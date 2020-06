DHA YURT ÖZEL GÜNDEM-TEKRAR 'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'ERZURUM'da, her geçen gün sayıları artan hobi bahçelerinin en verimli tarım arazileri üzerine kurulması çiftçilerin tepkisine yol açtı.

'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'

ERZURUM'da, her geçen gün sayıları artan hobi bahçelerinin en verimli tarım arazileri üzerine kurulması çiftçilerin tepkisine yol açtı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hobi bahçelerinin yapıldığı yerler hep sulu araziler. Hepsi yaklaşık 1 ton kuru ot, yonca verecek kapasitedeki yerler. Bu yerleri nasıl ziyan ediyorlar? Biz buna karşıyız. Bu alanlara hobi bahçeleri yapılmasın. Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın" dedi.

Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin inşa ettikleri hobi bahçeleri, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Sayıları her geçen gün artan hobi bahçelerinin birinci sınıf tarım arazileri üzerine yapılması, çiftçilerin tepkisine yol açtı. Erzurum Ovası'nın hobi bahçeleri ile tehdit altında olduğunu belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum; dağı, merası, ormanı, ekili, dikili arazisiyle 25 bin kilometrekare. 460 bin dekar tarıma elverişli alanımız var. 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu sonrası Büyükova projesi ortaya çıktı. Büyükova projesi de Aşkale'den başlar Daphan Ovası, Erzurum Ovası ve Pasin Ovası olarak uzar gider. Büyükova projesini destekleyerek, tarım arazilerinde yapılaşmanın olmasını istemiyoruz. Ben toprak koruma kurulundayım. Hobi bahçeleri kurula geldiğinde biz bu projeye kesinlikle karşı çıktık. 'Yapılmasın, arazinin içerisinde olmaz' dedik. Şu anda gündemde bunların yıkım kararı çıkmış. Biz toprak koruma kurulanda yıkım kararı almadık. Ben yapılmasına nasıl ret kararı verdiysem, kim yaptırdıysa yıkım kararını da o versin. Bizler hedef gösterilmekten bıktık. Bu bahçeler arazinin içerisinde olur mu sizce? Valilik, üniversiteden hocalarımıza görüş sordu. Üniversitedeki hocalarımız da tarım arazilerin olmadığı yerleri belirledi. Biz de o yerleri onayladık ama bunlar getirdi tarım arazisinin tam ortasında, birinci sınıf tarım arazisine hobi bahçesi yaptırdılar. Yapanlarda da suç yok, yaptıran da suç" dedi.

'EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR'

Hobi bahçelerinden hafta sonları mangal dumanlarının yükseldiğini belirten Karaman, tarlada ekim yapan çiftçilerin de bundan rahatsız olduğunu ifade etti. Karaman, "Geçen gün bizim köylülerimiz hobi bahçesinin etrafına patates ekmişler. Çiftçi, 'Hafta sonu hobi bahçelerinin yanına gitmek istemiyoruz, et kokusundan biz orada çalışamıyoruz' dedi. Bu insanlara yazık günah değil mi? Burada neden bu adamın arazisinin ortasında eğlence yeri hobi bahçesi yapıyorsun? Hobi bahçelerine karşı değiliz. Dünyanın birçok yerinde gezim gördüm hobi bahçeleri var. Bizim ilimizde de tabi olsun ama tarım arazisin içerisinde olmasın. Bize gelen birçok dilekçe var. Eğer biz bunlara izin verirsek inanın Erzurum Ovası'nın ortasında bir tane tarla kalmaz, hep hobi bahçesi olacak. Diyorlar ki; 'Benim param var. 40- 50 bin lira vereceğim gidip orada cumartesi- pazar çoluk çocuğumla oturacağım.' Otursun biz ona da karşı çıkmıyoruz. Fakat ovanın ortasında olmasın. Tarım arazisinin içerisinde olmaz bu işler. Tarım arazilerini ziyan ediyorlar. 20 dönümlük bir tarım arazinin yok olması ne demek, ekonomiye büyük bir zarar demek. Biz buna engel oluyoruz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, 'BİR KARIŞ YER KOYMAYIN EKİN' DİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazine arazilerini tarıma açtığını hatırlatan Şahset Karaman, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız diyor ki; 'Bir karış yer koymayın ekin.' Burada da en kaliteli arazi yok oluyor. Yol, alt yapı yapılmış, masraf edilmiş, beton atılmış, bunun tekrar tarla olması, geri dönüşü çok zor. Erzurum Ovası, Ilıca Ovası tehdit altında. Hobi bahçelerinin yapıldığı yerler hep sulu araziler. Hepsi yaklaşık 1 ton kuru ot, yonca verecek kapasitedeki yerler. Bu yerleri nasıl ziyan ediyorlar? Biz buna karşıyız. 20 dönümlük bir tarım arazisinde 20 ton kuru ot demek, bu da 20 tane hayvanı kışın bahara çıkarmak demek. Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın. Tarım arazisine elverişsiz yerlerde hobi bahçeleri yapılsın. Cumhurbaşkanımız da karşı çıktı. Büyükova projesinde olan yerlere çivi çakılmayacak."

'KIRSAL ALANA YAPILSIN'Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney ise hobi bahçelerinin kırsal alanlara yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. Hobi bahçesi yapmak isteyenleri köylere davet eden Güney, Erzurum Ovası'nın öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM,

Gölcük Belediyesi, hurda araçları satarak iş makinelerini yeniledi

KOCAELİ'de Gölcük Belediyesi, Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğü'ne sattığı hurda araçlardan elde ettiği gelirle atölyesindeki 2 iş makinesini yeniledi. Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Belediye olarak iş makinesine ihtiyacımız vardı. Hurda makineleri satıp elde ettiğimiz para ile belediyenin ustalarıyla 2 iş makinesini yeniledik" dedi.

Gölcük Belediyesi hurdaya ayırdığı 29 adet çeşitli işlerde kullandığı hizmet aracını Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğü'ne satarak gelir elde etti. Bu gelirle de ellerinde bulunan 1986 model kepçe ve 1983 model yükleyici makineyi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde belediyenin ustaları tarafından yenilenerek hizmete sundu. Belediyenin ustaları yaptığı çalışma ile 2 eski model iş makinesini baştan aşağı yenilerken, büyük tasarruf sağlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye parkında hurdaya ayrılan araçları değerlendirerek 2 iş makinesini yenilediklerini belirterek, "1986 model kepçemiz ve 1983 model yükleyicimiz var. Bizim makine parkımızda bulunan 29 tane aracımız vardı. Bunlar hurdaya ayrılmış olan araçlardı. Bunların içerisinde iş makineleri olduğu gibi diğer amaçlarla kullanılan pikap ve binek araçlar da vardı. Bunların biz işlemlerini tamamlayarak Makine Kimya Kurumu'na hurda olarak teslim ettik. Oradan elde ettiğimiz gelirle de 1986 ve 1983 model iki iş makinemizi yeniledik" dedi.

'BELEDİYEMİZİN USTALARI YAPTI' Araçların yenilemesini belediye ekibinde bulunan ustalar tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Sezer, "Bu yenilediğimiz araçların tüm bakımlarını, onarımlarını motor, elektrik, boya gibi bütün işlemlerini bizim belediyemizdeki ustalarımız gerçekleştirdi. Dışarıdan katkı almadık. Hurdaya ayrılan araçların bazılarından biz parça aldık. Bulunmayan parçaları da cüzi miktarlar ödeyerek satın alıp, monte ettik. Tüm işçiliğini bizim arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Bu 2 aracın sıfır haline gelmesi, bizim hurdaya ayırdığımız araçların bedelinden daha ucuza geldi. Yani hurdaya ayrılan araçların bedeli ile bu 2 aracı biz sıfır ayarında kullanılabilir duruma getirdik. Bizim yükleyici olarak kullandığımız birkaç yıllık bir araç var. Onu kullanan operatörümüz, bu yenilediğimiz aracı kullandığında bu aracın daha iyi ve daha rahat olduğunu söyledi. Sadece bu araçların yenilenmesi ve bakımının dışında, bizim arıza yapan araçlarımızın bakımını da yine kendi ekibimiz gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),

Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacak

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Deviskel Deresi üzerinde tarihi kemer köprü günyüzüne çıkarıldı. Fotoğrafçılar tarafından keşfedilip, asırlar önce 2 köyü birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün, turizme kazandırılması hedefleniyor.Karadeniz turizminin önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Artvin, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel yapılarıyla hem tarihe ışık tutuyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Binlerce yıl önce çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan kent, çok sayıda tarihi yapıyı da içinde barındırıyor. Bu yapılardan biri de 'köprüler ilçesi' olarak adlandırılan Borçka ilçesinde yer alıyor. 300 rakımlı Deviskel Deresi üzerinde 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen taş kemer köprü, doğanın içerisinde günyüzüne çıkarıldı. Foto safari ve doğa tutkunları tarafından keşfedilen tarihi köprünün, turizme kazandırılması hedefleniyor.

KÖYLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYORMUŞBölgede ekiplerce inceleme yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, köprünün restore edilip ve turizme kazandırılması için harekete geçildiğini belirtti. Ekipler, Alaca ile İbrikli köylerini birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün; 2 kilometre ilerisinde daha önce bulunan şapelde de incelemelerde bulundu.

'BU KÖPRÜLER, KÜLTÜRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMIŞTIR'Borçka ilçesinin Artvin turizminin adeta lokomotifi olduğunu ifade eden belediye başkanı Ercan Orhan, "İlçemizin birçok noktasında turizm değerleri var ve bunları tanıtarak, ilçe turizmine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu köprü, dere üzerinde bulunuyor ve Alaca ile İbrikli köyünü birbirine bağlıyor. Bu topraklar, tarih boyunca nice medeniyetleri, kadim kültürleri, tarihi, sosyolojik ve sanatsal değerleri bağrında saklamıştır. Bu köprüler, kültürleri de birbirine bağlamıştır. Belki de nice sevdaları kavuşturan önemli bir tarihi tanıktır. Bu değerleri önce restore edeceğiz, ardından koruyarak, patika yollarını yapacağız ve turizme kazandıracağız" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'Köprülerin, geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturduğunu belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de, "Bu tarihi köprüyü restore edip, gelecek kuşaklara aktaracağız. Patika yolları aşıp, 5-6 kilometrelik bir yürüyüşün ardından İbrikli Şapeli'ne de ulaşıyorsunuz. Patikaların arasında karşınıza hem tarihi köprü hem de şapel çıkıyor. Bu tarihi yapıyla ilgili çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

'İLK KEZ BÖYLESİNE BİR ESER GÖRÜYORUM'Artvin'de yüzlerce köprünün olduğunu kaydeden Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ise, keşfedilen köprünün çok farklı olduğunu söyledi. Merttürk, "Bu kadar yüksek bir noktada ilk kez böylesine bir eser görüyorum. Bu tarihi alanın turizme kazandırılması gerekiyor. Ancak önce altyapısını yapmak lazım. Çünkü buraya gelebilmek için zorlu yerlerden geçtik. Tarihi köprünün yanında bir de şapel var. Bu yapıların araştırılması da gerekiyor. Bu tarihi yapılar, hem Artvin hem Borçka hem de bölge için bir kazançtır. Borçka turizmde bir numaraydı ve şimdi daha da güçlendi" ifadelerinde bulundu.

Haber-Kamera: Hakan AYDIN/BORÇKA(Artvin),

Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor MARDİN'e 12 kilometre mesafede bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor. Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak bilinen Ğurs Vadisi'ndeki renk cümbüşü, görenleri hayran bırakıyor.

Mardin'e 12, Kızıltepe ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Ğurs Vadisi, yeşilliği, dere yatağındaki serin suyu ve şelaleleri ile dikkat çekiyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşların dinlenme alanı olarak seçtiği vadide 12 köy bulunuyor. Vadi boyunca akan su yatağı sayesinde köylüler, geçimini tütün, bağcılık ve meyvecilik yaparak sağlıyor. Ayrıca su yatağı üzerinde balık üretme tesisleri ve piknik alanları da bulunuyor. Bugüne kadar saklı kalan vadinin tanıtılmasını isteyen köylüler bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Yöre halkı tarafından bilinen ve özellikle yazın ziyaret edilen vadi ayrıca, birçok medeniyete ait arkeolojik kalıntıları ile de dikkat çekiyor. Taht ve oturma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildiği Ğurs Vadisi'ndeki tesislerde, tesis görevlileri tedbirlerle ilgili vatandaşlara sürekli uyarıda bulunuyor. Vadinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydeden dinlenme tesisi işletmecisi Sabri Aslan, yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip konakların, tarihi su değirmenleri, köprü ve caminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescil edilmesini istedi.

'SUYUN SOĞUKLUĞU EKSİ 3- 4 DERECE'Herkesi Ğurs Vadisi'ndeki güzellikleri görmeye davet eden Aslan, "Normalleşme süreci de yeni yeni başladı. Her türlü önlemlerimizi aldık. Günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Burada su deresinin üstünde kurduğumuz tahtlar ve yanı başındaki yarı olimpik havuz ve organik ürünlerle misafirlerimizi bekliyoruz. Dışarıda 40 derece sıcaklık olsa da suyun soğukluğu eksi 3- 4 derece. Buraların turizme kazandırılması için mutlaka teşvik edilmesi gerekir. Çok güzel bir atmosferi var. Bu sıcakta böyle bir yeri bulmak çok zordur. Burada ayrıca balık üretim tesisimiz var. İddia ediyorum, bölgenin en sağlıklı ve en lezzetli balıkları burada bulunuyor" dedi.

'GÜNEYDOĞU'NUN KARADENİZ'İ'Pandemi sürecinde 2 ay boyunca evde kaldıklarını ve Rusya'da restoran zinciri işlettiğini dile getiren Mehmet Nur Güngör normalleşme süreci ile ilk defa açık havada piknik yapmak için Ğurs Vadisi'ni tercih ettiğini söyledi. Ğurs Vadisi'nin Mezopotamya sıcaklığında adeta bir vaha gibi durduğunu anlatan Güngör, "Yeşilliği, serinliği ve su kaynakları adeta Güneydoğu'nun Karadeniz'i. Karadeniz'in bütün güzelliklerini burada görebilirsiniz" diye konuştu.

Haber-Kamera Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

Karacadağ'da göçerlerin asırlardır süren zorlu yaşamı DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa sınırlarını kapsayan sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'da asırlardır göçebe hayatı yaşayan göçerler, geçici konakladıkları yerlerde süt ve süt ürünleri üretiyor. Zorlu yaşam süren göçerlerden Seydo Çetin, Mayıs ayı boyunca günlük 500 litre süt üretip sattıklarını söyleyerek, "Sütteki bu verimlilik sadece 40 gün kadar sürüyor. Şu an koyunlar yavaş yavaş sütten kesiliyor ve biz de süt satmaktan ziyade artık peynir üreteceğiz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerlerin, hayvanlarını daha verimli meralarda otlatmak için zorlu yolculuğu sürüyor. Bazen günlerce süren tehlikeli ve zor yolculuklara rağmen, yüzlerce yıldır üretime devam eden göçerler Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içerisinde olan 1957 rakımlı volkanik Karacadağ'da yerlerini aldı. Eğitim, sağlık ve teknolojik imkanlardan mahrum şekilde hayatlarını sürdüren göçerler, kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

250 HAYVANLA GÜNDE 70 KİLO PEYNİR ÜRETİYORKış mevsiminde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yaz mevsiminde ise Karacadağ'ın zirvesinde çadırlarını kurdukların söyleyen göçerlerden İbrahim Calıat (28), hayvanların otlandığı meraların verimli olmadığı yıllarda Bingöl ve Erzurum'a kadar da gittiklerini söyledi. Göçerliği zor şartlar altında sürdürdüklerini ifade eden Calıat, "Kışın Ceylanpınar'da kalıyoruz. Aylarca burada kalıyoruz. Sonra Erzurum'a gidiyoruz. Her zaman yol, şebeke sıkıntısı çekiyoruz. Elektrik sıkıntısı her zaman var. Bazen de su sıkıntısı çekiyoruz. Bazı yıllarda burada kalıyoruz. Siverek'ten bize tankerlerle su getiriyorlar. 250 hayvanımız var. Ortalama günlük 60- 70 kilo peynir üretebiliyoruz" diye konuştu.

'MAYIS AYINDA GÜNDE 500 LİTRE SÜT SATTIK'Göçerliğin atalarından kaldığını anlatan Seydo Çetin ise Mayıs ayı boyunca günlük 500 litre süt sattıklarını ifade ederek, "Sütteki bu verimlilik sadece 40 gün kadar sürüyor. Şu an koyunlar yavaş yavaş sütten kesiliyor. Biz de artık süt satmaktan ziyade artık peynir üreteceğiz. Yol, su ve elektrik gibi hizmetlerden yararlanamıyoruz. Buradaki merada 4 aileyiz, 1800 hayvanımız var. Çocuklarımız eğitim alamıyorlar. Elektrik ve su olmadığı için ev yapamıyoruz. Bu nedenle çadırda yaşıyoruz. Başka yere gittiğimiz zaman arazi sahipleri bizden para istiyor" dedi.Okullar tatil olduğu için ailesine yardım eden Şanlıurfa Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Çetin de (18) şunları söyledi: "İlkbahar'da biz buraya geldiğimizde çok zorlanıyoruz. Koyunlara gittiğimizde ıslanıyoruz. Kıyafet yok. Sabah çay içeceğiz. Bakıyoruz her şey ıslanmış. Koyunlar durmuyor. Bir şey yok. Gördüğünüz gibi her yer topraktır."

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Martıların balık nöbeti

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar karınlarını doyurmak için balıkları avlamaya çalışıyor. Kimi zaman birbiriyle kavga eden kimi zamanda dakikalarca derelerdeki taşların üzerine bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor.Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde, gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Balığın en kolay avlandığı bu dönemde martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Martılar, balıkların göçü sırasında derenin üzerine bekleyip, avlanmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle kavga eden martılar, kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerine saatlerce bekliyor. İnci kefallerin neslinin devam ettirebilmek için verdiği mücadele sırasında martılarda karınlarını doyurmak için birbirleriyle de mücadele ediyor.

Gülay KUYUCU/VAN,

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Saç, "Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre denilikte balık tutuğu sırada teknenin yanında pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç ve Cihan büyük şaşkınlık yaşadı. Saç, cep telefonunu çıkarak, tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakında köpekbalığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.'BU KADAR YAKINDA GÖRÜLMEZ'Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar

TÜRKİYE'de toplam sayıları 50 kadar olduğu tahmin edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan şah kartalları için Doğa Derneği, Kırklareli'de yuva kurmaya başladı. Şah kartallarına özel olarak seçilen ağaca 6 saat süren çalışma bir yuva kuran dernek üyeleri, bölgeye toplam 6 yuva daha kuracak.Türkiye'de Kırklareli, Edirne, Çorum, Sivas ve Eskişehir'de ender görülen ve sayılarının toplam 50 kadar olduğu tahmin edilen Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre nesli tükenmekte olan şah kartalları için Doğa Derneği ve Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü, Kırklareli'de yuva kuruyor. Trakya'nın şah kartallarını izleyen Doğa Derneği Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, 'Sınırların Ötesinde Kartallar Proje hazırlayarak başvurduğu Avrupa Birliği fonundan destek sağladı. Desteğin ardından Kırklareli'de önceden kurulan 27 yuvanın ardından, her iki derneğin üyeleri aralarında kuş gözlemci, halk bilimci, tırmanışçı ve fotoğrafçılardan oluşan ekip, 6 yeni yuva kurulması için çalışmalara başladı.UYGUN AĞAÇ BULUP, 6 SAAT ÇALIŞTILARYağmurda ağırlaşarak yüzlerce kiloya ulaşan bir yuvayı taşıyacak, elektrik tellerinden ve yollardan uzak, kartal ailesinin avlanabileceği düzlüklere ve suya yakın ağaçlara kurulabilen yuva için ekip ova köylerini gezerek, uygun bir ağaç bulup, 6 saat süren çalışmanın ardından çivi kullanmadan sağlam bir yuva kurdu. Ekip üyeleri, ayrıca ziyaret ettikleri köylerde vatandaşları şah kartallarına karşı bilgilendirip, broşürler dağıttı. Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği üyesi Berkay Üstün, Trakya'da daha önce kurulmuş 27 şah kartalı yuvası tespit ettiklerini belirterek, proje kapsamında bölgeye 6 yeni yuva kuracaklarını söyledi. Üstün, "Bir yuvayı yapmak yaklaşık 6 saat sürüyor. Ama bizim için yoğun gerektiren yuvanın yapılacağı yeri seçmek. Bu kimi zaman günlerce sürebiliyor. Çünkü şah kartal tehdit altında olmasının en büyük sebeplerinden biri ağaçların git gide bölgede tükenmekte olması. Çünkü kendisi bir ova kartalı ve geniş ovalardaki yüksek ağaçlara yuva yapıyor. Şuanda Kırklareli, Edirne'de olan ovalarındaki ağaçlar yüksek ağaçlar. Bunların sayısı da azalıyor. Bizim yuva yapacak ağaç bulmamız, o ağaçların kime ait olduğunu tespit etmemiz arazi sahiplerinden ya da meraysa muhtarlıklardan izin almamız gerekiyor. Bunları hallettikten sonra yapım sadece 6 saat sürüyor" dedi.'ONLAR BİZİM KARTALIMIZ'Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği doğa kültürü sorumlusu halk bilimci Raziye Yeşiltepe, şah kartallarının özelliklerini yörede yaşayan insanlara anlattıklarını belirterek, "Şah kartallarının ne yediğini ne içtiğini bizden çok daha iyi biliyorlar. Sürekli onlar ile birlikte bu alanda yaşayan kişiler onlar. Köylüler ile beraber konuştuğumuzda da hep pozitif olarak geri dönüş aldık. Onlar bizim kartalımız. Onlar bizlere emanet ve aynı zamanda diğer çalışmalarda da destekleyici motivasyon verdiler bu insanlar" dedi.Derneği araştırma ve uygulama üyesi Adem Akyol, şah kartallarının bölgede yaşayan çiftçilerin başına konmuş bir talih kuşu olduğunu belirterek, "Bu coğrafyayı eko sistemini biyo çeşitliliğini koruyan ve dengeden tutan en önemli türdür. Burada çiftçiler yarı açıklık alanlar ve tarla ekiyorlar. Ayçiçeği buna benzer bir çok ürün. Tarla zararlısı olarak görünen faredir, yer sincabı, yılandır. Aslında bu türleri çoğalmasını minimal seviyede azaltarak insanların ilaç atması gibi buna benzer onlara yabancı maddeler gibi şeyleri azaltıyor aslında şah kartal. İnsanlar aslında kartallarla yaşamayı öğrenmişler. Alanda yaşayan kartalların yerlerini, yuvalarını biliyorlar. Hatta bize kartalları koruyacaklarını ifade ediyorlar. Bu türün ne kadar önemli olduğunu onlara anlatıyoruz" diye konuştu.

Asırlık tezgahlarda kumaş dokuyorlar

TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 2 asırlık tezgahlarda dokunan kumaşlar ile tarihi elbiselerin replikaları yapılıyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nce kentte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması ve dokuma tezgahlarından elde edilen kumaşlar ile asırlık elbiselerin replikalarının yapılması için harekete geçildi. Merkeze bağlı Günevi köyünde tavan aralarına kaldırılan dokuma tezgahları, bulundukları yerlerden çıkarılarak onarıldı. Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyet gösteren Olgunlaştırma Enstitüsü'ne getirilen dokuma tezgahlarında Şerife Aydın (60) ile Şerife Polat (55), usta öğretici olarak çalışmaya başladı. 2 asırlık olan tezgahlarda üretilen kumaşlarla tarihi elbiselerin replikaları üretilmeye başlandı.

Enstitülerin ilk görevinin araştırma olduğunu kaydeden Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Tokat'la ilgili araştırmalar yaptığımızda merkeze bağlı Günevi köyündeki tezgaha rastladık. Bu tezgahların bir süre kullanıldığını fakat belli bir süre sonra atıl durumda olduğunu öğrendik. Bu tezgahları aldıktan sonra tadilattan geçirdik. Tezgahlarda Tokat dokumaları yapılıyordu. Osmanlı döneminde padişahlara ve sultanlara kıyafetlerde kullanılmak üzere Tokat bezleri gidermiş. Biz de bu tezgahlarda Tokat dokumaları yaparak geleceğe ait eserler bırakmak istiyoruz. Dokuduğumuz kumaşları kendimiz işliyoruz. Kumaşları giyim ve mefruşat alanında kullanıyoruz. Çünkü dokumalarımız çok kaliteli. Ayrıca tezgahlarımız çok eski. Aldığımız bilgilere göre bunların 2 asırdan fazla bir geçmişi var" dedi.

Dokuma yapmayı annesinden öğrendiğini söyleyen usta öğretici Şerife Aydın ise "Bu işi bana annem öğretti. 15 yaşında başladım. 45 yaşına kadar dokudum, daha sonra bıraktım. Köylerde dokuma işi bitince bıraktım. Böyle bir vesile oldu ve tekrar dokuma için buraya geldim. Zor bir sanat ama yine de yapıyoruz. Gençler pek yapmıyor. Bizler önceden yapıyorduk. Ama gençlerin hevesi yok, yapmak istemiyorlar. Biz de burada 2 senedir yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA