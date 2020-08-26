DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Koronavirüs karantinasını ihlal eden 190 kişi yakalandıKOCAELİ Emniyeti'nin Ağustos ayında basın ile paylaştığı verilere göre koronavirüs pozitif tanısı konulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kurallarını ihlal ederken yakalandı.

Koronavirüs karantinasını ihlal eden 190 kişi yakalandı

KOCAELİ Emniyeti'nin Ağustos ayında basın ile paylaştığı verilere göre koronavirüs pozitif tanısı konulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kurallarını ihlal ederken yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar kesintisiz olarak devam ediyor. Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın kurumları ile paylaşılan 29 Temmuz ve 24 Ağustos arasında yapılan 9 uygulamada toplam 12 bin 69 işyeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde karantina ihlali yapan 190 kişi yakalanarak haklarında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda maske takmayan 592 kişiye ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 103 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 363 kişi de yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Bisikletli polislerin halkın yoğun olduğu noktalarda uygulama yapmasıVatandaşların polis tarafından uyarılmaları ve kimlik sorgusuDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak

İZMİT'te 2019 yılında yaşanan kavanoz kapağı kıtlığının ardından bu yıl esnaflar konserve dönemine hazırlanarak başladı. Bir önceki yıl üreticilerin az üretim yapmasından kaynaklı bir kıtlık yaşandığını söyleyen esnaflar, bu sene böyle bir sıkıntının olmadığını belirtti.İzmit'te 2019 yılında sebze fiyatlarının bir anda düşmesinden dolayı insanlar kışlık konserve hazırlıklarına ağırlık vermişti. Duruma hazırlıksız yakalanan kavanoz kapağı üreticileri ise talebe yetişememiş ve şehirde kavanoz kapağı kıtlığı yaşanmıştır. Bir çok esnaf dükkanlarının kapısına 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazıları asarken, bazı dükkanlarda ise tek kapak bulunmadığı için kapaklı kavanozlar satılmaya başlanmıştı. Bu yıl vatandaşların konserve hazırlıkları kapsamında hem üreticilerin hem de kendilerinin iyi hazırlandığını söyleyen İzmit esnafları, vatandaşların istedikleri zaman, istedikleri adette kavanoz ve kavanoz kapağı bulabildiğini söyledi.

"KITLIKTA İŞİ KARABORSA OLAYINA SOKANLAR VARDI"İzmit'te 1975 yılından beri esnaflık yapan Ömer Ayaz, "Bu sene durum iyi. Kapak kıtlığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Ama yine de istediğimiz ölçüde veya istediğimiz kalitede kapak çok fazla bulamıyoruz. Aradığımızda bir şeyler buluyoruz Allah'a şükür. Geçen sene bayağı bir kıttı. Bu sene, geçen senekine göre çok iyi. Karaborsa olayına sokanlar vardı. Geçen sene fiyat fırlamıştı. Bu sene o kadar bir şey yok. Yine de geçen seneki gibi olmasa da, doların yükselmesi, altının yükselmesi gibi şeyler bunu da etkileyecek. Ama kuruş, ama 1 TL de olsa fiyat yükselecek. Fiyatta azıcık bir yükselme var ama o kadar da etkili değil. Kalitede yükselme yok. Kalite her zaman iyi. Ürün bulma konusunda geçen seneki gibi sorun yaşamıyoruz. En azından fırsatçılık yok. Vatandaş istediği zaman kavanoz kapağı bulabiliyor. Bu sene herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz 1 koli istiyorsak, yarım koli buluyoruz. Yarın 3 koli istiyoruz, 1 koli buluyoruz. Ama vatandaşın istediğini bir şekilde temin ediyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE AZ ÜRETİM OLUNCA SIKINTI ÇIKTI"Geçen yıl üreticiler az üretim yaptığı için sıkıntı yaşandığını söyleyen Bülent Çiftçi, "Bu sene hem üretici hem de tüketici olarak işimizi daha güzel yaptık. Üreticiler bu sene daha çok ürün yaptılar. Biz de geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene tekrar yaşamamak için hem stoklu aldık, hem adetli aldık. Bu sene, geçen seneye göre daha ucuz satıyoruz. İnsanların bu sene hiçbir sıkıntısı yok. Ne zaman isterlerse, istedikleri adet kadar alabilirler. Bu sene sıkıntımız yok. Geçen sene üreticiler malzemeleri biraz daha kıt yaptılar. Bir önceki sene mal ellerinde kalmıştı. O yüzden az üretim olunca sıkıntı çıktı. Bu sene öyle bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntı nedeniyle kavanoz kapaklarının adeti 2-4 TL arasında satılırken bu sene ise 50 kuruşa satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Alışveriş yapan vatandaşların görüntüleriKavanoz satan esnafların görüntüleriEsnaflarla röplerKavanoz kapaklarından görüntülerDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kayısı çekirdeğinden yıllık 20 milyon dolar gelir

KAYISININ başkenti Malatya'da, kayısı kadar çekirdeği de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Kayısının yanı sıra kabuk ve çekirdeği de çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin kente yıllık katkısının 20 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıdan elde edilen çekirdeği de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, kabuklu 20 bin ton çekirdek elde ediliyor. Çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği kabuğu tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı ile kozmetik sanayide kullanılırken, kayısı çekirdeği içi de en çok kuruyemiş olarak değerlendiriliyor. Çekirdeğin kilogramı bu yıl 90 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdek içi ise kilosu 18 TL'den satılıyor. Ocak ayından Ağustos ayına kadar 2,5 ton ihracatı yapılan kayısı çekirdeğinden 5 milyon dolar gelir elde edildi.

