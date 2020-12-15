DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

'Salgın var ölebilirim' diyerek ölmeden mezarını kazdı

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde emekli Dursun Ali Karaman (76), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği endişesi ile kendi mezarını yaptı. Evinin sarp arazide olması ve kış şartlarında vatandaşların zorluk çekmemesi için mezarını yaptırdığını anlatan Karaman, "Salgın var ölebilirim. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' diye mezarımı kazdım" dedi.

Köprübaşı ilçesi Küçük Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan emekli Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi. Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkanlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı. Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor. Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

'ÖLÜMÜM VATANDAŞA ZAHMET OLMASIN'Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, "Birkaç yıl önce eşimi kaybettim. Yaz mevsiminde buraya fındığa geliyorum. Salgın döneminde geri dönmeyip burada kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır da buradayım. Koronavirüsten dolayı burada 2 mezar hazırladım. Benden başka bunu yapacak kimsem de yok. Çoluk çocuk hep farklı yerlerde. Ölümler çoğaldığı için herkes korkuyor. Ben de 'koronavirüse yakalanıp ölümüm kış mevsimine rast gelir, vatandaşa zorluk, zahmet olmasın' diye mezar kazdım. Mezarlığım güzel bir mezarlık. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' istiyorum. Salgın var; herkes söylenen tedbirlere uymalı" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mezar görüntüsü-Karaman'ın mezarda çalışması-Röportaj ve genel detaylar

HABER KAMERA: Salim SARIKOÇ/KÖPRÜBAŞI(Trabzon),-

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Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehlikesi TÜRKİYE'de azalan yağış miktarı Karadeniz'de de etkisini gösteriyor. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su seviyesi yaklaşık 1 metre çekildi. Samsun'da bazı baraj ve sulak alanlarda su seviyesinde düşüş yaşanırken Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Türkiye, belli bölgelerde değişmekle beraber maalesef bu sene alması gereken yağışın yüzde 40 ile 60'ı arasında bir yağış aldı" dedi.

Türkiye'de yağış miktarındaki azalma yeşil doğası ve güçlü su kaynakları ile dikkat çeken Karadeniz Bölgesi'ni de etkiliyor. Samsun'da bazı baraj ve sulak alanlarda su seviyesinde düşüş meydana geldi. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise su seviyesi yaklaşık 1 metre çekildi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 44'lere düştü. Kentte ayrıca birçok akarsuyun rejiminde de düşüş oldu.

'VERİLER ÜRKÜTÜYOR'Kuraklık uyarısında bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. Prof. Dr. Yusuf Demir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustos- eylül- ekim ayı kuraklık haritasına bakıldığında verilerin ürküttüğünü belirterek, "Ekim ayından sonraki dönemde süreç olumsuz seyretti. Aralık ayındayız ama Samsun'da 15- 20 derece sıcaklık var. Yağış rejimine baktığımızda da Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine düşmesi gereken yağışların düşmediğini görüyoruz. Bu da kuraklık riskinin daha da arttığını bize gösteriyor. Asıl önemli olan bu sürecin böyle devam etmesi ve kış aylarında kar yağışının düşmemesi. Kar yağışının düşmemesi sonucunda ilk bahar yağışları da gelmezse hem tarımsal açıdan çok ciddi risklerle karşı karşıyayız hem de maalesef şehirlerimizde içme ve kullanma suyu riski ile karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda maalesef birçok kentimizde, şehirlerimizi besleyen içme suyu kaynaklarımız neredeyse minimum düzeylere inmiş durumda. Pek çok barajımızın doluluk oranı alt seviyelere düşmüş durumda. Bu sürecin böyle devam etmesi de sadece bu seneye mahsus olmadığını önümüzdeki yılları kapsayan riski gözümüzün önüne getiriyor" şeklinde konuştu.

'CİDDİ BİR YAĞIŞ DÜŞÜŞÜ VAR'

Pandemi sürecinde kurulan 'Pandemi Bilim Kurulu' gibi Cumhurbaşkanlığı makamının onay vereceği kuraklık, iklim, çevre ve suyu içeren bir bilim kurulunun çok acil bir şekilde kurulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Demir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye, belli bölgelerde değişmekle beraber maalesef bu sene alması gereken yağışın yüzde 40 ile 60'ı arasında bir yağış aldı. Önümüzde bir ay var, ne kadar düşeceğini bilmiyoruz ama görünen o ki ciddi anlamda bir yağış düşüşü var. Yağış düşüşü kadar önemli olan yağışın dağılımı. Belki yüzde yüz de olsa bu dağılım istediğimiz oranda yıl içerisinde sağlıklı şekilde dağılmazsa düşmesi gereken mevsimlerde düşmezse, kar düşmesi gereken zamanda kar yerine yağmur yağarsa yine aynı riskleri taşıyor. Yağışın miktarında ciddi bir düşüş var ve risk var ama yağışın miktarı kadar önemli olan dağılımı. Maalesef Türkiye'de çok ciddi bir değişim yaşanıyor. Aralık ayındayız ama yaşadığımız sürece bakın. Son 5 aydır Samsun ciddi bir yağış almadı. Miktar kadar dağılımın da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Halkımızın mutlaka bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi gerekiyor. Bugün tasarruf edeceği bir litre suyun gelecekte bize çok önemli katkı sağlayacağının altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı