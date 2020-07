DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor. Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), "Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz" dedi.

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.

'MASMAVİ SUYU VE KUŞ TÜRLERİ VARDI'Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı'nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi. Ceyhan, şunları söyledi: "Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör. Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti."

'İNSANLAR BURAYA GELİP YÜZERDİ'Göl kurumadan önce insanların bölgeye gelip yüzdüğünü belirten Ceyhan, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım bekliyoruz. Burayı canlandırsın. Tekrar eski canlılığına kavuşsun. Turizme kazandırılsın. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Kurtarılıp, eski güzel haline gelmesini çok istiyoruz. Eskiden vatandaşlarımız göle girip yüzerlerdi. O zaman masmavi suyu vardı. Göl kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar. Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor. Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlarda susuz kalabilir. Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası'na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım. Biz o eski güzelliği olan Meke Gölü'nü istiyoruz. Böyle kurumuş halini değil. Kuşların geldiği, insanlar gelip gezdiği bir yer olsun istiyoruz" diye konuştu.

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım'

ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçtiğimiz pazar günü apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.Kentte çiftçilik yapan Ali Emeç, Nisan ayında kredi çekerek 7 bin liraya motosiklet aldı. Emeç'in henüz 2 taksitini ödediği motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü saat 04.20 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesin'deki iş yerinin önünden, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok yaşayan Ali Emeç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, kaçış güzergahını belirleyen polis, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

'ELİM AYAĞIM GİTTİ'Motosikletinin çalındığını görünce büyük mutsuzluk yaşadığını anlatan Emeç, "Motosikletim kapının önünde kilitliydi. Sabah uyandığımda motosikletin yerinde olmadığını görünce kalbim ortadan ikiye bölündü. Ben işimi gücümü bu motosikletle hallediyordum. Hırsız, elimi ayağımı kesti. Yeni motosiklet alacak durumum da yok. Şu an çok mutsuzum. Kullanamadığım motosikletin 5 ay daha parasını ödeyeceğim. Emniyet güçlerimize güveniyorum. İnşallah şahsı da motosikletimi de bulurlar" diye konuştu.Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

Mersin'de ormancılar, yangınlara karşı her an tetikte

MERSİN'de, yıl boyunca tatbikat ve eğitim çalışmalarına devam eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat tüm ekipmanlarıyla hazır bekliyor. Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yangınlara karşı ekiplerin 7 gün 24 saat hazır olduklarını kaydeden Akduman, eğitim ve tatbikat çalışmalarına yıl boyunca devam ettiklerini söyledi. Mersin'in Türkiye seviyesinin üstünde orman zenginliğine sahip olduğunu kaydeden Akduman, "Genel alanlarımızın yüzde 53'ü orman alanı. Toplam 836 bin hektar orman alanımız var. Orman alanı açısından zengin bir bölge. Ancak her zenginliğin bir dezavantajı da var. Yangın sezonundayız, yangın açısından riskli bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yangınla mücadele ciddi, risk taşıyan bir mücadeledir. Bizim yangınla mücadelemiz yıl boyunca sürüyor. Özellikle bölgemizin türü olan kızılçam, yanan bir ağaç türü. 400 bin hektar orman alanımız yangına hassasiyet taşıyan kızılçam ormanından oluşmakta" dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu anımsatan Kenan Akduman, özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlar olmak üzere, toplumun tüm kesimine bu konuda eğitim verdiklerini söyledi. Ormanların yangınlarla heba olmaması, orman alanlarının azalmamasıyla ilgili önleyici faaliyetler çerçevesinde eğitimler verdiklerini kaydeden Akduman, "Kendi personelimize yönelik eğitim çalışmalarımız şubat ayından bu yana sürüyor. Bu çerçevede gerek teknik elemanlarımız, gerek muhafaza memurlarımız gerekse de yangında görev alan işçilerimizin teorik eğitimleri yapılıyor. Ekiplerimiz eğitim çalışmalarının yanında tatbikatlarını da yerine getiriyor. Yangınlarla mücadele konusunda iyi bir konumdayız" diye konuştu.

PİKNİKÇİLERE 'ATEŞ' UYARISIHavaların ısınması ile birlikte ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulunan Akduman, şunları söyledi: "Dünya standartlarında teknik donanıma sahip ekipmanlara sahibiz. 850 personel, 58 arazöz, 20 su ikmal aracımız, 29 ilk müdahale aracımız ve 3 helikopterimiz aktif halde. Sürekli teyakkuzda olarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ancak her türlü imkana sahip olsak da vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlılığı çok önemli. Bölgemizde vatandaşlarımız ormanla iç içe durumda. Onların hassasiyeti bizim yangın alanlarına erken müdahale etmemiz açısından çok önemli. Son yıllarda orman yangınlarında ciddi sıkıntılar yaşamadık ama dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınlarımızın oranı yüzde 90. Biz bu konuda özellikle vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Sıcakların yükseldiği, nemin düştüğü, rüzgarın attığı bu dönemlerde kırsal kesimlerdeki köylülerimizin bahçe temizliği amacıyla hiçbir şekilde ateş yakmamalarını istiyoruz. Ormanlar hepimizin. Biz bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyetinden memnunuz."

7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

ADIYAMAN'da yaşayan Ferda Kuzu (34), boşandığı Ayhan P.'nin 7 yıldır kızını kendisine göstermediğini belirterek, "Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun" dedi.

Adıyaman'da yaşayan Ferda Kuzu, 2005 yılında Ayhan P. ile evlendi. Çiftin, 2007 yılında Damla ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ferda Kuzu 2013 yılında eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme dava sürecinde kızın velayetinin anneye verilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte, Ayhan P. kızını görme bahanesi ile geldiği evde Damla'yı alarak kaçtı. Mahkeme 2014 yılında çiftin boşanmasına karar verdi. Ayhan P. ise 2015 yılında açtığı davayla Damla'nın velayetini aldı. Ferda Parlak, 7 yıldır kızını göremediğini dile getirerek hep bir yanının eksik olduğunu ve kızına sarılarak hasret gidermek istediğini söyledi.

'ÇOCUĞUMUN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'Kızını bulmak için şehir şehir dolaştığını ancak izine rastlayamadığını ifade eden Ferda Kuzu, "Yaklaşık 7 yıldır kızımı göremiyorum. 2013 yılında boşanma davası açtım velayeti bende olmasına rağmen kızımı hiçbir şekilde bulamadım. Bununla ilgili birçok icra dairesine başvuru yaptım, karakollara suç duyurusunda bulundum, savcılığa suç duyurusunda bulundum, fakat kızımı bulamadım. Boşandıktan sonra çocuğumun 1 yıl velayeti bendeydi. Yalnız 2015 yılında çocuğun velayetini aldı. Mahkeme sonucunda tabi ki benim de görme hakkım vardı. Ama bu hakkımda yararlanamıyorum. Bana hiçbir şekilde çocuğu göstermiyor, ikamet ettiği adreste icra yoluyla gidiyorum, çocuğu bulamıyorum. Bununla ilgili Adıyaman'da, Niğde'de, Yozgat'ta açılmış icra var. Ama bulamıyorum. Daha önce suç duyurusunda bulunmuştum. 2015 yılında baba velayetini almadan önce suç işlediği ispatlandığı için ceza aldı. 2 ay 10 gün hapis cezası vardı yatmadı. Normalde 1 Temmuz ve Ağustos ayında benim görmem gerekiyordu fakat ben çocuğumu yine göremiyorum. Çocuğumu 6 yaşında teslim ettim, şu anda 13 yaşında. Büyüdüğünü bilmiyorum, nasıl büyüdüğünü bilmiyorum, neden hoşlandığını bilmiyorum. En son bu yıl doğum günü hediyesi göndermek istedim ve bununla ilgili bir hafta araştırma yapmak zorunda kaldım çünkü ben bilmiyorum çocuğumun ne istediğini ne sevdiğini bilmiyorum" dedi.

'KIZIMIN KOKUSUNU İSTİYORUM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Baba kesinlikle gösterme taraftarı değil. İcrayla gitsem de taraftarı değil bana şartlar sunuyor 'tek gelirsen 1- 2 saat belki gösterebilirim bununla ilgili benim elimde pedagog raporu var' diye savunuyor kendini. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun. Benim sesimi duyun, ben tekrar mahkemelerde, tekrar icralarda uğraşmak istemiyorum. Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum. Saçlarını taramak istiyorum yani onunla olmak istiyorum, ben bir annenin yaşadığı en büyük acıyı yaşıyorum. Çocuğumla cezalandırılıyorum. Ben çocuğumla cezalandırılmak istemiyorum. Çocuğumu görmek benim en doğal hakkımdır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e sesleniyorum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum lütfen benim sesimi duysun."

Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor DÜNYA kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da, kayısının yanı sıra lezzetiyle nam salan dalbastı kirazının da hasat mesaisi devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kayısıda, bu yıl 381 bin 737 ton rekolte bekleniyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı bu yıl 381 bin 737 ton ise rekolte bekleniyor.

Yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı pazarda 15 liradan alıcı bulurken, üreticiler bu yılın kaliteli ürün ile fiyatından memnun kaldıklarını ifade ettiler. Ayrıca kentte en çok Yeşilyurt'ta üretilen ve özellikle Rusya'ya da ihraç edilen 'dalbastı kirazı'nın 3'te 1'lik kısmı, iç piyasada satışa sunulmaya devam ediyor. Kentte, 122 bin ağacı bulunan kirazların 3 bin 500 tonunun ihraç edilmesi planlanıyor. Geçen yıl kilosu 6- 7 liradan alıcı bulan kirazlar, bu sene 4 ile 7 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

MACİT: BU KAYISININ DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOKİl Tarım Müdürü Tahir Macit, kayısının Malatya, ülke ve dünya için özellikle kuru kayısı için çok önemli olduğunu belirterek, "Malatya'nın anavatanı gibi olan Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı kayısı çeşidimiz dünyada kurutmalık olarak eşi ve benzeri yok. Dolayısıyla bizim önceliğimiz kayısımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, daha kaliteli ürün elde edebilmemiz. Dünyadaki bütün tüketiciler, ithalat edenler ve ihracatçılar bizim rekoltelerimizi bekliyor. Ona göre planlama yapıp ihracat yapıyorlar. Bu sene yağışlardan kaynaklı 'monilya' hastalığı ve özellikle çiçeklenme döneminde döllenme probleminden kaynaklı bir miktar bazı ağaçlarımız zarar gördü. Bu sene de 381 bin ton yaş rekoltemiz var. Malatya'da bütün kayısılar zarar görmese, ağaçların tamamı meyve tutsa yaklaşık 9 milyon kayısı ağacımız var, 9 milyon kayısı ağacımızın rekoltesini düşündüğümüz zaman her yıl Malatya'nın bir bölümünü mutlaka ya dondan, ya da yağıştan zarar görüyor. Bu da yüzde 60 zarar demektir" dedi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE BU SENE DAHA KALİTELİ KİRAZIMIZ VAR'Macit, kentte kayısı kadar kiraz üretiminin de yaygın olduğunu belirterek, "Her ne kadar Malatya, dünyada kayısının 'başkenti olarak' bilinse de meyveciliğin yaygın olarak yapıldığı illerimizden biri. Malatya'da meyvecilik kültürü çok geçmiş tarihlere dayanıyor. Bunlardan bir tanesi de kiraz. Dalbastı kirası Yeşilyurt ilçemizde has, coğrafi işaret almış, kendine has aroması ve lezzeti olan bir kiraz çeşidimiz. Malatya'da, kayısıdan sonra birçok ürünümüz ihracata gitmekle beraber kirazımız da ihracata gidiyor. Bu sene yine hasat dönemi başladı. Bu sene havanın yağışlı olması suyun da bol olması nedeniyle kiraz ağaçlarımızın sağlıklı ve güzel meyveleri var. Meyve kalitesi de çok iyi. Yağış bol olduğu için su ihtiyacını karşılıyor. Ondan dolayı geçen seneye göre bu sene daha kaliteli kirazımız var. Yeşilyurt ilçemizde ortalama bin ton, Malatya genelinde ise 3 bin 500 ton kirazımız var. Bunun bir kısmı ihracata gidiyor" ifadesinde bulundu.

ÖZCAN: ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK, TÜKETİCİ KALİTELİ ÜRÜN TÜKETTECEKMalatya Kayısı Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl meyvedeki kalitenin çok güzel olduğunu belirterek, şunları dedi: "Özellikle iklim şartlarının kayısının arzu ettiği şekilde devam etmesi, üreticilerimizin bahçelerine göstermiş oldukları özen ve iştihamdan dolayı ilaçları da vaktinde ve zamanında kullanılmış olması nedeniyle 2020 yılının kayısı yılı olduğunu ifade ediyorum. Bu yıl üründeki kalite çok sevindirici. Bu kaliteyle inşallah üreticinin hem yüzü gülecek, hem de tüketici çok kaliteli bir ürün tüketmiş olacak. Dolayısıyla başta cefakar ve vefakar üreticilerimizi, çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, hem ürün fiyatlarının da geçen yıla nazaran baktığımızda geçen yılın fiyatlarının üstünde olması da çok sevindirici. Üreticinin de maksimum düzeyde mutlu olduğu fiyatlarda da eğer ürünü değerlendirme fırsatını oluşturursak bu bizim için çok daha iyi olacak. Bugün burada gördüğünüz toplanan ürünler, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara intikal edecek. Bunlar tamamen ihracat ürünleri. Büyük ihtimalle bugün Almanya'da marketlerde de tüketicinin damak tadına sunulacak."Kayısı, kiraz üreticileri ve ihracatçıları, kayısının ve kirazın bu yıl kaliteli olduğundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ormanlar 'komando' böceklerle korunacak

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, orman ağaçlarına zarar veren göknar kabuk böceği zararlısına karşı, doğal düşmanı olan 12 bin 500 adet 'komando böcek' olarak bilinen Thanasimus formicarius üretimi yapılarak doğaya salınacak.Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, orman ağaçlarının verimini azaltan göknar kabuk böceğine karşı biyolojik müdahale kapsamında 'komando böcek' olarak bilinen Thanasimus formicarius böceği üretimi yapılıyor. Geçen yıl 14 bin adet üretilen Thanasimus formicariuslar Zonguldak, Bartın ve Karabük ormanlarında, göknar kabuk böceği görülen ormanlara bırakıldı. Göknar kabuk böceğinden beslenen Thanasimus formicariusların doğaya zararı bulunmuyor. Thanasimus formicariuslar, orman ağaçlarının korunmasında önemli görev üstleniyorlar. Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, komando böceklerin göknar kabuk böceğiyle ilgili sürdürülen önemli bir biyolojik mücadele çeşidi olduğunu söyledi.'EN ÖNEMLİ BİYOLOJİK MÜCADELE'Bu yıl 12 bin 500 adet Thanasimus formicarius üretimi planlandığını ifade eden Beyazlı, şöyle dedi: "Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu göknar kabuk böceğiyle mücadele için mücadele yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu üretimi her yıl yapmaktadır. Bu gal arısından çok daha evvel önce ülkemize gelmiş ve mücadelesi bilinen zararlı. Ormanlar her yıl personelce taranır ve görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır. Zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararları ortadan kaldırıyoruz. 14 bin geçen yıl üretimi yapılarak ormanlara salındı. Bizim saldığımız yırtıcılar ormanda biyolojisine uygun şekilde yerleştirilerek tekrar üreyip çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceğiyle mücadelesini biyolojik olarak sürdürüyor. Komando böceği sadece göknar ağaçlarımıza zarar eren kabuk böceğine karşı etkili. Orman ağaçları için yani. Çiftçimizle ne ilgisi var derseniz. Çiftçilerimiz ormandan önemli gelir elde ettiği için önemli bir biyolojik mücadeledir."

Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu DİYARBAKIR'da, aktarlar tarafından her yerde yetiştiği için 'arsız' olarak nitelendirilen, hatmi çiçeği bolluğu yaşanıyor. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan çiçeğin, kişinin hastalığına göre farklı sonuçlar verdiğini söyleyen aktar Süleyman Onur, "Bunun özelliği kusturarak ya da dışkı yoluyla ciğerleri temizliyor olması" dedi.

Diyarbakır'da meralar ve çayırlarda, taşlık alanlarda, yol kenarlarında ve hatta evlerin önünde bile yetişen, bu özelliği nedeniyle aktarlar tarafından 'arsız' bir bitki olarak nitelendirilen hatmi çiçeği bolluğu yaşanıyor. Yüzyıllardır birçok hastalığın şifa kaynağı olarak kullanılan, pembe, mor, sarı, kırmızı renklerde çiçek veren hatmi, boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Özellikle soğuk algınlığı için kullanılan çiçek, kış aylarının vazgeçilmez şifalı bitkileri arasında yer alıyor. Aktarlarda, kilosu 50 TL'den satılan hatmi çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayiinde de kullanılıyor.

Sur ilçesinde aktarlık yapan Süleyman Onur, hatmi çiçeğinin pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Özellikle bronşit, öksürük, nefes darlığı gibi hastalıklara çok iyi geldiğini, yıllardır insanlara şifa verdiğini biliyoruz. Kullanım tariflerine göre, kişinin hastalığına göre, verdiğimiz kullanım tarifleriyle birlikte çok iyi sonuçlara gidebiliyor. Biz mesela astım, bronşit ve nefes darlığı için hem küçük çocuklarda hem büyüklerde kullanımı farklı olduğu için, farklı kullanım tarifleri veriyoruz. Arsız bir bitkidir. Her yerde yetişiyor. Hatmi çiçeği çeşidine göre değişiyor. Bir paket hatmi çiçeğinin tamamını 3 litre sütle kaynatıyorsunuz. Büyüklerde sütü süzüp sabah, öğle ve akşam birer su bardağı kadar içilmesi gerekiyor. Çocuklarda da yaşına göre değişiyor. Mesela 0-1 yaş gruplarına yarım kahve fincanı kadar veriliyor. Bunun özelliği kusturarak ya da dışkı yoluyla ciğerleri temizletiyor olması. Akciğer ve karaciğeri temizliyor" diye konuştu.

