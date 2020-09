DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ 27 yıl aradan sonra oğluyla aynı üniversiteyi kazandıİZMİT'te yeğeniyle hazırlanarak üniversite sınavına giren 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek (47), Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

27 yıl aradan sonra oğluyla aynı üniversiteyi kazandı

İZMİT'te yeğeniyle hazırlanarak üniversite sınavına giren 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek (47), Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Eğitim hayatına 27 yıl ara verdikten sonra üniversite sıralarına oturacak olan Şimşek, oğluyla aynı kampüste okuyacak olduğu için heyecanlı olduğunu söyledi.

İzmit'te yaşayan 2 çocuk annesi Mukaddes Şimşek, eğitim hayatına 27 yıl ara verdikten sonra yeğeniyle üniversite sınavına hazırlanarak Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Sınava birlikte hazırlandığı yeğeni Metehan Semiz'in de Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandığını söyleyen Şimşek, hedefini yüksek lisans yaparak akademisyen olmak olarak belirledi. Aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan oğlu Yağızhan ile aynı kampüste öğrenim görecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Mukaddes Şimşek, gençlere okumayı ve öğrenmeyi hiç bırakmamalarını tavsiye etti.

'PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ 5 PUANLA KAÇIRMIŞTIM'

Daha önce bir çok sosyal projede yer aldığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Eğitim hayatımı 93 yılında Samsun Namık Kemal Lisesi'nden mezun olarak tamamlamıştım. O sene ilk defa sınava girdiğimde 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü 5 puanla kaçırmıştım. Ondan sonra bir daha denemedim. Yıllar içinde sürekli kendini yenileyen, okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen, hatta okumayı büyük bir aşk olarak gören bir insandım. Yıllardır da Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli'ye geldiğim günden beri de her zaman sosyal platformların içinde oldum. En büyük desteği eğitime ve engelli kardeşlerime sağlamıştım. Gençlerin okumasından, hiçbir zaman yerlerinde saymamalarından yanayım. Bunun için de ihtiyaç sahibi okullara kendi çapımda kütüphaneler kurdum. Yine Kandıra'da bir ilkokulumuza okuma salonları açtım. İhtiyaç sahibi olup, üniversiteye hazırlanmak için kaynak bulamayan gençlerimize kitap desteklerinde bulundum" dedi.

'TATLI BİR REKABETE TUTUŞTUK'

Üniversiteye hazırlanan yeğeni ile birlikte çalıştığını söyleyen Şimşek, "Bu sene yeğenim üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelmişti. Ona örnek olmak adına, zor savaşında pes etmemesi adına, 'Hala-yeğen beraber girelim bu sınava' dedim. Bakalım kim kimi geçecek diye tatlı bir rekabete tutuştuk. Hem de bizim dönemimizde aldığımız eğitim ile bu dönemdeki eğitim biraz farklı olduğu için, benim bildiklerimi ona aktarmak adına böyle bir yarışa girdik. Ama ikimiz de güzel mükafat aldık. Ben Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ne yerleştim. Yeğenim Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleşti. Buradaki amacım aslında hem kadınlarımıza hem de gençlerimize örnek olmaktı. Hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değil. Hele ki okumak için hiç geç değil. Nefes aldığımız süre içinde okumaya, bilgiye ihtiyacımız var. Gençlerimiz çok çabuk pes ediyorlar. Her şeyin kolayına kaçmaya çalışıyorlar. Hayat çok kolay değil ve bir yarış. Bu yarışta da yer almak için okumak en önemli faktör" diye konuştu.

'HAYATIM BOYUNCA ÇOCUKLARIMA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'Çocukları Yağızhan ile Ecrin Naz'a örnek olmaya çalıştığını söyleyen Mukaddes Şimşek, "Oğlum Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi. Oğluyla aynı üniversitede okumak her anneye nasip olmaz. Bu ayrı bir gurur benim için. Hayatım boyunca çocuklarıma idol olmaya, örnek olmaya çalıştım. Bu konuda da onlara örnek olduğuma inanıyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmeyecekler. 'Bizim annemiz çok güçlü. Yaparım dediği her şeyi başaran bir kadındı. Biz de onun evlatları olarak her şeyin en iyisini yapacağız' diye yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kampüste anne-oğul değil, iki öğrenciyiz. Ama tabii ki evimizde anne-oğuluz. Ona da, bana da hayat yolunda başarılar diliyorum" dedi.

'HEDEFİM HUKUK FAKÜLTESİYDİ, AMA NASİP SİYASETMİŞ'İlk tercihini Hukuk Fakültesi'nden yana kullandığını söyleyen Şimşek, "Üniversite sınavına gireceğimi söylediğimde insanlar çok şaşırdılar. Hatta, 'Delirdin mi sen?' diyenler oldu. 'Kazansan bile okuyacak mısın?' diyenlere, 'Eğer o günü görürsem tabii ki okuyacağım. İnsan istediği zaman zor diye hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Her şey başarılır' demiştim. Ben de başaracağıma inanıyorum. Biz Kocaeli'de yaşadığımız için mecburen tek üniversite tercih etmek zorundaydım. Çünkü ben bir anneyim ve eşim. O yüzden Kocaeli Üniversitesi benim tek tercihimdi. Tercih listesinde bu bölüm benim üçüncü tercihimdi. İstediğim bir bölümdü. Aslında hedefim Hukuk Fakültesi'ydi, ama nasip siyasetmiş. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Bundan sonraki hedefim olarak, tabii ki bu yaştan sonra bizler kamuda yer alamayız. Ama yüksek lisans yapıp akademisyen olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

'SINAV ZAMANLARINDA BENİM HALİMİ BİRAZ DAHA ANLAR'Annesiyle aynı kampüste okumanın garip bir deneyim olacağını söyleyen Yağızhan Şimşek(21), "Bu sene annem, kuzenimle beraber ufak bir iddiaya girip üniversite sınavına girdi. Benimle aynı üniversitede Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Ben şahsi olarak heyecanlıyım. Onunla beraber aynı kampüste okuyacak olmak garip bir deneyim olacak. Daha önce yaşadığım veya daha sonra yaşayabileceğim bir deneyim değil. Arkadaşlarıma bahsettiğimde büyük bir çoğunluğu, 'Alay mı ediyorsun?', 'Şaka mı yapıyorsun?' gibi tepkiler verdi. Espri yaptığımı zannettiler. Açıkçası ben de başta öyle zannediyordum. Sınava girdi, başardı. Gurur duyuyorum onunla. Mutluyum. Bölümlerimiz, derslerimiz farklı olacak. O yüzden ortalama konusunda rekabet edebileceğimizi sanmıyorum. Ben sayısal bir bölüm okuduğum için ekstra olarak fizik, matematik gibi dersleri daha yoğun görüyorum. Ama bir rekabet olur tabii ki. En azından sınav zamanlarında benim halimi biraz daha anlar" dedi.

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Gaziantep'te balık tüketimi arttı

GAZİANTEP'te balık fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olması nedeniyle et ve tavuğun yanı sıra balık tüketimi arttı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahlar doldu.Balık sezonun açılmasının ardından Gaziantep'te ilk günlerde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken, kentte en çok satılan balık palamut ve hamsi oldu.

'İSTANBUL'A ORANLA YARI FİYATA SATIYORUZ'Gazianteplilerin et ve tavuğun yanı sıra balık tüketiminin arttığını ifade eden balıkçı Ali Tekin şunları söyledi: "Gaziantep balığa alıştı. Önceki yıllarda çok tüketilmiyordu ancak taze balığı kente ulaştırmamızdan dolayı vatandaşlar balığı sevmeye ve tüketmeye başladı. Gaziantep'te et tüketimi daha fazlaydı. Daha taze ve uygun fiyatlı olduğu için balık alternatif bir yiyecek oldu. Gaziantep'te en çok palamut, hamsi, levrek, istavrit ve çupra tüketiliyor. Fiyatlar geçen yıla oranla bu yıl daha uygun. Ülkemizde bu yıl balığımız çok olacağı için fiyatlar da uygun olacak. Palamut 30, hamsi, İstavrit 20, levrek, çupra 40 liradan satışımızı yapıyoruz. Bu fiyatlar önümezdeki günlerde daha da düşecek. Balık diğer illere göre Gaziantep'te daha uygun. İstanbul fiyatları göre neredeyse yarı fiyatına satış yapıyoruz."

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

Şanlıurfa'da salça sezonu başladı

ŞANLIURFA'da domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte salça yapmak isteyen vatandaşlar sıkma tesislerinin yolunu tuttu. Günde 10 ile 15 ton arasında domates ve biberi salça yapmaya hazır hale getirdiklerini aktaran işletme sahibi Muhammet Keşküş, bu yıl koronavirüs salgınından dolayı salça sezonunun geç başladığını söyledi.

Domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da salça sezonu da açıldı. Evlerinin salça ihtiyacını karşılamak isteyen Şanlıurfalılar hal pazarından aldıkları salçalık biber ve domatesi sıkma tesisine getirerek salçalarını el değmeden hazırlatıyor. Koronavirüs salgınından dolayı salça sezonunun geç açıldığı belirten işletme sahibi Muhammet Keşküş, sıkma tesisinde aşırı derecede yoğunluk yaşandığını söyledi. Günde 10 ile 15 ton arasında biber ve domatesi salça haline getirdiklerini aktaran Keşkük, vatandaşların marketlerde satılan hazır salçaları almak yerine bu şekilde yaptırmayı daha çok tercih ettiklerini kaydetti.

'GÜNDE 10-15 TON DOMATES VE BİBER İŞLİYORUZ'Vatandaşların aldıkları domatesi ve biberi tesise getirdiklerini söyleyen Muhammet Keşküş, gelen sebzeleri bol suyla yıkadıklarını vurguladı. Ardından yıkanan domatesi sıkma makinesine aktardıklarını anlatan Keşküş, şöyle konuştu: "Normalde evde domatesi sıkmak 3 günü buluyor. Çünkü evde domatesler kesilip, tuzlandıktan sonra sıkılıyor. Ancak bu durumda domateste ekşime de olabiliyor. Evde 3 günde yapılan işi biz burada 15 dakikada yapıyoruz. Hatta tonlarcasını işliyoruz. Çekilen domatesi hijyenik bir şekilde el değmeden bidonlara aktarıyoruz. Sıkılan domatesleri pikaplar ile evlere gönderiyoruz. Evlerde de kadınlar leğen ya da tepsilere boşaltarak salçalarını kendileri hazırlıyor. Normalde günde 10 ile 15 ton arasında sebze geliyor. Hafta sonları bu 30 tona kadar çıkabiliyor. Biber salçasını yaparken de normalde Urfalılar biberi kabuklu haliyle salça yapıyor. Kabuklu olması da mideye zarar veriyor. Mide de ekşime yapıyor. Ancak makineden yapınca kabuk soyuluyor. Kabuksuz şekilde salça oluyor. Bu sene yıl sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü salgından dolayı geç başladık.ö

'MAKİNEDEN SALÇA YAPMAK DAHA SAĞLIKLI'Eskiden makine olmadığı için kadınların domatesi evlerde elle sıktığını söyleyen işletme sahibi Ahmet Keşküş ise o şekilde yapılan salçanın mideye zarar verdiğini belirtti. Elle sıkılan domatesten yapılan salçada asit oranının yüksek olduğunu aktaran Keşküş, "Ancak makinede yapıldığı zaman asit oranı çok düşük oluyor. Çünkü içine tohumu, çekirdeği ve kabuğu hiç girmiyor. Daha sağlıklı oluyor. Domatesin 100 kilosunu 35 liraya, biberin 100 kilosunu ise 40 liraya çekiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Domates salçasıDomatesleri temizleyen personellerBidonlara domates sularını boşaltmasıDomates salçalarını araçlara götüren işçilerİşletme sahibi Muhammet Keşküş röp.Çalışan personellerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Evlerinden kilometrelerce uzaklıkta ekmek mücadelesi veriyorlar

GEÇİMLERİNİ sürdürebilmek için ekim - hasat zamanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, aileleri ile Niğde'ye çalışmaya gelen işçiler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta tarlalarda mücadele veriyor.

Günlük 70 TL yevmiye karşılığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerden Niğde'ye gelen aileler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarda çalışmaya başlarken, saat 17.00 sıralarında çadırlarına dönüyor. Ürün ekimi ve hasadında yoğun olarak çalışan işçiler, memleketlerinden 5-6 ay uzak kalıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde güneş altında çalışan işçiler, alın terleriyle ekmeklerini kazanıyor.

Şanlıurfa'dan yaklaşık 600-700 kilometre uzaklıktaki Niğde'ye ekmek parası kazanmak için gelen tarım işçisi Hasan Ketboğa (53), her yıl Nisan ayında tarlalara geldiklerini, Kasım ayında döndüklerini aktardı. Ketboğa, "Fasülye, nohut, mercimek gibi ürünlerde çalışıp para kazanıyoruz. Yaptığımız işe göre yevmiyeler ucuz" dedi.

Babası Hasan Ketboğa ile birlikte Şanlıurfa'dan kente gelen Ahmet Ketboğa da (33), önce Isparta'ya gittiklerini, orada iş bulamadıkları için Niğde'ye geldiklerini aktardı. Ketboğa, tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Tarlada çalışan işçilerden görüntüAilesiyle birlikte çalışan çocuklardan görüntüTarım işçilerinin fasulye toplarken görüntüsüŞanlıurfa ilinden Niğde'ye çalışmaya gelen Hasan Ketboğa ile röportajBabasıyla çalışmaya gelen Ahmet Ketboğa ile röportajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Mersin'de badem üretimi yaygınlaştı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde üretimi yaygınlaşan bademde sezonun ilk ürün hasadına başlandı. İlçede bu yıl 21 bin dekar alanda 2 bin 500 rekolte bekleniyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde genellikle arazilerde sınır bitkisi olarak yetiştirilen badem, yeni tip çeşitler ve sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri ile bahçelerde de yaygın olarak üretilmeye başlandı. 2017 yılında 15 bin 187 dekar alanda yapılan badem üretimi, 2020 yılında 21 bin 330 dekar alana yükseldi. Çiftçiler ürünlerini hasat etmeye başlarken, 2 bin 500 ton rekolte beklendiği bildirildi. Şalvarını giyerek çiftçilerle badem hasadına katılan Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, bademin ilçenin kaderini değiştirecek bir ürün olduğunu söyledi.

5 YILDA ÜRETİM 20 BİN DÖNÜME ÇIKTIGülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, 2015'te başladıkları badem üretimini 5 yılda 20 bin dönümden fazla bir alana çıkarttıklarını belirtti. Bademin artık ilçede ana gelir kaynaklarından biri haline geldiğine dkaydeden Işık, "Şu an ilçemizde badem çeşitlerimiz nompariel, teksas, feragnes, ferranduel, bertina şeklinde. Bugün hasadını yaptığımız tür ise nompariel çeşidi. Elle kırılan bir badem çeşidi. Daha sonra da öteki çeşitlerimizin hasadı yapılacak. İnşallah üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir piyasa oluşur. Emeklerinin karşılığını çiftçilerimiz alırlar. Özellikle bizim ilçemizde yetiştirilen ürünlerimizin aromaları çok yüksektir. Başka yerlerde yetişen ürünlerden farklılık göstermektedir. Bu da iklimle alakalı ve de sulanmadan kıraç olarak arazilerde yetişmesinden kaynaklı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Badem bahçesinden görüntüBelediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın badem hasat etmesiBademlerin ayıklanmasından görüntüBademlerin çuvallanmasından görüntüBelediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile röp.Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin),

Çocukların bağışıklığını okul dönemine hazırlarken, beslenme ve uykuya dikkat

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, okulların öğrenciler için güvenli hale getirildikten sonra açılmasının öneminden bahsederken, çocukların bağışıklığını da bu döneme hazırlarken, uyku ve beslenmenin önemli faktörler olduğunu anlattı.Çocukların korunması için okulların güvenli hale getirildikten sonra açılması gerektiğini belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, çocukların bağışıklığı için de uyku ve beslenmenin önemine dikkat çekti. Okullarda alınması gereken önlemlerden bahseden Prof. Dr. Yıldızdaş, "Örneğin derslerin başlangıç ve bitiş saatleri, yemek saatleri kademelendirilebilir. Bununla birlikte mümkünse sınıfların açık alanlara taşınması olabilir. Sınıf mevcudunun azaltılması ya da dönüşümlü okula gidilmesi oldukça önemli ama bununla birlikte özellikle su ve hijyenik koşullarını okulların sağlaması gerekiyor" dedi.Hijyen önerilerinde de bulunan Yıldızdaş, "El hijyeni, sosyal mesafe, bununla birlikte solumsal izolasyon, okulların dezenfekte işleminin yapılmasıyla beraber, yemek sunumu yapacaklarsa gıdaların hazırlanmasındaki hijyenik ortamlara, gıda güvenliğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda okulda çalışan öğretmen ve personellere hem bu hijyenik koşullar, hem el yıkama, hem de sosyal mesafe konusunda ciddi eğitimler yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'UYKU BAĞIŞIKLIĞI ETKİLER'Çocukların koronavirüs sürecinde uyku düzenlerinde birtakım değişiklikler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, "Özellikle bu pandemi döneminde çocukların daha çok gece geç vakitte yatıp gündüz geç kalktıkları için uyku düzenleri çok bozuluyor. Bu uyku düzeninin bozulması biraz bağışıklık sistemini etkileyebiliyor ama iyi bir bağışıklık sistemi için makro ve mikro besinleri mutlak almaları gerekiyor. Çocuklar, cips, gofret, kapalı bisküviler gibi, gazlı içecekler ve hazır meyve suları gibi yüksek yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan mutlak kaçınmalılar" dedi.

BESİNLERDEKİ VİTAMİNLERÇocukların bağışıklığını güçlendirirken beslenme ile ilgili önerileri de sıralayan Prof. Dr. Yıldızdaş, şunları söyledi: "Özellikle karbonhidratlarda tahıl yönünden çocukların iyi beslenmesi gerekiyor. Protein yönünden et, balık, süt, yoğurt, peynir gibi besinleri mutlak alması gerek. Bağışıklık sistemlerini daha güçlü kılabilmek için özellikle çocuk hastalarda A, C, E, D vitaminleriyle beraber özellikle selenyum ve çinko minerallerini almalılar. E vitamini, selenyum ve çinko daha çok taze fındık, ceviz, badem gibi işlenmemiş kuruyemişlerde olabiliyor. Bunlarla beraber zeytinyağı ve tahin önemli. C vitamini portakal, mandalina, greyfurt ve bazı yeşil bitkilerden bunları alabilirler. D vitamini de çok önemli. Çocukların güneşli bölgelerde bulunup bu vitamini daha aktif hale getirebilirler."

'ARA ÖĞÜNLER HAZIRLANMALI'Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için ara öğünlerin önemli olduğuna değinen Yıldızdaş, şöyle konuştu: "Çocuklara ara öğünler hazırlanmalı. Bu öğünlerde genellikle taze meyveler olabilir. Mevsimsel salatalık ve domatesi kullanabilirler. Tam buğdaylı sandviç ya da peynirli tostlar yapılabilir. İşlenmemiş birtakım kuruyemişleri bu dönemde kullandıkları zaman çocukların bağışıklık sisteminin daha iyi olacağını düşünüyoruz."

ÇOCUKLARA DA GRİP AŞISI YAPILMALIÇocuklarda da grip aşısının rutin olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, şöyle devam etti: "Zatürre aşısı özellikle altta yatan hastalığı olanlarda yapılabiliyor. Ben grip aşısı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle bu pandemi sırasında yeni tip koronavirüsün grip enfeksiyonu ile birtakım benzer özellikleri de olacağı için bu hastalarda koruyucu olarak grip aşısının yapılmasının belki hastaneye daha az başvuru yapılması bakımından önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta testini yapmadan ikisini birbirinden ayırt etmek çok da mümkün değil. Çocuklarda genellikle 2 yaşın altında maske takılması çok önerilmiyor. 2 yaşın üstündeki çocuklarda maske takmak önemli. Bununla beraber mesafeye de dikkat edilmeli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş ile röp.Yıldızdaş'tan detaylar

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

1 milyon 100 bin lira hibe destek alan 35 kadın, arıcılık sektörüne el attı

MUŞ'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu'ndan (TKDK) 1 milyon 100 bin lira hibe destek alan 35 kadın, 17 bin kovanla bal üretimi yapmaya başladı.

Muş'ta kadın girişimcilere pozitif ayrıcalıklar tanıyan TKDK, arıcılık yapmak için proje hazırlayanlara hibe destek sağladı. Kadın girişimcilerin arıcılık projelerinin bedelinin yüzde 65'ini hibe olarak veren TKDK, onların üretime katılmalarına da imkan tanıyor. 35 kadın arıcıya 1 miyon 100 bin lira tutarında destek vererek 17 bin kovanla üretim yapmalarını sağlayan TKDK, makine ve ekipman konusunda da yardımcı oldu.

TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, kadın arıcılara bugüne kadar 1 milyon 100 bin TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. 35 kadın arıcının 17 bin dolayında kovanla bal üretimi yaptığını ifade eden Turan, bal üretimi için kovan ekipmanının yanı sıra gerekli diğer tüm ekipmanların da destek kapsamında olduğunu söyledi. Turan, kadınlara sağlanan pozitif ayrıcalık avantajlarından daha fazla kadın girişimcinin yararlanmasını istediklerini de vurguladı.TKDK'dan aldığı destekle 500 adet kovanla bal üretimine başlayan Sevgi Bozkurt, "Her kadının çalışması ve aile ekonomisine katkıda bulunması gerekir. Ben de aldığım destekle arıcılık yaparak ailemin geçimine yardımcı oluyorum. Eğer destek olmasaydı bu kadar kovan ve ekipmana sahip olamayacaktım. Bu yıl bal verimi çok iyi düzeyde. 500'e yakın kovandan yaklaşık 5 tonluk bir üretim bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Arı kovanlarından detaylar-Bayan arıcı eşi ile beraber kovanları kontrol etmesi-Kovanlarda çalışmalardan detaylar-Röportaj-TKDK elemanlarının kovanları teslim etmesi

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

Bu mağara yaz kış 0 derece

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'ndeki mağaranın sıcaklığı hiç değişmiyor. Hava sıcaklığının hep 0 derece olarak ölçüldüğü Soğukluk Mağarası'nı vatandaşlar yaz aylarında depo olarak kullanıyor.

Tortum ilçesine 44 kilometre mesafedeki Pehlivanlı Mahallesindeki Soğukluk Mağarası görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 1600 metre rakımda bulunan mahalledeki küçük mağaranın yaz kış sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklığın hep 0 derece olarak ölçüldüğü mağara, yaz aylarında soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Yaz aylarında 30 derece ve üzerinde yaşanan hava sıcaklığına rağmen mağaradaki hava insanı üşütüyor. Evlerinde buzdolabı olmasına rağmen mahalleli, başta su olmak üzere günlük tükettikleri sebze ve meyvelerini burada saklıyor.

Soğukluk Mağarasının karşısındaki alabalık tesisinin işletmecisi Ali Koçak, 200-250 yıl önce Pehlivanlı mahallesinde yaşayan atalarının barut çıkarıp satarak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Bu mağaranın tam üzerinde barutun hammaddesinin ocak ağızları vardı. Büyüklerimiz buradan içeri girerek çıkardıkları hammaddeden barut yaparlardı. Ocaklara inen büyüklerimiz dağın altında büyük bir göl olduğunu söylerlerdi. Bu göldeki serinliğin dışa vurduğunu anlatırlardı" dedi.

Babasının soğukluk mağarasının önüne taştan kurun yaptırdığını ancak definecilerin bölgeyi tahrip ettiğini ifade eden Ali Koçak, "Bu mağara yeniden düzenlenip halkın hizmetine sunulursa büyük ilgi görür. Biz yapalım dedik gücümüzü aşıyor. Eğer burası yeniden düzenlenirse hem yöre halkının ihtiyacı giderilir hem de turizme bir hizmet olur" diye konuştu.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterilen Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği yaşanıyor. Çok sayıda kişinin izole ve tedavi altında olmasının yanı sıra bunlara hastalıktan korkup evlerinden çıkmayanların da eklenmesiyle Erzurum terk edilmiş bir şehri andırıyor. Hastalığın pençesine düşenler ya da yakınlarını kaybedenler bunu sosyal medyadan duyurarak eş ve dosta duyuruyor.

SIKI TEDİRLER GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'nın vaka sayılarının hızla arttığı il valiliklerine gönderdiği genelgede sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve bunun gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması, salonlarda oturma düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun, dans ve oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde olması düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulması istendi.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı. Her nikah merasimine en az bir kamu görevlisi eşlik etmeye başladı.

CUMHURİYET CADDESİNİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİMBirçok kişinin ölümüne, hastalanmasına ya da izolasyonda olmasına sebep olan koronavirüs nedeniyle Erzurum'un meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde bile gezen kişi sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor. Aynı anda yüzlerce kişinin olduğu caddede 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Selami Yılmaz, "Caddeyi hiç böyle görmemiştim. Sanki sokağa çıkma yasağı var. Bir çok kişi hasta veya evinde karantinada. Hasta olmayanlarda korkudan dışarı çıkmıyor. Eskiden müşterilerim sıra beklerdi ama şimdi siftahsız eve gittiğimiz oluyor" diye konuştu

ÖLÜMDEN DEĞİL HASTALIKTAN KORKUYORUMHastalık nedeniyle 3- 4 tanıdığının yaşamını yitirdiğini belirten İsmail Güven de, "88 yaşındayım ve 56 yıldır Erzurum'dayım. Maske, sosyal mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Ölümden korkmuyorum ama hastalıktan çok korkuyorum. Bilim adamlarının anlattığına göre insan nefes alamıyor. Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Ölümün de hayırlısı. Hastalığın giderek arttığı Erzurum'da artık kimse korkusundan dışarı çıkamıyor. Bende mecburen çıktım ve işimi gördükten sonra hemen evime gidiyorum" dedi

ALIŞ-VERİŞ YAPIP EVE GİDİYORUZHasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle evde kalmayı tercih eden vatandaşlardan Hakan Yıldırım ise "Maalesef kurallara uymayan çok sayıda kişi var. Çevremizde birçok kişi koronavirüs hastalığına yakalanmış. Bizler hastalığa yakalanmadık ama heran yakalanma korkusu ile yaşıyoruz. Acil ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Marketten alış veriş yapıp hemen eve gidiyoruz. Herkesten kurallara uymasını rica ediyorum" diye konuştu.

HASTALANMADIK AMA BİZİ DE VURDUErzurum'da 24 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Mustafa Ebeoğlu koronavirüs olmadıklarını ama hastalığın maddi olarak kendilerini de vurduğunu belirterek, "Ben böyle bir şey görmedim. Araçlarımızı her akşam dezenfekte ediyoruz. Tertemiz tutuyoruz. Ama müşteri bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ben bugüne kadar siftah yapmadan eve gittiğimi hatırlamam Ama şimdi gidiyoruz. Pandemide hastalanmadık ama ekonomik olarak bizi kötü vurdu. Umarım uzun sürmez" dedi

SOSYAL MEDYADAN DUYURUYORLARÖte yandan hastalığa kapılan, izolede olan ya da bu hastalıktan yakınlarını kaybedenler bunu sosyal medyadan duyuruyor. Hastalıkta çektikleri sıkıntıları aktaranlar herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yaşamını yitirilen veya hasta olanlara de yine buradan taziye mesajı veya geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; 'Bedeni yorgunluğa alıştık artık, acı hayat hikayeleri kalbimizi yoruyor. Etmeyin! Ağzını, burnunuzu kapatması gereken maskeyi çenesine, koluna takan kişiler... Tedbirsizliğiniz ve umursamazlığınız yeni hastalar üretiyor. Yapmayın!Bu savaşı kazanmak için hala güçlü bir seçeneğimiz var...' dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Seramikten eşek bibloları üretiyor

MARDİN'de heykeltıraş Hamdullah Aydoğan (42), açtığı sanat atölyesinde seramik ve heykelcilik sanatını birleştirdi. Aydoğan, tarihi kentin sokaklarında belediye personeli tarafından temizlik işlerinde kullanılan, sigortalı eşeklerinin biblolarını üretiyor. Her bir biblo için 2 gününü harcayan Aydoğan, 250 liradan sattığı ürünleri için kurs açmak istiyor.

Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan Hamdullah Aydoğan, hayalini kurduğu seramik sanatını ve mesleği heykeltıraşlığı birleştirerek sanat atölyesi kurdu. Aydoğan, kurduğu atölyede Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik personeli tarafından kullanılan ve belediyenin sigortalı eşeklerinin biblolarını üretmeye başladı. Ürettiği biblolar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gösteriliyor. Yoğun bir emekle ürettiği ve 250 liradan sataşa sunduğu bir bibloyu 2 günde hazırladığını anlatan Aydoğan, eşeğin yanı sıra sincap, yaban keçisi ve geyik gibi çeşitli figürler de ürettiğini anlattı.

Koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açacağını anlatan Aydoğan, "Uzmanlık alanım heykeltıraş. Fakat seramik her zaman yapmayı istediğim bir alandı. Tabii ki seramik ile heykel birbirinden uzak alanlar değil. Burada yaptığım seramiğe heykelin de katkısıyla eklemeler yapmak oldu. Seramiğin oluşumunu sağlamanın birçok yöntemi vardır. Aslında iki farklı yöntem kullanıyoruz. Bir noktaya kadar kalıp bize bir ürün veriyor. Ben yaşken bunun üzerine eklemeler yapıyorum. Yapmayı düşündüğüm artık hayvan hangisiyse o forumda eklemeler yapıyorum. Bu çalışmamızda Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik amacıyla kullanılan eşekleri yaptım. Bu Mardin eşeklerin şöyle bir hikayesi var. Mardin'in yapısından kaynaklı sokaklarının dar olduğunu herkes bilir. O yüzden Mardin sokaklarında bütün çöplerin taşınması işlemi eşekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Eşeklerin aslında belediyece sigortalı ve maaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyada tek sigortalı ve maaşlı hayvanı Mardin eşeğidir. Amacım, pandeminin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açmaktır" dedi.

