DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte ettiGAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.

Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

GAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda'dan, 20 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 4 ton para bulunan Kaplan, koronavirüsün yayılmasının ardından bakterileri barındırdığı gündeme gelen paraları dezenfekte etme kararı aldı.

Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takan Esat Kaplan, cımbız ile paraları tek tek cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında bir süre bekletti ve ardından kavanozlara yerleştirdi.

Esat Kaplan, paranın dünyada en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu ifade etti. Dünyadaki tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Kaplan, "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık" dedi.

'DEZENFEKTE SAYESİNDE ENVANTERİMİ GÖRDÜM'

Bir hafta süren dezenfekte işlemi ile koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, "Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------Esat Kaplan'ın tulum giymesiEsat Kaplan'ın paraları kavanozdan çıkarmasıMetal paraları dezenfekte kovasına koymasıKağıt paraları dezenfekte etmesiKavanozdaki paralara dezenfekte spreyi sıkmasıEsat Kaplan ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

Haber Kodu : 200414019==============================

İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan İsmail Efe Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı bağışladı. Kampanyayı duyduktan sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak kampanyaya katılmak istediğini belirten Okay, parasını gelen polis ekiplerine teslim etti. İsmail Efe'nin bu davranışından dolayı duygulanan polisler, küçük çocuğa teşekkür etti.

Bağışçıları görüp kendisinin de bu kampanyaya katılmaya karar verdiğini belirten Okay, "Biz bize yeteriz kampanyası için ben de bağış yapmak istedim. Bende kumbaramda biriktirdiğim parayı bağış yapmak için 155'i aradım. Babamla birlikte konuştuk. Bağış yapmak istediğimi söyledim. Polis abiler de parayı teslim almaya geldiler. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında ben başka bir şey için biriktiriyordum, ama herkes yardım yapınca ben de bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun" dedi.

Oğlunun kampanyaya katılmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden baba Bilal Okay (41), "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Birlikte polisi arayarak bağış yapmak istediğini iletti. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Kampanyaya katıldığımız için çok memnunuz. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA