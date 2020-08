DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Mersin'de Onkoloji Hastanesi açıldı, hastalar başka illere gitmeyecekMERSİN'de onkoloji hastalarını başka illere giderek tedavi olma derdinden kurtaran Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi, tam kapasite ile hasta kabulüne başladı.

MERSİN'de onkoloji hastalarını başka illere giderek tedavi olma derdinden kurtaran Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi, tam kapasite ile hasta kabulüne başladı.

Temeli 2018'de atılan Onkoloji Hastanesi, 6 ay önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla hizmete açıldı. 14 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan hastane 126 yatak ile hizmet veriyor. İçerisinde 60 kişilik kemoterapi ünitesi de yer alan hastanede gerekli izinlerin alınmasının ardından ilk kez kemik iliği nakli gerçekleştirilecek.

ONKOLOJİ HASTALARI BAŞKA İLLERE GİTMEYECEKBaşhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aytan, tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan Onkoloji Hastanesi ile hastaların başka illere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi. 126 yataklı hastanede, 14 yoğun bakım yatağı olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Aytan, "Hastanemizde ayaktan kemoterapi hizmeti verilmekte. Erişkin ve çocuk hemoterapi, onkoloji bölümleri, radyoterapi verilen ünite bulunmakta. Burası bölgede hizmet veren tek onkoloji hastanesi. Onkoloji hastalarımız başka illere gitmek yerine artık burada tedavi hizmeti alıyor" dedi.KEMİK İLİĞİ ÜNİTESİ HİZMETE AÇILACAKBölgede tek olan Onkoloji Hastanesi'nde hizmete girecek olan kemik iliği ünitesi ile büyük bir açığın kapatılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aytan, "Hastanemizde hem erişkin hem de çocuk hematoloji birimleri dahilinde kemik iliği ünitesi mevcuttur. Bu ünite yakın zamanda hizmete açılacak ve Mersin'deki büyük bir açığı giderecek. Ünitenin hizmet vermesi için gerekli başvuruları yaptık. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bu hizmeti de vermeye başlayacağız" diye konuştu.

Adana Kasaplar Odası Başkanı: Hazır kıymaya bici bici boyası koyuyorlar

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur, halkı hazır kıyma satın almamaları konusunda uyararak, bazı marketlerin bu kıymaları tavuk taşlığı, atık iç yağ, kemik gibi malzelerden elde edip, bici bici tatlısında kullanılan gıda boyasıyla kırmızı rengi verdiklerini dile getirdi. Sahte kıyma yapımını uygulamalı olarak anlatan Yağmur, halkın kasaplardan kendi gözleri önünde çekilmiş etlerin kıymaları gönül rahatlığıyla alabileceğini söyledi. ATIKTAN ELDE EDİP, UCUZ YOLLA SATIYORLARKoyun ve dana eti kullanılıp elde edilen kıymanın, tavuğun 'atık' olarak bilinen kısımlarından yapılarak marketlerde tüketiciye sunulduğunu öne süren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur, etin kırmızı rengini ise bici bici tatlısına da konulan gıda boyasıyla sağlandığını kaydetti. Bu kıymanın yapımını uygulamalı olarak anlatan ve vatandaşların bunu ayırt edemeyeceğini dile getiren Yağmur, "Sahte kıymada tavuk taşlığı, koç yumurtası, atık dediğimiz tavuk derisi, iç yağ, kemik ile hazır kıyma haline getiriliyor. Bici bici tatlısında kullanılan gıda boyasını karıştırarak et rengini veriyorlar. Bunları marketlerde makinede çekip paketleyip tüketiciye ucuz yolla satıyorlar. Vatandaş bunu ayırt edemez, çok zor. Bunu anca işin uzmanı, kasaplarımız ayırt edebilir" diye konuştu.'KARŞILAŞIRSAK GEREĞİ YAPILACAK'Vatandaşların paketlenmiş kıymadan uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Yağmur, "Kasaplar kıymayı vatandaşların gözünün önünde çekiyor. Ama marketlerin depoları içler acısı. Biz vatandaşlarımızdan hazır kıymadan uzak durmalarını istiyoruz. Veteriner hekim kontrolü olmadan, market elemanları çekiyor bunları. İl Gıda Tarım Müdürlüğü ile temas halindeyiz. Adana'da böyle bir sorunla karşılaşırsak gereği yapılacak. Ben Kasaplar Odası başkanıyım. Ben dahi olsam hazır kıyma almamaları gerekir" dedi.Kasap İzzettin Ökmen de sağlıklı kıymanın tüketicinin gözü önünde çekilmiş, parklak ve kırmızı renkte olması, erkek kuzu etinden çekilmiş olması gerektiğini kaydetti. 'GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR'Hazır, önceden çekilmiş kıymaların gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Gıda Mühendisi Deniz Kaypak Tona, tüketicinin de kandırılmış olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Bu kıymaların ne zaman hazırlandığına dair süresini bilmiyoruz. Kıymalar da bütünlüğü bozulan et olduğundan bozulmaya daha yatkın. Bu nedenle ürünün raf ömrünü kısaltmış oluyoruz. Ayrıca gerçekten bir et parçasından mı çekildi, yoksa katkı olarak sakatat ya da başka bir bileşen eklendi mi bunu görmüyoruz. En masum şekilde etin sinir ve yağ gibi kullanılmayan kısımlarından elde ediliyor olabilir. Canlı ve parlak rengi vermek için gıda boyaları kullanılıyor. Bu bileşenler size etten üretilmiş kıyma yerine daha ucuz alt malzemelerden ya da atık diyebileceğimiz malzemelerin kullanılarak yapıldığı bir ürüne dönüştürmüş olabilir. Bu da sağlıksız koşullarda yapılmışsa gıda zehirlenmesine bile yol açabilir. Aslında biz sakatatı ayrıca tüketiyoruz, gıda boyalarının yasal kullanılma izinleri var. Bunla ilgili sağlık sıkıntısı olmasa dahi biz bir ürünü et ve et ürünü olarak alıyoruz. Kandırılmış oluyoruz."

Plazma tedavisiyle hayata tutundu '10 dakikalık oksijene servetimi verirdim' dedi

MERSİN'de, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalarak 21 gün de entübe tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Yertan (49), plazma tedavisiyle yeniden hayata tutundu. Tedavi olmasının ardından, korunmayan ve maske takmayanları uyaran Yertan, "10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim" dedi.Ahmet Yertan, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüs salgınına yakalandı. İlk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 gün tedavi gördü. 21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile hayata tutunmasının ardında taburcu olarak evine gönderildi.'İNSANLAR ANLAMIŞ DEĞİL'Evinde dinlenen Ahmet Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek, "Allah'ım kimseyi bu hastalığa düşürmesin. Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyoruz. Bol halisilasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hala buna inanmıyor. Bu süreç devam ediyor. Bazı insanlar hala bunu anlamış değil ne yazık ki" dedi.'YAŞAYAN BİLİR'İyileşme belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaşadıklarına değinen Yertan, "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere 'Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım' diye sormak zorunda kaldım. Hastaneye ne zaman geldiğimi, kaç gün kaldığımı hatırlamıyordum. 21 gün sonra entübe kalmışım, eve geldiğimde çocuklarım '48 gün sonra eve hoş geldin' diye yazı yazmışlar. O süreçte birçok şeyi hatırlamıyor insan. Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek olduğunu yakalananlar biliyor. Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum. Lavaboya gidip gelişim olan 5 dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime '10 dakikalık oksijen için tüm servetimi veririm' dedim. Bunu ancak yaşayan bilir" diye konuştu.'HASTALIKTAN HERKES ETKİLENİYOR'Vatandaşların birçoğunun maske takmadığına dikkat çeken Yertan, şöyle devam etti: "Candan daha önemli bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir kişi hasta olmuyor, bütün aile bundan etkileniyor. 14 gün karantinada kalıyorsunuz, bütün işleriniz aksıyor. Entübe olunca da öbür tarafa gidip geliyorsunuz. Dualarla, doktorların sayesinde hayata tutunduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesinde sağlık hizmetleri ayağımıza geldi. Eğer burası olmasaydı şimdi İstanbul, Ankara yollarına düşmüş, tedavi olmak için hastane arayacaktık. Hemşiresinden hasta bakıcısından her şey muhteşem." MASKE TAKMAYANI UYARIYORGördüğü herkesi de uyardığını kaydeden Yertan, şunları söyledi: "Maske takmayan çok insanla karşılaştım. 'Neden maske takmıyorsunuz' diye sorduğumda 'Bize bir şey olmaz' diyorlar. 'Ben hiç öyle bir şey demedim ama bana bulaştı. 1 ay boyunca entübe kaldım. Nasıl yaşadım bilmiyorum' dedim. Bir petrole gittim 2 genç maske takmamıştı. Hastaneden yeni çıktığımı, 20 gün entübe kaldığımı söyledim. Hemen maskelerini taktılar. Bu hastalık sadece kişiye bulaşmıyor, eve gittiklerinde ailelerine de bulaşıyor. Hep birlikte tedbir almak zorundayız. Hükümetimiz bu konuda çok hassas. Aynı hassasiyet vatandaşta da olmalı. Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez ki. Maskeyi devlet veriyor, maske takmak bu kadar zor mu? Gençler hiç kendilerine bulaşmayacak gibi davranıyor. Ben çok titiz, çok fazla dikkat etmeme, korunmama rağmen yakalandım."

Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi

Erzurum'un İspir ilçesinde bir yılanın balık avladığı an amatör kamera tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tartışmalara neden oldu. Kimi görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken kimi de doğanın kanunu bu olduğunu ifade ederek doğrusunun yapıldığı belirtildi. Görüntüleri çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden korkup balığı bırakarak kaçtığını açıkladı.İspir'in Yedigöller mahallesinden geçen Aksu Deresinde yılan ile alabalık arasındaki yaşam mücadelesi Yolbilen mahallesinde oturan Burak Erman tarafından cep telefon ile kaydedildi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan derede kuyruğundan yakaladığı alabalığı kıyıya doğru sürükleyerek yutmaya çalıştı. Yılana karşı koymak isteyen balığın mücadelesi zaman zaman yetersiz kaldı. Yılan, karnını doyurmak için avını öldürüp yemek isterken, alabalık ise, hayatta kalmak için dakikalarca mücadele verdi. Sosyal paylaşımda yılanın balığı kıyıya çekmesi ile birlikte görüntü de sona eriyor. İzlenen görüntüler ise sözlü tartışmalara neden oldu. Kimi görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken kimi de doğanın kanunu bu olduğunu ifade ederek doğrusunun yapıldığı belirtti. Belgeseli andıran görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden korkup balığı bırakarak kaçtığını açıklayarak tartışmalara noktayı koydu.

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı

TÜRKİYE'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadıyla birlikte isot yapımına başlandı. İsot yapımının başlamasıyla Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.

Şanlıurfa'da her yıl ağustos ayında başlayarak, ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.

'URFA'NIN SICAĞI, BİBERİN ACISI BİZİ ETKİLİYOR'Sezonun başlamasıyla kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, tarlada toplanan biberi hal pazarından satın aldıklarını belirtti. Bayır, tarladan toplanan biberin isota dönüşme sürecini şöyle anlattı: "Sapları ayrılan biberleri makineden geçiriyoruz. Onun ardından biberi güneşin altında kurumaya bırakıyoruz. Birkaç gün içinde biber suyu çekiliyor ve kuruyor. Kuruyan biberleri bu defa kararması için naylon poşetlerin içine koyuyoruz. Orada da bir süre duruyor. Poşetlerin içindeki biberleri yağladıktan sonra çekimini yapıyoruz. Biberin acısı ve Şanlıurfa'nın sıcağı bizi çok etkiliyor. Yaptığımız iş çok zahmetlidir. Günde ortalama 7 ton civarında biber seriyoruz. 3 ay boyunca bu işi sürdüreceğiz. Biber temizlemeyi kadınlara yaptırıyoruz. Sabah erken saatlerde gelen kadınlar biber bitene kadar çalışıyor. Onlara ücreti çuval hesabıyla ödüyoruz. Bir çuval biberi 3,5 TL'ye temizliyorlar. 10 torba temizleyen kadın da var. 30 torba temizleyen kadın da var. 10 kilo biberden 1 kilo pul biber çıkıyor. Pul biberi de 60 ile 70 TL arasında satıyoruz.ö

'KORONAVİRÜS BİZİ KÖTÜ ETKİLEDİ'İsot üreticilerinden Ahmet Bayır ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm hareketliliğinin azalmasıyla isot satışlarında düşüş olacağını belirterek, "Şanlıurfa isotunu biz daha çok turistlere satıyoruz. Ancak bu sene salgından dolayı kimseye gelemiyor" dedi.

Hatalı banknotu, 150 bin TL'ye satıyor

MARDİN'de Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.

'50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER'100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum."

