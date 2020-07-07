DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Niğde'de lavanta heyecanıTÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat başladı.

Niğde'de lavanta heyecanı

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat başladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal, Bor ilçesine bağlı Bereke Köyünde yetiştirdiği lavantalarla hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı, hem de lavantadan ürettiği balı, yağı ve suyu yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

Hastanede doktor, tarlada ise çiftçi gibi çalışan ve çevredeki köylülere örnek olan Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal'ın Bereke Köyünde 170 dekarlık alanda 3 yıldır ürettiği lavantaların hasadı başladı. Şu ana kadar lavanta bitkisinin gidişatından ve bitkisel üretim aşamasından memnun olduklarını belirten Prof. Dr. İnal, bitkiyi bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bölge çiftçilerine öncülük ettiklerini dile getiren İnal, devlet desteğiyle lavantayı bölgede geliştirmenin yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Lavanta bitkisinin fazla su istemediğini ve kıraç toprakların değerlendirilmesinde alternatif tıbbi/aromatik bitki olduğunu dile getiren Prof. Dr. İnal, şunları söyledi: "Lavanta kireçli toprağı seviyor ve ilk yılı hariç fazla bir su ihtiyacı yok. Lavantayı bir kere ekiyorsunuz ve 15 ile 20 yaşına kadar ürün veriyor. Lavantanın daha çok yağı çıkartılıyor ve yurt içi/yurt dışı pazarlarda satılıyor. Türkiye, lavanta ihtiyacını kendisi karşılayamadığı için yurt dışından döviz ödeyerek lavanta yağını ve suyunu alıyor. Lavanta yağının en önemli özelliği dezenfektan olarak da kullanılabilmesi. Lavanta yağı temizlik sektöründe de tercih edilebiliyor ve daha kaliteli bir lavanta ise tıbbi olarak kullanılıyor. Öte yandan, ilaç, kozmetik ve parfüm yapımında da lavanta kullanılıyor."'TURİZMDE ÖNEMLİ BİR UNSUR'Lavantanın turizmde de önemli bir unsur olduğuna vurgu yapan Mehmet İnal, şöyle devam etti: "İnsanların gezebileceği, görebileceği bir görsellik oluşturuyor. Bunun örneğini Isparta ilinde görüyoruz. Isparta'nın 30 haneli bir köyünü yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor. 1 milyon kişiye orada yapılan lavantalar demetle satılabiliyor, kuru çiçeği satılıyor, sabunu, kolonyası gibi ürünler satılarak çok ciddi bir gelir elde ediliyor. Aynı şeyi 'Biz neden Niğde'de yapamayız?' dedik ve oradan yola çıktık."Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise lavantanın birkaç köyde kümelenmesini istediklerine dikkat çekerek, "Burada lavanta balı, lavanta yağı ve turizm olmak üzeri üç maksatlı üretim amaçlıyoruz. Tıbbi/aromatik bitkiler ülkemizde bakanlığımızca destekleniyor ve üretimi teşvik ediliyor. Biz de ilimize bağlı Bor ilçesi Bereke, Karacören ve Kavuklu arasındaki arazilerde yetiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca birkaç noktamızda denemelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Lavanta tarlasından görüntüLavantadan görüntüTarım ve Orman İl müdürü Asım Baş ile RöportajÇukurova Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet İnal ile röportajLavanta tarlasında çalışan işçilerden görüntüLavanta hasadından görüntüLavanta yağı yapımından görüntüLavanta yağından ve suyundan görüntüLavanta tarlasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

ADANA'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mucurlar kullanılıyor. SÜRÜCÜLER MEMNUN

Otoyol güzergahını sıklıkla kullanan kamyon ve TIR sürüceleri Selami Gider (50) ile Mehmet Yelok (45), "Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Birçok kazaya şahit olduk. Özellikle rampada balataları ısınıp frenleri patlayan sürücüler, kazaya sebebiyet vermemek için kaçış rampalarına girerek olası kazaları önlüyor. Bu nedenle kaçış rampaları çok güzel bir uygulama" diye konuştu.

Kaynak: DHA