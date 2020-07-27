DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Edirne'de nehirlerin debisi düştü, su kuyuları kurudu EDİRNE'de, kurak geçen kış ayının ardından mevsim yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerin su kuyuları kurudu.

Edirne'de nehirlerin debisi düştü, su kuyuları kurudu

EDİRNE'de, kurak geçen kış ayının ardından mevsim yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerin su kuyuları kurudu. Bölgeye suyun sağlandığı, ancak kum adacıklarının oluştuğu Meriç Nehri'nin debisi düşerken, Yüksek Jeoloji Mühendisi Osman Candeğer, "Bu durumun asıl nedeni bu sene Meriç Nehri'ne yeterli su gelmemesidir" dedi.

Edirne'de kışın kurak geçmesinin ardından mevsim yağmurlarının da yetersiz kalmasıyla, özellikle bölgede sulama için kullanılan Meriç Nehri'nin debisi dip seviyeleri gördü. Haziran ayında metrekareye 48 kilo yağış düşen Edirne'de, temmuz ayında ise hiç yağmur yağmadı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; geçen yıl temmuz ayında Meriç Nehri'nin debisi 105 metreküp/saniye akarken, bu yıl aynı tarihte nehrin debisinde büyük düşüş yaşandı. Yapılan ölçümde nehir debisi 55 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Kum adacıkları oluşan nehirdeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle hemen yanı başında bulunan Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerin sulama amaçlı kullandığı su kuyuları da kurudu. Susuz kalan bazı üreticiler ürününü kurumaya bırakırken, bazıları da taşıma suyla üretim yapmaya devam ediyor.

'MERİÇ NEHRİ BÖLGEYİ BESLEYEMİYOR'Yüksek Jeoloji Mühendisi Osman Candeğer, gelecek kışın da kurak geçmesi durumunda aynı sorunun yaşanabileceğini söyledi. Meriç Nehri'nden yeterli su gelmediği için bölge halkının susuz kaldığını ifade eden Candeğer, "Bu durumun asıl nedeni bu sene Meriç Nehri'ne yeterli su gelmemesidir. Çok düşük olan Meriç Nehri'ndeki su seviyesi, akış yönüne göre sağ yamaçta beslediği Karaağaç ve Bosnaköy'deki kuyuları, iki kenarlarına yapılan fore kazıklar nedeniyle besleyemez olmuşlardır. Yani nehirdeki su, fore kazıkları aşıp, yamaca geçemediğinden kuyulara su gitmemektedir. Fore kazık yerine daha güzel, daha ekonomik ve daha rantabl olabilecek 'kuru pere taş örme' yapılmalıydı. Zaten Meriç'in eğimi çok az olduğu için burada taşkın suyu dahi olsa bu pereyi sökmeyeceğini biliyoruz" dedi.

'BU KIŞ DA KAR YAĞMAZSA, KURAKLIK DEVAM EDECEK' Meriç Nehri'nin önünde suyu sıkıştırarak, oluşabilecek taşkına karşı yeni yapılan kanala su aktarılması gerektiğini söyleyen Candeğer, "Eğer kanala su girerse tabanı beton olmadığı için buradan su sızıp kuyular beslenebilir. Bu yıl biliyorsunuz kurak bir dönem yaşıyoruz. Bulgaristan da bütün barajlarını şu an dolu tutmak istiyor. Enerji pazarladığı için barajları her zaman maksimum seviyede tutarlar. O nedenle barajlardan asla su bırakmazlar. Burada en çok beklenilen kar yağışı. Kar, zeminde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar güzel eriyerek zemini besler. 2019-2020 gibi önümüzdeki kış da kuru geçerse kuraklık devam edecektir" diye konuştu.

'KARAAĞAÇ'TA SU PETROLDEN DAHA DEĞERLİ'Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da bölgedeki üreticilerin zor durumda olduğunu ifade etti. Korkan, "Buraya lahana ekmiştik daha önce, ama şu anda su olmadığı için sulayamıyoruz. Verdiğimiz tohuma mı yanalım, işçiliğe mi, gübreye mi, yapılan hizmete mi, hangisine yanalım? Biz üretmek istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Bunları üretemezsek, kazanamazsak biz batarız. Karaağaç'ta su, petrolden daha değerli şu anda. Ama maalesef suyumuz yok" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK YAPAMAYIZ' Karaağaçlı üretici Mustafa Öztürk ise susuzluğun devam etmesi durumunda üreticilik yapamayacaklarını kaydetti. Öztürk, "Şu anda kuyularda su bitmiş vaziyette. Kışın yağış olmadığı için kuyularımızda hiç su kalmadı. Yeraltı suları çekildi. Bu şekilde giderse çiftçilik yapamayacağız. Bir tek buğday ekebiliriz ama bu şartlarda o da para yapmaz. Sonucunda ne olacağını bilmiyorum. Şu an beklemedeyiz" dedi.

'ÜRÜNÜ SULAMAMIZ GEREKİYOR AMA SU YOK' Kuyuları çalışmadığı için 15-20 yıl önce kurduğu dinamodan su sağlamaya çalışan üretici Mustafa Zehir ise, "Şu anda sular akmıyor, mısır eken bazı arkadaşlarımız tarlalarını kurumaya terk etti çünkü yapabilecekleri bir şey yok. Bizim de ürünümüzü her gün sulamamız gerekiyor ama su yok. 15-20 sene önce buraya dinamo kurduğumuzda hiç bu tulumbayı çalıştırmamıştık. Her şaltere bastığımızda su geliyordu ama bu sene maalesef su yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Meriç Nehri drone ile havadan Muhabir Ali Can Zeray anonsMeriç Nehri'nden detayKaraağaç Mahallesi'nde susuz kalan kuyulardan detayKaraağaç Muhtarı Agah Korkan ve tarladan detayMuhtar Korkan ile röp.Muhtar ve tarladan detay -Tarlalardan detay görüntülerJeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer röp. Üretici Mustafa Öztürk röp.Tarlalardan detayÜreticilerden detayÜreticilerin dinamoyla su çekmeleriÜretici Mustafa Zehir röp.Tarlalardan detayHaber - Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Eskişehir'de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, buğdayda verim yüzde 40 düştü ESKİŞEHİR'de bu yıl 1 milyon 650 bin dekara ekimi yapılan buğdayda, geçen mayıs ve haziran aylarında meydana gelen don ve dolu yağışlarının ardından verim yüzde 40 oranında düştü. Dekar başına 350 kiloya varan hasat 200'e kadar gerilerken, Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, "Eskişehir'in 13 ilçesinin 11'inde don olayı görüldü. Aşırı çiçeklenme döneminin hemen arkasından yaşanan don ve dolu yağışları bizim verimimizi yüzde 40 oranında düşürdü" dedi.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de bu yıl 1 milyon 650 bin dekara buğday ekimi yapıldı. Ancak özellikle geçen mayıs ve haziran aylarında yaşanan don ve dolu yağışları çiftçileri veriminde büyük zarara yol açtı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, buğdayların istenilen boylara bile ulaşamadığını söyledi. Eskişehir genelinde buğday hasadının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Erdemli, dolu ve don olaylarının görüldüğü buğday tarlalarında verim kaybının yüzde 40'lara ulaştığını söyledi. Eskişehir'deki 13 ilçeden 11'inde don ve dolu yağışının buğdaya büyük zarar verdiğini anlatan Erdemli, "Bu sene 22 Haziran'da bir don olayı görüldü. Bundan önce de 16-20 Mayıs tarihleri arasında da olağanüstü bir sıcak dönem geçirdik. Aşırı çiçeklenme döneminin hemen arkasından yaşanan don olayı bizim verimimizi yüzde 40 oranında düşürdü. Eskişehir'in 13 ilçesinin 11'inde don olayı görüldü. Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgeleri deniz seviyesinde olduğu için orada don olayı görülmedi. Diğer 11 ilçemizde bölgesel ve azar azar dolu yağışı da oldu. Bunlardan dolayı buğday verimimiz bu yıl az. Tarlada normalde 70- 80 santimetre boyunda olması gereken buğday 35- 40 santimlerde kaldı. Başakların bir kısmı boş. Hem boy hem de tane kaybı olarak yüzde 40'lık bir verim kaybımız olacak. Normalde kıraç araziden 300- 350 kilo almamız gerekirken, burada ortalama 180- 200 kilo verim var" diye konuştu.

BUĞDAYDA UMDUĞUNU BULAMAYAN ALTERNATİF ARIYORBuğdayda yaşanan verim düşüklüğü çiftçileri yeni alternatiflere yönlendirdi. Kentte geçen yıl buğday ekenler düşük verim nedeniyle ayçiçeğin yanı sıra mısır ve pancara ekimine döndü. Eskişehirli çiftçilerden Sezer Bayraktar, bu yıl çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade edip, "Buğdayın ton fiyatı 1800 TL civarındaydı, şimdi 1700 TL'ye düştü. Girdiler pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı. İşçinin yevmiyesi 150 lira. Hububat para yapmıyor diye herkes yeşilliğe döndü. Arazisinde suyu olan mısır, pancar, soğan, ayçiçeği ekiyor. Buğday ekimi çok azaldı. Hububat üretiminde Konya'dan sonra Eskişehir gelir ama çok azaldı. Bizim köyümüzde de aynı, başka köylerde de aynı" dedi.

BUĞDAY TARLALARI GEÇEN YILA GÖRE 200 BİN DEKAR AZALDI

Eskişehir Tarım Müdürlüğü verilerine göre, geçen 1 milyon 850 bin dekar olan buğday ekimi bu yıl 200 bin dekar daha azaldı. Sulu koşullarda üretilen buğdayda dekar başına 650, kuru topraklarda ise 350 kiloya kadar çıkarken, bu yıl ortalaması 350 kilonun da altına düştü. Don ve dolu yağışından etkilenmeyen bölgelerdeki verim düşüklüğünün ise geçen yıla oranla yüzde 5 olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA