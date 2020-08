DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Ağrı Dağı eteğinde moda şovDosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi bölümleriyle tamamlandı.

17'inci yüzyıl'dan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı'nda Türkiye'nin en ünlü mankenlerinin katılımıyla başlayan Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimler üç gün sürdü. Demet Şener Küpeli ve Deniz Akkaya'nın aralarında olduğu ilk bölümün ardından, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Meşar Köyü'nde Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bir tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu.

Bölgenin turizm anlamında kalkınması ve ekonomisine destek verilmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesinde çok farklı noktalarda gerçekleştirilen çekimlerin ikinci bölümünde yer alan Elles ve Soydan bölge halkında büyük ilgi gördü. Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı bir çalışmaya imza attı. Ağrı Dağı'nın en iyi göründüğü noktalardan biri olan Meşar Köyü'nde kreasyona uygun şekilde düzenlenen açık alanda yapılan çekimler, Nuh'un Gemisi'ndeki bölümlerle son buldu.50 ülkede yayınlanacak böylesi büyük bir projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Didem Soydan, Wilma Elles, Şevval Şahin ile Yiğit Markus Aral, çekimler sonrasında Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile bir açıklama yaptı. Ünlü mankenler, "Ağrı Dağı'nın önünde, Meşar Köyü'nün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz ve gördüklerimiz karşısında çok etkilendik. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz" dediler.

Plazma tedavisiyle hayata tutundu: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

MERSİN'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen 3 çocuk babası işçi Alpaslan Özkan (50), "Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor" diyerek, uyarıda bulundu.Mersin'de 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 çocuk babası Alpaslan Özkan, Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe olan Özkan, plazma tedavisi ile hayata tutundu. 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Özkan, yaşadıklarını anlatırken vatandaşları önlem almaları ve alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.'BİR NEFES İÇİN SERVET VERİYORSUNUZ, AMA BAZEN O NEFES GERİ GELMİYOR'Koronavirüs salgını sonrası alınan tüm tedbirlere uyduklarını ancak tedbirsiz davrananlar yüzünden virüse yakalandığını belirten Özkan, şunları söyledi: "Ailecek hepimiz dikkat ediyorduk. Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok. Burada hiç kimse bu hastalığa yakalanmak istemezdi. İnsanlarda bir duyarsızlık var. Çevremize maske konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorduk. Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey' olmaz diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Entübeyi yaşadık ve plazmaya düştük. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."'PLAZMA BAĞIŞI YAPIN'Özkan, koronavirüsü atlatan hastalara plazma bağışı konusunda da çağrı yaptı. Plazma bağışı ile birçok kişinin hayata döndüğünü belirten Özkan, "Entübe hale geldikten sonra plazma tedavisi ile hayata döndüm. Şu an sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu hastalığı atlatanlar lütfen duyarlı olup plazma bağışında bulunsunlar" dedi. Özkan, tüm sağlık çalışanlarına ve plazma bağışçısına teşekkür etti.'SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'Koronavirüs yoğun bakım sorumlu hekimi Aydın Karahan, yoğun bakımdan normal servise alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini verdi. Vatandaşlara önlemlere uymaları konusuda çağrı yapan Karahan, sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi.

