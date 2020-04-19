DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Haberler
Habur Sınır Kapısı, Araç, Irak, Güncel

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi temassız gerçekleştiriliyor.

19.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:44
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı

 

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi temassız gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgınına rağmen sınır kapısında, 1 Mart-16 Nisan'da, ticari amaçla 83 bin 170 araç ile giriş ve çıkış yapıldı. 

Ticaret Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 Mart 2020'den itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor. Habur Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, mart ayında Irak'tan yurda 27 bin 767 yük taşınan araçla giriş yapılırken, Türkiye'den Irak'a 20 bin 898 araçla yük taşındı. 1- 16 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye yük taşınan araç sayısı 16 bin 293, ülkeden çıkış yapılan araç sayısı ise 18 bin 712 oldu.

HABUR'DA DORSE DEĞİŞİMİ VE DEZENFEKSİYON İŞLEMİHabur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasında temassız ticaret, 3 noktada 3 farklı şekilde yapılıyor. Burada gümrük personelinin yanı sıra Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Şoför değişimi yapılan birinci köprüde Türk şoförler, araçlarını belli bir noktaya kadar sürüyor. Şoför araçtan indikten sonra görevlilerce ilaçlama yapılıyor ardından köprüde hazır bekleyen aynı firmaya ait Iraklı şoför, araca binerek karşıya geçiriyor. İkinci tampon bölgede ise Türk şoförler, dorselerini belirli bir sıraya göre dizerek ayrılıyor. Köprüde bekleyen Iraklı şoförler, sırayla gelerek araçlarına dorseyi monte edip, tekrar geri dönüyor. Üçüncü nokta da Irak'tan gelen araçlar için ayrılmış durumda. Iraklı şoförler, araçlarını güvenlik noktasına kadar getiriyor ardından araç kontak anahtarını bırakıp yaya olarak köprü üzerinden tekrar geri dönüyor. Araç içinin dezenfekte edilmesinin ardından Türk şoför, dorsenin dezenfekte edileceği noktaya aracı sürüyor. Püskürtme yönetimi ile dorsenin tamamının dezenfekte edilmesinin ardından araçlarla yurda giriş yapılıyor.

SAHRA ÇADIRLARINDA 42 SAĞLIK GÖREVLİSİÖte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında gümrük sahası içinde kurulan 22 sahra çadırında 6 ambulans ile 42 sağlık kişilik personeli görev yapıyor. Yabancı uyrukluların yurda girişine izin verilmezken, Irak'tan gelen Türk vatandaşları, sahra çadırlarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli durumlarda ise 24 saat gözetim altında tutulan kişiler, sahra odalarında bekletiliyor.

ŞOFÖRLER, UYGULAMADAN MEMNUNIrak'a ihracat yapan Türk şoförler, gümrük kapısında yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Temassız ticarette dezenfekte işlemi için sırada bekleyen şoför Resul Ağar, "Habur Sınır Kapısı'nda çok sıkı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Irak'tan gelen şoförlerle aramızda mesafe bulunuyor. Dorseyi bırakıyorlar, biz de takıp dönüyoruz. Daha sonra ilaçlama yapıyorlar. Ondan sonra da gidiyoruz. Bu şekilde yapılan uygulamadan memnunuz" dedi.

Habur Sınır Kapısı'nın Orta Doğu'ya açılan sınır kapısı olma özelliği taşıdığını belirten, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi ve ihracatçı Kemal Palta ise "1 Mart'ta temassız ihracata geçildi. Eskisi gibi olmasa da ibre yukarı doğru seyrediyor. Biz ihracatçılar olarak memnunuz. Bizi en çok memnun eden durum ise Irak'taki piyasayı başka ülkelere kaptırmamaktır. İnşallah daha güzel olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımına AK Parti'den ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımına AK Parti'den ilk yorum
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Harun Tan Halil Sezai Muazzez Ersoy Mustafa Keser
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:17:27. #1.14#
title