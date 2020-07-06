DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyorMERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), nemle birlikte yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcakta Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu bir binanın dış cephesine resmetmek için günde 10 saat çalışıyor.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
06.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:49

40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyor

MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), nemle birlikte yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcakta Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu bir binanın dış cephesine resmetmek için günde 10 saat çalışıyor.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürme projesini sürdürüyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Bu proje ile dünyaca ünlü ressamların eserleri, ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından Güneykent Mahallesi'ndeki konutların duvarlarına resmedilmeye başlandı.

Bilgin, 21'inci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri ile bilenen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu tamamlamak için 15 gündür, 10 metre yükseklikte nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcakta fırça sallıyor. Çevreden gelip geçenlerin meraklı bakışları ile vatandaşların yoğun ilgisi altında çalışmalarını sürdüren Nazife Bilgin Hazar, diğer yandan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

'RUHSUZ DUVARLARA RUH KATTIK'

2017 yılında Toroslar Belediyesi eski Başkanı Hamit Tuna'dan gelen teklifle yola çıktığını, bu dönemde de yeni Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, projenin Akbelen Mahallesi'nde sürdürmesini istemesi ile devam ettiğini belirten Hazar, "2017 yılında başladığımız proje ile Akbelen Mahallesi'ndeki ruhsuz duvarlara ruh kattık. Bu çalışma tamamlandığında aynı bölgede iki binanın dış cephesini renklendireceğim. Buradaki amaç yine Akbelen'deki gibi yerli ve yabancı sanatçıları ele almak, sanata uzak olan halkı sanatla buluşturmak" dedi.

'SANATI AYAKLARINA GETİRDİM'Hazar, bölgede yaşayanların her zaman sanatla iç içe olmadığını ifade ederek, "Ben her zaman şunu söylüyorum, insanların yolu her gün bir galeriden, müzeden geçmez ama sokaktan geçer. Ben aslında ayaklarına galeriyi, müzenin duvarlarını getiriyorum. Burası bir açık hava sanat galerisi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli Haber
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor Haber
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti Haber
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Nuri Esra Erdoğan Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bakan Düğün Trabzonspor Havai Fişek
Şu an buradasınız: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:34:02. #1.15#
title