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı

MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,hedeflerinin bu yıl 100 bin ton ihracatı koruyup, 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkeye 500 milyon dolar gelir getirmek olduğunu söyledi.Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sona erdi. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak, kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği kentte bu yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.'DÜNYA KURU KAYISI TÜKETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİ MALATYA'DAN'Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya kuru kayısı başkentinin Malatya olduğunu kaydederek, ihracat yapılan ülkeler ve ürün miktarı hakkında bilgi verdi. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde 80'inin Malatya'dan, dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini kaydeden Özcan şunları söyledi: "Son yıla baktığımız zaman yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 100 bin ton ihracatımızın en büyük alıcılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bunla beraber en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Her yıl farklılık göstermesine rağmen ortalama yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. 2020 yılında hedef yine Amerika'daki pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bunun hemen arkasından da en önemli alıcılarımız başında Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa'ya yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa'nın hemen ardından Almanya takip ediyoruz, Almanya'yı İtalya takip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Rusya geliyor. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Buraya da yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 2-3 yıla baktığımız zaman ise bu portföyüne en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'ya da yaklaşık 4 bin 500 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Brezilya'nın hemen arkasından da son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve en önemli olan pazarların başında gelen Uzakdoğu pazarları. Uzakdoğu'da da Çin ile ciddi anlamda çok yakın temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. 2019 yılında Çin'e 3 bin 200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. 2020 yılının hemen başında Kovid-19 pandemisinden sonra Çin'de bir yavaşlama oldu ama şimdi Çin'deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihracatımızı arttırmak için yoğun mücadele ediyoruz."AKSAYAN FATURALAR BİZİ ETKİLEDİMalatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, pandemi nedeniyle ödemelerde aksamalar yaşanmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Özcan, "2020 yılında en çok ihtiyacımız olan fakat pandemiden dolayı da aksayan fuarlar bizi biraz etkiledi. Bu fuarlar da alıcılarla, ithalatçılarla buluşma ve onlarla ticaret anlaşmaları yapacağımız alanlarda daralmalar söz konusu ama bu yıl yine inşallah hem mahsul biliyorsunuz kısmen bu yıl rekoltemiz düşük. 100 bin ton ihracatı koruyup 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkemize 500 milyon dolar gelir getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Venera için yabancı kadınlar eylem yaptı

ADANA'da aralarında çıkan kavgada boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Karakuş'u (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 2 aydır tutuklu bulunan Venera Karakuş (32) için Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı ile dernek üyeleri eylem yaptı. Koronavirüs terbirleri kapsamında maske takarak eylem yapan yabancı uyruklu birçok kadın 'Venera için adalet', 'Adalete güveniyoruz' sloganları attı. 2 çocuk annesi Venera Karakuş, alkol ve uyuşturucu kullanıp şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmaya karar verdiği ve uzaklaştırma kararı aldırdığı 10 yıllık eşi Mehmet Karakuş'u 19 Haziran günü çıkan kavgada bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Mehmet Karakuş'un otopsi raporunda kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bilgisi yer aldı. Yaşanan olayın ardından 2.5 aydır tutuklu bulunan Venera Karakuş'un suçsuz olduğunun otopsi raporunda ortaya çıktığını savunan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Adana Kadın Meclisi üyeleri, kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda eylem yaptı. Maske takıp, sosyal mesafeye uyarak sloganlar atan grup, 'Venera için adalet', 'Çocuklar anneyi istiyor', 'Venera için adalet istiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı. 'VENERA'NIN ÇOCUKLARINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'Grup adına konuşan Dernek Başkanı İrem Tarı, "Venera Karakuş, eşinin uyuşturucu ve alkol kullanmasından dolayı boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldı. Ayrı bir evde çocuklarıyla beraber yaşamaya başladı. Eşi, çocuklarındaki anahtarı alarak gizlice eve girdi. Venera iş yerinden evine geldiğinde evinde dövdü. Venera'yı döverken kalp damar hastalığı sebebiyle öldü. Vücudunda uyuşturucu ve alkol çıktı ama Venera 3 aydır cezaevinde yatıyor. Venera için adalet istiyoruz. Venera'nın çocuklarına kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor

DENİZLERDE av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihine hazırlanan balıkçılar ağlarını ve teknelerini son kez kontrolden geçirdi. Gece 00.00'da denize açılarak vira bismillah diyecek balıkçılar bu yıl denizde bol balık olduğunu ve vatandaşların ucuz balık yiyeceğini söylediler.Denizlerde av yasağı 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sona eriyor. Büyük heyecanla 2020 yılı balık sezonunu bekleyen balıkçılar ise bu gece 00.00'da vira bismillah diyerek motorlarını çalıştırıp denize çıkacaklar. Balıkçılar yeni sezon öncesi daha sağlıklı ve verimli ürün almak için ağlarını son kez kontrol edip, yırtıklarını ördüler. Teknelerinde ise bakım yaptılar."VATANDAŞ BOL BALIK YİYECEK"Yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş "Allah nasip ederse bu gece 24.00'da 2020 sezonumuzu başlatacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık ve herşeyimiz hazır durumda. Allah kısmet ederse motorlarımızı çalıştırıp gece 24.00'da vira bismillah diyeceğiz. Sezondan bu sene çok umutluyuz. Balık popülasyonu olarak palamutta, istavritte, hamside, çinekop ve lüferde şuanda bir yoğunluk görünüyor. Bunun hava şartlarıyla bağlantılı olarak avcılığa yansımasını bekliyoruz. Ciddi ve iyi bir sezon bekliyoruz. Vatandaş bol bol balık yiyecek. Fiyatlarında uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü Bolluktan dolayı fiyatların ucuz olacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında balığın pahalı olması balık tüketimini düşürmüştü ama açığın önümüzde ki aylarda kapanacağını tahmin ediyorum" dedi."BU SEZON BEKLENTİMİZ YÜKSEK"Ağ ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılarda yeni sezonda denizde fazla balık olduğu yönünde işaretlere rastlandığını belirterek, "Ağların genel bakımlarını yapıyoruz. Ufak tefek yırtıklarını dikiyoruz. Bu sene balıktan beklentimiz güzel, denizde balığın bol olduğuna dair işaretler var. Avcılıkla geçinen insanlarız. Avcının yarını bitmez. Bu sene vatandaşlar bol bol balık yiyecekler. İşretler güzel. Çok çıkar ve ihracat olmazsa illa ki balık ucuz olacak. Ama ihracat olursa piyasa biraz daha farklı olur. Şu anda Eylül'ün birinde bütün tekneler denize çıkacak. Trolcüsü barbun, istavrit ve mezgit getirecek. Büyük gırgırcısı palamut ve hamsi tutacak. Bizim gibi küçük balıkçılar ise çinekop, palamut ve lüfer tarzı çalışacağız. Beklentiler güzel ama hava şartları çok önemli. Şu an iyi görüyoruz" dediler.

Akçakoca günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi haftasonu Ankara ve yakın illerden gelen günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.Karadeniz'in en uzun sahillerinden birine sahip olan ve Ankara ile İstanbul gibi iki büyük şehrin arasında bulunan Düzce'nin Akçakoca İlçesi, güneşli hafta sonunu geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Tatilciler, mavi bayraklı 3 sahiline sahip Akçakoca'da deniz, güneş ve kumun tadını doyasıya çıkartırken Akçakoca sahillerini hem şehir dışından hem de Düzce'den giden günü birlik tatilciler doldurdu. Tatilciler, özellikle Ankara gibi deniz olmayan illerden gelirken hem yakınlığı hem de diğer tatil yörelerine göre ucuz olması nedeniyle tercih ettikleri Akçakoca sahillerinde güneşli hafta sonunun tadını çıkarttılar."ANKARA'DAN GÜNÜ BİRLİK GEZMEYE GELDİK"Ankara'dan günü birlik tatil için Akçakoca'ya gelen Ceyda Yüce; "Akçakoca'yı çok beğendik. Ankara'dan geliyoruz. Yakın olduğu için günübirlik gelmeyi tercih ettik. Çok hoşumuza gitti. Doğası da çok güzel plajları da çok güzel herkese tavsiye edeceğim. Çok güzel ormanların içinde yoldan geldik. Altı biraz taşlı ama denizi çok güzel. Çeken akıntıya karşı ise kardeşim ile birlikte denize girdiğim için kıyılarda yüzdük. Sorun olmadı" dedi.HAVA 35, DENİZ SUYU SICAKLIĞI 25 DERECEYİ BULDUKocaeli'nin Gebze ilçesinden hafta sonunu değerlendirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen bir başka vatandaş ise: " Gebzeden geldik. Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Malum pandemi süreci var. Anca buralara gelebiliyoruz. 2 saatlik mesafesi var İstanbul'a. Burada da bir yazlığımız var. Hafta sonunu ailemiz ile burada geçiriyoruz. Hava sıcak, deniz güzel insanlar yoğunluklardan dolayı kendilerini plaja atmışlar. Karadeniz'in çeken akıntısı bu bölgede yok. O genelde İstanbul Şile'de oluyor. Ama dikkat ediyoruz. Burada öyle bir sıkıntı yok insanlar rahatlıkla buraya gelebilirler" şeklinde konuştu.Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi buldu Akçakoca'da sahillerde vatandaşlar güneşlenirken, Korona virüs nedeni ile sahillerde ise çeşitli önlemler alınıyor.

