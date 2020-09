DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu olduNİĞDE'de karıştığı bir olay nedeniyle 7.5 yıl hapis yatan Mesut Ulu (32), Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği 38 bin TL hibeyle otomobil tamirhanesi açarak kendi işinin patronu oldu.

Karıştığı bir olay nedeniyle Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 7.5 yıl hapis yatan Mesut Ulu, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Cezaevine girmeden önce İstanbul'da bir oto tamircisinde çalışan Ulu, sosyal hayata uyum sağlayabilmek ve ekonomik durumunu iyileştirmek için otomobil tamirhanesi açmaya karar verdi. Ulu, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü proje kapsamında tamirhane projesini İŞKUR'a sundu. 38 bin TL hibe alan Ulu, Ata Sanayi Bölgesi'nde açtığı iş yeriyle kendi işinin patron oldu.

Ulu, aldığı desteğin, ekonominin yanı sıra hayata adaptasyonu için de çok önemli olduğunu kaydetti. İş yerinde 5 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Ulu, "Benim gibi hüküm giymiş arkadaşlar İŞKUR aracılığıyla yapmak istedikleri işin projesini yapsınlar ve başvursunlar. Kendi iş yerlerini açıp hayatlarını daha iyi bir şekilde devam ettirmelerini istiyorum" dedi.

Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül ise bir kişiye daha katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Engellilerin projelerine onaylanması halinde 65 bin TL, eski hükümlülerin projelerine ise 44 bin TL'ye kadar hibe verdiklerini aktaran Bingül, "Verilen hibeler sayesinde vatandaşlarımız kendi işlerini kurup kendi işinin patronu oluyorlar. Engelli ve eski hükümlülerimiz İŞKUR'a başvuru yapsınlar, projelerini hazırlasınlar. Projeleri hazırlanmadan önce onlardan isteğimiz girişimcilik sertifikalarını almalarıdır" diye konuştu.

Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet

MERSİN'de koronavirüs tespit edilen, 2 çocuk annesi, 14 yıllık hemşire Nurdan Taşkın (37), 13 günlük tedavi ve 14 gün süren karantinanın ardından iyileşir iyileşmez soluğu yeniden yoğun bakımda alarak, hastalara şifa olmaya çalıştı. Taşkın, "Bana bir şey olmaz, düşüncesi içinde olanlar; nefes almak gerçekten de çok büyük nimet" dedi.

Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nurdan Taşkın, mart ayından bu yana ekibi ile birlikte koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede en ön safta yer aldı. Alınan bütün önlemlere rağmen şüphe üzerine yaptırdığı testin 18 Temmuz'da pozitif çıkması üzerine Taşkın, 13 gün hastanede tedavi gördü. Daha sonra evde 14 gün karantinada kalan Nurdan hemşire, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına dönerek, Covid-19 Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki hastalarla ilgilenmeye başladı.

'SAÇ TELİNİZDEN AYAK TIRNAKLARINIZA AĞRIYI YAŞIYORSUNUZ'Nurdan Taşkın, virüsü birlikte çalıştıkları arkadaşından kaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı'mızın önerdiği şekliyle haftada bir testlerimizi yaptırıyorduk. Yoğun bakımlarımızda şüphelendiğimiz bir arkadaşımız hasta olunca testimizi verdik. Ancak test verdiğim zaman benim belirtilerim ortaya çıkmıştı. Gün içinde ateşim çıkacakmış gibi gözlerimde yanma, grip oluyormuşum gibi boğaz yanması, yanaklarımda yanma oluyordu. Ağrılarım başladı. Üzerimde halsizlik, kırgınlık vardı, kaslarım ağrıyordu. Akşam eve gittiğimde bu belirtiler ortaya çıktı. Ateşim 38'e yükseldi ama sonrasında kendiliğinden düştü. Eklem ağrılarım çok fazlaydı. Ayaklarım beni taşıyamayacak haldeydi. Her yerimde ağrı vardı. Saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar ağrı yaşıyorsunuz. Testim pozitif çıktıktan sonra 13 gün hastanede yattım. İlk yattığımda akciğer filmim temizdi. Ancak 3-4 gün sonra akciğerlerimde solunum sıkıntısı olmaya başladı. Akciğerlerim sanki iki kemik arasında sıkışmış gibiydi. Çekilen akciğer grafisinde düşük ve orta dereceli Covid denilen pnömoni çıktı. Bunun üzerine yüksek dozda tedavi sürecim başladı. 13 gün bu tedaviyi gördüm ve testim negatife çıktı. Evde de 14 gün süren pnömoni tedavisi gördüm. Toplam tedavim 27 gün sürdü."

'GÖREV YERİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ'Hastalık sürecinde bile aklının işinde olduğunu ifade eden Nurdan hemşire, "Covid süreci atlatan bir insan riskli ortamdan kaçar ama biz sağlık çalışanları görevimizin başına dönüyoruz. Yine Covid yoğun bakım ünitesine gelerek görevime devam ediyorum. Pozitif hastaların içerisinde çalışıyorum. Burası bizim görev yerimiz, burayı bırakmayacağız. Covid geçiren sağlık çalışanı olarak insanlardan istediğim, birbirimize karşı sorumluluğumuz var" diye konuştu.Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymayanlara ve maske takmayanlara da uyarıda bulunan Nurdan Taşkın, "Lütfen maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Bana bir şey olmaz, düşüncesi içinde olmasınlar çünkü nefes almak gerçekten de çok büyük bir nimet. Ben bunu tedavim bitince eve gittiğimde balkona çıkıp nefes alınca anladım. Bunları yaşamak istemiyorlarsa bakanımızın söylediği gibi evde kalsınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler, maskelerini çıkarmasınlar, el hijyenine dikkat etsinler" dedi.

Aşırı sıcaklar, büyükbaş hayvanların et, süt ve üreme verimini düşürüyor

ADANA'da hava sıcaklıkları 44 dereceyi bulurken, sıcak havadan sadece insanlar değil hayvanlar da olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle büyükbaş hayvanların aşırı sıcakların etkisiyle verimlerinin düştüğünü kaydeden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Eğer hayvanlar yeterince serinletilmez ise özellikle süt verimleri yüzde 36 oranında düşer" dedi.

Yaz aylarında aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Çukurova'nın simge kentlerinden Adana'da hava sıcaklığı 44 dereceyi aştı. Yüksek sıcaklıklardan bunalan insanların yanı sıra kentteki birçok hayvan türü de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Özellikle besicilerin büyükbaş hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi adına önlemler alması gerektiğini belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yüksek sıcaklıktan etkilenen büyükbaş hayvanların et, süt, üreme verimlerinin düştüğünü dile getirdi. Adana gibi aşırı sıcaklarıyla ünlü kentlerde besicilerin bu durumdan dolayı maddi kayıp yaşadığını ifade eden Köse, aynı zamanda hayvanların da bunaldıkları için mutsuz olduklarını aktardı.

'İDEAL ISI 13-24 DERECE ARASI'Özellikle büyükbaş hayvanların kaliteli bir yaşam sürdürmesi için ideal ısının 13-24 dereceleri arasında değiştiğini belirten Köse, 24 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığında bu tür damızlık hayvanlarının yaşam dengesinin bozulduğunu ve bunun sonuçlarının kötü olduğunu anlattı. Soğuk havanın hayvanlar adına daha tolere edilebilir olduğunu fakat sıcaklar için aynı şeyin söylenemeyeceğini vurgulayan Köse, "Büyükbaş hayvanlar sıcak havaya maruz kaldıkları zaman verim düşüşü yaşarlar. Bundan dolayı yaz aylarında süt, et ve üremede verimler düşer. Örneğin sütte yüzde 36'lık bir veri düşüşünden söz edebiliriz. Bu da haliyle üreticiye büyük zarar verir. Çünkü sütün fiyatı değişmez" dedi.

'SİSTEMİNİZ YOKSA HORTUMLA YAPIN'Çiftliklerde mutlaka pervane ve fıskiye sisteminin olması gerektiğini söyleyen Nihat Köse, hayvanların hem ahırlarında hem de sağım yapılan yerlere gitmeden önce yer yer serinletilmesi gerektiğini belirtti. Hayvanların bu işlem sayesinde rahatlayacağını kaydeden Köse, şöyle konuştu: "Büyükbaş hayvan besliyorsanız bu sıcaklarda serinletmek zorundasınız. Arkamda serinleyen hayvanların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Sıcak hava hayvanları mutsuz eder. Mutsuz hayvanın verimi düşer. Verim düşünce besici de mutsuz olur. Anlayacağınız bu bir zincirdir. Pervane ve fıskiye sitemi olmayanlar gerekirse bir hortum kullanarak hayvanlarını serinletsinler"

Öğretmenler COVİD-19'a karşı önlem almak için üretime geçti

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda 21 Eylül tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, öğretmenler okullarda öğrencilerin sağlıklı ve güvende eğitim görmesi için üretime geçti. Öğretmenler atık malzemelerden yaptıkları dezenfektan stantlarıyla hem bu malzemeleri değerlendiriyor hem de harcamaları azaltıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim sürecinin 21 Eylül 2020 tarihinde başlatılması planlanıyor. Bu sürece kadar Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması istedi. Bu kapsamda Düzce'nin Beyciler Mahalllesi'nde bulunan Beyciler İlk ve Ortaokulu öğretmenleri öğrencilerin okulda daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim görmesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretmenler 1 metre mesafe kuralına uyulması için okul içinde işaretlemeler yaparken bir yandan da dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Öğretmenler atıl sıra ve tamiratlardan arda kalan atık tahtaları dezenfektan kutusu haline getirdi. Öğretmenler, projeyi geliştirerek öğrencilerin elleriyle dokunmadan ayakla basabilecekleri dezenfektan standı yaptı.

'BÜTÇE GEREKTİRMEYEN MALZEMELERİ KULLANDIK'Çalışmalar hakkında bilgiler veren Beyciler İlkokulu Müdür Yardımcısı Cemil Çiftçi "Covid-19 nedeniyle okullarda alınan tedbirler kapsamında bizde okulumuzla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzda teknoloji, tasarım ve ahşap atölyesi kurulmuştu. Böyle bir atölye olunca okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Akgül hocamız mobilya işinden anladığı için çeşitli fikirler geliştirdi. Dezenfektan dokunma ve basma aparatları düşündük. Çocukların kullanımın kolay olmasını sağlamaya çalıştık. Önce el aparatı yaptık daha sonra geliştirerek ayak basmalı hale getirdik. Bunların seri üretimini yaparak katlara monte edeceğiz. Çocuklarımızın okulda daha güvenli ve sağlıklı eğitim görmesi için tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik okullar açılsın diye dört gözle bekliyoruz. Biz de bu kapsamda gerekli tedbirleri kendi çapımızda, atık malzemeleri kullanarak, fazla bütçe gerektirmeyen malzemeleri kullanarak alıyoruz" dedi.

Müdür Yardımcısı Çiftçi "Bu ayak basma aparatın kullanılmayan ve atıl halde olan sıralardan yaptık. İlk testini yaptık. Fazla masraf gerektiren parçalar değil. Ahşap, kullanılmayan yada basit tahtaların kullanılarak yapıldığı çocukların sağlık ve güvenle kullanacağı aparatlar ürettik. Bunların tamamını sınıfların bulunduğu katlara montajını yaparak kullanılır hale getireceğiz" diye konuştu.

Karslı Gamze, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

KARSLI Gamze Çınar (20), KOSGEB'in düzenlediği online girişimcilik eğitimini tamamlayarak kendi işini kurdu. KOSGEB'den aldığı 150 bin liralık hibe ve ailesinin sağladığı destekle küçük sanayi sitesinde kağıt bardak üretimine başlayan Çınar, başarmanın kendisine büyük bir cesaret verdiğini hedefinin bu sektördeki yatırımını büyütmek olduğunu söyledi.

Kars'ta yaşayan Çınar ailesinin 3 kızından en büyüğü olan Gamze, 26 Ocak'ta KOSGEB'in pandemi sebebiyle online düzenlediği girişimcilik eğitimine katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Gamze Çınar, kendi işini kurmak için hazırladığı kağıt bardak üretimi projesini kuruma sundu. KOSGEB tarafından desteğe uygun bulunan projeye 150 bin lira hibe verilmesi sonrası Çınar, yatırımını gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Ailesinden de 400 bin lira destek alan Çınar, Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığı işyerinde bir çalışanıyla kağıt bardak üretimine başladı. Günde 40 bin bardak üreten Çınar, sadece Kars'tan değil bölge il ve ilçelerinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Çocukluğundan beri girişimcilik ve üretime ilgi gösterdiğini bu konuda ancak ilk adımı bu yıl Ocak ayında atmayı başardığını söyleyen Çınar, "Bir kadın olarak kendime en uygun girişimcilik alanını seçmeye çalıştım. KOSGEB'e 26 Ocak'ta başvuru yaptım. KOSGEB'in Online İleri Girişimcilik Eğitimlerine katıldım. Girişimcilik belgemi de bu dönemde aldım. Daha sonra yapacağım işle alakalı projemi hazırladım. Sunduğum projemin kurul tarafından uygun bulunması ile işe konularak üretime başladım. Ama pandemi süreci, makinenin yurtdışından gelmesi gibi süreçler sonunda üretime 2 hafta önce başlayabildik. Günde 40 bin adet bardak üretebiliyoruz. Tek personel çalıştırabiliyoruz. KOSGEB imkanlarıyla tek makine aldığımız için çok fazla bir üretim yapamıyoruz ama 40 bin civarında bardak üretiyoruz. Ürettiğim karton bardaklara başta Kars olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinden talep var. Almış olduğumuz makinenin ilimizde başka bir örneği yok. Üretim kapasitesi açısından bölgede bir ilki başardık. Projenin hayata geçirilmesinde ailemin ve devletimin büyük katkısı oldu. Bu destek sayesinde kendi işimi kurarak hem hayalimdeki işin sahibi oldum hem de işletmemde 1 kişiyi istihdam etmeye başladım. Hayalimin gerçekleşmesinde özellikle ailemin ve KOSGEB yetkililerinin büyük katkısı oldu" diye konuştu.Kendi işinin patronu olmasının yanında bu alanda eğitim de yapacağını belirten Gamze Çınar, hedefinin makine sayını artırarak üretimi çoğaltıp sektörde iyi bir yer elde etmek olduğunu söyledi.

