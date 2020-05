DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi

DÜNYACA ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntülemeyi başardı.

Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi

DÜNYACA ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntülemeyi başardı. Ergün, 1 saniyeden az süren geçiş sırasında çektiği 34 kare fotoğraftan timelapse (zaman atlamalı) video oluşturdu.

Yaklaşık 34 yıl önce ailesiyle Türkiye'den Almanya'ya göç eden Mehmet Ergün, bir süre sonra hobi olarak fotoğrafçılığa başladı. Uzaya olan merakı nedeniyle Samanyolu Galaksisi'ni çekmeye başlayan Ergün, Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olan ISS'in Güneş'in önünden geçişini, 11 Nisan günü görüntülemeyi başardı.

Güneş'in önünde siyah bir leke gibi gözüken ISS'in bu geçişi, yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebiliyor. Ergün, 1 saniyeden az süren ISS'in geçişini, Almanya'dan anbean çekti. Çektiği yüksek kaliteli ve çözünürlüklü 34 kare fotoğrafı timelapse video haline getiren Ergün'ün, fotoğrafları, büyük beğeni topladı. Teleskopla uzay istasyonunu görüntüleyen Ergün, farklı zamanlarda ISS'in geçişini görüntülemeye çalıştığını, 10'uncu denemesinde başardığını söyledi.

'GÖRDÜKLERİMİ AİLEMLE PAYLAŞMAK İSTEYİNCE ÇEKTİM'

Teleskop üreticisi firmaların yeni ürünlerini test etmesi için kendisine gönderdiğini söyleyen Ergün, "Astronomiye ilgim çocuk yaşta başladı. İzinlerde ailemle birlikte Türkiye'ye köye gidiyorduk. Orada yıldızlar çok net görülüyordu. Yıldızları ve Samanyolu'nu bu kadar net görünce merakım arttı. 2010 yılında kendime bir teleskop alıp, gökyüzünü gözlemlemeye başladım. Gezegenleri gözlemledikten sonra gördüklerim beni çok etkiledi. Gördüklerimi ailemle de paylaşmak istedim ve fotoğraf çekmeye başladım" dedi.

'4 HAFTA ÖNCE PLANLAMAYA BAŞLADIM'Çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamalara başladığını belirten Ergün, "ISS'in dünyanın çevresinde dönüşü yaklaşık 92 dakika sürüyor. ISS'i her zaman istediğimiz noktadan göremiyoruz. Dünya ile Güneş'in arasından geçme olayı ise çok nadir rastlanabiliyor. Mesela görebileceğiniz noktanın 1 kilometre sağından veya solundan göremezsiniz. Bu çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamaya başladım. ISS transit fotoğraflarını çekebilen bir tek ben değilim. Daha önce çekenler oldu, benden sonra da olacak. Çok nadir görülebiliyor ve biraz şans işi bunu çekebilmek" diye konuştu.

'10'UNCU DENEMEMDE ÇEKEBİLDİM'Daha önce 3 kez bu olayı çektiğini, ancak kalitelerinin son çektiği kadar iyi olmadığını söyleyen Ergün, "Kullandığım teleskop ile sadece güneş gözlenebiliyor. ISS yaklaşık 480 kilometre yukarıda ve 28 bin kilometre hızla hareket ediyor. Görebileceğimiz tam geçiş olayı 1 saniyeden az, 0.9 saniye sürüyor. Çektiğim fotoğrafları timelapse video haline getirdim. Bu olayı 10'uncu kez çekmeye çalıştım, 3'ünde çekebildim. Ancak daha önce çektiklerimin kalitesi bu kadar yüksek değildi. Bundan sonra ise daha önce çekilmemiş bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu sefer ISS transit fotoğrafına kendimi de eklemek istiyorum" dedi.

'GÖZLEMEVİ VE ASTRONOMİ FESTİVALLERİ ARTSIN'Türkiye'de gözlemevlerinin ve astronomi festivallerinin sayısının artmasını istediğini belirten Ergün, "Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen astronomi festivallerinden dolayı, astrofotoğraçılığa ilgi son zamanlarda arttı. Ben her sene Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ne katılıyorum. Orada astronomiyle ilgilenen çok fazla insanla tanıştım" şeklinde konuştu.

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli' AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs tanısı alan bazı kişilerde korku, kaygı gibi duygusal tepkilerin yanı sıra, uyku ve beslenme sorunlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Özsoy, "Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında psikolojik ve sosyal destek çok önemli" dedi.

Klinik Psikolog Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle insanların korku, kaygı, endişe ve gerginlik yaşadığını söyledi. Koronavirüs tanısı alan hastaların belirtilerine göre tedavilerinin farklı aşamalar halinde devam ettiğini anlatan Özsoy, evde karantina altına alınan bireylerin ise daha yoğun korku, kaygı içerisinde yaşadığını belirtti. Koronavirüs hastalarının hastalığı sevdiklerine bulaştırmayla ilgili endişenin yanında yoğun suçluluk duygusu hissettiğini aktaran Dr. Özsoy, bunların belirsiz, aniden ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden durumlara karşı verilen doğal ve duygusal tepkiler olduğunu söyledi. Bazı hastaların bu süreci daha yoğun ve ağır geçirebileceğini belirten Özsoy, izole olmak ya da güvenli alan oluşturmak için tek başına kalmanın, hastanın yardım alıp alamayacağına ilişkin korku ve kaygılarının artmasına neden olabileceğini söyledi. Bu konularla ilişkili koronavirüs hastalarının uyku ve beslenme sorunları da yaşayabileceğini anlatan Ece Varlık Özsoy, bu hastaların fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini yorgun hissedebileceğini söyledi.

'DEPRESYON BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR'Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle yavaşlayan hayatın, ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte bazı kişilerde mutsuzluk, umutsuzluk, hüzün, endişe, hayattan keyif alamama ile temel uyku, beslenme gibi yaşamsal alanlarında ve işlevselliklerinde bozulmayla kendini gösteren depresyon belirtilerini de ortaya çıkartabileceğini anlattı. Özsoy, "Bazı kişilerde ise tam tersi şekilde inkar süreçleri yaşanabilir. Bireyler kendilerinde bu hastalık belirtileri yokmuşçasına devam edebilirler ve tedbir almayabilir. Bu duruma bir tür savunma mekanizması olarak da bakılabilir. Yani, kişi baş edemediği yoğun duygusal yükü yok sayabilir. Her ne olursa olsun evde veya hastanede karantina altına alınan bireyler için yoğun bilgilendirme, yönlendirme ve sıkı takip gereklidir. Öncelikli konumuz temel ihtiyaçlarımız ve güvende olabilmektir. Bu sebeple bu kişiler özellikle güvenli kanallardan doğru bilgileri takip etmeli, günlük koronavirüs ile ilgili haber ve verileri takip etmede birtakım sınırlamalar yapmalıdır. Sağlık ekiplerince verilen yönergelere bağlı kalmalı ve takip eden sağlık çalışanlarıyla güvenli bir ilişki kurmalıdır. Bu da hızlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanması ve doğru yönlendirmelerle mümkündür" diye konuştu.

'SOSYAL DESTEK SAĞLANMALI'Bu dönemde sosyal desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Ece Varlık Özsoy, bu hastalarla sanal ortam ve farklı yollarla iletişim kurulmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs teşhisi konulmuş hastaların yaşadıkları süreci yakınlarıyla paylaşması ve onlara sık sık ulaşılabilmesi gerektiğini anlatan Özsoy, "Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında sosyal destek çok önemlidir. Eğer hastalık belirtileri müsaade ediyorsa günlük rutin hayatlarına yönergelere uyarak devam etmelidirler" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARINA PSİKOLOJİK DESTEKBazı kişilerin psikolojik durumlarında çok daha ağır tablolarla karşılaşabildiklerini belirten Ece Varlık Özsoy, bu durumlarda kişilerin mutlak suretle psikiyatrist ve klinik psikologlardan profesyonel yardım almaları gerektiği konusunda uyardı. Özsoy, "Başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşunun bir arada yürüttüğü Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) tam da bu amaçla kurulmuştur. KORDEP psikolojik veya psikiyatrik müdahalenin hızlıca sağlanması veya gerekli yönlendirmelerinin yapılabilmesi için sağlık çalışanları ile iletişim halinde olunmasını sağlayan bir programdır. Hem telefonla hem de çevrimiçi ulaşılabilmektedir ve ücretsizdir. İlk etapta İstanbul temelli oluşturulmuş olsa da şu anda tüm ülkemize yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez görülen Covid-19 şüphelisi rakun köpeği için uyarı KUZEYDOĞA Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülediği, Covid-19'un yaban hayatından insana geçişindeki ara tür olabileceği değerlendirilen rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydı, bilimsel literatüre girdi. KuzeyDoğa Derneği ekibi: Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme değil. Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç var.

KuzeyDoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır, Koç ve Utah Üniversiteleri işbirliğinde yürütülen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Memeli Türlerinin Araştırılması Projesi kapsamında kurulan fotokapanlarla, Türkiye'de ilk kez rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntülendi.

YABAN HAYATINA TEHDİT OLUŞTURUYOREkip, rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydını, Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Nisan 2020 sayısında yayımlayarak, bilimsel literatüre geçirdi. Makaleyi, Morteza Naderi, Emrah Çoban, Josip Kusak, Çisel Kemahlı, Mark Chynoweth, İsmail Kayahan Ağırkaya, Neslihan Güven, Ayşegül Çoban ve Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu'ndan oluşan ekip hazırladı.

100 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ İÇİNDEN ÇIKTIKuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarında Türkiye için yeni bir memeli türü olan rakun köpeğini keşfettiklerini açıkladı. 2006'dan beri bölgede kurdukları fotokapanlarla 100 binden fazla fotoğraf ve video çektiklerini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bunlar arasında geçen kış bir rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydına rastladık. Bu video hem Kars'ta, hem Türkiye'de ilk kez rakun köpeğinin varlığını ispatladı. Rakun köpeği normalde Uzak Doğu ve Doğu Rusya'da bulunan bir tür" dedi.

GÜRCİSTAN'DAN GİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORRakun köpeğinin orta boy, köpekgillerden bir memeli olduğunu belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Fakat kürkü için Avrupa'nın çeşitli kısımlarına getirilip, daha sonra bölgeye yayılmış bir tür. Ülkemize en yakın Gürcistan'da bulunuyor. Biz Gürcistan'dan ülkemize girdiğini düşünüyoruz.Esasında Türkiye için yeni bir memeli tür olmasına rağmen iyi bir haber değil. İnsanların büyük ihtimalle Gürcistan'a bıraktıkları rakun köpekleri, zamanla Türkiye'ye gelmiş" diye konuştu.

'COVID-19'U İNSANA GEÇİREN TÜR OLABİLİR'Rakun köpeklerinin yaşadığı bölgede, küçük memeliler ve diğer canlıları yediğini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ayrıca bölgedeki tilki, vaşak, porsuk gibi diğer orta boy memelilerle rekabet içinde olan bir tür. En son bu pazar günkü bir röportajda Almanların korona kampanyasından sorumlu virolog Christian Drosten, rakun köpeklerinin Covid-19'u insanlara geçiren ara memeli türü olabileceğini vurguladı. Ülkemize, bölgemize has bir tür olmaması ve istilacı bir tür olması açısından rakun köpeğiyle ilgili bir an önce gerekli araştırmanın yapılması, gerekiyorsa da kontrol altına alınması lazım" dedi.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİDoğu Anadolu'da 2006 yılından beri fotokapanlarla araştırma yapan KuzeyDoğa Derneği, 100 binden fazla fotoğraf çekti. Alandaki foto-video kapanların birinde Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş rakun köpeğinin videosu kaydedildi. Hepçil (omnivor) ve köpekgiller familyasına ait olan rakun köpeği, akarsular gibi su kaynaklarına yakın ormanlar ve ormanlardaki açıklık alanlarda yaşıyor.

BİR BATINDA 6-10 YAVRU DOĞURABİLİR55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor. Tek eşli olan rakun köpeği, daha çok geceleri hareket ediyor. Genel olarak, gebelikleri iki ay sürüyor ve yılda bir kez haziran ayında 5-8 yavru doğuruyor. Ebeveynleri yavruları 4-5 ay sonra bırakıyor. Yavrular 9-11 ayda cinsel olgunluğa ulaşıyor.

KAR ÜZERİNDE GÖRÜLDÜSarıkamış ormanında kar üzerinde yürürken görüntülenen rakun köpeği, soğuk iklime uyum sağlamış bir tür. Rakun köpeği istilacı bir tür olarak tanımlanıyor. Bu kayda kadar ülkemize en yakın bulunduğu yer Gürcistan'dı. Rakun köpeğinin yayılmasını önlemek zor, çünkü uzun mesafeleri kat edebilir, üreme potansiyeli yüksektir ve farklı ortamlara iyi adapte olur.

ÖNEMLİ AMA SEVİNDİRİCİ DEĞİLKaydın Türkiye için çok önemli ama sevindirici bir gelişme olmadığını vurgulayan KuzeyDoğa Derneği ekibi, makalelerinde önemli noktalara dikkat çekti: "Avrupa Birliği, geçen sene rakun köpeğini doğal alanlara ve diğer türlere tehdit oluşturabilecek istilacı bir tür kategorisine aldı. Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme değil. Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç var. Umuyoruz ki Sarıkamış'ta bu türün nüfusu hızla artıp bölgeye has ve buradaki yerel türlere zarar vermez."

Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı, koronavirüs salgını sonrası sessizliğe büründü. 15 Mayıs'tan sonra plaja yumurta bırakacak caretta carettalar, bu tarihten sonra da kısıtlamalar sürerse, 24 saat boyunca ilk kez antik plajda rahatça hareket edebilecek.

Dünyanın en ünlü plajlarından biri olan, caretta carettaların Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanından biri olan Patara Plajı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. 18 kilometre uzunluğundaki plajın, 14 kilometresi Kaş ilçesinde, 4 kilometresi de Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içinde. Koronavirüs salgını nedeniyle Patara Antik Kenti içinden geçilen antik plaja giriş yasaklandı. Patara Antik Kenti'nin girişinden sadece Patara kazıları çalışanlarına, plajdaki Kaş Belediyesi'ne ait tesisleri bekleyen iki kişiye ve antik kentin içinde evi olan birkaç ailenin bireylerinin geçişine izin veriliyor. Bunun dışında plaja giriş yasak. Bazen Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, antik plajı kontrol ediyor. Bunun dışında her gün binlerce insanın geldiği antik plaj, tam bir sessizlik içinde. Bu sessizliği bozan denizin dalgaları oluyor. Denizden esen meltem, Patara Plajı'nın altın renkli kumlarını ağır ağır savuruyor.

SESSİZLİĞİ CARETTA CARETTALAR BOZACAKPatara Plajı'ndan saat 08.00'den saat 20.00'ye kadar insanlar, 20.00'den 08.00'e kadar ise caretta carettalar yararlanıyordu. Son yıllarda turizm sezonunda Patara Plajı'na günlük 4-5 bin kişi geliyordu. Kışın bile plajda ziyaretçi eksik olmuyordu. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00'den, saat 08.00'e kadar insanların girişi yasaktı. Patara Plajı'nda bu sessizliğin bir süre daha sürmesi bekleniyor. 15 Mayıs'tan itibaren yumurta bırakması beklenen caretta carettalar, kısıtlamaların sürmesi halinde 24 saat boyunca ilk kez antik plajda rahatça hareket edebilecek. Dünyaca ünlü plaj, her gün binlerce insanı ağırlayacağı günler için koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

İftar ve sahurda hurma yerine incir tüketilmesi çağrısı AYDIN Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, ramazan ayında iftar ve sahurda hurma yerine, milli ve yerli olan kuru incirin tüketilmesi tavsiye etti. Ülken'in tavsiyesi, Aydın'da büyük destek buldu.

Aydın inciri, dünyada tescillenmiş Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısından sonra 3'üncü Türk markası olması ile yıllık 300 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. AYTO Başkanı Hakan Ülken de yerli ve milli olan kuru incirin, ramazanda sahur ve iftarda, hurma ile diğer ürünler yerine tüketilmesini tavsiye etti. Bu açıklamaya Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'dan ve incir satış mağazası sahibi Cavit Ergezen'den destek geldi.

'İNCİR KUTSAL BİR MEYVE'Her ramazanda kuru incir tüketilmesini tavsiye ettiğini belirten AYTO Başkanı Hakan Ülken, "İncir bizim milli ve yerli ürünümüz. Netice itibariyle sadece Aydın'ımızın değil, Türkiye'nin milli ve yerli ürünüdür. Aydın incirinin Avrupa Birliği'ndeki tescili de odamıza aittir. Ramazan ayında iftar ve sahur vaktinde, 'İncir tüketin' diyoruz. İncir aynı zamanda kutsal bir meyvedir. 3 kutsal kitabın içinde de geçer. İftarımızı açarken, hurma veya bir başka ürün yerine tercih edilmesini tavsiye ettiğimiz önemli bir üründür" dedi.

'HEM EKONOMİK AÇIDAN, HEM SAĞLIK AÇISINDAN TAVSİYE EDİYORUM'Ramazanda incir tüketiminin ekonomik bir karşılığı da olacağını dile getiren Ülken, "Doğal olarak bunun ekonomik karşılığı da var. Sadece bizim ihracatçılarımız, devletimiz ve tüccarımız ile bizim çiftçimizde bu işten para kazanıyor. Türkiye'de her yıl 300 milyon dolar ihracatı yapılan bir üründen bahsediyoruz. İç pazar ve iç ticaret hacmi değerlendirildiğinde ise 1 milyar dolarlık bir hacimden bahsedersek buradan da ekmek yiyen çok sayıda çiftçi ailemiz var. Hem ülkemizin kazanması hem de bunların yanı sıra sadece ekonomik boyutu değil sağlık açısında da değerlendirildiğinde incirin tüketilmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'İNCİR İHRACATI HER YIL DAHA İYİYE GİDİYOR'"Bu yılki kuru incir rekoltemiz yaklaşık 100 bin ton" diyen Ülken şöyle devam etti: "Geçen yıla oranla rekolteden daha yüksek ve kaliteli. Koronavirüsten kaynaklı dünyanın geldiği noktada da virüsün Türkiye ve Avrupa'da yayılması nedeniyle ihracatımızda artmaya başladı. Geçen ayki rakamlara yansıdı bu ayda aynı şekilde devam ediyor. İncir ihracatımız her yıl olduğundan daha iyi bir şekilde devam etmektedir."

'KURU İNCİR RAMAZAN'DA TOK TUTAR'Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da ramazanda incir tüketimini desteklediğini vurgulayarak, faydalarını şöyle sıraladı: "Ramazan ayı insan sağlığı için çok önemli. Özellikle kuru incir, içeriği bakımından baktığımızda içindeki çok fazla miktarda kalsiyum, magnezyum ve vitamin olması nedeniyle ve lif içeriği bakımından ramazanda tok tutan bir ürün. Bu bakımdan ramazan ayında kuru incirin tüketilmesi sağlığımız açısından hem de orucu gün içinde daha rahat geçirilmesi açısından çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bunun yanında son yıllarda dünyada da kuru meyve tüketimi artmaktadır. Bizim de Aydın inciri öz değerimizdir. Tüm dünyaya ihraç ediyoruz. İşletmemizde devamlı çalışıyor. Ülkemize döviz kazandırmak adına hem de yurt içindeki tüketicimize incirlerimizi en sağlıklı şekilde sunmaya çalışıyoruz."

'TAMAMEN ORGANİK'İncir ticareti yaparak geçimini sağlayan Cavit Ergezen de hurma yerine incir tüketin tavsiyesinde bulunulmasının çok doğru olduğunu söyleyerek, "İncir bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bizim bu bölgedeki incirler tamamen organik olup, hiçbir katkı bulunmamaktadır. Hurma yerine biz de inciri tavsiye ediyoruz" dedi.

İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sporcular için gıda malzemesi satan bir işletmenin önünde bulunan 20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi Murat Aydoğdu, "Söyleseydi içine çiçek eker, hediye ederdim. Böyle saçmalık olmaz. Polisi uğraştırmamak için şikayetçi olmadım" dedi.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Yeni Yol Caddesi'ndeki vücut geliştirme sporcuları için gıda ve spor malzemeleri satan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre başında kapüşon, yüzünde maskesi bulunan ince uzun boylu biri, zeminde duran klimanın dış ünitesi üzerindeki plastik saksıyı alıp, omuzlayarak bölgeden uzaklaştı. Değeri 20 lira olan saksının çalındığını fark eden işletmeci Murat Aydoğdu, şaşkına döndü.

'BÖYLE SAÇMA HIRSIZLIK OLAMAZ'Kayıtları inceleyen Aydoğdu, sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından bir kişinin yüzünü gizleyerek saksıyı alıp, uzaklaştığını tespit etti. Saksının çalınma anını gösteren güvenlik kamera kaydını sosyal medya hesabında paylaşan Aydoğdu, "İsteseydin verirdik be dayı, saksının lafımı olur" yorumunu yaptı.DHA'ya konuşan Aydoğdu, "Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden sonra dükkanımın önündeki saksıyı alıp, gitmiş. Keşke söyleseydin kardeşim buna gerek yoktu. Gelip isteseydi içine istediği çiçeği eker verirdim. Böyle saçma bir hırsızlık olamaz. Güvenlik kameralarında yüzü gözükmüyor, kendini iyi gizlemiş. Bu zor günlerimizde polisi uğraştırmak istemeyerek şikayetçi olmadım. Hala şaşkınım" dedi.

Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyor İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcek diye tabir edilen 2 bin 345 böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık ormanlık alana bıraktı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele amacıyla laboratuvar ortamında hazırladıkları terminatör böcekleri her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde dağıttıklarını ifade etti.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alana geçen günlerde terminatör böcekler diye tabir edilen toplam 2 bin 345 böcek bırakıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa illerini kapsayan toplam 2,5 milyon hektar genel alana sahip olduklarını ifade eden Müdür Zafer Derince, bu alanın yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon 18 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Ormanların büyük çoğunluğunun kızılçam ormanları olduğunu dile getiren Derince, çam kese böceğinin özellikle kızılçam ormanlarında zarara neden olduğunu kaydetti. Eylül aylarında yumurtadan çıkıp larva haline gelen çam kese böceğinin kızılçam ağaçlarındaki ibreleri nisan ve mayıs ayına kadar yiyebildiğini söyleyen Derince, sürenin iklim koşullarına göre değişebildiğine dikkat çekerek "Larvalar ibreleri yedikten sonra tren katarı şeklinde toprağa inip krizalit haline geçerler. Ağustosta ergin hale gelip kelebek olur ve tekrar yumurta bırakırlar. Bu süreç içinde kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında ormanlarımızda zarara neden olurlar. Ağaçlarımızı tamamen öldürmezler, sadece gelişmelerini yavaşlatırlar. O dönemde ormana baktığınızda kurumuş gibi bir görüntü ile karşılaşırız" dedi.

YILDA 200 BİN BÖCEK ÜRETİLİYORÇam kese böceklerle mücadele için farklı yöntemler kullandıklarını söyleyen Zafer Derince, çevre kirliliğine neden olmaması için kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini, biyolojik mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı. Derince, "Çam kese böceklerini yiyen adeta onların yırtıcısı olarak tarif edilen Calosoma adlı bir böcek var. Onları üreterek ormana bırakıyoruz. Bu larvaları yiyorlar. Bir de yumurta koçanlarını ibrelerden topluyoruz. Ergenleri yumurta bırakmadan evvel yapışkanlı tuzaklarda yakalayarak mücadele ediyoruz. Ancak en önemli mücadelemiz yırtıcı böcekleri üreterek ormana bırakmak şeklinde" diye konuştu. Laboratuvarda yıllık ortalama 200 bin adet böcek ürettiklerini söyleyen Derince şöyle devam etti: "Orman Müdürlüğü olarak her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde ormanlara bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ormanlara karşı olumsuz bir tavır gözlemlediklerinde, bir yangın yad a bizim görmediğimiz zarar oluştuğunda bize bildirmelerini istiyoruz."

Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Zor bir süreçti

İZMİR'de hemşire Muazzez Selçuk (40), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 14 gün boyunca kendini izole eden 2 çocuk annesi Selçuk, "Zor bir süreçti. İyileştim ve yine hastalarla bir aradayım. Benim için bir şey değişmedi, aynı şekilde görevime devam ediyorum. Çünkü bu bizim işimiz" dedi.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8 yıldır sorumlu hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Muazzez Selçuk'a 10 Nisan günü koronavirüs teşhisi konuldu. Hemen ilaç tedavisine başladığını anlatan Selçuk, "Salgın başladığında önlemlerimizi almıştık. Servisimizi hazırladık ve sadece koronavirüs hastalarına hizmet vermeye başladık. İlk olarak 2 asistanda hastalık teşhis edildi. Temasta olduğumuz için bize de test yapıldı. Sonucum pozitif çıktı. Eklem ağrıları dışında bir belirti yoktu. Ateş ve öksürük hiç olmadı. Erken teşhis edildiği için, erken tedaviyle hastalığı hafif atlattım" dedi.

5 günü ilaç tedavisi olmak üzere 14 gün karantinada kaldığını belirten Selçuk, bu süreci evde geçirdiğini ancak zaman zaman çok zorlandığını ifade etti. İlk bir hafta belirtilerin daha da ağırlaşmasından korktuğunu söyleyen Muazzez Selçuk şöyle konuştu:

"Biri 14, diğeri 13 yaşında iki oğlum var. Eşimin yardımıyla onlardan izole kaldım. Zor bir süreçti. Onlara dokunup sarılamadım, öpemedim. Çocuklarımdan uzak durdum. Maske takıp, ayrı bir odada, mesafeli ve izole şekilde kalarak bu süreci atlattım. Ama ilerleyen günlerde şikayetlerim azaldı. İlaca erken başlayınca diğer belirtileri yaşamadım. Bu durumda olan birçok insan var. Birlikte bu süreci aşacağız. Ben de çocuklarıma bu süreci açıklamakta zorluk çekmedim. Çünkü mesleğim icabı biz zaten bu tehditlere hep maruz kalıyoruz. Onlar çalışma koşullarımı biliyor. Bana karşı çok anlayışlı davrandılar."

'GÜLEREK TABURCU OLUYORLAR'İlaç tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife döndüğünü söyleyen Muazzez Selçuk, 14 gün sonra işe başladığını belirtti. Toplam 15 koronavirüs hastasının tedavi gördüğü serviste çalışan Selçuk, bir kanser hastası dışında hayatını kaybeden hastaları bulunmadığını kaydetti. İyileşen hastalarını gülerek taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Selçuk şunları söyledi: "İyileştim ve yine serviste hastalarla bir aradayım. Benim için bir şey değişmedi aynı şekilde görevime devam ediyorum. Çünkü bu bizim işimiz. İmkanlarımız dahilinde tedaviye devam etmemiz gerekiyor. Benim için de risk halen devam ediyor. Eskiden olduğu gibi aynı şekilde önlemlere devam ediyorum. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. İnsanların kendilerini korumaları için izole olmaları gerekiyor. Evlerinde mutlaka kalmaları gerekiyor ki bağışıklık sistemi düşük olup da risk taşıyan insanlara bulaştırmasınlar. Son günlerde vaka sayısının azalmasıyla insanlar da bir yanılgıya düşmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler."

Prof. Dr. Pullukçu: Gelen hastaların yüzde 90'ı, 25-50 yaş aralığında EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 90'ının 25-50 yaş aralığındaki hastalar olduğunu açıkladı.

Koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, çok sayıda genç hastayı tedavi ettiklerini ifade ederek, 20 yaş üstü ve 65 yaş altı 'yasaklı' olmayan grupta bulunan kişilerin yeteri kadar önlem almadığını vurguladı. Prof. Dr. Pullukçu, "Gelen hastaların yüzde 90'ının 25-50 yaş aralığında genç hastalar. Bu bizim için iyi bir şey. Hastalarımız yaşlı olmayınca takibi ve tedavisi bizim için çok kolay oluyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasaklı. Bu durum yasaklı olmayan grubun önlemsiz bir şekilde gezdiğini düşündürüyor. Riskli olan grubun bu kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Eğer çevrelerinde bu yaşta ve önlem almayanlar varsa, kendilerinin hastalanmaması için bu insanlara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

'ÇOCUKLARINIZLA BALKONDAN GÖRÜŞÜN'İyileşme hızındaki yükselişin hastalığın genç grupta görülmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, risk grubunda olanları ve yaşlıları genç gruba dikkat etmeleri konusunda uyardı. Sosyal mesafenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, bu şekilde devam edilirse mayıs ayının sonlarına doğru normal hayata geri dönülebileceğini belirtti. Prof. Dr. Pullukçu şöyle devam etti: "Genç grup aynı zamanda iyileşme hızı yüksek olan grup. İki hafta içinde bitiyor ve iyileştiklerini rapor edebiliyoruz. Bu süre yaşlı ve riskli olan grupta uzayabiliyor. Ayakta olanlar var, aslında onları da saymak lazım. Testlerini bilmediğimiz için pek sayamıyoruz. Bir sürü insan bu hastalığı belki de hiçbir belirti olmadan ayakta geçiriyor. O yüzden bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Hem risk grubunda olanların hem de yaşlılar genç gruba karşı dikkat etmeli. Ben risk grubunda olan tanıdıklarıma çocuklarını evlerine almamalarını söylüyorum. Balkondan görüşmelerini öneriyorum. Uzaktan görüşüyorlar ama çocuklarını eve almıyorlar. Böylelikle kendilerini koruyorlar. Aslında iyi bir davranış tarzı."

'MESAFEYİ AYARLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'Özellikle bazı vatandaşların yolda yürürken maskeyi çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bize en çok gelen sorulardan biri 'Yolda maskesiz yürüyebilir miyiz?' oluyor. En aşağı bir buçuk metre mesafenizi ayarlamanız lazım, ama kalabalık bir kent ortamında ya da kalabalık bir yere giderken bu mesafeyi ayarlamak pek mümkün değil. O zaman maske takmak gerekiyor. Zaten marketlere girerken maske takmak zorunlu oldu. Maskede burun üstlerinin kapalı olmasına ve çene altına oturmuş olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Maskeleri burnumuzun altında gezdirmek bulaşmasını engellemez. Yakınlarımızı özlüyoruz, sarılmak ve dokunmak istiyoruz. Biz dokunmayı seven bir milletiz ama az kaldı. Vaka sayılarında hala bir artış var. Her gün 4 bin, 5 bin civarında vaka çıkıyor. Farklı görüşler var. Çok uzun süre süreceğini düşünen arkadaşlar da var. Ancak önümüzdeki haftadan sonra düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Haziran ayında rahatlıyor olacağız."

'ÖNLEM ALAN DA VAR ALMAYAN DA'Vatandaşlardan Volkan Atlas, yürürken yakın mesafeye gideceği için maske takmadığını dile getirerek, "Normalde maske takıyorum, gerekli önlemleri alıyoruz ama bazen dışarıda takılmıyor. Elbette bu hastalığın da genci yaşlısı yok, her yaşta sorun" dedi.Bir diğer vatandaş Mustafa Süslü de, "Şu an genci yaşlısı demeden yaygın bir şekilde görülüyor. İnsanlar yeteri kadar ciddiye almıyor. Buna ben de dahil. Havalar ısınmaya başladı, nefes alma konusunda zorlandım ve çıkardım aslında maskem yanımda. Dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.Gizem Sarı ise, "Ben mümkün olduğunca maskesiz dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Eldiven kullanmaya çalışıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum, kimseyle temas etmiyorum" dedi.

Evde kalanlara ustalardan Edirne'nin ünlü tava ciğer tarifi EDİRNE'de ciğer ustaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlarla ünlü lezzet tava ciğerinin tarifini paylaştı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Kasaptan aldığınız dana ciğerinin üzerindeki zarı alıp ince ince doğrayacaksınız. Marifet zaten ince ince doğramakta. Bol sudan geçiriyoruz ve hafif tuza buluyoruz. Beyaz unla karıştırıyoruz. Tavaya bol yağla atıyoruz ve 1 dakika pişiriyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gıda sektöründeki dükkanlar evlere servis yöntemiyle hizmet vermeye başlayınca, Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğer de bu durumdan etkilendi. Kentte, yılın 12 ayı müşterinin eksik olmadığı tava ciğer işletmecilerinin bazıları çareyi müşterinin ayağına gitmekte buldu. Telefonla sipariş alan işletmeler, meşhur lezzeti özleyenler için kolları sıvarken, evlerinde kendi ciğerini yapmak isteyen vatandaşlar için işin inceliklerini anlattı.

'CİĞERCİLER OLARAK BİZ SİZİN EVLERİNİZE GELELİM'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğeri özleyen vatandaşlar için eskiden kullanılan 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' sloganının yerine, artık yenisini kullandıklarını söyledi. Dinar, "Malum koronavirüs hastalığından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Bizim de bir sloganımız vardı; 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyorduk ama şimdi o slogan tutmadı ve malum hastalıktan dolayı ziyaretler kapandı. Biz de şunu diyoruz; Edirneli ciğerciler olarak biz sizlerin evlerine gelelim" dedi.

CİĞERİN PRATİK TARİFİBahri Dinar, önemli olanın ciğeri ince doğramak olduğunu vurgulayarak, meşhur lezzetin pratik tarifini şöyle paylaştı: "Hemen pratik küçük bir tarif verelim. Kasaptan aldığınız dana ciğerinin üzerindeki zarı alıp ince ince doğrayacaksınız. Marifet zaten ince ince doğramakta. Sonrasında bol sudan geçiriyoruz ve hafif tuza buluyoruz. Sonrasındaysa bildiğimiz bakkaldan aldığımız beyaz unla karıştırıyoruz. Yeterince un yedirdikten sonra tavaya bol yağla atıyoruz ve 1 dakika pişiriyoruz."

Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgını döneminde petshop'larda hayvan satışları arttı. İlçede petshop işleten Burak Eren, vatandaşların kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldıklarını söyledi. Eren, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar dışarıya veterinere götürmeye serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda kısıtlamanın uygulandığı Çorlu'daki bir petshop'da son bir ay içinde 30 köpek ile yaklaşık 20 kedi satışı gerçekleştirildi. 12 yıldır petshop işletmeciliği yapan Burak Eren, daha önce ayda 4-5 hayvan satışı yaptığını belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla, hem çocukları, hem de kendileri için kedi ve köpek aldıklarını söyledi.

'KÖPEKLE DIŞARIYA ÇIKIYORLAR'Vatandaşların, kısıtlamada, ikametin önünde zorunlu ihtiyacını gidermesine izin verildiği için köpek satın aldıklarını belirten Eren, şunları söyledi: "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs çıktığından beri kedi ve köpek satışlarına da yoğun bir talep oluyor. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar, veterinere götürmekte serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar hafta sonu evde sıkılmıyor. Kedi ve köpek ile vakit geçiriyorlar. Evde evcil hayvan bakmak hem psikolojik olarak rahatlatıyor, hem de özellikle çocuklarda kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor."

'YURT DIŞINDAN EVCİL HAYVAN GELMİYOR'Gelen taleplerin arttığını ve karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Eren, "Şu anda talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Yurt dışından giriş ve çıkışlar yasak olduğu için evcil hayvan maalesef gelmiyor. Yerli üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Diğer petshop'çu arkadaşlarımızın da talepleri olduğundan dolayı zorlanıyoruz. Daha çok ufak ırklara talep var" dedi.Çorlu'da yaşayan Bahadır Atak, Hera adını verdiği bir yavru köpek satın aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların ve aile bireylerin iyi zaman geçirmesi için yavru köpek aldığını belirten Atak, "Evcil hayvanların çocukların üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Hem bu salgın döneminde, hem de sokağa çıkma yasağı döneminde çocukların vakit geçirmesi, dışarıya çıkarabilmesi aynı zamanda gelişimleri için de çok önemli diye düşünüyorum. Bunun içinde artık Hera bizim ailemizin bir ferdi oldu" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİ ARTIYOR'Burcu Demir, evinde kedi beslediğini ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir de köpek aldığını söyledi. Demir, "Sokağa çıkma kısıtlaması var. Evde çocukları tutmak çok zor. Derslerini yaptıktan sonra oyun oynuyorlar, ama ondan da sıkılıyorlar. Evimizde kedimiz vardı. Şimdi de bir köpek aldık. Şimdi ders ve oyun bittikten sonra onlar ile vakit geçiriyorlar. Çok mutlular, onların hayvan sevgisinin de arttığını görüyorum" diye konuştu.

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı. Koronavirüs pandemisi sürecinde de çalışmalarına devam eden Kavazoğlu, oyuncakları dezenfekte ederek çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde, 3 yıl önce 'Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun' adıyla proje başlatan Muammer Kavazoğlu, eski ve bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Kendi imkanları ile kiraladığı depoda, bulduğu oyuncakları koronavirüs pandemisi sürecinde de onarmaya devam eden Kavazoğlu, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYORYaklaşık 500 metrekarelik atölyesinde binlerce oyuncağın onarım çalışmasına devam eden Kavazoğlu, '1 milyon oyuncak' hedefiyle başladığı projenin yurt genelinde duyulmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından oyuncakların kendisine geldiğini dile getirdi. Oyuncakları türlerine göre ayıkladığını kaydeden Kavazoğlu, "Ardından bunların yedek parçalarını belirleyip kutulara koyuyorum, bunları onarım atölyesinde tek tek dezenfekte ederek kolilere yerleştiriyorum. Bu koliler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine gönderiliyor" dedi.

'ÇOCUKLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'Oyuncakların hijyenine çok dikkat ettiğini dile getiren Kavazoğlu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı günümüzde dezenfekte işlemini çok daha kapsamlı ve titiz bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Kavazoğlu, "Bu oyuncakların her biri, çocukların ellerinde olacak. Buna çok özen gösteriyorum. Tamir işlemlerinde de oyuncakları ahşap, demir ve plastik şeklinde ayıklayıp buna göre çalışıyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ben de bu zorlu süreçte en azından çocuklara umut olmak istiyorum. Daha önce tamirini yaptığım oyuncakları okullara ulaştırıyordum. Salgın öncesinde son koliyi Ordu'da bir okula göndermiştim ancak şimdi okullara gönderemiyorum. Şu an çocuk yurtları ve diğer kurumlara oyuncak gönderiyorum" diye konuştu.Kavazoğlu ayrıca, 1 milyon oyuncak hedefinin sürdüğünü dile getirerek şu ana dek 10 bin oyuncağı onarıp çocuklara ulaştırdığını sözlerine eklerken, projenin daha önce de birçok kuruluş, üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ödüle layık görüldüğü öğrenildi.

Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı

ERZURUM'un eşsiz lezzetlerinden su böreği üretim yerlerinde ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak yapılan üretimde her yarım saatte bir çalışanların ateşi ölçülüyor. İşletme sahibi Serkan Akköse, "Her ramazanda yoğunluk yaşıyorduk ancak bu ramazan talep daha fazla. Diğer günlere oranla talep 3-4 kat fazla arttı. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz" dedi.Erzurum'da ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti su böreğine talep arttı. Maharetli ellerde açılan hamurlar, kaynar suda haşlandıktan sonra yöreye has civil peynir ve maydonazla buluşuyor. Harıl harıl çalışarak, sipariş yetiştirilen işletmede, salgın nedeniyle hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çalışan işçilerin yarım saatte bir de ateşleri ölçülüyor. Tepsi tepsi yapılan terayağlı su börekleri, dönen ocaklarda pişiriliyor. Börekler, civil peynirli ve maydonozlunun yanı sıra tercihe göre, mantarlı kaşarlı, patetesli kaşarlı, kıymalı ve pastırmalı kaşarlı olarak da hazırlanıyor. Her ramazan yoğunluğun çok fazla olduğunu ancak koranavirüs nedeniyle bu yıl talebin daha da arttığını söyleyen işletmeci Serkan Akköse, "Her ramazan başlangıcında yoğunluk çok olur. Bu ramazan biraz daha yoğun. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz. Vardiyalarımız var sabah 4'de başlıyor. Sahura kadar devam ediyoruz. Talebe göre de vardiyayı arttırıyoruz. 1200-1300 tepsiye kadar yapabiliyoruz. Şuan il dışının talebi fazla. İftara kadar Erzurum'un üretimini yapıyoruz. İftardan sahura kadar da il dışındaki siparişleri hazırlıyoruz. Kargo ile bütün illere gönderiyoruz. 44 kişiyiz üretimde çalışan. Ramazan nedeniyle talep 3-4 katına çıktı. Bu ramazan biraz daha fazla, geçen sene bu kadar değildi. Yasaklarda da unlu mamül üretim yeri olduğu için kapatılmadık. Paket servisimiz var. İnsanlar sıcak sıcak iftar sofralarında böreği buldular. Bundan dolayı zannediyorum bu ramazan daha yoğun. Koromavirüs nedeniyle önlemleri aldık. Sağlık Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği bütün kriterlere uyuyoruz. Bundan önce de zaten çok hassastık, koronavirüsden dolayı biraz daha da hassasız. Kıyafet, eldiven, maske kullanıyoruz. Her yarım saatte bir ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün bugüne kadar gıdadan bulaştığına dair birşey duymadık. Bir de yüksek derece ısıya dayanmıyor bunu biliyoruz. Böreklerimiz 110 derecede haşlanıyor, 110 derecede tekrar kızarıyor. Virüsün gıda maddesinde olmadığından dolayı işlerde düşme eksilme olmadı" diye konuştu.Su böreğinin ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen çalışanlardan Seda Çeler ise "Erzurum sofralarının vazgeçilmezi su böreğini ev hanımlarıyla beraber yapıyoruz. Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmez tadıdır. Un, yumurta ve tuzla hazırladığımız hamuru iyice yoğurduktan sonra açarak haşlıyoruz. Sonra soğuk sudan geçirdiğimiz yufkalarımızı tereyağı ile yağlandırıyoruz. Civil peynir ve maydonozla lezzetlendirip, dönen ocaklarımızda pişiriyoruz" dedi.

Ardahan'da 'kaşar peyniri' üretimi ramazanda iki kat arttı

ARDAHAN'da, ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaşar peyniri üretimi iki kat arttı. Özellikle ramazanda rağbet gören kaşar peyniri, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peynir üreticisi Mustafa Çapan, "Ardahan'da üretilen kaşar peyniri yağ oranı fazla, tuz oranı az olduğu için oruç tutanları tok tutuyor ve susuzluğa sebep olmuyor" dedi.

Zengin bitki örtüsüne sahip Ardahan'da tamamen doğal olarak üretilen kaşar peynirinin üretimi ramazan ayı geldiğinde ikiye katlanıyor. Özellikle ramazan ayında rağbet gören kaşar peyniri, iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tesisler, tam kapasite çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor. Meralardan toplanan sütler tesislere getirilerek, dinlenme kazanlarına alınıyor. Burada bir süre dinlendirilen sütler daha sonra mayalanarak parçacıklar haline getiriliyor. Isıtma kazanlarında kıvamı verilen peynir tanecikleri, yoğrularak kalıplara alınıyor ve bir gün dinlendirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor. Üretilen kaşarların bir kısmı taze olarak satılırken bir kısmı ise soğuk hava depolarında 3 ay beklemeye alınıyor ve eski kaşar olarak tezgahlardaki yerini alıyor. Tazesi 40, eskisi ise 45 TL'den satılan kaşar peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

'ORUÇ TUTAN KİŞİYİ TOK TUTAR'Peynir üreticisi Mustafa Çapan, Ardahan kaşar peynirinin yağ oranının fazla, tuz oranının ise düşük olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ardahan'ın çiçek florası geniş olduğundan dolayı ve mera hayvancılığı yapılması sebebiyle peynirlerimizin içerisinde sadece süt, maya ve tuz bulunmaktadır. Hiçbir katkı maddesi olmayan tamamen doğal peynir üretiyoruz. Toplanan sütler ile fabrikaya gelen sütler arasında filtreleme oluyor. Daha sonra mayalanıyor ve pişirildikten sonra yoğrulma aşamasına geliyor. Daha sonra kalıba alınarak dinlendiriliyor ve satışa sunuluyor. Taze kaşar ile eski kaşar arasında fark var. Eski kaşar olgunlaşma depolarında bekletiliyor. Zararlı toksinleri dışarı atar ve daha güzel olur. Taze kaşar ise bir gün dinlendikten sonra ambalaja girer. Bizim peynirlerimizin yağ oranı fazla, tuz oranı düşük olduğu için oruç tutan kişiyi tok tutar ve susatmaz."

Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moral KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 vatandaş, Kars'ta karantinaya alındıkları yurtta görevli personelin halaylı, oyun havalı, tek oyunlu gösterileriyle moral buldu.

İrlanda'dan ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 vatandaşa moral vermek için etkinlik düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, AFAD ve UMKE ekipleri yurda geldikleri ilk günden itibaren vatandaşları rahat ettirebilmek için adeta seferber oluyor. Görevliler, vatandaşların uzaktan da olsa eğlenebilmeleri için özel giysileriyle yurt bahçesine çıkıp marş ve oyun havalarıyla moral verdi.

Yöresel Kars türkülerinin yanında misafirlerin isteklerine göre yurdun tüm bölgelerinden oyun havaları çalan görevliler, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana çıkan görevlilerin marşlar eşliğindeki oyunları ilgi ile izlendi. Yurdun pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını sallayan misafirler, bir yandan da yurt görevlilerinin dans gösterilerini cep telefonlarına kaydederek, internet sayfalarında paylaşıyor.

Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır BELÇİKA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı. Kökten, "Türkiye farkını gösterdi, bizleri çok güzel karşılayarak yurtlara getirdi. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan tahliye edilen 328 Türk vatandaşından 82'si Trabzon'da, 246'sı ise Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Sevimnur Kökten yaşadıklarını anlattı. Belçika'da ailesi ile birlikte kaldığını anlatan Kökten, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için Yabancı Öğrenci Sınavı'na hazırlandığı sırada koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının tatil edilince tekrar Belçika'ya, ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Türkiye'ye seferler başlayınca dedesi ve babaannesiyle birlikte yurda dönmeye karar verdiklerini anlatan Kökten, iki ülke arasında alınan önlemleri kıyasladı. Kökten, "Önlemler açısından Türkiye ile Belçika arasında çok büyük fark var. Türkiye'den Belçika'ya giderken ateşimiz ölçülmedi. Türkiye'de kesinlikle böyle değil, yurt dışından gelen vatandaşlarını karantinaya alıyor. Belçika'da sokağa çıkma yasağı yok. İstediğiniz zaman yürüyüş yapabiliyorsunuz. Yürüyüş yaparken sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor sadece ve kalabalık ortamlarda bulunmamanız gerekiyor" dedi.

'ÜLKEMLE NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR'Belçika'da Türkiye'de olduğu gibi önemler alınsaydı durumlarının daha iyi olacağını söyleyen Kökten, "Belçika küçük bir ülke olmasına rağmen vaka sayısı ile ölüm sayısı çok fazla ve bu gerçekten üzücü bir olay. Türkiye'de alınan önlemler güvenimi daha çok kazandırdı. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum. Türk olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Ülkemin her şeyini çok seviyorum. Önlemler Belçika'da başladı ve havaalanında önlemler gerçekten güzeldi. Herkes eldiveni ve maskesiyle gelmişti. Çok kalabalıktık. Her grup uçağa farklı bir kapıdan bindi. Uçağa binmeden önce eldiven ve maske dağıtıldı" diye konuştu.

'HER ŞEY YOLUNDA'Gümüşhane'de karantinada olduğunu anlatan Kökten, "Odalarımız bir kişi için gayet büyük ve ferah. Sıvı sabun, diş macunu ve tüm temizlik malzemelerini odaya bırakmışlar. Yemeklerimiz çok güzel, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Bize çok güzel bakıyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Her gün ateşimizi ölçüyorlar. Her şey yolunda. Türkiye yine farkını gösterdi, gerçekten Türk olmaktan gurur duyuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. 14 gün bir odada kalmamız gerekiyor. Eğer bu virüsü yaymamak için ise ben seve seve kalırım" ifadelerini kullandı.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'

AKSARAY'da, Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti olan, odun ateşi ile taş fırında pişirilen tahinli pideye ramazan ayında ilgi artıyor. Aksaray Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayanlar için il dışındakiler de dahil olmak üzere kargoyla ücretsiz olarak evlerine gönderiyor.

Un, şeker, maya, su ve bol tahinden yapılan, odun ateşi ile taş fırında yarım saat pişirilen tahinli pide, Orta Anadolu'da özellikle ramazan ayında sofraları süslüyor. Tok tutması ve lezzetiyle yoğun ilgi gören tahinli pideye koranavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar için de Aksaray Beleyesi çözüm üretti. İl dışı dahil sosyal medyadan belediyeye tahinli pide talebinde bulunanlara yanında maske ve kolonya ile birlikte kargoyla evlerine ücretsiz gönderiyor. Ramazan ayı boyunca da 40 bin adet tahinli pide gönderilmesi planlanıyor.

35 YILDIR ÜRETİYORLARBu yöresel lezzeti ailecek çalıştırdıkları fırında 35 yıldır üreten Süleyman Şen, ramazan ayında sadece tahinli pide ürettiklerini belirtti. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Şen, "Az talep olur diye endişeleniyorduk ama şükür yoğun ilgi bu yıl da sürüyor. Saat 04.00'te fırına gelip hamurumuzu 3 çeşit un katarak yoğuruyoruz. Sonra tek tek keserek yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 30 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyoruz. Pişen tahinlileri dışarıda soğutup tek tek paketliyoruz. İşletme olarak sade tahinlinin yanında şekerli ve cevizli tahinlide üretiyoruz" dedi. Ürettikleri tahinli pideyi Aksaray kent merkezinde sattıklarını belirten Şen, talep doğrultusunda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Yalova'ya kargoyla gönderdiklerini söyledi. Şen, "Şehrimizin meşhur lezzetini talep eden tüm illere paket yapıp gönderiyoruz. Bu yıl korana virüs nedeniyle bir ilk gün biraz az üretim yaptık. Baktık yoğun talep var üretimi artırdık. Şükür ramazan ayı bereketli geçiyor. Bu tahinlinin en büyük özelliği meşe ve çam ağaçlarının odunlarının ateşinin közünde dinlenerek pişmesi ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

Tahinli pide satın alan Hülya Gezginci ise "Her ramazan ayında alıyoruz. Aksaray'a özgü bir damak tadı. Severek tüketiyoruz. İftar sofralarında ve sahurda en bizim soframızın baş tacı. Şimdi buradan hem evime aldım hem de büyükşehirlerdeki yasaklardan dolayı evlerinde kalan yakınlarıma hediye olarak kargo yoluyla İstanbul ve Konya'ya göndereceğim" dedi.

Keklik kafesi yaparak 7 çocuk yetiştirdi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, Mahsum Erin (70), 30 yıldır keklik kafesi üretip, kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi. Mesleğini sevdiğini belirten Erin, "Tek işim budur. Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam. Bunları da yapmasam ne yapacağım" dedi.

?Gercüş'e bağlı Tepecik köyünde el sanatlarıyla uğraşan Mahsum Erin, 30 yıldır keklik kafesi üretiyor. Keklikleri sevdiği için bu mesleği yapmaya başlayan Erin, 30 yıldır kazandıklarıyla 7 çocuk yetiştirdi. Mesleğini sevdiğini söyleyen Erin, kafeslerin tanesi 75 TL'den satıyor. Günde 1 kafes yapan Erin, 6 çocuğunu evlendirdi, 1'ine ise hala bakıyor. El emeği kafeslerinden başka bir gelirinin olmadığını belirten Erin, "Tek işim budur. Başka bir işim yoktur. Bu yaştan sonra da ne gurbette ne de başka bir yerde çalışamam. Bunları da yapmasam ne yapacağım. Günde bir tane kafes yapıyorum. Tanesini 75 TL'den satıyorum. Sadece bir ineğimiz var onun da sütü ve yoğurdu ancak bize yetiyor. Şu an eşim ve bir tane de kızımla yaşıyorum. Diğer çocuklarım ise evlendi. Başka şehirlerde yaşıyorlar" dedi.

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor. Yurtta annesi ve babasıyla birlikte kalan 1 yaşındaki İnayet Görüroğlu, sempatik tavırları ile herkesin sevgilisi oldu.

Suudi Arabistan ile Almanya'dan getirilen 686 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor. Misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün temizlik ve dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılayı ekipleri vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere 5 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Karantina yurdunda verilen hizmetlere dair açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.

Yurtta sunulan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar ise gördükleri ilgi karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

YURDUN EN KÜÇÜK SAKİNİNİN KEYFİ YERİNDE

Suudi Arabistan'dan 20 Nisan'da gelen grup arasında yer alan Görüroğlu ailesi de karantina yurdu sakinlerinden. Cemil ve Canan Görüroğlu çifti, yurttaki hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ederken, 1 yaşındaki bebekleri İnayet ise yurdun en minik sakini oldu. İnayet'in sempatik tavırları herkesin yüzünü güldürüyor.