Türk yazılımcılar, geliştirdikleri programla Microsoft'a rakip oldu

DİYARBAKIR'da Türk yazılımcılar, milli ve yerli imkanlarla video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi. Bilişim firmasının Genel Koordinatörü Ali Can, Microsoft'un yüzde 40 hata payıyla kullanıma sunduğu uygulamayı, yüzde 2'lik hata payıyla piyasaya sürdüklerini söyledi.Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Türk yazılımcılar, milli ve yerli imkanlarla video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi. 'Blue Scribe' ismi verilen programla, bulut özelliği sayesinde bilgisayarın dışında telefon ve tabletlerde de kullanılabilen yazılımla 4 adımda ses ve görüntü dosyaları metne çevriliyor. Programla kurumsal çözümlere katkıda bulunulması hedefleniyor.'MİCROSOFT'UN BAŞARAMADIĞINI BİZ BAŞARDIK'Bilişim firmasının Genel Koordinatörü Ali Can, benzer programı Microsoft'un yüzde 40 hata payıyla ancak geliştirebildiğini, kendilerinin ise yüzde 2'lik hata payıyla bu programı geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Bunu yerli bir zekayla geliştirdiklerini anlatan Can, "Milli ve yerli bir zekayla Türkiye'de kurumsal çözümlere katkıda bulunmak için bu programı geliştirdik. Programımız, dünyada 119 dili destekliyor. Bu program, ses ve video dosyalarını 4 adımda metne çeviriyor. Kullanıcı dostu bir program. Microsoft yıllarca bu program üzerinde çalışmasına rağmen geliştirdiği programda yüzde 30'luk, 40'lık hata payı var. Ama bizim insanımızla ve milli zekamızla yüzde 2 hata payıyla bu programı üretmeyi başardık. Bu da gösteriyor ki azim, çalışma, gayret ve analitik bir kafayla birçok şey başarılabilir. Bunu yerli bir zekayla geliştirdik. Bu program gelecekte dünya pazarında yer edebilecek teknolojik özelliğe sahiptir. Bulut özelliği var programın ve minimum hatayla ses ve video dosyalarını metne çevirebilecek, negatif unsurları da bertaraf edebilecek bir özelliği var. Biz bu programla ülkemize, vatanımıza, milletimize ve kurumsal çözümlere katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" dedi.'BİLİŞİM ALANINDA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK'25 yıldır bilişim sektöründe hizmet verdiklerini aktaran Can, sektörleri araştırırken bu boşluğu fark ettiklerini ve Türk yazılımcılarla zeka egzersizi sonucunda bu programı geliştirmeyi başardıklarını ifade etti. Bu programla, Türkiye'yi bilişim alanında dünyaya tanıtabilecek bir başarıyı yakaladıklarını dile getiren Can, şunları söyledi: "25 yıldır bilişim ve yazılım sektöründe iştigal eden, faaliyet gösteren bir firma olarak programın algoritmasını düşündük. Ülkemizin sektörel ve kurumsal çözümlerine nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye arkadaşlarımızla bir zeka egzersizi neticesinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yıllarca faaliyet gösterdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumsal çözümlerde verdiğimiz hizmetlerin bize verdiği tecrübeye dayanarak sektörleri araştırırken bu boşluğu fark ettik ve algoritmalarını oluşturarak bu programı hayata geçirmeyi başardık. Programı yazarken sadece bölgemize ve coğrafyamıza hitap edecek bir algoritma oluşturmadık. Bütün dünyaya hitap edebilecek, ülkemizi dünyaya tanıtabilecek, kurumsal çözümlerde insanlığın faydasına olabilecek bir çalışma içerisine girdik. Bu programı fuarlarda tanıtabilecek şekilde altyapımızı şu anda oluşturduk. Programımızın, ülkemizi yurt dışında bilişim alanında kurumsal çözümlere hitap edebilecek ve bu alandaki açığı doldurabilecek özelliğe sahip bir niteliği var. Yurt dışında milli değerlerimiz içerisinde bahsedebileceğimiz yapıda bir algoritmaya sahibiz."

Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, bu yılın ilk 8 ayında pandemiye rağmen 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuzluktan payını alan Türkiye'de, kapalı olan turistik yerler normalleşme süreciyle birlikte, koronavirüse karşı önlemler alınarak tekrar hizmete açıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı haline gelen kenti Mardin'de de esnafın yüzü, son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle tekrar gülmeye başladı. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, salgına rağmen bu yılın ilk 8 ayında 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.'BURASI ÇOK UCUZ'Amerika'dan gelen Yolanda Krietemeier, Mardin'in çok güzel bir kent olduğunu ifade ederek, "Bu benim ilk gelişim. 3 günüm var. Daha çok değişik yerler görmek istiyorum. Ben İstanbul'dan geldim. 3 gün burada kalacağım ve İstanbul'a döneceğim. Sonra Birleşik Devletler'e döneceğim. İstanbul'u, Türkiye'yi seviyorum, Mardin'i seviyorum. İnsanları seviyorum. Yemekleri çok güzel. Güzel alışveriş yaptım. Burası çok ucuz" dedi.30 yıldır Hollanda'da yaşayan ve Mardin'i görmeye gelen Mahmut Dalaz, "Türkiye'ye gelip de Mardin'e gelmezsek olmuyor. Mardin çok güzel bir yer. Görmeyen vatandaşlar, gelip görsünler. Anlatmakla olmuyor. Mardin'in yemekleri çok şahane. Çok güzel bir tadı vardır. Buranın çok da güzel bir havası var. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.'PANDEMİYE RAĞMEN İŞLER İYİ'Yaşanan turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren organik sabun üreticisi Gülnaz Sultan Başaran, "Son 2 haftadır işler pandemi olmasına rağmen baya iyi. Sabunlarımız zaten meşhur. Millet Mardin'e hayranlıkla bakıyor, merak ediyor. Taşları, kaleleri, Zinciriye Medresesi, Kasımiye medresesi gibi yapıları meşhur" ifadelerini kullandı.Kuyumcu Can Özberg, pandemiden çok kötü etkilendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dükkanlarımız aylarca kapalı kaldı. Fakat yeni normalleşme sürecinden sonra millet buraya akın etmeye başladı. Son iki haftadır turizm patlaması oldu. Biz bundan olumlu etkilendik. Mardin'de gezilecek çok fazla yer var. Deyrul Zaferan Manastırı, kiliseler, camiler, çok güzel yerler var. Bu hareketlilik bizim de hoşumuza gidiyor. Ancak herkes önlemini alarak gelirse daha iyi olacak."