KIZIMIN TEK HAYALİYDİGamze Çınar'ın babası Davut Çınar da, kızının kendi işinin patronu olmasının güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Kızımın tek hayali buydu. Girişimcilik ruhu vardı. Bizde ona yardımcı olmaya çalıştık ve böyle bir işyeri açmaya karar verdik. Üç kız çocuğu babasıyım bu da gurur verici bir şey. Yani bütün ailelerin, bütün gençlerin böyle bir girişimcilik ruhu altında hedeflerinin olmasını isterim. Kızım inşallah onlara güzel bir örnek olur" dedi.Karslılardan destek isteyen baba Çınar, "Masrafımız bayağı büyük oldu. Kars ili ve çevre illerdeki bütün illere göndermeye çalışacağız. Tabi bunlar işyerimizin ayakta durması belirli kişilerin buradan talepleri olmasına bağlıdır. Biz işyerini Kars ilinde açtık ve Kars halkının bize yardımcı olmasını istiyoruz. KOSGEB'in girişimcilere yardımcı olması gerçekten çok güzel. Yani insanları belli bir noktadan sonra teşvik ediyor ve ettikten sonra da işyerleri devam ediyor. İlimize baktığımızda üretici firma adı altında pek fazla büyük firma yoktur, genelde Kars ilimizin tüketime dayalı bir yer olduğunu gördük. Bizde kızımın isteği üzerine KOSGEB desteği ile üretime başvurduk. Çünkü üretici olmak her zaman daha iyidir" diye konuştu.

Engelli, yaşlı ve kimsesizlere özel kuaför

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçe Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için özel kuförlük hizmeti veriyor. Belediye binası içinde kurulan salonda saç bakımı yapan, görevli engelliler için evlerine gidiyor.

Aziziye Belediyesi, ilçede bulunan engelli ve yaşlılar için kuaför salonu açtı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Bunun yanı sıra eğitimli personel tarafından kuaförlük hizmeti alacak ortam pandemi dolayısıyla hijyenik koşullar iki kat artırılarak dikkate alınmış durumda. Belediye binası içindeki salonda görev yapan İlhami Aratman, kuruma kadar gelebilen engellilerin traşını yapıyor. Zabıta aracıyla da kuaföre getirilen engelli ya da yaşlıları traş eden Aratman, yürüyemeyen ya da yatalak olan vatandaşların evlerine kadar gidiyor. İlçe genelinde bulunan 39 yaşlı ve engellinin saç bakımını yapan Aratman, ziyaret ettiği evlerde yaşayanları da istemeleri halinde traşlarını yapıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, engellileri düşünerek yola çıktıklarını söyledi. Belediye binası içinde kuaför salonu açtıklarını ifade eden Orhan, "Yürüyerek kuruma kadar gelebilenler burada traş olurken, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin traş hizmetini evlerinde veriyoruz. Evde traş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini belediyemiz sosyal komisyon tarafından incelenip listeye alınıyor ve görevli arkadaşlar bunların traş hizmetini yapıyor" dedi.

Zabıta aracıyla belediyedeki kuaföre gelen bedensel engelli Öztürk Karacaoğlu (46) saç bakımı hizmetinden bütün engellilerin yararlanmasını istediğini söyledi. Belediye yönetimine de teşekkür eden Karacaoğlu, kendisinin de akülü araca ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Kuaför İlhami Aratman'ın Ilıca semtinde ziyaret ederek saçını kestiği Muhammet Tüzün'ün (12) babası Halil Tüzün, saç traşı hizmeti için yetkililere teşekkür etti. Diğer çocuklarının ve kendisinin de belediye kuaförüne saçlarını kestirdiğini belirten Tüzün, felçli oğlu için akülü sandalye talep etti.

Obezite hastası Şükran için evde tedavi süreci başladı

DİYARBAKIR'da, 20 yaşında obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle şu an 180 kilo olan Şükran Koşan'ın (34), eve hapsolduğuna ilişkin Demirören Haber Ajansı tarafından haberlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri görevleri harekete geçerek Şükran için evde tedavi sürecine başladı. Dr. Fırat Uykur, Şükran'a ses olmak için Sağlık Bakanlığı adına tedavisini ev ortamında sürdürebilmek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Biz aylık periyotlar halinde haftada bir veya iki haftada bir ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şükran'ın tedavi ve tahlillerini belirleyeceğiz. Evde yapılabilecek her şeyi Şükran için yapacağız" dedi.

Bağlar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Şükran Koşan, 20 yaşındayken obezite hastası oldu. Durumdan etkilenen Koşan, antidepresan ilaçlar kullanmaya başladı. Aldığı ilaçların etkisiyle her geçen gün kilo alan Koşan, son olarak 180 kiloya ulaştı. 3 yıldır ayakları ve ellerindeki şişlikler nedeniyle yürüyemez hale gelen Koşan'ın safra kesesinde de taş oluştu. Şükran'ın yaşadığı zorluklar gündeme gelmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Fırat Uykur öncülüğünde Dr. Celal Kaya, sorumlu hemşire, evde sağlık teknikerleri, obezite kliniği sorumlusu öğretim üyesi Dr. Eşref Araç'la birlikte Koşan'ı evde ziyaret ederek, tedavi sürecini başlattı. Tedavide ateşi ölçülen Koşan'ın kan tahlilleri de alındı. Ekipler tahlillerin ardından haftalık ve aylık rutin periyotlarla evinde ziyaret edecekleri Koşan'ı ilaç, fizyoterapi ve psikolojik destek vererek de tedavi edilmesinin ardından ise sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlanacak.

'EVDE YAPILABİLECEK HERŞEYİ ŞÜKRAN İÇİN YAPACAĞIZ'İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, Şükran'a ses olmak için Sağlık Bakanlığı adına tedavilerini ev ortamında sürdürebilmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Uykur, "Şükran, bu saatten sonra önce Allah'a sonra bize emanet. Ev ortamında sürdüreceğimiz tıbbı hizmetleri, tedavi protokolleri tamamen tarafımızca yürütülecektir. Bu sebeple temel amacımızın Şükran kardeşimizin sağlığına kavuşmasıdır. Bundan dolayı meşakkatli bu yolda, sizlerin önüne sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şükran bu saatten sonra evde sağlık hizmetlerine emanettir. Biz aylık periyotlar halinde haftada bir veya iki haftada bir ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şükran'ın tedavi ve tahlillerini belirleyeceğiz. Evde yapılabilecek her şeyi Şükran için yapacağız. Sağlığına kavuşturulması için ne gerekiyorsa Sağlık Bakanlığı adına bu süreci yürütmek için bizler şu an buradayız ve emin ellerde. Sağlığına kavuşması elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

'HASRET KALDIM DIŞARIYA ÇIKMAYA'Şükran Koşan ise bu yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak istediğini ve ekiplere çok teşekkür etti. Koşan, "Kilom ve safra kesesinden kurtulmak istiyorum. Ben Allah'tan başka bir şey istemiyorum. 3 yıldır hastalığımdan şikayetçiyim. Ben genç kızım, hasret kaldım dışarıya çıkmaya. Arkadaşımın yanında oturamıyorum. Ben dışarının yüzünü göremiyorum. İnsanlara bakıyorum ağlıyorum. Herkes gibi dışarıya çıkmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman onların yaptığı bu yardım önlerine çıksın" diye konuştu.

Anne Remziye Koşan da, Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Allah onlardan bin kere razı olsun. Bize gönderdiler el attılar. Çok teşekkür ederim yardımları için. Allah'a çok şükür el atıp ilgilendiler" dedi.

