DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN GÜZELLİK KRALİÇESİ: MAĞDURKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM İSTANBUL'da, iş insanı H.F.

İSTANBUL'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 4 sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (26), Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabasının tuzağına düştüğünü iddia eden Demiralp, "İki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.

Adanalı Sibel Demiralp, 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi oldu. Mankenlik yapan Demiralp, 2017 yılının temmuz ayında, bir akrabası ve bir mankenin de aralarında bulunduğu 4 kişi ile birlikte, İstanbul'da yaşayan iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Sibel Demiralp, şantaj suçundan beraat ederken, 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da aynı suçtan aynı miktarda ceza verilen dava, yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. İtirazla birlikte Demiralp'in avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bölge İdare Mahkemesi de dosya üzerinden, geçen hafta tahliye kararı verdi. Dava dosyası halen Bölge İdare Mahkemesi'nde olan Sibel Demiralp, 3 yıl kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden serbest kalır kalmaz memleketi Adana'ya döndü.

'MAĞDURKEN SUÇLU DURUMUNA DÜŞTÜM'

Kendisini taciz eden iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabası Ş.S.'nin tuzağına düştüğünü öne süren Demiralp, haklılığını anlatmaya karar verdiğini söyledi. Sibel Demiralp, "Beni taciz ettiğini mahkemede de söyledim, ancak kanıtım olmadığı için iş insanına dava açılmadı. Sürekli tacize uğruyordum, kariyerimi bitirmekle tehdit ediyordu. Bir sonraki aşamanın tecavüz olduğunu biliyordum. Akrabamdan yardım istedim. Sadece sahipsiz olmadığımı hissettirmek için yardım istemiştim ancak daha sonra iki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm" dedi.

'BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'

Sibel Demiralp olay günü yaşananları ise şöyle anlattı:

"Yardım istediğim Ş.S., H.F. zengin olduğu için, kendi söylediklerini yaptırmak istedi. Beni ailemden birilerine zarar vermekle tehdit ediyordu. H.F.'nin tacizinden kurtulmak isterken Ş.S.'nin tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Bir ateşte yanmak zorundaydım, ailemi tercih ettim. Ne isteniyorsa yaptım. H.F.'yi eve çağırdım. Yanımda kız arkadaşım daha vardı. H.F., eve geldikten sonra bana yaklaştı. Ben de Ş.S.'yi çağırdım. Daha sonra olaylar kontrolden çıktı. Ş.S. ve arkadaşları eve gelince, H.F.'yi de beni de darbettiler. Bunu H.F. de ifadesinde söyledi. H.F.'den para istediler. Benim kontrolümde gelişmedi yaşananlar. H.F. benden de şikayetçi oldu. Çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığım iddiasından beraat ettim."

'HAYALLERİMİ ÇALANLARA İNAT, DAHA BAŞARILI OLACAĞIM'

Aynı davada yargılanan diğer sanıkların halen tutuklu olduğunu kaydeden ve sosyal hayata adapte olmaya çalıştığını dile getiren Demiralp, "Tekrar hayatımı yaşayabilecek miyim, bilmiyorum. Bundan sonra hep korku olacak. Beni zor bir süreç bekliyor, çünkü kadınım. Kadın olmak, zaten hayatla savaşmak demek. Eğer kadınsan, bir yerlere geliyorsan, bir yerlerde göz önündeysen mutlaka bir bedel ödemek zorundasın. Bundan önce çok ağır bedeller ödedim, bundan sonra bitecek mi, tabii ki bitmeyecek. Buna benzer çok olay yaşayacağım. Kariyerime bundan sonra devam edeceğim. Hayallerimi çalanlara inat bundan sonra çok daha başarılı olmayı planlıyorum. Namusumu koruduğum için özgürlüğüm elimden alınsa da asılsız, yüzlerce, binlerce iftiraya uğrasam da başım her zaman dik. Vicdanım her zaman rahattı. Bundan önce kimseye boyun eğmedim, bundan sonra da eğmeyeceğim" dedi.