'6 AYLIK PERİYOTTA NORMALE DÖNECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ'Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıdaki bu yıl tahmini rekoltenin yaklaşık 85 bin ton olduğunu belirterek, "85 bin ton kuru kayısı rekoltesine paralel olarak ta yaklaşık 20 bin ton çekirdek rekoltesi ortaya çıkıyor. 20 bin ton kabuklu çekirdek rekoltemizle paralel olarak 5 bin ton iç diye adlandırdığımız, badem diye adlandırdığımız ürünümüz ortaya çıkıyor. Kabuksuz ortalama 20 bin ton civarında kayısı çekirdeği var. Bu da şehre ortalama 20 milyon dolar civarında katkı sağlıyor" dedi.Pandemi sürecinde duran ihracatın temmuz ayında yeniden tırmanışa geçtiğini ifade eden Özcan, "Bu yıl hem mahsulde, hem üründeki verim, hem de ihracattaki verimle beraber üreticinin çok daha mutlu olduğu bir dönem başlayacak" diye konuştu.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ 'GÜVENLİ GIDA' LİSTESİNE GİRDİKayısı çekirdeğiyle ilgili çok önemli bir yılda olduklarını vurgulayan Özcan, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz; 'Güvenilir Gıda' listesinde kayısı çekirdeğinin sıkıntıları olduğu için dışarıda kalmıştı. Nisan ayında bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatla kayısı çekirdeği Tarım Bakanlığı'nın Güvenli Gıda listesine girmeye hak kazandı. İnşallah bunu da devam ettirirsek ihracattan da paralel olarak bir artış bekliyoruz. O zaman 2019 yılındaki ihracat rakamlarımıza baktığımız zaman 2020 yılında ikinci bu periyodik 6 ayında da inşallah geçen yılın rakamlarını yakalarız" diye konuştu.20 yıldır kayısı çekirdeği fabrikası işleten Cevdet Akdağ (46), dalından toplanan kayısının çekirdeğini ayrıştırdıklarını, ardından çeşitli makinelerden geçen çekirdek kabuğunu kırıldıktan çıkarılan içinin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Akdağ, kayısı çekirdeğinin çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra çikolata ve tatlılarda da kullanıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Kayısı çekirdeğinden görüntülerKayısı çekirdeği kabuğuFabrikada çalışanlarFabrikadan görüntülerBaşkan Ramazan Özcan röp.İşletmeci Cevdet Akdaş röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

SİİRT'te anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur Ç. (6) ve Çakır U. (4), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koyucu aile' projesiyle Kahramanmaraş'ta sıcak bir yuvaya kavuştu. Kurban Bayramı öncesi Siirt'e giderek iki kardeşi Kahramanmaraş'a getirerek koruyucu ailesi olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, "Hem biz, hem de çocuklar çifte bayram yaptık. Çok mutluyuz" dedi.

Edanur (18), Zeynep Yüsra (15) ve Elif (9) adında 3 çocukları olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Koyucu aile' projesine başvurdu. 19 yıllık evli çiftin başvurusu üzerine çalışma başlatan Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, diğer il müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede Siirt'te bir süre önce anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur ile kardeşi Çakır U. için koruyucu aile arandığını belirledi. Bunun üzerine Köpo ailesiyle irtibata geçen yetkililer, bu kardeşlere koruyucu aile olup, olamayacaklarını sordu.

560 KİLOMETRE GİDİP ÇOCUKLARI ALDITekstil fabrikasında vardiya amiri olarak çalışan Ayhan Köpo ile eşi Hatice Köpo, teklifi kabul ederek 28 Temmuz'da 560 kilometre uzaklıktaki Siirt'e giderek Nisanur ve kardeşi Çakır'ı alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Çift, 2 kardeşe hem evinin kapılarını hem de sevgi dolu yüreklerini açtı. Nisanur ve Çakır U. kısa sürede hem Ayhan ve Hatice Köpo'ya hem de çocukları Edanur, Zeynep Yüsra ve Elif'e uyum sağlayıp bir aile oldular.

'ÇOCUKLARIMIZLA ÇİFTE BAYRAM YAPTIK'Şu an çok mutlu olduklarını, kendi çocuklarının Nisanur ve Çakır ile çok iyi anlaştığını belirten Ayhan Köpo, tek amaçlarının onları vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte bir çocuğun koruyucu ailesi olmak isterken Allah'ın onlara 2 çocuk gönderdiğini belirten Ayhan Köpo, şöyle konuştu:

"Eşim bana bunu birlikte yapabileceğimizi, çocukları alıp onları vatana millete güzel evlatlar yetiştireceğimizi söyledi. Daha sonra kurum da bizim müracaatımızı onayladı ve bize Siirt'te 2 çocukla eşleştiğimizi söylediler. 560 kilometre gidip çocuklarımızı bayram öncesi aldık ve çocuklarımızla çifte bayram yaptık. Hem bir aileleri oldu hem de Kurban Bayramı'nı bir ailede geçirdiler. Çocukların düzenli bir ailede yetişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların gelişmesi, bakımı ve eğitimi noktasında düzenli aile çok önemli. Onlar bize bir fidan, onlar bize bir emanet. O emanetleri vatana, millete en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Benim 3 kız çocuğum var ama şimdi 5 çocuğum oldu. O sorumluluğu ailemle beraber aldık İnşallah bu 2 fidanı vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştireceğimizi düşünüyoruz."

'SİİRT OLMASI BİZE SÜRPRİZ OLDU'Hatice Köpo ise Nisanur ile Çakır'ı kısa sürede şok sevdiklerini ve şu anda diğer 3 çocuğundan hiçbir farkı olmadığını belirterek, "Akrabalarımızda ve çevremizde koruyucu aile var. Hoşuma gidiyordu, çocukları da seviyorum ve güzel olacağını düşündüğüm için koruyucu aile olmak istedik. Siirt'ten 2 çocuğun koruyucu ailesi olacağımı da hiç tahmin etmemiştim, Bize sürpriz oldu. Bu çocuklar bizim için demek ki hayırlıymış kısmetimiz oradan geldi. Bayram öncesi aldık çocukları ve beraber bayram yaptık" diye konuştu.

Nisanur ile Çakır U. da yeni aileleriyle mutlu olduklarını ifade etti. Köpo çiftine sarılan çocuklardan Nisanur, çok mutlu olduğunu ve yakında okula kaydının yapılacak olmasından dolayı da heyecanlı olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ayhan ve Hatice Köpo çocuklarlaÇocuklardan detayÇakır U.'dan detayNisanur U.'dan detayAyhan Köpo ile röp.Hatice Köpo ile röp.Çocukların Ayhan ve Hatice Köpo'ya sarılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Üniversiteli genç, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi. Otomobile cep telefonu ile sesli komut veren Pampallı, aracı çalıştırabiliyor, kapatabiliyor, ışıklarını yakabiliyor.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde oturan Ali Pampallı amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti. Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.

Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, şunları söyledi: "Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim. Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim.Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------1999 Model otomobilinden genel detayAracın ön kısmından, aracın sesli komutla çalıştırılması söndürülmesiAracın iç kısmı sesli komut verilmesiFarklı açılardan araç ve sesli komut verilmesiAracın sesli komutla korna çalmasıAracın sesli komut ve konuşmasıAli Pampallı ile röportaj

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Hatay'daki yangında orman işçisinin düşürdüğü parayı şefi bulup iade etti

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden orman işçisi Ömer Yıldız'ın cebinden düşürdüğü 300 TL'yi, Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, yanmamış halde buldu. Kaya, telsizden anons çekerek parayı sahibine iade etti. İşçi Ömer Yıldız, "Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı İncirli Mahallesi'nde dağ ceylanlarının yaşadığı ormanlık alanda 16 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Halepli Karakolu'nda görev yapan jandarma ekipleri ile yakın bölgelerden gelen Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada Kırıkhan Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, yanan alanları kontrol ettiğinde, yanmamış vaziyette 100 TL'lik 3 banknot buldu. Telsizden, yerde para bulduğunu anons eden Mehmet Emin Kaya, paranın sahibini ilk başta bulamadı. Daha sonra orman işçisi Ömer Yıldız, Kaya'nın yanına giderek paranın kendisine ait olduğunu söyleyip teslim aldı.

Olay günü yaşananları anlatan Mehmet Emin Kaya, hayatlarını hiçe sayarak yangınlara müdahale eden personele, yangında bile yanmamış parayı iade etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaya, "Kardeşimizin zor durumda kalmadığı için çok mutluyum" dedi.İşçi Ömer Yıldız ise yangına müdahale sırasında pantolonundaki cep telefonunu çıkartıp iç cebine koyarken 400 TL'sinin 300 TL'sini düşürdüğünü farketmediğini belirtti. Yıldız, "Telsiz anonsunun ardından ceplerimi kontrol ettiğimde cebimde sadece 100 TL olduğunu fark ettim. Şefimize söyledim o da sağolsun bana iade etti. Helal, alın teriyle kazanılmış paranın kaybolmayacağına bir kez daha şahit olduk. Şefimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİN TAKMAZ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. OGM'nin paylaşımında, "Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Yangınla mücadele eder, ölümden dönerler ama iyilik yolundan dönmezler. Yangının ardından arazide bulduğu parayı personeline teslim eden, cesaretli olduğu kadar merhametli ormancılar iyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA