: Dha yurt özel gündemi

Tesislerden yayılan kömür tozları nedeniyle ilçe halkı tepkili

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinin Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerine, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerden kömür tozu yağıyor. Mahalleliler, kömür tozu nedeniyle insanların hastalandığını belirterek, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Sanayi kuruluşları ve konut alanlarının iç içe olduğu, sık sık hava kirliliğiyle gündeme gelen Dilovası'nda, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden rüzgarla birlikle yayılan kömür tozları, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti. Özellikle Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerinde yaşayanlar, tesislerden yayılan kömür tozu nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, kömür tozu nedeniyle hastalandıklarını söyledi.

Rüzgarla beraber yaşam alanlarına giren kömür tozlarından insanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dilovası'nda özellikle iki mahallemiz çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Bu şu an yaşanan yeni bir olay değil, yıllardır yaşanan bir sorun. Burada, halkımızın ciddi anlamda mağduriyeti var. Çünkü kömür tozlarından dolayı dışarıda kuruması için asılan çamaşırlar bile simsiyah oluyor, is oluyor. Tesisin yan tarafından bir okul var, çocuklarımız olumsuz etkileniyor" dedi.

'KÖMÜR TOZLARI YAŞAM ALANLARINA GELİYOR'

Kömür tozlarından dolayı her evde en az bir kişinin solunum yolu rahatsızlığına yakalandığını ifade eden İsmail Sami, 'Rüzgarlı havalarda kapı ve pencereleri kesinlikle açamıyoruz. Çünkü rüzgarla beraber kömür tozları uçup insanların yaşam alanlarına geliyor. Balkonlarımız simsiyah oluyor, her gün temizlik yapılmasına rağmen her yer kömür tozundan dolayı simsiyah. Burada yaşayan börtü böcek, araba, evler, her türlü canlı veya cansız bütün varlıklar olumsuz etkileniyor. Çünkü burası devasa bir tesis" diye konuştu.

'KÖMÜR TOZU HERKESİ MAHVETTİ'

Kayapınar Mahallesi'nde oturan Besna Kılıç da, "Bu kömür tesislerinin buradan kaldırılması lazım, nefes alamıyoruz artık. Evden bahçeye çıktığımız zaman bile nefes nefese kalıyoruz. Yaz aylarında pencereleri ve kapıları açamıyoruz. Her gün temizlik yapıyoruz, sabah yerleri siliyoruz akşam yine her yer kömür tozu oluyor. Bu mahallede herkes şikayetçi" ifadelerini kullandı.

'HAVA ÇOK KÖTÜ'

Hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen mahalle sakini Gül Kılıç ise şöyle konuştu:

'Doktora nefes alamama ve göğsümde ağrı şikayetiyle gittim. Doktorun röntgen filmi çektirmemi istedi, sonuçlara baktığı zaman bana 'Tandır mı yakıyorsunuz' diye sordu. Tandır yakmıyoruz ama buranın havasından dolayı hepimiz olumsuz etkileniyoruz. Bu kömür tesislerinin buradan kaldırılmasını istiyoruz."