'BİR AN ÖNCE NE OLACAKSA OLSUN İSTEDİM'

Diğerlerinin İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak hapis cezasına itiraz ederken, kendisinin 'Pişmanım' diyerek cezanın onanması için mahkemeye başvurduğunu hatırlatılan Demiralp, "Kendimi artık ispatlayamayacağımı düşünüyordum ve sürekli hayatımı mahveden iki tarafla da aynı mahkemede karşılaşmamak için bir an önce ne olacaksa olsun istedim. O an her şeyden vazgeçmiştim. Zaten dışarı çıksaydım başıma daha kötü şeyler gelebilir diye de korkuyordum" dedi.

SOKAK KEDİSİNE 'PİSİPİSİ OTU' OPERASYONU

OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde evinin bahçesinde sokak canlılarına bakan ev hanımı Neslihan Akıncı, kedilerden birinde göz problemi başladığını ve gözündeki küçük yaranın her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Bölgede veteriner kliniği olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisi için şehir merkezine götürülemeyen yaklaşık 1 yaşındaki kedinin sol gözü ciddi şekilde tahrip oldu. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ulaşıldı. Tedavi merkezine ulaştırılan kedinin gözü, 'elektrokoter' cihazı ile kanamasız bir şekilde ameliyat edilerek göz küresi çıkartıldı. Yapılan incelemede sonrasında, kedinin göz çukurunda halk arasında pisipisi otu denilen ota rastlandı. Bu yüzden bir gözü görmeyecek olan kedi, yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.

YAZ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN TEHLİKEHAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, anesteziye alınan kedinin göz küresinin tamamen parçalanmış şekilde kendilerine ulaştığını belirterek, "Sokak kedimize elektrokoter cihazı ile kanamasız bir şekilde operasyon uygulayıp göz küresini çıkarttık. Problemin kaynağını ve ortamın incelemesinde göz çukurunda, halk arasında pisipisi otu dediğimiz ota rast geldik. Yaz dönemlerinde görülen ve yapısı itibariyle devamlı ileri giden bu ot genellikle hayvanların kulağına girerek kulak zarının delinmesine sebep oluyor. İlk defa rastladığım bu olayda kedinin sol gözüne girerek göz küresinin tamamen parçalanmasına sebep olmuş. Yine yapmış olduğumuz muayenede kedimizde uyuz etkenine rastladık. Gerek göz operasyonu, gerekse uyuz için gerekli tedavisine başladık. Daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

DÖRT KUŞAKTIR EL YAPIMI BIÇAK ÜRETİYORLAR

NİĞDE'de, 100 yıldır el yapımı bıçak üreten ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Ircı (23), mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.Adının verildiği bıçağın dördüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Ircı, kent merkezinde ve Bor ilçesindeki iki iş yerinde amcası ile birlikte el dövmesi bıçak üretiyor. Ürettikleri bıçağın patentinin alındığı ve markalaştığını kaydeden Ircı, "1920 yılından bu yana dedemin babası, dedem, babam ve son olarak benimle birlikte 4 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Bıçaklarımızın üzerinde yazan Mehmet Ircı, 1957 yılında patenti alınarak markalaşmıştır. Babam tarafından 1957 yılında Mehmet Ircı ismiyle patentlenmiş bir bıçak. Bıçakların üzerinde yazan Mehmet Ircı benim ve dedemin ismidir" dedi.

'MESLEĞİ İLERİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'Gerçek Bor bıçağının nasıl anlaşılacağına dair bilgi veren Ircı, şöyle konuştu: "Bıçağın üzerinde sadece Bor yazarsa bu hakiki Bor bıçağı değildir. Şekil olarak Bor bıçağı olabilir ama nerede yapıldıysa net olarak yazsınlar. Başka şehirde üretiliyor üzerine Bor yazılıyor. Bu doğru değil, biz bu bıçakları elde yapıyoruz. Amcamla beraber babamdan ve dedemizden öğrendiğimiz bu mesleği yaşatmak ve ileriye götürmek için çalışıyoruz."

AHŞAPTAN OYUNCAKLAR YAPIYORLAR

DÜZCE'de, ahşap ustaları Halit Can ve Şerafettin Kiraz ahşaptan oyuncaklar, tavla ve tablolar yapıyor. Halit Can ve Şerafettin Kiraz ahşaptan birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırken, el emeği oyuncaklar ilgi görüyor.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde atölyeleri bulunan ağaç işleme ustaları Halit Can (65) ve Şerafettin Vural (73) teknolojik aletlerden çok fazla yararlanmadan el işlemesi mutfak aletleri, oyuncak, tavla gibi ürünler üretiyor. Ahşabı sanat eserine çeviren iki usta, mesleklerini teknolojiye rağmen sürdürmeyi hedefliyor. Birbirinden güzel ahşap oyuncaklar el emeği işçiliği ile dikkat çekiyor.

Halit Can, el oymacılığını bırakmadıklarını ifade ederek, "Teknoloji ile makineleşmeye gidildi ama biz el oymacılığını bırakmadık, bırakmayı düşünmüyoruz. Büyüklerimizin bize el vererek genç nesilleri bu şekilde yetirmeye çalışırsak daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Ahşap kaşıktan tutun, çatal, oklava, merdane, araba, TIR, kamyon, tavlaya varasıya kadar birçok ürünü yapıyoruz. Sağlık konusunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Sağlık yönünden tavsiye edebileceğim ahşaptır. Plastik oyuncakları tavsiye etmiyorum. Zaten büyüklerimiz de petrol hammaddesi ile yapılan ürünlerin çocuklardan uzak tutulması gerekiyor.ö dedi.

Şerafettin Vural el emeği tavla yaptığını belirterek, "Ağaç işlerinden tavla işi yapıyorum. Kaplama tavla yapıyorum. Tamamen el emeği yapıyoruz ve fabrikasyon hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Çırak yok. Bizim yanımıza da gelmiyor. Teknoloji ilerledikçe el işine gerek kalmıyor gibi görünüyor.ö diye konuştu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ise mesleklerin devam etmesi için kurslar açacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu: "Düzce hem ormanları hem de orman ürünleri ile Türkiye'nin sayılı illeri arasındadır. Düzce'de sanatlarını icra eden büyüklerimiz bu tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaları için birtakım projeler hazırlıyoruz. Projeler arasında BELMEK denilen yani Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları aracılığı ile ağaç oymacılığı ve dövme çelikten bıçak üretimi projelerimiz arasında yer alıyor.ö

9 YAŞINDAKİ ARAS, İYİLEŞMEK İÇİN BEYAZ KAN BEKLİYOR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Aras Sarıçayır'ın lösemi hastası olduğu belirlendi. Aras'ın yaşama tutunması için beyaz kana ihtiyaç olduğunu söyleyen ailesi, kan bağışçılarından yardım bekliyor.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Aras Sarıçayır, yaklaşık 3 ay önce yüksek ateş ile koronavirüsten şüphelenilerek hastaneye kaldırıldı. Lösemi teşhisi konulan Aras'ın hastaneye yatırılmasının ardından hayata tutunabilmesi için devamlı olarak beyaz kan nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Annesi Dilek Beyazgül ile baba Cumhur Sarıçayır'ın ayrılmasının ardından yaklaşık 8 yıldır anneanne ve dedesi ile yaşayan Aras'ın lösemiye yakalanması sonrası tüm aile seferber oldu. Bir süredir kendi çevreleri ve yakınlarından kan bağışı toplayan aile, bir süre sonra kan bulamaz hale geldi. Lösemi hastası Aras'ın anneannesi Halide Beyazgül ile dedesi Şerafettin Beyazgül, torunlarının yaşaması için duyarlı vatandaşlardan kan bağışı yardımı istedi.

'BİZE DESTEK VERİRLERSE BİR CANI KURTARIRIZ' Kan bağışçılarından yardım istediklerini söyleyen Halide Beyazgül, "Bir akşam aniden ateşi çıkınca biz hastaneye götürdük. Bir hafta koronavirüs dediler ama koronavirüs çıkmadı. Doktor sonra bize kan kanseri dedi. Beyaz kan bulunması gerektiğini söylediler. Ben tüm vatandaşlarımızdan, herkesten rica ediyorum. Şu anda torunum kan kanseri, lösemi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatıyor. Ne olur bize yardım edin. Torunum daha 9 yaşında. Bütün vatandaşlardan rica ediyorum. Bizim Türk insanımız bu konuda duyarlıdır. Bize kan lazım, özellikle beyaz kan gerekiyor. Bize bu desteği verirlerse bir canı kurtarırız. 9 yaşında bir çocuğu kurtarırız. Biz onu istiyoruz. Şu anda hastanede yatıyor. İlik nakli olacak. Bana, 'Anneanne iyiyim' diyerek fotoğraf attı. Biz ona dua ediyoruz, lütfen sizler de edin.ö dedi.

YARALI KEKLİĞİ KURTARMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

ERZURUM'un İspir İlçesinin Yedigöl köyünde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaylada otlattığı büyükbaş hayvanların ağır yaraladığı çil kekliği kurtarmak için büyük bir mücedele verdi. Hayvanları sahipsiz bırakan Erkan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdüğü kekliğe ilk müdaleyi yaptı. Cep telefonu ile yaban hayatı arayıp bilgi veren Erkan, ekipler gelene kadar ölen kekliği toprağa gömerek son görevini yaptı. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bulunan Yedigöl köyünün Dikenli yaylasında hayvanları otlatan Bülent Erkan, yaralı bir keklik buldu. Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçmayan kekliği bulunduğu yerden alarak hiç vakit kaybetmeden 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada hayvana ilk müdahaleyi yapan Erkan, Erzurum'daki yaban hayatı cep telefonu ile arayarak durumu bildirdi. Kekliğe karton kutudan yuva yapan ve ona su ile yiyecek veren Erkan'ın bir süre sonra kekliğin öldüğünü gördü. Görevlileri arayıp, gelmelelirini isteyen erkan kekliği yaya evinin yanında eştiği toprağa gömdü. Çil kekliklerin yaban hayat için çok önemli olduğunu söyleyen Bülen Erkan, "Köyümüzde hayanları otlatmak için sırayla çoanlık yapıyoruz. Yaylada hayvanları otlatırken yaralı bir çil keklik buldum. Baktığımda kanadı ve sağ ayağı kırıktı. Muhtemelen yuvasındaki yavru ya da yumurtalarını korumak için ineklere karşı gelirken yaralandı. Etrafa baktığımda yumurta ve yavru göremedim. Hayvanları yaylada sahipsiz bırakıp yayla evine gittim. Sağlık çantasındaki malzemelerle ilkmüdalayi yaptım ama yetersizdi. Hemen yaban hayatı koruma müdürlüğünü aradım. Onlar gelene kadar kekliğin başında bekledim. Yiyecek ve su verdim. Ama yaşamını yitirdi. Onu doğaya atmak yerine toprağa gömdüm. Keşke kurtarabilseydim" diye konuştu.

'KARLIOVA DEPREM ÜRETİR, YEDİSU'DA 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR' ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçtiği Karlıova'nın deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğunu, sismik boşlukta olan Yedisu'da ise 6 ile 6,5 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarısında bulundu. Dr. Öğretim üyesi Ender Bayrak, "Yedisu ve köylerdeki yapıları hızlıca elden geçirmek gerekir" dedi.

Erzurum başta olmak üzere bölge illerine kurduğu 32 istasyonla yer hareketlerini izleyen Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatini buraya çevirdi. Bölgedeki irili ufaklı depremlerin tarihini araştıran Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Bayrak ve öğretim görevlisi Şükran Perk, Karlıova'nın deprem üretme potansiyeli yüksek bir yer olduğu uyarısını yaparak, Yedisu ilçesine dikkati çekti.

Depremin meydana geldiği Karlıova'nın yer bilimciler için çok önemli bir alan olduğunu belirten Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer, şunları söyledi:

"Depremin meydana geldiği bölgenin alt tarafında bulunan 'arap plakası' sürekli kuzey yönüne hareket halinde. Rusya'nın olduğu bölgede Avrasya plakası var. O da sürekli güney yönlü harekete maruz bırakıyor. Tabiri caizse oradaki Anadolu bloku sıkışmış durumda. Doğu Anadolu'nun topoğrafik olarak yüksek olmasının sebebi jeolojik dönemlerde geçirdiği bu sıkışmadır. Fay plakalarının sürekli hareketli olduğu Karlıova, Kuzey Anadolu fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunun birleştiği bir bölge. Bölgede ayrıca birçok minimal fay segmenti var. Türkiye'nin iki büyük tektonik unsurunu birleştiği nokta. Kuzey Anadolu fay zonu 1500 kilometre Karlıova'dan başlayıp İstanbul'u geçerek devam ediyor. Doğu Anadolu fay zonu yine Karlıova'dan başlıyor, 500 kilometre uzunluğunda Hatay'a kadar devam ediyor."

Karlıova'nın deprem üretme potansiyeli çok yüksek bir yer olduğunu vurgulayan Özer, "Tarihsel döneme baktığımızda Karlıova bölgesinde 15-20 yılda 5.6 ile 5.7 büyüklüğünde yani 5,5 ile 6 arasında çok sayıda deprem üretmiş. Bölgede belli yıllarda depremlerin tekrarlanma potansiyeli var. Karlıova'da tektonik koşullar sebebiyle deprem olması gayet normal" dedi.

BÖLGEDE 4'TEN BÜYÜK 395 DEPREM MEYDANA GELMİŞ

Deprem Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ender Bayrak, 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptıkları incelemede 1900'lü yıllardan bugüne kadar bölgede 4'ten daha büyük 395 depremin meydana geldiğini belirlediklerini bildirdi. Bölgedeki depremlerin genelde sığ olduğu için yüzeyde daha sık hissedildiğini kaydeden Bayrak, 4'ten büyük depremlerin ise 6'dan küçük olduklarını rapor ettiklerini söyledi.

Depremleri incelerken 2005 yılında yaşanan sarsıntıların dikkatlerini çektiğini vurgulayan Bayrak, "Şu anki bölgeye yakın bir yerde 6 adet 5'ten büyük deprem olduğunu gözlemledik. 14 Haziran'daki şoktan 14-15 saat sonra 5.6 büyüklüğündeki depremi gözlemledik. Bunun üzerine 2005 yılını göz önüne aldığımızda aynı durumun yaşandığını fark ettik. Bir yıl içerisinde 6 kez 5 ile 5.7 arasında depremi gözlemledik. Bölgedeki plakalarımızda devamlı hareket halinde. 14 Haziran sonrası da bu durum yaşanabilir. Ama bunu söylemek için erken daha detaylı analizler yapmak gerekir" diye konuştu.

YEDİSU FAY ZONU UYARISI

Karlıova'da depremin yaşandığı alanın hemen kuzeybatısında Yedisu segmenti olarak bilinen faya dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Ender Bayrak, "Bu fay şu anki ana sokuş olduğu faydan biraz daha büyük. Burası sismik boşluk diye tabir edilen alana denk geliyor. O bölgede bir deprem olursa büyüklüğü 6 ile 6,5 arasında olabilir. Bölgede böyle bir tehlike var. O bölgedeki köylerdeki ve yapıları hızlıca elden geçirmek gereklidir" dedi.

Deprem Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Şükran Perk ise deprem çantasının önemine dikkat çekti. Evlerde her kişiye ait bir deprem çantası olması gerektiğini belirten Perk, içinde su, fener, pil, kağıt, kalem, bozulmayan konserve yiyecekler ile düdük bulundurulmasını istedi.

GEYVE'NİN DOĞAL ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTTI

SAKARYA Geyve Belediyesi'nin kurduğu Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde ilçede üretilen ürünler salgın sürecinde ilgi gördü. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya pandemi sürecinde insanların sağlıklı ürünlere yöneldiğini, talep patlaması yaşadıklarını söyledi.

Geyve Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede yetiştirilen ürünlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan reçel, konserve, pekmez, turşu, sirke, meyve kurusu, helva, salça, tarhana ve erişte gibi ürünlerin satıldığı Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, pandemi sürecinde ara verdiği üretimine yeniden başladı. Hasadı yapılan şeftaliler kadın çalışanlar tarafından temizlenerek reçel ve marmelat yapılmak üzere hazırlandı. İnternet üzerinden satışlar yapılırken, ürünlere ilgi memnun etti.

Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Müdürü Sevilay Çınar, "Covid-19 nedeniyle tesisimizde üretime ara vermiştik, ancak yeniden başladık. İnsanların doğala yönelmesi nedeniyle tesisimizin satışları yükseldi.ö dedi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin 2018 yılının Ekim ayında hizmete girdiğini belirterek, "Geyve İlçemizde yetişen ürünlerin tamamen doğal ve katkısız halde üretilmesiyle elde edilen ürünlerimiz açık pazarda yerini bulmuştu. 4 ayrı internet sitesi üzerinden satışlarımız devam ederken, özellikle pandemi sürecinde insanlarımızın sağlıklı ürünlere yönelmesi nedeniyle bir talep patlaması yaşıyoruz. Çalışanlarımız vatandaşlarımızın taleplerine yetişmek adına çalışmaya başladı.ö dedi.

Geyve ayvasının coğrafi işaretli ürünler arasına girdiğini açıklayan Murat Kaya, "3 yıllık çalışmamızın sonucunda 17 Haziran tarihi itibariyle Sakarya Ticaret Borsamızla beraber yürüttüğümüz çalışma neticesinde Geyve ayvamızı da coğrafi işaretli ürünler arasına soktuk. Artık hem ulusal marketlerde satışa sunulacak hem de ileri ki adımımızda tüm dünyaya bu işaretle dağıtımı sağlanacak.ö diye konuştu.

HAYVANLARIN OTLATILAMADIĞI MERADA TEMİZLİK BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde büyükbaş ve küçükbaşların dikenli otlar nedeniyle giremediği, girenlerin de zaman zaman yaralandığı 1100 dekarlık meranın temizlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, meradaki dikenleri temizleyip, hayvancılık yapanların hizmetine sundu. Balpınar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Geylani, hayvanların yaralanmadan otlayacağını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaşlarımız dikenler nedeniyle meraya giremiyordu. Dikenli çalılar nedeniyle hayvanlar otlatılamıyor. Belediyemiz ve il müdürlüğü ekipleri ile birlikte meradaki dikenli çalıları temizlemek için çalışıyoruz. Büyük bir kısmı temizlendi. Birkaç gün içinde hayvanlar özgürce merada otlayacak. Bunun için bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Kubilay Ateşal ise dikenli otların temizlenmesiyle hayvanların merada daha fazla kalacağını belirterek, "İl Müdürlüğümüz Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik elemanları kontrolünde ve Balpınar Belediye Başkanlığı destekleriyle gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 300-400 dekarlık alan dikenli otlardan temizlendi. Kalanı da Vali Hulusi Şahin ve Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'nin desteğiyle temizlenecek. Dikenli otların temizlenmesiyle hayvanlar, bu meralardan daha fazla istifade edecektir" diye konuştu.

Beldede çobanlık yapan Faysal Gider de dikenli otlar nedeniyle büyükbaş ve küçükbaşların meraya giremediğini, giren hayvanların da yaralı çıktığını anlatarak, "Dikenli otların temizlenmesiyle hayvanlarımızı rahat şekilde otlatıyoruz. Çalışmayı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

BİSİKLET SPORCULARI 3 AY SONRA YENİDEN PEDAL ÇEVİRİYOR

DİYARBAKIR'da, aralarında uluslararası yarışmalara katılan profesyonel sporcuların olduğu bisikletçiler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 ay sonra yeniden pedal çevirmeye başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamı zorlaştıran koronavirüs salgını bisiklet sporcularını da olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sosyal farkındalık oluşturarak, doğa ve bisiklet sporu adına çeşitli faaliyetlerde bulunan bisiklet sporcuları da 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından hazırlıklarını tamamlayarak yaklaşık 3 ayın ardından çalışmalarına başladı. Kayapınar ilçesinde bulunan ve aralarında uluslararası yarışmalara katılanların da olduğu bisiklet sporcuları, antrenör eşliğinde sosyal mesafeye uygun olarak 3 ay sonra yeniden pedal çevirmeye başladı.

GÜNDE 3 SAAT ANTRENMAN

Günde yaklaşık 3 saat antrenman yaptıklarını belirten antrenör ve Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, "Bu dünyanın başına bela olan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın 90 gündür faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına neden oldu. Şimdi, uluslararası yarışlara katılan ve derecesi olan çocuklarımızla yeniden antrenmanlara başladık. Bunda bizim biraz daha farklılığımız oldu. Bu virüs yüzünden çocuklarımızla kulübümüzün bahçesinde çalışmalar yaparak ilk defa bisikletle tanışan çocukların da buna özenmesini sağladık. Bu durum gün geçtikçe de artıyor. Şu an 20'nin üzerinde aktif sporcumuz var. 8 yaşındaki çocuklarımız da var aramızda ancak bisiklet sporuna almamız için 11 yaşında olmaları lazım. Yoksa lisans çıkaramıyoruz ve müsabakaya dahil edemiyoruz. Bundan dolayı sadece eğitim veriyoruz" dedi.

'HEDEFİM TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK'

Profesyonel sporcu olan Meryem Demiral (15) ise salgından beri spor yapamadığını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de çalışmalarını evde yaptığını dile getirerek, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Yarışlara hazırlanıyorum ve hedefim Türkiye birincisi olmak" diye konuştu.

Arkadaşları sayesinde kulübe katıldığını ifade eden Elvan Tanrıkulu da (10), "Bu sporu çok sevdim. İleride özel sporcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Alioğlu (10) da yarışmalara hazırlandığını ve hedefinin uluslararası yarışmalarda derece elde etmek olduğunu söyledi.

ERBAA ASMA YAPRAĞINA YURT DIŞI İLGİSİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 20 bin dönümlük arazide yetiştirilen coğrafi işaretli 'Erbaa narince bağ yaprağı' başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.Erbaa'da kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken bağ yaprağının hasadı devam ediyor. İlçede 20 bin dönümlük arazide yetiştirilen bağ yaprağı Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi olarak kullanılıyor. Yılda 8 ile 13 bin ton arası hasadın gerçekleştirildiği ilçede toplanan bağ yaprakları önce salamura yapılıyor, daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda paketlenip pazara sunuluyor. 2017 yılında 'Erbaa narince bağ yaprağı' adıyla coğrafi işaret belgesi alınan üzüm yaprağı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.İlçede 20 bin dönümlük arazide yılda 8-13 bin ton arası yaprak üretildiğini ifade eden Yaprak İşleme Fabrikası sahibi Çetin Temiz "Narince üzüm yaprağı bu yörede yetişiyor. Başka bir yörede yetişmiyor. Narince asmasını Ege bölgesinde yapıldığı zaman verim alınamıyor. Ama bu, yörede Erbaa'ya ait bir kültür. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı bir özelliği var. Damak tadı farklı. Her şeyi farklı" dedi.

'GEÇEN YIL 880 TON YAPRAK İHRAÇ ETTİK'Yaprak ihracatına 2003 yılında başladıklarını ifade eden Temiz "Önceden yurtiçi satışı vardı. 2003 yılında ihracata başladık. Her yıl kapasite ikiye katlandı. Bir TIR ile başladı. Sonraki yıl 2 TIR, 6 TIR derken şuanda yıllık 40 TIR'ın üzerinde ihracatımız var. En fazla ihracat yaptığımız yer Avrupa. Şirketimize ait Belçika'da depomuz var. Hollanda'da ofisimiz var. Avrupa'nın bütün ülkelerine oradan dağıtıyoruz. Bunun haricinde İngiltere'de bayimiz var. Dubai'de bayimiz var. Ortadoğu'ya az veriyoruz fakat bu üzüm yaprağını en çok tüketen kitle Ermeniler, Araplar, Kürtler ve Türkler. 2020 yılında benim amacım 1000 tonu aşmak. Erbaa yaprağı satılmaz elde kalır yani pazarı yok diye bir şey yok. Biz müşterilere yok satıyoruz. Amerika'ya yok satıyoruz. Diğer ülkelere yok satıyoruz. Talep var" diye konuştu.

'TEMİZ ÜRÜN YAPMAMIZ GEREKİYOR'

İhracatta en büyük problemin ilaç kalıntısı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çetin "Gün dönümü deriz, 22 Haziran'a kadar üzüm bağları ilaç istemez. Gün dönümünden önce bir ilaç, gün dönümünden sonra ikinci ilaç yapılır. O da bakır ve toz kükürttür. Bunun haricinde yasaklı ilaçlar kullanılıyor. Zehir atılıyor. Böcek ilaçları atılıyor. Bağda faydalı böcekler var, bunlar yok ediliyor. İlaçlamayı düzgün yapmamız gerekiyor. Pestisit kalıntısı çıkmaması gerekiyor. İlaç aslında üzüme atılıyor. Vatandaş artık hormondur, yaprak gübresidir bağdan fazla ürün alacağım diye bunları yapıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Pestisit tahlili olmadan Avrupa'ya mal girmiyor. Temiz ürün yapmamız gerekiyor"ifadelerini kullandı.