Olimpiyat yolunda 'aşk'la koşuyor

BİNGÖLLÜ milli atlet Yavuz Ağralı, maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na, 'aşk'la koşuyor. Palandöken Yüksek İrtifa Kampına 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı ile birlikte katılan Yavuz Ağralı, "Eşim yanımda olduğu için kafam çok rahat" dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde oturan Ayten-Tahsin çiftinin 7 çocuğundan ikincisi olan Yavuz Ağralı, 2003 yılında ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildi. Küçük yaşta hem okuyup hem de birçok işte çalışan Ağralı'nın atletizmle hayatı bir anda değişti. Milli takıma girdikten sonra katıldıkları ilk liselerarası yarışmada takım halinde dünya şampiyonluğu kazanan Ağralı 2013'te bireysel dağ yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti. 2016'da ise Rio Olimpiyatları'nda yer aldığını belirten Ağralı, Bingöl'den olimpiyatlara katılan ilk atlet olduğunu kaydetti. 2017'de Balkan şampiyonluğunu kazanan ve ardından 3 kez Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Ağralı, gösterdiği performansla olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.PANDEMİ SONRASI İLK KAMPTürkiye'nin 'en iyi atleti' olmayı hedeflediğini vurgulayan Yavuz Ağralı (28), Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini ve pandemi sonrası deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekilkteki Palandöken'de düzenlenen ilk kampa katıldığını söyledi. Covid-19 nedeniyle birçok sporcu gibi uzun bir süre evde çalıştığını ifade eden Ağralı, "17 yıldır koşuyorum. 2014'ten bu yana maraton branşında ülkemizi yurt dışında temsil ediyorum. 2016'da yedek sporcu olarak olimpiyatlara katıldım. Pandemi sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Günde ortalama 30 ila 40 kilometre koşuyorum. Maratona en iyi şekilde hazırlıyorum. Tokyo'da hedefim derece olarak 2 saat 8 dakikada koşarak aldığım yüzlerce madalyayı taçlandırmak" diye konuştu.EŞİ GÜÇ VERİYORKampa 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı ile katıldığını hatırlatan Yavuz Ağralı, "Sağ olsun federasyon başkanım anlayış gösterdi. Bize destek verdi. Eşimi yurt dışı kamplarına götüremiyorum. Yurt için kampına da ilk defa geldi. Bana büyük destek veriyor. Zihinsel olarak kafam da rahat oldu. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ben koşarken o da bana destek veriyor. Yazın yüksek irtifa kamplarının vazgeçilmez illerinden biri olan Erzurum bize her zaman uğurlu geldi" dedi.EN BÜYÜK DESTEKCİSİOlimpiyatlara hazırlanan eşine inandığını ve güvendiğini söyleyen Müjde Ağralı (22) ise "Yaptığı sporu çok seviyor. Ben de burada ona destek oluyorum. Kamp günlerim iyi geçiyor, sıkılmıyorum. Eşim antrenman yaparken ben de onu izliyor ya da diğer sporcularla veya tek başıma yürüyüş yapıyorum. İsterse bundan sonraki kamplarda da onunla olmak isterim. Eşim 'in madalya almasını çok istiyorum. Alacağına da inanıyorum çünkü çok çalışıyor" diye konuştu.

Iğdırlı karpuz üreticisi Alican Akçan, Diyarbakır'a rakip oldu

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da yetiştirilen karpuzlar büyüklükleriyle Diyarbakır'da üretilen karpuzlara rakip oldu. Oba Köyü'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Alican Akçan, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi. Iğdır'a bağlı Oba Köyünde çiftçilik yapan Alican Akçan'ın 100 dönüm arazi üzerinde ektiği karpuzları erken yetişti. Örtü altı üretim yapan Akcan'ın arazisinde erken yetişen karpuzların hasadı başladı. 10 ila 25 kilogram ağırlığındaki karpuzları toplayan Akçan, Iğdır'da, Diyarbakır'a rakip olacak büyüklükte karpuzlar yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin hiç bir yöresinde böye karpuz yetiştirilemeyeceği iddiasında bulunan Akcan, tadını yanındaki torunu Gamzeye baktırdı. Organik karpuzlarının şekerden daha tatlı olduğunu belirten Akçan, "Gerçekten şu anda Diyarbakır'a rakip olarak diyorum; Türkiye'nin her hangi bir ilinde böyle karpuz yoktur. Bunlar doğal, organik karpuzlar. Ben Diyarbakır'a rakibim ama artık onlar bana rakip olsun, beni takip etsinler" diye konuştu. Köydeki 100 dönüm arazisine ektiği karpuzlardan geçen yıl 300 ton ürün elde ettiğini belirten Akçan, bu yıl 500 tona yakın bir hasat beklediğini belirtti. Organik olarak yetiştirdiği karpuzları Azerbaycan ve Nahcivan'a da ihraç ettiğini anlatan Akçan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'un yanısıra bir çok ile de kamyonlarla gönderdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmıyor DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşma tartışmalarına açıklama getirdi. Prof. Dr. Tekin, koronavirüsün terden bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını belirterek, "Koronavirüsün asıl bulaş yolu tabi ki damlacık yolu. Öksürük ve hapşırma yoluyla daha çok bulaşıyor. Terli bir insanın, teriyle birine temas etmesi sonucu koronavirüs bulaşmaz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaş yolları her geçen gün yeni tartışmalara yol açıyor. Bilimsel verileri olmamasına rağmen halk, birçok bulaş yollarının olduğuna inanıyor. Bu bulaş yollarından biri de 'koronavirüsün terden de bulaştığı' yönündeki iddialar oldu. İddialara açıklık getiren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşmadığını ifade etti.

'KORONAVİRÜSÜN ASIL BULAŞ YOLU DAMLACIK'Koronavirüsün bulaş yolunun nefesten çıkan damlacıklarla oluştuğunu söyleyen, Prof. Dr. Recep Tekin, bulaş yollarının engellemesinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymakla olabileceğini hatırlattı. Tekin, "Koronavirüsün asıl bulaş yolu tabi ki damlacık yolu. Öksürük ve hapşırma yoluyla daha çok bulaşıyor. Terle ilgili şu anda herhangi bir bulaş söz konusu değil. Biz toplum olarak eğer sosyal mesafeye dikkat ediyorsak, aradaki mesafeyi koruyorsak bulaş yolunun önüne geçmiş olacağız. Ama terli bir insanın teriyle temas etmesi sonucu koronavirüsün bulaşmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Terli bir insana temas edecek seviyeye yaklaşıyorsak, damlacık yolu mesafesini korumadığımız için bulaş olursa ancak bu şekilde bulaş olacaktır. Aksi halde terle ve buna benzer bir vücut sıvısıyla kolay kolay bulaş olmadığını şu anki bilgilerimizle söyleyebiliriz" dedi.

Kafesinde kütüphane kurdu

İZMİT'te, Anıl Ata işlettiği kafenin üst katında oluşturduğu kütüphane ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler ayrıca kafedeki ürünleri de yüzde 10 indirimle satın alabiliyor.

İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerinde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren kafede, öğrencilere ücretsiz kütüphane hizmeti sunuluyor. Kafe sahibi Anıl Ata'nın zaman içerisinde arkadaşlarından ve kafeye gelen müşterilerinden bağış ve takas usulüyle kitap toplayarak oluşturduğu kütüphaneden lise ve üniversite öğrencileri ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Kafeye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan öğrencilerin yiyecek ve içecek siparişlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanıyor. Kafenin üst katında bulunan kütüphane ile birlikte bodrum katta ise 50 kişilik bir oda tiyatrosu bulunuyor. Pandemi dolayısıyla kapatılan oda tiyatrosunda ise çeşitli sergiler, panel ve söyleşiler yapılıyor. Üniversite öğrencisi olduğu dönemde ders çalışacak yer bulmakta zorlandığını söyleyen Anıl Ata, "Ben öğrenciyken ders çalışacak alan bulamıyorduk İzmit merkezde. Çok fazla alanımız yoktu. Birkaç kütüphane vardı ama erken saatlerde kapatıyorlardı. Sonra böyle bir fikir geldi aklımıza. Eşten, dosttan, çevreden kitap topladık. Takas yaptık. Kitap karşılığında çay, kahve, tatlı verdik. Zaman içerisinde geniş bir kütüphanemiz oluştu. Öğrencilerin de uğrak mekanı oldu. Burada öğrencilere yüzde 10 indirimimiz oluyor. Aynı zamanda kütüphanemizden ücretsiz bir şekilde bütün öğrenciler, öğrenci olmayıp sadece kitap okumak isteyenler, ders çalışmak isteyenler istedikleri şekilde yararlanabiliyorlar. Sadece 15 gün içerisinde geri getirme şartımız var." dedi.

Kafede kitap okuyan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Berna Ayan arkadaşlarıyla kafenin kütüphanesinde ders çalıştıklarını, kitap okuduklarını belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencisi Berat Eren de sakin bir ortamda ders çalışma imkanı buldukları için memnun olduklarını söyledi.

Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

BAYBURT'un Arpalı beldesine bir leylek, 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği leylek belde belediyesinin logosunda da kullanılıyor.

Arpalı beldesine 18 yıl önce göç eden iki leylekten biri elektrik tellerine çarpıp, akıma kapılarak telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yuva kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 3 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kışa rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı.

KUBBENİN TADİLATI ERTELENDİ3 yıl önce leyleğin yuvasının bulunduğu Merkez Camii'nin yıpranan kubbesinde tadilat planlandı. Ancak leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek tadilata bir süre başlanmadı. Cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı aldı, tadilat çalışmalarına başlandı. Tadilat çalışmaları sırasında yuvasını zorunlu terk eden leylek, onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konakladı. Leylek, tadilatın tamamlanmasıyla yenilenen kubbede yeniden bir yuva yaptı.

TANITIM KAMPANYASI YÜRÜTÜLECEKLeyleğin artık beldeyle bütünleştiğini ifade eden Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, "Arpalılılar leyleği çok seviyor, leylek de Arpalılıları çok seviyor. Leyleğin tanıtımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptık, ama yeterli değil. İnşallah yakın zamanda beldemizin girişine Vefalı'nın büyük bir maketini yapacağız. Turizme katkı sağlamak için ciddi bir kampanya yürüteceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde Merkez Cami'nin kubbesinde bir çalışma oldu ve o yenileme esnasında leylek çok zorlandı. Hatta önceki belediye başkanımız leyleğe daha modern bir yuva yaptı, ancak leylek bu yeni yuvayı kabul etmedi. O yeni yuva yıkılana kadar oraya geri dönmedi ve sonra onu kaldırdılar, kendi imkanlarıyla yuvasını yaptı ve şu an orada yaşıyor. Vefalı, cami kubbesinin üstünde kendisine mutlu bir yaşam alanı çizmiş, bizde oraya dokunmak istemiyoruz" dedi.

'VEFALI'YA ÇOK ALIŞTIK'Belde sakinleri, Vefalı'ya çok alıştıklarını belirterek, caminin tadilat döneminde leyleğin göç etmemesinden dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. Esnaf Ahmet Kocatürk, leyleğe çok alıştıklarını belirterek, "Birçok kişi leyleği görmek için beldemize geliyor. Bu hareketlilik de esnafa fayda sağlıyor. 18 yıldır burada yaşıyor, yuvasına gelmeyince endişe ediyoruz. Birçok insanda olmayan vefa, leylekte var" diye konuştu.

Fındık üreticisinin gözü taban fiyatta KARADENİZ'de fındık hasadı sezonu hazırlıkları devam ederken üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban alım fiyatını merakla bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üreticisinin bu sezon 24 lira fiyat beklediğini açıkladı.

Türkiye yılda 500 ile 700 bin ton arasında fındık üretimi yaparak, dünyada hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi olmayı sürdürüyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9'unu tek başına fındıktan sağlıyor. 592 bin kayıtlı fındık üreticisinin olduğu Türkiye'de, 728 bin hektar alan üzerinde fındık üretimi yapılıyor. Türkiye yaptığı 250 bin ton iç fındık ihracatıyla da dünya fındık ihracatının yüzde 76'sını tek başına karşılıyor. Yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde edilen fındık ihracatı her geçen yıl katlanarak artarken, üreticiler de dekar başına üretimi artırması için destekleniyor. Fındık üreticilerine ayrıca dekar başına 170 lira 'alan bazlı gelir desteği' ödemesi de yapılıyor. TMO tarafından son yıllarda müdahale alımı yapılmasıyla serbest piyasada fındık fiyatının da artması üreticinin yüzünü güldürüyor.

'FİYATIN HASATTAN ÖNCE AÇIKLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, yeni hasat sezonu öncesi üreticilerin hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan da merakla TMO tarafından verilecek fındık alım fiyatının beklendiğini söyledi. Geçen sezon fındık hasadı başlamadan önce TMO alım fiyatının erkenden açıklandığını, bunun da piyasaya çok olumlu etkileri olduğunu hatırlatan Akça, "TMO'nun fındık alım kriterleri ve fiyatı geçen yıl daha üretici bahçeye girmeden açıklandı. Bu hem üretici hem sanayici hem de bu sektörle iştigal eden herkes açısından çok iyi oldu. Üretici erkenden fındığını kaçtan satacağını bilerek ona göre hesap yaptı. Levant kalite fındığın fiyatı 16 TL 50 kuruş, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı ise 17 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de fındık fiyatının hasattan önce açıklanacağını tahmin ediyoruz, böyle bir çalışma olduğunu biliyoruz. İnşallah üreticilerimizi memnun edecek bir taban fiyat açıklanacaktır. En önemlisi TMO'nun sezonun başından sonuna kadar piyasada olması, alım yerleri sayısını artırarak vatandaşımıza daha kaliteli ve çabuk hizmet vermesiyle alakalı çalışmalarımız var" dedi.

'24 LİRA OLMASI YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ VAR'Talepleri ilettiklerini, bu anlamda 24 lira fiyat beklediklerini de vurgulayan Akça, "Ziraat odaları olarak henüz taban fiyat çalışması yapmadık çünkü henüz maliyetler ortaya çıkmadı. Ancak mevcut çalışmayla oluşan bir rakam var. Fındık taban fiyatının en az 24 TL olması yönünde beklentimiz var. Maliyetleri yaptıktan sonra bunu talep edeceğiz. TMO'nun en son 22 bin ton fındığı 24 TL'den piyasaya sattığı bağlamla birleştirip bir taban fiyat talep ediyoruz. Bunu TMO'nun en son sattığı fındık fiyatı olarak belirledik. Fındığa 24 TL istiyoruz ama en son rakamımızı maliyetleri yaptıktan sonra bu rakamı tekrar revize edip yukarı çekebiliriz. Fındık çok değerli, çok talebi olan bir ürün. Eğer üreticiler, sanayiciler, ihracatçılar hep beraber olursak fındığı değerinde değerlendireceğiz" diye konuştu.

'FİYAT ERKENDEN AÇIKLANIRSA İYİ OLUR'Fındık üreticisi Ali Beyazıt ise geçen sezon fiyatın hasattan önce açıklanmasıyla özellikle işçi maliyetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, bunun da önemli katkısı olduğunu belirterek, "Temmuz ayının son haftaları ya da ağustosun ilk haftasında bahçelere girmeyi ümit ediyoruz. Şu an hava gayet güzel gidiyor, fındığın erken olgunlaşması söz konusu. Elimizden geldiğinde kendimiz ve yerli işçilerimizle fındığı toplayacağız. Geçen seneki gibi bu sene de fiyat erkenden açıklanırsa 25 TL civarında olursa çok iyi olur. Fındık üreten kime sorarsanız sorun herkes aynı rakamı söyleyecektir çünkü fındık çok kazandıran bir ürün" dedi.

Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yumurta üretimi için 300 tavuğuna serada bakan Şükran Sevim (39), kümes yapımı için ustalar çok para isteyince harç karıp, tuğla örerek kendisi yaptı. Şükran Sevim insanların organik ürünlere ilgi gösterdiğini, işlerini büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Sapanca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan Şükran Sevim, geçimini sağlamak için organik yumurta üretmeye başladı. Bunun için evinin bahçesinde bulunan eski serayı kümese çevirip içine 300 yumurta tavuğunu koydu. Kısa süre sonra talep artarken, Şükran Sevim hayvanları dış etkenlerden koruyamayınca hayvanların bir kısmı telef oldu. Hayvanları için kümes yaptırmak isteyen Şükran Sevim, ustalar inşaat için çok fazla fiyat isteyince, kendisi yapmaya karar verdi. Şükran Sevim harç karıp, tuğlaları örerek kümesi yaptı.

Şükran Sevim serasını yumurta üretimi için kümese çevirdiğini belirterek, "Serayı kümese çevirdim. Kümese çevirdikten sonra bazı zorluklar ile karşılaştım. Sera olduğu için çok sıcak ve çok soğuk oluyordu. Bunları bir süre kendi imkanlarım ile geçiştirdim. Organik yumurta yetiştiriciliğime güveniyorum insanlar görerek ve bilerek alıyorlar" dedi. Babasının inşaatçı olduğunu, ondan öğrendikleriyle kümesi yaptığını ifade eden Şükran Sevim, "Kümes sağlıklı olmadığı için kendim kümes yapmaya başladım. Birçok kişi ile görüştüm. Yüksek maliyetler sundular. Civcivlerim ise ölmeye başlamıştı. Ustalara para vermektense kümesi ben kendim yaptım. Ustalık bizde baba mesleği, destek alabilirsem daha konforlu bir yerde bu işi yapmak istiyorum. Yetkililerden benim gibi girişimci kadınlara destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

Tuz Gölü'nde gün batımı

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz güzelliğini fotoğraflayıp, o anı ölümsüzleştiriyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün Aksaray- Ankara sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler, gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suya girebiliyor. Gün batımında ise göl, doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Ziyaretçiler, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Gün batımının tonları renkli görüntüler oluşturuyor.

