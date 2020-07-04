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Tünelde otomobilin çarptığı ineğin sahibine 1800 TL cezaRİZE'nin İkizdere ilçesinde otomobilin tünelde çarptığı başı boş inek öldü.

04.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:57

Tünelde otomobilin çarptığı ineğin sahibine 1800 TL ceza

RİZE'nin İkizdere ilçesinde otomobilin tünelde çarptığı başı boş inek öldü. Hayvanın sahibi Münevver Biber'e 1800 TL idari para cezası kesildi. Biber, 15 bin TL değerindeki ineğini kaybettiğini belirterek "Burası köy ve burada bu olayların yaşanmaması için önlem alınmalı" dedi.

Kaza, 6 Haziran'da İkizdere'nin Sivrikaya köyündeki 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzunu olan Ovit Tüneli'nde meydana geldi. Başı boş dolaşan ineğe girdiği tünelde otomobil çarptı. Kazada inek ölürken, otomobilde hasar oluştu. İneğin sahibi Münevver Biber'e Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek kazaya sebebiyet verme' suçundan 1800 TL idari para cezası kesildi.

İneğinin kaçtığını anlatan Biber, "Bu yol güzergahı her yer mera, ineklerimizin başında duruyoruz ama benim 20 tane ineğim var. Başını kollasam dibindeki inek gidecek, hangi birine bakayım? Sıcak çıkınca, sinek basınca hayvan başını kaldırıyor, başlıyor koşmaya. Ben nasıl önüne geçeyim? Yola atlamasını nasıl önleyeyim? İneğim kaçtı öldü, bana 1800 TL para cezası verdiler. 15 bin TL'lik ineğimi kaybettim. İneğe çarpan sürücü de benden para istiyor. Burada bir önlem alınmamış ve inek kaçmış girmiş tünele. Burada benim ne suçum var? Bu yol bizim yerleşimin ortasından geçiyor, ineklerimiz ahırdan çıkarıyoruz yola düşüyorlar. Meralarda hayvanları otlatırken korumak çok zor, bir önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

Kaynak: DHA

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