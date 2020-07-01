DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR ELİSA testi ile hem koronavirüs hem de antikorun düzeyi tespit ediliyorMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, 2 ay önce başlanan ve çalışması tamamlanan ELİSA testi sayesinde vücuttaki hem koronavirüsün, hem de antikor düzeyi...

ELİSA testi ile hem koronavirüs hem de antikorun düzeyi tespit ediliyor

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, 2 ay önce başlanan ve çalışması tamamlanan ELİSA testi sayesinde vücuttaki hem koronavirüsün, hem de antikor düzeyi kısa sürede tespit edilecek.

Çin'in Vuhan kentinde 2019'un Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken, birçok ülke de tanı kiti geliştirilmesi için çalışmalar yaptı. Türkiye'de de şu anda en yaygın olarak boğazdan alınan sürüntü örneği ile yapılan PCR testiyle vakalar inceleniyor. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de test süresinin kısaltılması ve testin yaygınlaştırılabilmesi için tanı kitleri geliştiriliyor. Malatya'da ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibi tarafından ELİSA adı verilen test geliştirildi. Test ile hem sonuç süresi 75 dakikaya düşüyor hem de tüm hastanelerde uygulanabiliyor. Test ayrıca virüsün ve antikorun yüzde düzeyi hakkında da bilgi veriyor. Prof. Dr. Sedat Yıldız, Dr. Öğretim üyesi Cihat Uçar ve Araştırma Görevlisi Faruk Dişli ile birlikte yaklaşık 60 günlük bir laboratuvar çalışması sonucu geliştirdikleri yerli tanı kitleri ile birlikte çok kısa sürede virüs proteinlerini ve virüse karşı gelişen antikorları belirleyen testler tamamlandı.

'TEST KİTLERİ, VİRÜS VE ANTİKORUN VAR, YA DA YOK CEVABI VERİYOR'

Prof. Dr. Sedat Yıldız, bundan 2 ay önce bütün dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsün olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Şükür ki biraz etkisi azaldı. Biz o süreçte ELİSA test ile ilgili bilgi birikimimizi koronavirüs için kullanabilir miyiz diye arayışa girdik. Bu anlamda rektörümüzden yardım istedik. Rektörümüz de sağ olsun bize yardımcı oldu. Daha sonra bizim bu testlere başlayabilmemiz için virüs gerekiyordu bize, in aktif virüs gerekiyordu. İn aktif virüsün de üniversitemizde, Prof. Dr. Arif Otlu da olduğunu öğrendik. Sağ olsun onunda yardımı ve özverisiyle bu testlere başladık. 30 günlük süreç içerisinde biz test kitlerimizin prototiplerini geliştirdik. Sonra bunların geçerliliği ile ilgili bir kısım çalışmalar yaptık ve oralardan da olumlu sonuçlar aldık. Şimdi bu test kitlerinin seri üretime geçebilmesi için bize bol miktarda in aktif virüs gerekiyor, virüs parçacıkları gerekiyor. Bu virüs parçacıklarını elde edebilirsek biz seri üretime geçebileceğiz. Seri üretime geçer de biz aslında iki tane test kitimizi kullanmış olacağız. Bunlardan birisi antijen test kiti diğeri de antikor test kiti. Antijen test kiti demek, virüsü tespit eden test kitleri demek. Dolayısıyla bizim geliştirdiğimiz test kitlerimizden bir tanesi virüsün parçacıklarını, virüsün de kendisinden ziyade parçacıklarını tanıyabilen test kitleri. Dolayısıyla bir kişide virüsün canlı olmasına da gerek yok parçacıkları dahi varsa biz bunu tespit edebiliyoruz. Yani kişiden boğaz sürüntüsü alındığında bu boğaz sürüntüsü bin kat veya 5 bin kat sulandırılsa dahi bizim tamamen geliştirildiğimiz test kitleriyle belirleyebiliyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Hastalığın başlangıç aşamalarında toplumun boğaz sürüntülerini tarayarak virüs varlığı hususunda önemli fikirler elde edebileceğiz. Yani test kitlerine ilave bir test kiti geliştirmiş oluyoruz. PCA test kitlerinden bizim kitimizi ayıran özellik şu; PCA kitleri biraz daha makinelere çok bağlı. Yani bir makine belli bir zaman diliminde belli bir sayıda numuneyi okuyabiliyor. Fakat bizim geliştirdiğimiz test kitleri tüm analiz laboratuvarlarında çalışabilecek yapıda test kitleri ve çok sayıda kişiyi kısa sürede analiz etme imkanı sağlıyor. Bir diğer test kitimiz de antikor test kitleri. Yine buda ELİSA temelli test kiti, antikor kitleri. Bu antikor test kitlerinin özelliği PCA cihazları tarafından bu analizler yapılamıyor. Ülkemizde çubuk test kitleri dediğimiz, ya da yatelarflor test kitleri dediğimiz kitler kullanılıyor. Birkaç damla kan numunesinden bu analizleri yapıyorlar. Fakat bu test kitleri de var ya da yok. Yani kişinin kanında antikor var mı, yok mu? Bu soruya cevap veriyor. Bizim geliştirdiğimiz test kitleri ise antikorun ne kadar var olduğunu, varsa ne kadar var? Bu soruya da cevap veriyor. Dolayısıyla da bu hastalar, virüsü alan kişiler bazen kendileri fark etmeden hastalığı atlatmış olabiliyorlar. Daha sonra bu kişilerin kanında biz antikor tespit edebilirsek ve düzeyini belirleyebilirsek kişinin hali hazırda bu virüse maruz kalıp kalmadığı ve antikor gelişip gelişmediği yani hastalığı atlatıp atlatmadığı hususunda bir fikir edinebileceğiz."

'ÇOK SAYIDA PLAZMANIN SAKLANMASI BÜYÜK BİR SORUN OLUŞTURUYOR'Plazma tedavisinde de hastalığı atlatmış kişilerden alınan plazma da hastalığı olan kişilere nakledilebildiğini ifade eden Yıldız, "Bunların kanındaki antikor düzeyini bilirsek de nakledilecek hastaya ne kadar nakledilecek bu hususta da önemli bir fikre sahip olacağız. Ülkemizde de bazı kurumlar bu konuda çalışma yapıyorlar. Elimizde birçok hastalığı atlatan kişi plazmasını bağışladı. Şimdi bunların saklanması ile ilgili bazı sorunlar var. Çok sayıda plazmanın saklanması büyük bir sorun oluşturuyor. Plazmalardaki antikorların saflaştırılıp saklanması önemli bir strateji olarak görünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Test kitleriÇalışmalardan görüntülerlaboratuvarProf. Dr. Sedat Yıldız röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Haber Kodu : 200701062

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Eski eşini 9 yerinden bıçakladı, 2 ayda serbest kaldı

ADANA'da, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı Lütfiye Emre'yi (51) 9 yerinden bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ufuk S. (52), 2 ay sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye kararına isyan eden Lütfiye Emre, gözyaşları içinde, "En ağır şekilde cezalandırılması için yardım istiyorum. Yoksa çocuğumu da beni de öldürecek. Şikayetimden vazgeçmem için üç kez cezaevinden haber göndererek, beni tehdit etti. Ama ben vazgeçmedim. Emine Bulut gibi Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum" dedi.

Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 35 yıllık evli çift Lütfiye Emre ile Ufuk S., geçen yıl Haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. 3 çocuk babası Ufuk S., boşanmaya rağmen kalacak yeri olmadığı için Emre'nin evinde yaşamaya devam etti. İddiaya göre Ufuk S., 2 ay önce Lütfiye Emre'yi uyuşturucu parası vermediği için 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Emre'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan eski koca, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

'SENİ KESERİM' DEDİHakkında 'yaralama', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Ufuk S., 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü ilk duruşmaya, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşma salonunda hazır bulunan Lütfiye Emre, ifadesinde, eski eşinin sürekli uyuşturucu parası istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Benden yine para istemesi üzerine çıkan tartışmada mutfaktan bıçak aldı, baldır kısmıma birkaç defa sapladı. Tam karnıma saplayacakken yeğenim engel oldu ve yapmasına izin vermedi. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı, 'Seni keserim, öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Bu sırada hakaretler savurdu."

NE YAPTIĞINI HATIRLAMIYORMUŞUfuk S. ise savunmasında, bir anlık sinirle eski eşini bıçakladığını söyleyerek, "Boğazına bıçak dayayıp, 'Seni keserim' dediğimi hatırlamıyorum. Hakaret içerikli bir söz söyleyip söylemediğimi de hatırlamıyorum. Uzlaşmak istiyorum" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanığı, Lütfiye Emre'ye yönelik uzaklaştırma kararı verip, adli kontrol şartı getirerek, tahliye etti.

'HAPİSHANEDEYKEN DE TEHDİT ETTİ'Duruşma çıkışı tahliye kararını tepki gösteren ve yaşadığı acıların cezasının 2 ay olamayacağını söyleyen Lütfiye Emre, gözyaşları içinde şunları kaydetti: "Cezaevinden şikayetimi geri çekmem için üç kez haber göndererek, 'Bu yarım kalan işi tamamlayacağım' diye tehdit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, herkesten yardım istiyorum. Bu adam dışarıda kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Devletimize sesleniyorum. Uyuşturucu kullanmadığını savunuyor, kan testi yapsınlar. Şu an evime gidemiyorum. Yaraladığı elimin 3 parmağı sakat. Daha önce de pompalı tüfekle tehdit etmişti. Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum. Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum."

'BABAMIZDAN YILLARCA ÇOK ÇEKTİK'Çiftin kızı Medine Uçak (30) ise annesiyle birlikte 2 kardeşinin de yıllardır babalarından şiddet gördüğünü öne sürerek, şöyle konuştu: "Biz de evlatları olarak çok çektik babamızdan. Yıllarca çektik. Bir tartışmada pompalı tüfek çekti. Sürekli uyuşturucu istiyor. Dokuz yerinden bıçaklamış. Boğazına dayamış bıçağı, annem de tam elini koyunca elleri kesilmiş. Annemin kiracısı da korkudan evden ayrıldı, artık geliri de yok. Bu adamın ceza alması için bu kadının ölmesi mi gerekiyor? Biz bu adamın ceza almasını istiyoruz. Bize de zararı olacak, biliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adliye önündeki Lütfiye Emre ve kızı Medine Uçak'tan görüntüLütfiye Emre ile röp.Lütfiye Emre'nin elindeki yaraları göstermesiMedine Uçak ile röp.

Haber: Nuri PİR -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 200701074

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Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, tamamlandığında 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. Tesisin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım olduğunu belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu tesis tamamlandığı zaman Türkiye'deki doğal gaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak. Silivri ile birlikte günlük yüzde 60'ını karşılayacak. Burada çok büyük istihdam var. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım" dedi.

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMAksaray Valisi Aydoğdu, yer altı doğal gaz depolama tesisinde incelemede bulundu. Tesisin iki etaptan oluştuğunu belirten Vali Aydoğdu, "Bu tesis, bittiği zaman Türkiye'deki doğalgaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak. Silivri ile birlikte günlük yüzde 60'ını karşılayacak. Burada çok büyük bir istihdam var. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım. Bu tesisin burada olması hem Sultanhanı, hem de Aksaray'ımız acısından inanılmaz bir katma değer sağlıyor. Bundan dolayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mıza, BOTAŞ'a ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Aydoğdu, tesisin bölge halkına da istihdam sağladığını belirterek, "Burada hem böylesine güzel bir tesisin olması, hem tarihi İpek Yolu üzerindeki en büyük kervansarayın Sultanhanı'nda olması Aksaray'ın hem teknolojik hem tarihi dokusu acısından inşallah ileriki günlerde İç Anadolu'nun incisi olacak gibi gözüküyor. Burada Sultanhanı ve çevresinde yaklaşık 300- 350 kişi de istihdam edilmektedir. Burası aynı zamanda istihdam kapısı olmaktadır" diye konuştu.

TUZ GÖLÜ'NDEKİ FLAMİNGOLARA ZARAR VERMİYOR

Vali Aydoğdu, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan borularla bölgeye taşınan suyun kavernaların oluşumu için enjekte edildiğini daha sonra da o suyun Tuz Gölü'nün kenarına bırakıldığını kaydetti. Göle bırakılan suyun flamingolara zarar verdiği yönünde algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Aydoğdu, yapılan araştırmalar sonucu flamingo sayısında artış olduğunun belirlendiğini söyledi. Aydoğdu, "Burada çok ciddi anlamda bilim adamlarının sularla ilgili yaptığı tahliller var. Bu tahlillere baktığımız zaman yavru flamingoların sayısının arttığını, bunu fotoğraflarla belgelerle gösterdiler. Belki farklı insanların oluşturmak istediği olumsuz bir algı olabilir. Şu an burada yapılan iş ve işlemlerin, doğaya, insanlara ve flamingolara hiçbir zararının olmadığını görüyoruz" dedi.

BOTAŞ Depolama 2 Daire Başkanı Gökalp Mücahit Şener de "2011 yılında sözleşmesini imzaladığımız doğal gaz depolama projesinin ilk bazında 6 kavernamızı şu an da 2017 yılından itibaren işletmeye aldık. 600 milyon metreküp çalışma gazı kapasitesiyle çalışıyoruz. İkinci baz kapsamındaki diğer 6 kavernayı 2021 yılında hizmete alacağız. Toplam geri depolama kapasitemiz 1,2 milyar metreküp çalışma gazı olacak. Geri üretim kapasitemizde 40 milyon metreküpe ulaşacak. Genişletme projemiz kapsamında ilk etabımızı 2022 yılında alacağız. 1 milyar metreküp çalışma gazı kapasitemizi tekrar daha devreye alacağız. 2023 yılından itibaren de 5,4 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesiyle tesisimiz ülkemize hizmet edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA