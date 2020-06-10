DHA YURT ÖZEL GÜNDEM-TEKRAR TOROSLARIN MERAK UYANDIRAN YAPILARI ZAMANA MEYDAN OKUYORORTA Toroslardaki Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi yaylalarında bulanan "hanay" adı verilen taş yapılar, zamana meydan okuyor.

TOROSLARIN MERAK UYANDIRAN YAPILARI ZAMANA MEYDAN OKUYOR

ORTA Toroslardaki Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi yaylalarında bulanan "hanay" adı verilen taş yapılar, zamana meydan okuyor. 7-8 metre yükseklikte ki yapıların, halkın geçim kaynaklarından biri olan bal peteklerini ayıların saldırılarından korumak için yaptıkları belirtiliyor. Bölgede kullanılabilir durumda olan hanayın sahibi Süleyman Bina (63) bu yapıların koruma altına alınmasını istiyor.

Orta Torosların 2 bin rakımlı tepelerinde kurulu Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesinin yaylalarında bulunan taş yapılar görenlerde merak uyandırıyor. Dikdörtgen ve 7-8 metreyi bulan yükseklikleriyle ardıç ağaçları arasında yükselen yapılar, bölge halkının yüzyıllardır geçim kaynaklarından biri olan arıcılık ile 'kara kovan balı' olarak bilinen bal üretiminde, ayı saldırılarından korumak için yaptıkları yapılara "hanayö adı veriliyor. Hanaylar adeta zamana meydan okuyor. Günümüzde, çiftçilerin bu yapılara çıkıp inmeleri güç olduğu için kullanılmıyor. Çiftçiler, şimdilerde ise bal peteklerini demirlerle güçlendirdikleri yapılarda saklıyor. Arılık koyağı yaylasında bal üreticisi Süleyman Bina (63), hanayların koruma altına alınmasını istiyor. Bina, "Bu hanay yapıldığında ben 10 yaşındaydım. Atalarımız ayıların korkusundan bal üretimini bu şekilde yapıyorlardı. Çok sağlam ve dayanıklı bir yapıdır. Önceleri kütük kovanlar vardı. Bu kovanlar halatla yukarıya çekilir orada bal üretimi yapılırdı. Bir süre sonra bu işlem zorlaşınca daha engin hanaylar yapıldı. Ancak buna rağmen ayılar geliyor ve balları yiyor. Bu bölgede de sağlam kalan tek hanay da babamdan bize kalan. Hanay aslında kullanılabilir durumda ama çıkıp inmesi oldukça zor. Bunlar tarihi bir eser. Bunları koruma altına almak lazım aslında. Bu yapıların korunup yıkılmamasını istiyorum. Bölgede 8-10 tane 100-150 yıllık hanaylar da var. Ancak onların duvarları yıkılmış durumda.ö Diye konuştu."

'ARILAR KUZEY RÜZGARINDAN ETKİLENMİYOR'

Bal arılarının bölgede rüzgarlardan etkilenmeden, kilometrelerce mesafe yol kat ederek. Polen topladığını belirten Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman şöyle dedi: "Bu hanaylardan Toros Dağlarında birkaç noktada var, ama en çoğu da bu bölgede. Hanayların burada olmasının en büyük nedeni buranın coğrafi bir özelliği vardır. Toros Dağlarının özelliği doğudan batıya uzanır. Güneyden kuzeye de kırılmalar olur. Buradaki kırılmaların birisi de bu bölgede aşınmayla bu bölge oluşmuş. Bu kanal oluşunca da arılar için bir fırsat doğuyor. Arılar kuzey rüzgarlarından burada etkilenmeyerek, küçük vadi içerisinden geçerek batıya doğru 2 bin 200 rakıma kadar çıkabiliyorlar. 800 metre yükseklikten 10 kilometre mesafeden bal getiriyorlar. Bu da çok önemli bir şey."

(Görüntü dökümü:

-------------------------------------------Hanaylardan görüntüler-Hanay sahibi Süleyman Bina'nın ve çiftçilerin hanaylara girişi-Hanayların içinden görüntü-Hanay sahibi Süleyman Bina röp-Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman röp

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Mümin KARACA/)

Haber Kodu : 200610020

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SANSAR YAVRULARINA SAHİP ÇIKTILAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan iki sansar yavrusu, tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Karakavuz köyünde yaşayan Sevim ve Mesut Çolpan çifti, ormanlık alanda anneleri ölen iki sansar yavrusu buldu. Genellikle tavukları yedikleri gerekçesi ile öldürülen sansarları alarak evlerine götüren Çolpan çifti, iki yavruyu biberon ile besledi. Daha sonra ise tedavilerinin yapılması amacıyla veteriner kliğine getirdi. Veteriner hekimler Hüseyin Demircan ve Semih İlik, bitkin düşen iki sansarı tedaviye aldı.Veteriner hekim Semih İlik, anneleri öldüğü için iki yavrunun uzun süre aç kaldığını belirterek, "Sansarlarımız duyarlı vatandaşlarımız Sevim ve Mesut Çolpan tarafından annelerinin olmadığının tespit edilmesinin ardından bakıma alındı. Kontrolleri yapılmak üzere kliniğimize getirdiler. Şu an durumları iyi. Yiyip içip oynuyorlar. Birçok insan tavukları yediği için onları öldürüyor. Bu durum vatandaşlarımız için bir ders olmalı. Doğadaki canlılarımızı lütfen katletmeyelim. Onların da yaşamaya hakkı var." dedi.

Hüseyin Demircan ise yavru sansarların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya bırakılacağını ifade etti.

Kaynak: DHA