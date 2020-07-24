DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ Mersin'de sağlık çalışanından 'örnek düğün'MERSİN'de sağlık çalışanı Ertan (34) ile mağaza yöneticisi Selda (30) Kahraman'ın düğününde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere harfiyen uyulması örnek oldu.

Mersin'de sağlık çalışanından 'örnek düğün'

MERSİN'de sağlık çalışanı Ertan (34) ile mağaza yöneticisi Selda (30) Kahraman'ın düğününde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere harfiyen uyulması örnek oldu. Düğünde tülbentlerle halay çekilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin'de sağlık çalışanı Ertan ile mağaza yöneticisi Selda Kahraman'ın sokak düğününde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere harfiyen uyulması dikkat çekti. Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen düğün, evlenecek çiftlere örnek oldu. Düğünün yapıldığı alan şeritle kapatılarak, tek noktadan giriş sağlandı. Giriş yapan misafirlerin ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi. Düğün alanında ise sosyal mesafenin korunması için sandalyeler arasına boşluk bırakılırken, yerlere halkalar çizildi. Düğünde tülbentlerle halay çekilmesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

'AMACIMIZ TEMASI EN AZA İNDİRMEK'Organizatör ve sanatçı Samet Karataş , normalleşmenin ardından izin verilen düğünler için yayınlanan genelge kapsamında önlemler aldıklarını söyledi. Düğünlerin güvenli geçmesi için özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini kaydeden Karataş, "Önceliğimiz sağlıklı bir düğün yapmak. Bunun için ateş ölçer, maske ve dezenfektanlarımızı hazır bulunduruyoruz. Halay çeken konuklarımıza tülbentler dağıttık. Ellerinin temas etmemesi için o tülbentlerle halay çekiyorlar. Amacımız teması en aza indirmek" dedi.'SAĞLIKÇIYIZ, SAĞLIKLI KALALIM'

Dünya evine giren Ertan Kahraman ise "Tüm kurallara uyarak düğünümüzü organize ettik. Sağlıkçıyız, sağlıklı kalalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA