kuzey Anadolu fay hattının güney koluna dikkat çekti. Oruç, uzun yıllardır sessiz olan fay hattı uzantısının mutlaka dikkatle incelenmesi ve buna uygun olarak adım atılması gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, "Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu ikiye ayrılır. Kuzey kolu Bolu, Düzce, Kaynarca ve Adapazarı, İzmit ve Marmara Denizi'nin içerisine girerek tüm Marmara'yı kat ederek Kuzey Ege'ye yol alır. Güney kolu ise Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden itibaren Biga Yarımadasına gelerek çok parçalı bir hal alır. Bunların hangisinin daha fazla deprem aktivitesi var derseniz kuzey kolu daha fazla deprem üretiyor. Kuzey kolu üzerinde biriken depremlere baktığımız zaman da üst kabukta olan 8 ile 12 kilometre derinliklerinde ve büyük deprem üretme potansiyeli olan bir kol olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle tehlikeli bir koldur" dedi.

'UZUN YILLARDIR SESSİZ OLAN KOLUN DİKKATE ALINMASI GEREK'Güney kolla ilgili çeşitli sonuçlar elde ettiklerini belirten Oruç, aktif bir fay kolu olmasına rağmen neredeyse 500 yıldır yıkıcı bir deprem üretmediği bilgisini verdi. Prof. Dr. Oruç, "Bununla ilgili çeşitli projeler geliştirdik, bazı sonuçlar elde ettik. Özellikle bu kol için söz etmem gerekirse bu kolda litosferin zayıfladığını ve termal zayıflama dediğimiz bir prosesin geliştiğini, bunun da kabuğun kırılganlığını ve güçlü kabuk özelliğini kaybettirdiği yönünde sonuçlarımız var. Ancak yer bilimlerinde hiçbir çözüm mutlak değildir, araştırmaya değer başka konular da olabilir. Bu nedenle başka bakış açılarıyla bu değerlendirildiğinde aslında stresin üst kabuk içerisinde birikmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu birikimin enerjisini ölçemediğimiz için bu kolun büyük ya da yıkıcı bir deprem üretip ya da üretmeyeceği konusunda veya üretecekse ne zaman üreteceği konusunda bir öngörümüz maalesef yok. Bugünkü teknoloji buna imkan vermiyor. Ancak tarihsel dönemde güney kolun üretmiş olduğu yıkıcı depremleri gözlediğimiz için yine de özellikle uzun yıllardır sessiz olan bu kolun da dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Tıpkı tüm Anadolu levhası üzerindeki fay hatları gibi bu kolun da mutlaka dikkatle incelenmesi ve buna uygun olarak adım atılması gerekmektedir." diye konuştu.

'YIKICI BİR DEPREM ÜRETECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIKLI OLMALARINI ÖNERİYORUZ'Oruç kendi araştırmasına değinerek, şöyle konuştu: "Benim araştırmalarım oradaki termal zayıflamanın kabuğu zayıflattığını bu nedenle kabuğun çok fazla yamulma enerjisi üzerinde biriktiremediğini, bu nedenle deprem aktivitesinin zayıf olduğu şeklinde ortaya çıkıyor. Buradan, burası deprem üretmeyecek sonucu çıkmasın. Üst kabuğun, üst derinlikleri her zaman kırılgandır, bu kırılganlığının ölçüsünü bilmiyoruz. Yani ne ölçüde deprem üretecek bir kırılganlık prosesi geliştireceğini bilmediğimiz için biz yine de sanki yıkıcı bir deprem üretecekmiş gibi halkımızın ve karar vericilerin her zaman hazır bir şekilde depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini şiddetle öneriyoruz. İnsanların Anadolu levhası üzerindeki bütün fay hatlarına dikkatle yaklaşması, burası deprem üretmiyorsa ben yapı stokumu kötü kullanayım, zemin koşullarına dikkat etmeden binamı dikeyim anlayışını terk etmesi gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Prof.Dr. Bülent Oruç röp-Harita önünde anlatması -Bilgisayar başında çalışma detayları HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Adana'da 1600 yıllık Taşköprü, motosiklet sürücülerine ve seyyar satıcılara mesken oldu

ADANA'nın simgelerinden olan 1600 yıllık tarihi Taşköprü, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık olmasına rağmen motosiklet sürücülerinin ve seyyar satıcıların meskeni haline geldi. Bazı vatandaşlar köprüde oluşan bu görüntüden rahatsız olduklarını dile getirirken, bazıları ise duruma alışkın olduklarını söyledi.Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerinden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprünün yasak olmasına rağmen bazı motosiklet sürücülerinin köprü üzerinden geçmesi ve bazı seyyar satıcıların köprü üzerinde satış yapması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar köprünün çarşıya döndüğünü ve motosiklet sürücülerinin tehlike yarattığını söylerken bazıları ise duruma alışkın olduklarını dile getirdi.

'BELEDİYE, SEYYAR SATICILARA YER GÖSTERMELİ'İşe gelip giderken neredeyse her gün tarihi köprünün üzerinden geçtiğini ve oluşan karmaşık görüntünün kendisini rahatsız ettiğini, köprünün turistik bir değer olarak kullanılması gerektiğini belirten Hasan Adıgüzel, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin köprü üzerindeki seyyar satıcılara tezgahlarını kurmak için bir yer göstermesi gerektiğini söyledi.Gün içinde motosikletiyle köprü üzerinden geçtiğini kaydeden Ahmet Dedecan ise başka çaresinin olmadığını evinin köprünün karşı tarafında olduğunu bundan dolayı geçişi buradan sağladığını belirtti.

Taşköprü'nün sadece kent için değil ülke adına da önemli bir değer olduğunu vurgulayan Pelin Durmuş ise "Motosiklet sürücülerini bilemem ama köprü üzerinde seyyar satıcı olması beni rahatsız etmiyor. Adanalı olarak biz bu durumlara alışığız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı