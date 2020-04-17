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Sağlık çalışanlarının koronavirüs mesaisi DİYARBAKIR'da koronavirüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanları yoğun mesai yürütüyor.

17.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:09
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR

Sağlık çalışanlarının koronavirüs mesaisi

 

DİYARBAKIR'da koronavirüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanları yoğun mesai yürütüyor. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, acil sağlık ekiplerinin Covid-19 vakalarına müdahale sürecini ve ekiplerin vakaya giderken nasıl hazırlandıklarını anlattı.

Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarla ilk teması kuran 112 Acil Sağlık ekipleri en iyi sağlık hizmetini sunmak için hayatlarını ortaya koyuyor. Sağlık çalışanları hem olası hastaları, hem kendilerini virüsten korumak için özel kıyafet ve malzemelerle izole olduktan sonra göreve başlıyor. 

Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, hem vaka öncesi, hem de vaka sonrası ambulansların sürekli dezenfekte edildiğini belirterek, "Komuta kontrol merkezimize çağrı düştüğü zaman buradaki arkadaşlarımız bakanlığımızın triyaj uygulamasına göre değerlendiriyor ve vakayı eğer olası bir korona vakası olarak değerlendiriyorsa ekibe bu yönde bilgi veriyor. Ekibimiz bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan kişisel koruyucu malzemelerini giyerek vakaya çıkıyorlar ve gerekli müdahalede bulunuyorlar. Kişisel koruyucu ekipmanlarımız sağlık personellerimize yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve ilimizde de kullanılan donanımlardır" dedi.

'EKİPMANLAR AMBULANS VE İSTASYONLARDA HAZIR BULUNUYOR'Personeli olası bulaştan koruyan ekipman hakkında bilgi veren Dr. Karakaş, "Tulum, cerrahi maske, N-95 ya da FFP2 maske, galoş, yüz siperliği ve gözlük kullanıyoruz. Bütün bu donanımlar tüm ekiplerimizde, ambulanslarında ve kendi istasyonlarında bulunuyor. Vakaya çıktıklarında bu donanımı ekip olarak giyiyorlar ve hızlı bir şekilde vakaya çıkıyorlar. Bu virüsün önünde savaşan sağlık personelleri ama bu savaş sadece bizim verebileceğimiz bir savaş değil. Bu savaşı aslında ülkemizin tamamında veriyoruz. Dünya çapında bir sorunla uğraşıyoruz. Ulusal bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelede evinde kalan insanların bu mücadeleye katkıları çok daha büyük. O yüzden lütfen evde kalın ve virüsün yayılımını durdurun. Böylece sağlıklı bir şekilde yeniden normal hayatımıza dönelim" diye konuştu.

'EVDEN ÇIKMAMAK EN BÜYÜK TEDBİR'Koronavirüs hastalarıyla ilk temas kuranlardan Acil Tıp Teknisyeni İsmet Karakurt, salgından korunmada en etkili tedbirin izolasyon, hijyen ve sosyal mesafe olduğuna dikkati çekti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Karakurt, "Kesinlikle evden çıkmasınlar. Bu süreçte bize yardımcı olsunlar. Evden çıkmamak en büyük tedbirdir. Ellerini de sık sık yıkasınlar" tavsiyesinde bulundu.Paramedik Songül Baykuş de olası koronavirüs vaka anonsu geldiği zaman nasıl hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Komuta Kontrol Merkezi'nden bize anons geldiği zaman koruyucu ekipmanlarımızı giyerek çıkıyoruz. Bunlar tulumlardan oluşan N95 maske, gözlükler ve siperlikler şeklinde giydiğimiz koruyucu ekipmanlarımız. Hasta başına gittiğimiz zaman hastaya eldiven ve maske veriyoruz. Onu da korumamız gerekiyor. Hastayı izolasyon çadırı dediğimiz yan tarafında eldivenler olan çadıra alıyoruz ve çadırda o şekilde müdahale ediyoruz. Hastayı hastaneye transfer ettiğimiz zaman öncelikle hastanedeki güvenlik ekiplerine bilgi veriyoruz. Koridorlar boşaltılıyor. Hastayı en uygun ve güvenli bir şekilde başka vatandaşlarımıza bulaştırmamak adına bu şekilde önlem alarak hastanın transferini sağlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İl Sağlık Müdürlüğü detay112 sağlık ekiplerine Covid-19 anonsu gelmesiEkipmanları giymeleriAmbulansa gitmeleriİzolasyon çadırını ambulansa götürmeleri havadan detayDr. Hüseyin Hakan Karakaş'ın konuşmasıİsmet Karakurt'un konuşmasıSongül Baykuş'un konuşmasıİzolasyon çadırının temizlenmesiGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

 Haber Kodu : 200417019=============

50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyor

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde yaşayan Necmi Hopaç (88), 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evinin bir odasını kolonyalara ayıran Hopaç, koronavirüs nedeniyle son 1,5 ayda yaklaşık 500 şişe kolonyayı yakınlarına hediye etti. 

Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan, bayramlardan kız isteme merasimlerine, hasta ziyaretlerinden misafirlere kadar ikram ve hediye edilen kolonya son aylarda koronavirüsle mücadelede öne çıktı. Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve yok satan kolonyayı Samsun'da yaşayan Necmi Hopaç (88), koleksiyona dönüştürdü. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktiren Hopaç, koleksiyonundaki şişeleri koronavirüs nedeniyle yakınlarına hediye etmeye başladı.

'500 ŞİŞE KOLONYA DAĞITTIM'Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını anlatan Hopaç, "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip dağıttım" dedi.

'EŞİMDEN GİZLİ KOLONYA ALIP EVE GETİRİRDİM'Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, "Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyanlar merak ediyor, geliyor. Bende kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben" şeklinde konuştu.

'ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA ŞİŞELERİNİ SEVER'

Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1,5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı bu koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babamda arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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