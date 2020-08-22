DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ SURİYELİ TERZİDEN, TÜRKİYE'YE TABELA İLE TEŞEKKÜRHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli terzi Muhammed Khaled Alhajeleh, iş yerine astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti.

SURİYELİ TERZİDEN, TÜRKİYE'YE TABELA İLE TEŞEKKÜR

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli terzi Muhammed Khaled Alhajeleh, iş yerine astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşarken çıkan iç çatışmalar nedeniyle 6 yıl önce kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Muhammed Khaled Alhajeleh, burada da terzilik yapmaya başladı. İlçe merkezinde terzi dükkanı açan Muhammed Khaled Alhajeleh, iş yerinin girişine, "Herkes bizi reddederken siz kucak açtınız, herkes bizimle savaşırken bize destek oldunuz, kardeşlerimiz ve ailemiz oldunuz, bütün iyiliğiniz için çok teşekkür ederiz, iyiliğinizi unutmayacağız" yazılı teşekkür tabelası astı. Alhajeleh, "Savaş sırasında Suriye'yi terk eden milyonlarca insana kucak açan Türkiye'ye bizleri kabul ettiği için teşekkür etmek istedim. Üzerinde Türk bayrağı resmi de bulunan tabelayı iş yerimin girişine astım. Çünkü dünyada sadece Türkiye bizi kabul etti. Başka ülkeler bizi kabul etmedi. Bu yüzden de Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu. Alhajeleh, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriyelilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Suriyeli terzi işyerinde çalışırkenTerzinin yaptığı kıyafetlerİş yeri üzerindeki teşekkür tabelasıSuriyeli terzi ile röp.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=======================================

KIŞLIK KONSERVELER İMECE USULÜ HAZIRLANIYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadınlar, imece usulü domates konservesi yaparak kışa hazırlanıyor.Kış hazırlıklarının yoğun olarak sürdüğü Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerinin önünde bir araya gelen kadınlar birlik beraberlik içerisinde yüzlerce kilo domatesi çeşitli işlemlerden geçirerek konserve haline getiriyor. Erkeklerin de eşlerine yardım ettiği konserve yapımında çay ve kahveler yudumlanırken edilen sohbetlerle kış hazırlıkları adeta bir şenliğe dönüşüyor.

'DOĞRU YÖNTEMLE YAPILAN KONSERVE SAĞLIKLA VE GÜVENLE TÜKETİLEBİLİR'Ev yapımı domates konservelerin sağlıkla ve güvenle tüketilebilir olduğunu belirten üç çocuk annesi Semiha Doğancı (60), "Domatesler soğuk su ile şoklandıktan sonra domatesin kabuğu soyulur. Robottan geçirilen domatesleri sterilize ettiğimiz kavanozlara dolduruyoruz. Ardından kavanozun kapağı sıkıca kapatılır. Kazanlarda kaynattığımız kavanozları ateşten indirdikten sonra soğuması ve kıvama gelmesi için bir gece dinlendiririz. Doğru yöntemle yapılan konserve sağlıkla ve güvenle tüketilebilirö dedi.

'KIŞ BOYUNCA, KONSERVEYİ YEMEKLERDE TÜKETİRİZ'Doğancı, bu hazırlıkların yıllardır aynı şekilde yapıldığını dile getirerek, "Kış hazırlığımızı konu komşu ile birlikte yaparız. Sohbetler edilir. Zahmetli bir iş ancak çaylar ve kahveler içildikten sonra yapılan tüm zahmetler unutulur. Bir kış boyunca konserveyi yemeklerde tüketirizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kadınlar ve erkekler birlikte domates kabuğu soyuyor genel ve detay görüntülerSu içerisinde bekletilen domateslerDomatesler makineden geçirilirken genel ve detay görüntülerÇay ve kahve servisi yapılırken genel ve detay görüntüHazırlanan konserveler kazanlarda kaynatılırkenKonserve yapan kadınlardan Semiha Doğancı ile röportaj

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,======================================

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ GÜMÜŞ

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gümüşün 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında değer kazanarak önemli yatırım araçları arasına girdiğini açıkladı. Yükselişinde altını dahi sollamasıyla yatırımcıların külçe gümüşe yöneldiğini kaydeden Başman, takı amaçlı kullanımların da ilgi gördüğünü belirtti. Önceki yıllarda kız istemelerdeki gondol, şamdanlık, takı ve süslenme amacıyla kullanılan ve bu yıl piyasalara Ocak ayında 3 lira 50 kuruş ile giriş yapan gümüş, son 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında artış göstererek gramı 6 lira 30 kuruş ile 6 buçuk lira olarak seyrediyor. Bu hızlı ivmeyle yatırım araçları arasında gümüşün altını dahi solladığını kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Gümüş Ocak ayında 3 lira 50 kuruştu. Altında 310 liralardaydı. Ancak zaman içerisinde, altın gerek pandemiden gerekse uluslararası olaylardan kaynaklı yukarı doğru giden ivme hareketleriyle atak yaptı. Gayet sakin ve yatay bir seyir izleyen gümüş de aynı şekilde hatta altını da sollayarak daha bir hızla tırmandı. Bugünlerde gramı 6.30 ile 6.50 kuruş seviyelerinde seyretmektedir. Dolayısıyla yüzde 80'lere varan bir artış yaptı." diye konuştu.

GÜMÜŞ YATIRIMLARINA DEVAM EDİNUzun süredir küçük yatırımcıların gümüşe yatırım yaptığına dikkati çeken Başkan Oğuz Başman, kısa süreli iniş çıkışlı fiyatların normal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu şekilde yatırım yapanlar da ciddi anlamda bir gelir elde ettiler. Onların da altın ve gümüşe yaptıkları yatırımların karşılığını bulması hem bizi sevindirdi hem de gümüşün altın kadar değerli bir maden olduğunu ortaya koymuş oldu. Yatırımcılar kısa ve uzun vadede yatırımlarına devam edebilir. Hiçbir zaman mahçup olmazlar. Bazı durumlarda bir fiyat ayarlaması yapıyor. Rusya'nın aşıyı bulduğuna yönelik açıklamalarının ardından altın ve gümüşte bir fiyat gerilemesine yol açtı. Ama bunlar gayet normal, beklenen ve zaman zaman yapılan fiyat ayarlamalarıdır. Durup soluklanıp bir maliyet oluşturduktan sonra terar aynı hızla yukarı doğru hareketlenme var."

KÜLÇE GÜMÜŞ SATIŞINA YÖNELDİKYatırımcıların külçe gümüşe yöneldiğini vurgulayan Başman, "İnsanlarımız süslenme, takı amaçlı gümüşe rağbet ediyorlardı. Ancak yatırım araçlarının çoğalması ve gümüşün de bu portföyde yer alıyor olması yatırımcıları külçe gümüşe yöneltti. Talip çoğaldı. Bununla ilgili olarak da kuyumcu arkadaşlarımızla özellikle külçe gümüş satışlarına bizlerde yönelmiş olduk" dedi. Bütün endüstriyel metallerde son dönemde bir artış yaşandığını dile getiren kuyumcu Volkan Nardalı da, bunların başında gümüşün geldiğini belirterek, "Bu metaller 7 ayda yüzde 40 kadar yükseldiler. Tabi ki gümüş kesinlikle yatırım aracı arasında yer almalı. Bankalar zaten bu değerli metaller rezervlerini yükseltmekteler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ile röp.Başman'ın külçe gümüşleri vitrine dizmesiVitrindeki külçe gümüşlerGümüş külçeden detaylarKuyumcu Volkan Nardalı ile röp.Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,====================================

İKİNCİ EL ARAÇ, ALTIN VE DÖVİZDEN DAHA ÇOK KAZANDIYOR

ADANA'da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, son dönemde ikinci el otomobil ticaretinin döviz ve altından çok daha fazla para kazandırdığını belirterek, sıfır otomobil üretiminin hareketlenmediği takdirde fiyat artışlarının artarak devam edeceğini kaydetti. Koronavirüs salgınının sıfır otomobil üreticilerinde yarattığı olumsuz etki ve dövizde artış nedeniyle ikinci el otomobile yüksek talep oluştuğunu kaydeden Mehmed Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının, altın ve döviz yatırımlarından daha fazla kazandığını anlattı. Sıfır otomobil üretiminin artmadığı sürece fiyatların artarak devam edeceğini kaydeden Güveloğlu, "İnsanlarımız ikinci elin yanı sıra hasarlı araçlara da ilgi göstermeye başladı. Normaline göre yüzde 30-35 daha ucuz. Vatandaşlar gerekli tamirlerini yaptırarak kullanıyorlar" dedi.

KEŞKE HİÇ SATMASAYDIM DAHA KARLIYDIMKentte uzun yıllar oto galericilik yapan Kubilay Yardım ise normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak pandemiden sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi. İkinci elde adeta talep patlaması olduğuna dikkat çeken Yardım, "Döviz kurları ve altın düzeldiğinde normale döneceğini düşünüyoruz. 5-10 gün içerisinde arabaların fiyatları 5-10 bin TL artıyor. Keşke 6 ay önce arbalarımı vitrine çekip kapatsaymışım, hiç satmasaymışım daha karlıymışım. 200 bin TL'ye aldığım arabayı 235 bin TL'ye bulamıyorum. 7.6 Euro'dan bozdurup aldığım arabalar 8.6-8.7 Euro" diye konuştu.

Oto Galericiler Sitesi'ne otomobil satın almak için gelen Hakan İncekaş ise yüksek fiyatlar nedeniyle otomobillere sadece bakmakla yetindiğini söyledi. İncekaş, "Bugün baktığımız arabayı telefonla anlaşmamıza rağmen alamıyoruz, fiyat yukarı çıkıyor. 100 binlik araçta nereden baksan 1 hafta olmadan 15 bin TL fark ediyor. 100 bin TL bütçem var ama bu gidişle araba alamayacağız" dedi.

Kaynak: DHA