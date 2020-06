DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen madde bağımlısı Berkay'ın (23) annesi İnsaf (53) ile kardeşi Zeynep (21), fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını...

Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen madde bağımlısı Berkay'ın (23) annesi İnsaf (53) ile kardeşi Zeynep (21), fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını öne sürdükleri genç için yardım istedi. Çamdibi semtinde oturan ailenin büyük oğlu Berkay, iddiaya göre 10 yıl önce babasının kaybından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ailesi tarafından psikolojik destek alması sağlanan Berkay, buna rağmen bir türlü eski hayatına dönemedi. Berkay'ın psikolojik sorunlarına bir de madde kullanımı eklendi. Ailenin iddiasına göre madde kullanan ve dönem dönem AMATEM'de tedavi gören Berkay, psikolojik rahatsızlığı sebebiyle 28 gün de Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Uyuşturucu kullanmaktan sabıkası olan Berkay, 2017 yılında sahte para kullandığı iddiasıyla 7 ay, geçen sene ise aynı suçtan 8 ay cezaevinde kaldı. Anne İnsaf ve kızı Zeynep, Berkay'ın madde bağımlılığından kurtulamadığını, sürekli kendilerinden para istediğini, istediği olmayınca da fiziksel olarak darp edildiklerini söyledi. Anne-kızın şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen, anne, Berkay'ı başkalarına zarar vermemesi için yeniden eve aldı. Ancak anne-kız can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.'GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUZ'Korkudan geceleri uyku uyuyamadıklarını söyleyen anne İnsaf, "Hastanelere götürdüğümüzde reşit olduğu için bir süre sonra çıkıyor. Hem benim hem kızımın hayati tehlikesi var. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Uyuması için uyku hapı veriyorum. Uyandığı zaman 'Acaba ne yapacak?' diye bekliyoruz. Sürekli para istiyor, vermeyince de şiddet uyguluyor, küfrediyor. Para verdiğimizde ise gidip uyuşturucu alıyor. Oğlumu bu hale getirenler gün yüzü görmesin. Uzaklaştırma verdiler ama hem kendisine hem de başkasına zarar vermesin diye mecburen yine eve aldım. Onun tedaviye ihtiyacı var. Kızımla benim can güvenliğimiz yok. Geceleri korkudan uyku uyuyamıyoruz. Ailelere sesleniyorum. Ben çocuğumu kurtaramadım, siz kurtarın. Bu uyuşturucu illetine çocuklarınızı kurban etmeyin" dedi.'BİRİMİZE BİR ŞEY Mİ OLMASI GEREKİYOR?'Berkay ile aynı evde yaşayan kardeşi Zeynep de fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüklerini iddia ederek, "Evde sürekli şiddet görüyoruz. Benden ve annemden para istiyor. İstediği parayı da alamayınca bize fiziksel şiddet uyguluyor. Annemin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ve maddi açıdan da onun yüzünden zor durumdayız. Aldığı parayla uyuşturucu alıyor. Sesimizi duyurmamız için birimize bir şey mi olması gerekiyor? Psikolojik şiddetin yanında özellikle ben fiziksel şiddet de görüyorum. Annemi de 'seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor" diye konuştu.

Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu

DİYARBAKIR'da, 150 dönümlük mercimek tarlasına yağmur yağınca serpilen ilaç etkisini yitirdi. Bu nedenle tarlada mercimek yerine, boyları 1 metreyi aşan yabani hardal otları yetişti. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ilacın etkisini yitirmesinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, "Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir. Bunların hepsi etkendir" dedi.Bağlar ilçesine bağlı kırsal Çiçekliyurt Mahallesi'nde tarlalarına mercimek eken bazı çiftçilerin yabani otlar için serptiği ilaçlar, nisan ve mayıs aylarında yağan yağmur nedeniyle etkisini yitirdi. Tarlalarda mercimek yerine, boyları yer yer 1 metreyi aşan otlar ortaya çıktı. Komşu tarlalarda hasat yapılırken, mercimek yetişmeyen tarlalarındaki yabani otlarla baş başa kalan çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.'İNSAN BOYUNA GELİYOR'Çiçekliyurt Mahallesi'nde 150 dönümlük tarlasına bu yıl mercimek eken Mesut Akpirinç, yabani otların insan boyuna kadar geldiğini ifade ederek, "İlaçladık ama işe yaramadı. Mercimek diye bir şey kalmadı. Yabani otlar, mercimeği yok etti. İlaçlamadan sonra yağan yağmur nedeniyle, hepsi yabani hardal oldu. Bunu biçsem bile zararımı çıkartamayız. Tohumu yok etti. Mercimek yok içinde. Hepsi zarardır. Mercimeğin kilosu yaklaşık 3 TL'dir. Bunu biçmiş olsaydım 70 bin TL'ye yakın kazanırdım. Kökü zarardır" diye konuştu.Kamil Akpirinç ise gübresi, tohumu, mazotu, işçi ücreti, ilacı derken çok masraf yaptıklarını dile getirerek, "Yabani otlar için ilacı attıktan sonra yağmur çok yağdı. O ilacın etkisi hep gitti. Bu otların ismi hardaldır. Bunlar ortaya çıkınca mercimek battı. Hiçbir şey yok. İlacı hepsini götürdü. Bu sene zararımız çoktur. 100 TL işçi yevmiyesi, 500 TL traktöre veriyoruz. Bu parayı nereden çıkaracağız. Hepsi zarardır. Biz ne yapalım" ifadelerini kullandı.'DOZAJ VE ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ'Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da ilacın etkisini yitirmesinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İlaçlamada zamanlama da çok önemli. İlaç, yabancı otu, hardalı, geniş ve dar yaprağı belli bir sürede öldürebiliyor. Belli bir süreyi aştıktan sonra, yani ot kendini tuttuktan sonra o otu öldüremezsiniz. Bunların hepsi etkendir. Bütün suçu ilaca yıkmak da yanlıştır. Çok fazla yağmurdan olmuş olabilir. Nasıl ki bir insanda hastalık nüksediyorsa toprakta da olabilir. Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaç ruhsatında bir litre, 10 dönüme giriyorsa biz bunu 15 dönüme koyarsak yanlış olur. O etkisini kaybediyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir, bunların hepsi etkendir."

Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok İZMİR'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirterek, B.Ö.'nün zararının karşılanmasına karar verdi.İzmir'de yaşayan B.Ö. adlı kadın, bir galeride, 325 bin liraya satışa sunulan ikinci el otomobile alıcı oldu. Galerici, otomobilin hasarsız olduğunu söyledi. Kadın da ekspertiz raporu almadan aracı satın aldı. 14 ay sonra otomobili satmak istedi. Alıcı yaptırdığı ekspertiz incelemesi sonunda, B.Ö.'ye aracın 45 bin TL'ye mal olacak hasarı olduğunu bildirdi.B.Ö. de avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tespit ve tazminat davası açtı. Mahkeme, B.Ö.'yü haklı bulup, galericinin satışı yaparken araçla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğini belirterek, zararın karşılamasına karar verdi.EMSAL NİTELİĞİNDE KARARAvukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Müvekkilimiz 2019 yılında galeriden ikinci el bir araç beğeniyor. Aracı alırken galericiyle yaptığı sohbette otomobilin herhangi bir hasar kaydının olup olmadığını soruyor. Galerici ise olmadığını belirtiyor. Müvekkilim güven esasına göre hayat süren birisi. 'Ben bunu ekspere götürmeyeceğim. Sözünüze güveniyorum. Eğer bu şartlar altındaysa ben bu aracı alıyorum' diyor. Lüks otomobili 325 bin liraya alıp, kullanıyor. Aradan 9-10 ay geçtikten sonra birisiyle anlaşarak, aracı satmaya karar veriyor. Yeni satın alacak kişi aracı ekspere göstermek istiyor. Yapılan kontrolde ön kaput daha önceden değiştirildiği, araçta boya olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra müvekkilimiz bize ulaştı. Bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine tespit davası açtık. Bu tespit davasında aracın 325 bin değerindeki aracın aslında 280 bin lira olduğu anlaşıldı. Bunu daha sonra tüketici mahkemesine taşıdık" dedi.Mahkemenin, galericinin 45 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini belirten Çetinkaya, şunları söyledi: "Mahkeme, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirtti. Bunun devamında müvekkilimiz lehine karar verdi. ve 45 bin lira tazminata hükmetti. Bunun emsal niteliği şöyle; Bu işi tamamen ticaret olarak yapan kişilerle tüketiciler arasında yapılan satışlarda emsal niteliği bulunuyor."GALERİCİLER AYIPLI MALIN SÖYLENMESİNİ İSTEDİMahkemenin verdiği kararı değerlendiren galerici Mustafa Söylemez (35) de "Ekspertiz yaptırmadan aracını alan bir müşteri yarın bir sorunla karşılaşırsa, müşteri haklıdır. Esnaf, malın bir ayıbı varsa gizlememeli, mutlaka belirtmeli. Ayıplı malı gizleyen esnaf, daimi iş yapamaz. Düzgün esnaf daha çok iş yapar" dedi.Galerici Semih Karlık (20) da "Esnaf böyle bir durumda haksızdır. Çünkü söylemek zorunda bir sorun varsa. Müşteri de baktırmalı araca" diye konuştu.

Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi. Çin'de yaşayan ancak pandemi nedeniyle 3 ay önce Yüksekova'ya dönen çiftin, kız bebekleri oldu. Meryem adını veren bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.Yüksekova'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 12 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Burada Çinli Shan Shan ile tanışan Çapraz, 7 yıl süren arkadaşlığın ardından evlenme kararı aldı. Çapraz ve Shan, düğünlerini ise Türkiye'de yapmayı kararlaştırdı. Gelin Shan Shan, düğün için yaklaşık 2 yıl önce annesi ile birlikte Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evine geldi. Yüksekova'da yapılan düğünün ardından çift, tekrar Çin'de yaşamaya başladı.Çapraz, Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması ve dünyayı etkilemesi üzerine de hamile olan eşi Shan'ı alarak, 3 ay önce memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hamileliğinin son aylarını Yüksekova'da geçiren Shan, sancılarının başlaması üzerine doğum yapmak üzere 2 hafta önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında bulunan Shan, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. 'Meryem' adını verilen bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.Büyük sevinç yaşadığını anlatan hala Gülşah Çapraz, "9 aydır Meryem bebeğimizin gelmesini bekliyorduk. Acaba hangi tarafa benzeyecek. Çekik gözlü mü olacak? Yoksa bize mi benzeyecek? diye heyecanla bekliyorduk. Tama bir Melez bebek hepimiz çok sevinçliyiz. Etrafında pervaneyiz hiç bırakmıyoruz." dedi.Bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Shan Shan, "Annem ve babam Çin'de ama burada kendimi çok güvende hissettim. Hastanedeki çalışanlar çok ilgilendiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bebeğimi Türkiye'de daha güvende dünyaya getireceğimden emindim o nedenle Türkiye'ye geldim. Çin'de de artık ciddi vakalar kalmadı. Korkulacak bir durum kalmadı. Bebeğime burada daha güzel bakabiliyorum zaten birçok şeyi bilmiyorum ama buradaki ailem her şeyi öğretiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çin'deki ailem ise herhangi bir endişeleri yok bu konuda. Salgın nedeniyle uçaklar gitmediği için ailem gelemedi. Burası zaten benim ikinci ailem. Anneme babamın yokluğunu buradaki ailem kapatıyor. Bir özlem çekmiyorum kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.Baba Kurtuluş Çapraz ise, gitmek için bebeğin biraz toparlanmasını ve iki aylık olmasını beklediklerini söyledi. Çapraz. "Bebeğimiz şu an bir haftalık. Bebek beli bir aya geldiği zaman uçak seyahati yapabilir. O da iki aylık diye biliyorum. Şu an gidemiyoruz. Meryem'in dünyaya gelmesi ailemin sevincini, mutluluğunu artırdı" dedi.

Vahşi balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştirdi

MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda açılan Süveyş Kanalı nedeniyle Kızıl Deniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçişiyle dünya tarihinde 'ilk kez' bir denizde değişimin yaşandığını söyledi. Akdeniz'in tropikleştiğini kaydeden Ayas, "Yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz" dedi.Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz'in doğusunda özellikle son 25 yılda tropikleşme meydana geldi. Mersin Körfezi'nin Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geldiği belirtildi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından 'tropik' türlerin Akdeniz'e geçmeye başladığını belirterek, "Akdeniz tropikleşmeye başladı. Akdeniz, güneydoğusunda Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz'e bağlanıyor. Kızıl Deniz'deki tropik türler de bunun üzerine Akdeniz'e geçmeye başladı. Bu, 1800'lerin sonlarından bugüne kadar ilerleyen bir süreçtir. Dünya tarihinde ilk kez bir denizde değişim yaşanıyor. Bir denizin karakterini değiştirmesi insanlık tarihinde ilk kez gözlemleniyor. Çünkü bu süreç yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz. Bu önemli ve heyecan verici bir durumdur" dedi8 BİN 500 MAKROSKOPİK CANLI YAŞIYORAkdeniz'in Avrupa'daki en büyük deniz olduğunu ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Akdeniz'in 23 ülkeye kıyısı var. Akdeniz'de 700 kadar balık türü olan deniz ve aynı zamanda göç geçişi yüksek bir vahşi ekosistemi olarak değerlendirebiliriz. Akdeniz'de 8 bin 500 üzerinde gözle görülebilin makroskopik deniz canlısı yaşıyor. Bu nedenle de Akdeniz önemli bir deniz ve ılıman bir karakterdedir. Süveyş Kanalı'nın açıldığı günden bu yana çeşitli balık türleri Akdeniz'e geçiyor. Bu türle buraya gelerek popülasyon kurarak Akdenizli balıklar olmaya başladılar. Mesela popüler olan balık çeşitlerinin dışında karides türleri, deniz anası türleri gibi çok sayıda tür Akdeniz'de bugün için tropik kökenli olup da popülasyon kurup varlığını devam ettiriyor" diye konuştu.'AKDENİZ, ÖNEMLİ BİR DENİZ ALANI'Akdeniz'in kendine özgü türlerinin yanı sıra 'lesepsiyon' olarak adlandırılan Kızıl Deniz'den gelen göçmen türleri de barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Deniz Ayas, şöyle devam etti:

"Bu göçmen türler Akdeniz'in tropikalleşmesini, tropik bir deniz karakterleşmesini sağlıyor. Burada biz Akdeniz'i 3 ana bölüm olarak ayırabiliriz. Çünkü Akdeniz çok büyük bir denizdir. Doğu Akdeniz bu tropikleşmede en fazla etkilenen bölgedir. Bu bölge içerisinde de Mersin sahil şeridi de bu tropikleşmenin gözle görülebileceği önemli bir deniz alanı olarak karşımıza çıkıyor."

