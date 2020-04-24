DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

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Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin İZMİR'de görev yapan pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle elbette gereken önlemleri almalıyız, ancak çocuklarınızın aşılarını...

24.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:11
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Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin

 

İZMİR'de görev yapan pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle elbette gereken önlemleri almalıyız, ancak çocuklarınızın aşılarını ertelemeyin, yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın" diye uyardı.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşının öneminin tüm dünyayı etkisi altına alan ve aşı bulma çalışmaları süren covid-19 salgını sayesinde bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi belirten Uzm. Dr. Özoğlu, kendisine şu sıralar en çok 'Çocuğumun aşı vakti geldi, ama evden çıkarmaya korkuyorum. Aşısını yaptırayım mı?' sorusunun geldiğini söyledi. Ebeveynlere "Koronavirüse karşı gerekli korunma tedbirlerini alarak, çocuklarınızın aşısını yaptırın" yanıtını verdiğini belirten Özoğlu, dünyada aşı ile önlenebilen hastalıklara bağlı ölümlerin günümüzde azalmasına rağmen hala çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Çocukların sağlıklı geleceği için aşılanmalarının ve aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Özoğlu, çiçek ve kızamık gibi hastalıkların ölümlere yol açtığını, etkili aşılama programı sayesinde, bu ölümlerin azaldığını hatırlattı. Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı tarafından doğru şekilde yürütülen ve birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek oranlara ulaşmış bir aşı uygulaması olduğunu kaydeden Özoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019 yılının ilk 8 ayında 2 bin 391 kızamık olgusu bildirilmiş. Bu, geçen yılın tümünden 3 kat fazla demek. 2016 yılında 3 milyon kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Dünyada her 39 saniyede bir çocuk, aşıyla önlenebilir bir hastalık olan zatürre nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çocuklarda, zatürre ölümlerinin yarısından fazlası aşılama programlarının sağlıklı yürütülemediği ülkelerde meydana gelmiştir. Bunlar Nijerya, Hindistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya. Bütün bu rakamlar, aşılamaya dikkat edilmediğinde ne kadar büyük bir tehdit altında olduğumuzu gösteriyor. Buna rağmen bir önceki yıl Türkiye' de yaklaşık 23 bin aşı reddi bildirilmiştir. Bu kişilerin hem kendi sağlıklarını, hem de toplum sağlığını tehlikeye attıklarını belirtmek gerekir. Bir de işin toplum psikolojisi boyutu var. Şu anda marketlere maskesiz giren bir kişi nasıl ki diğer insanları korkutuyorsa yarın aşılarını kendi isteği ile yaptırmayanlar da toplumun aşılı kesiminden tepki görebilecektir" dedi.

'ÖNLEMLERİNİZİ ALIN, ERTELEMEYİN'

Öte yandan koronavirüs salgınına karşı uzmanların önerdiği önlemlere uyulması, zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Özoğlu, "Ancak panik yapmadan yaşamaya devam edip hayatımız ve sevdiklerimiz için zorunlu ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor. Aşılar da çocuklarımızı, her biri en az şu an yaşadığımız kadar önemli tehlikelerden korumaktadır. Lütfen onların aşılarını ihmal etmeyelim. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın. Ayrıca anne babalar bilmeli ki hem sağlık kuruluşları hem de hekimler, sağlık çalışanları koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri alıyorlar. Dolayısıyla ebeveynler başvurdukları sağlık kuruluşlarında çocuklarının aşılarının güvenli bir şekilde yapılacağından emin olabilirler" dedi.

Kaynak: DHA

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